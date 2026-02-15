Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică
NewsMaker, 15 februarie 2026 11:30
Pe unele sectoare de drum din Republica Moldova se circulă în condiții de carosabil umed și ceață. Menționăm că, în dimineața zilei de 15 februarie, a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, prognozându-se ploi, lapoviță și ninsoare. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, drumarii sunt mobilizați și monitorizează permanent starea drumurilor. […] The post Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
11:30
Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică # NewsMaker
Pe unele sectoare de drum din Republica Moldova se circulă în condiții de carosabil umed și ceață. Menționăm că, în dimineața zilei de 15 februarie, a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, prognozându-se ploi, lapoviță și ninsoare. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, drumarii sunt mobilizați și monitorizează permanent starea drumurilor. […] The post Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
09:50
Duminică, 15 februarie, în centrul Chișinăului se filmează un proiect cinematografic, iar mai multe rute de troleibuz sunt temporar redirecționate pe străzile adiacente. Măsura este valabilă în prima parte a zilei. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC) în seara zilei de 14 februarie. Reprezentanții RTEC au anunțat redirecționări temporare ale […] The post Filmări în centrul Chișinăului. Transportul public – temporar redirecționat appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil în perioada 15 februarie, ora 8:00 – 16 februarie, ora 9:00. Potrivit prognozei, în perioada menționată, pe teritoriul țării se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Cantitățile […] The post Cod Galben de schimbare bruscă a vremii: Ploi, lapoviță și vânt puternic appeared first on NewsMaker.
17:30
Maia Sandu, întrebată despre planurile după al doilea mandat: „Oriunde voi fi, voi lupta pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu și-a făcut planuri concrete pentru viața politică după încheierea celui de-al doilea mandat. Într-un interviu acordat jurnaliștilor români Lucian Mîndruță și Marco Badea, șefa statului a subliniat că intenția sa rămâne să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, indiferent de poziția pe care o va ocupa în […] The post Maia Sandu, întrebată despre planurile după al doilea mandat: „Oriunde voi fi, voi lupta pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere” appeared first on NewsMaker.
17:00
Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Noi suntem susținuți” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit detalii despre discuțiile la nivel înalt pe care le-a avut cu secretarul de stat american Marco Rubio, în data de 13 februarie, în marja Conferința de Securitate de la München. Potrivit șefei statului, temele abordate au vizat sprijinul continuu al Statelor Unite pentru Chișinău în domeniile energetic, de […] The post Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Noi suntem susținuți” appeared first on NewsMaker.
16:00
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare cu epibatidină de către Rusia. Ce a stabilit ancheta desfășurată de cinci țări europene? # NewsMaker
Fostul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi ar fi murit în urma otrăvirii cu epibatidină — o toxină extrasă din pielea unei broaște veninoase din America de Sud. La această concluzie au ajuns Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos, după ce mai multe laboratoare independente au identificat substanța în probele biologice ale […] The post Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare cu epibatidină de către Rusia. Ce a stabilit ancheta desfășurată de cinci țări europene? appeared first on NewsMaker.
15:40
Cocaină, marijuana, hașiș și ecstasy depistate într-un local din Chișinău: peste 100 de persoane verificate # NewsMaker
Poliția a efectuat în noaptea de 13 februarie o razie într-un local de agrement din capitală, după ce a primit informații că mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. La acțiune au participat și mascații din BPDS „Fulger”. Unele persoane au încercat să scape de […] The post Cocaină, marijuana, hașiș și ecstasy depistate într-un local din Chișinău: peste 100 de persoane verificate appeared first on NewsMaker.
15:00
Perciun, despre homofobie și bullying în școli: va fi creată o aplicație de raportare a stării elevilor; nu trebuie să existe discriminare # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării intenționează ca, din 2026, să ofere elevilor un instrument digital prin care aceștia vor putea raporta periodic cum se simt la școală și eventualele cazuri de discriminare, indiferent dacă țin de orientarea sexuală, etnie, statut social sau alte criterii. Inițiativa a fost anunțată de ministrul de resort, Dan Perciun, într-un interviu […] The post Perciun, despre homofobie și bullying în școli: va fi creată o aplicație de raportare a stării elevilor; nu trebuie să existe discriminare appeared first on NewsMaker.
13:10
(VIDEO) MGRES, fără cărbune ucrainean/14 mii de locuitori din Transnistria preferă să lucreze în Moldova # NewsMaker
Centrala electrică moldovenească MGRES, situată în Transnistria nerecunoscută, nu va trece la cărbune ucrainean — Chișinăul consideră că aceasta nu este fezabilă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că stația nu este controlată de autoritățile constituționale, iar tehnologiile sale sunt depășite, motiv pentru care investițiile în reechipare nu sunt avantajoase. Ucraina a oferit cărbune, iar […] The post (VIDEO) MGRES, fără cărbune ucrainean/14 mii de locuitori din Transnistria preferă să lucreze în Moldova appeared first on NewsMaker.
13:00
Peste 8 000 de cărți donate bibliotecelor și grădinițelor din țară de Ziua Lecturii. Maia Sandu: „Cititul este o formă de grijă față de noi” # NewsMaker
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Guvernul Republicii Moldova a oferit peste 8.000 de cărți în 83 de biblioteci școlare, 4 grădinițe și 2 centre pentru vârstnici. Cărțile au fost adunate în urma campaniei „Biblioteca de sub brad”, care a implicat donații din partea cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat cetățenii să citească și să […] The post Peste 8 000 de cărți donate bibliotecelor și grădinițelor din țară de Ziua Lecturii. Maia Sandu: „Cititul este o formă de grijă față de noi” appeared first on NewsMaker.
12:30
Un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei a fost oprit de poliție la volanul mașinii de serviciu, deși nu avea drept de a conduce după ce în decembrie fusese prins băut la volan. Poliția a reținut mașina și a inițiat procedurile legale. Potrivit Poliției, pe acest caz au fost inițiate procedurile legale corespunzătoare, iar mijlocul […] The post VIDEO// Deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei, prins la volan fără permis appeared first on NewsMaker.
12:00
(VIDEO) Țuică din miere și brânzeturi franțuzești din Rezina: cu ce surprind producătorii locali la expoziție # NewsMaker
Țuică din miere, cașcavaluri produse după tehnologie franceză și cojoace naturale la 500 de lei — toate acestea pot fi degustate și cumpărate la expoziția „Fabricat în Moldova”. În Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișinău s-au adunat peste 400 de producători din întreaga țară. Vizitatorii cumpără delicatese din carne, miere și dulciuri, iar organizatorii […] The post (VIDEO) Țuică din miere și brânzeturi franțuzești din Rezina: cu ce surprind producătorii locali la expoziție appeared first on NewsMaker.
Ieri
11:40
Coroi s-a autosesizat după ce Costiuc a făcut publice date despre o minoră: „Indiferent de funcție, sunt obligați să respecte drepturile copiilor” # NewsMaker
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a autosesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut publice informații despre o minoră din Ștefan Vodă. Deputatul a susținut că fata ar fi ajuns la spital din cauza consumului de droguri, acuzații ulterior infirmate de poliție. Materialul a fost distribuit online sub forma unui video în care […] The post Coroi s-a autosesizat după ce Costiuc a făcut publice date despre o minoră: „Indiferent de funcție, sunt obligați să respecte drepturile copiilor” appeared first on NewsMaker.
11:10
(VIDEO) „Portal între lumi” și ziua de naștere a unui copil. Cred chișinăuienii în magia zilei de vineri 13? # NewsMaker
Vineri, 13, este considerată o zi cu ghinion, iar în 2026 astfel de date sunt nu una, ci trei. Reporterii NewsMaker au ieșit pe străzile Chișinăului pentru a afla dacă oamenii cred în superstiții și ce înseamnă pentru ei această zi. Părerile s-au împărțit: unii o numesc „portal între lumi” și spun că e bine […] The post (VIDEO) „Portal între lumi” și ziua de naștere a unui copil. Cred chișinăuienii în magia zilei de vineri 13? appeared first on NewsMaker.
10:20
Popșoi, alături de Țoiu și Sibiha la Munchen: „Securitatea Ucrainei este și securitatea R. Moldova, prin unitate putem asigura pacea” # NewsMaker
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova, României și Ucrainei s-au reunit marți, la Munchen, în cadrul primei întâlniri din 2026 a Formatului „Triunghiul Odesa”, pentru a coordona răspunsul regional la provocările generate de agresiunea Rusiei. Viceprim-ministrul moldovean Mihai Popșoi a discutat cu omologii săi, Oana Țoiu și Andrii Sibiha, despre securitate energetică, conectivitate regională și […] The post Popșoi, alături de Țoiu și Sibiha la Munchen: „Securitatea Ucrainei este și securitatea R. Moldova, prin unitate putem asigura pacea” appeared first on NewsMaker.
09:40
Meteorologii prognozează pentru ziua de 14 februarie vreme predominant închisă în Republica Moldova. În nord cerul va fi noros, iar în centrul și sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Maximele termice vor varia între +4 și +12 grade Celsius. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est cu o viteză de până la […] The post Meteo 14 februarie: Cer noros și ploi slabe. Ce temperaturi sunt prognozate appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Cu cine s-a întâlnit Maia Sandu la Munchen, ce se întâmplă la Dereneu și cine va decide problema transnistreană # NewsMaker
Maia Sandu la Conferința de la Munchen Președinta Maia Sandu, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. Principalele teme ale întrevederilor au fost cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei. Înainte de plecarea la Munchen, Sandu l-a numit pe Alexandru Harea în funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Anterior, acesta a condus […] The post NM Espresso: Cu cine s-a întâlnit Maia Sandu la Munchen, ce se întâmplă la Dereneu și cine va decide problema transnistreană appeared first on NewsMaker.
13 februarie 2026
19:40
Institutul Național de Statistică (INS) al României a anunțat astăzi, 13 februarie, că economia națională a intrat în recesiune tehnică, după ce produsul intern brut a scăzut timp de două trimestre consecutive. În reacție, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că această evoluție este un cost temporar și „inevitabil” al politicilor pe care le implementează, menite […] The post Economia României, în recesiune tehnică. Bolojan: „Nu traversăm o criză” appeared first on NewsMaker.
19:40
(VIDEO) A renunțat la leafa de €150.000/Nosatîi va răspunde pentru mo#rtea soldaților/Răzbunare pentru femei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Osmochescu a renunțat la un salariu de 150 de mii de euro anual pentru a fi ministru— Primarul din Dereneu, sub control judiciar. Enoriașii l-au întâmpinat cu aplauze— Agențiile de turism și turoperatorii au câștigat peste 5 mld lei în 2025— Ministrul […] The post (VIDEO) A renunțat la leafa de €150.000/Nosatîi va răspunde pentru mo#rtea soldaților/Răzbunare pentru femei appeared first on NewsMaker.
18:40
Maia Sandu, întrevederi cu secretarul de stat al SUA, premierul Estoniei și șeful NATO la Munchen. Ce au discutat # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a avut astăzi, 13 februarie, întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. De asemenea, șefa statului s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit unui comunicat al Președinției de la Chișinău, temele centrale […] The post Maia Sandu, întrevederi cu secretarul de stat al SUA, premierul Estoniei și șeful NATO la Munchen. Ce au discutat appeared first on NewsMaker.
18:10
Prețurile vor crește cu 5% în acest an. Prognoza este inclusă într-un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind inflația, care a fost publicat astăzi, 13 februarie. Astfel, Banca Națională a majorat indicatorul privind creșterea prețurilor cu 0,7% față de estimarea prezentată în noiembrie 2025. Conform raportului, la începutul acestui an se așteaptă o […] The post Cu cât vor crește prețurile în Moldova, în 2026? Prognoza Băncii Naționale appeared first on NewsMaker.
17:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă în perioada 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În […] The post Codul galben de ceață din Moldova – prelungit appeared first on NewsMaker.
16:50
30 de gândaci așteaptă numele foștilor iubiți: concurs pentru fetele fără pereche de Ziua Îndrăgostiților # NewsMaker
Grădina Zoologică din Chișinău organizează un concurs dedicat fetelor care au rămas singure de Ziua Îndrăgostiților. Participantele pot să numească un gândac de peșteră cu numele fostului iubit. Fiecare gândac va fi hrănit simbolic animalelor grădinii. Concursul presupune realizarea unui scurt video amuzant, postarea acestuia pe rețelele sociale și etichetarea Grădinii Zoologice. „Suntem în laboratorul […] The post 30 de gândaci așteaptă numele foștilor iubiți: concurs pentru fetele fără pereche de Ziua Îndrăgostiților appeared first on NewsMaker.
16:20
Primarul din Dereneu, reținut după violențele de la biserica din sat, a fost eliberat sub control judiciar # NewsMaker
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, care a fost reținut după violențele de la biserica din localitate, a fost plasat sub control judiciar. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Strășeni, relatează TVR Moldova. Procurorii au solicitat plasarea lui Revenco în arest preventiv pentru 30 de zile. Instanța a respins, însă, demersul, dispunând, în […] The post Primarul din Dereneu, reținut după violențele de la biserica din sat, a fost eliberat sub control judiciar appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Preotul din Dereneu a falsificat acte?/ Munteanu va demisiona?/ Investiția în MGRES, neprofitabilă? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Junghietu: trecerea MGRES la cărbune ucrainean, neoportună— Amenințări cu sicrie și cruci pentru a obține bani— Pensiile moldovenilor urmează a fi indexate cu 6% în aprilie— Moldova ar putea avea un nou program cu FMI— Acuzații de fals în acte la trecerea […] The post (VIDEO) Preotul din Dereneu a falsificat acte?/ Munteanu va demisiona?/ Investiția în MGRES, neprofitabilă? appeared first on NewsMaker.
15:20
Chișinăul nu va aloca bani pentru asigurarea MGRES cu cărbune din Ucraina. Junghietu: „Nu se află în controlul autorităților constituționale” # NewsMaker
Chișinăul nu intenționează să aloce bani pentru modernizarea Centralei de la Cuciurgan, inclusiv pentru o eventuală trecere la cărbune ucrainean, în condițiile în care aceasta se află în afara controlului autorităților constituționale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, o asemenea schimbare ar presupune investiții nejustificate în actualul context. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde […] The post Chișinăul nu va aloca bani pentru asigurarea MGRES cu cărbune din Ucraina. Junghietu: „Nu se află în controlul autorităților constituționale” appeared first on NewsMaker.
15:10
Averea deputatului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Pavel Voicu, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis pe 12 februarie un proces-verbal de inițiere a controlului. Potrivit documentului, Autoritatea Națională de Integritate a înregistrat pe 13 ianuarie o sesizare cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al […] The post Averea unui deputat PSRM, sub lupa autorităților. ANI a dispus începerea controlului appeared first on NewsMaker.
14:50
Costiuc, acuzat că și-ar fi făcut imagine pe cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția infirmă consumul de droguri # NewsMaker
Poliția Națională a venit cu clarificări după ce deputatul Vasile Costiuc a susținut că o fetiță din Ștefan Vodă ar fi ajuns în comă după ce a consumat droguri în școală și că autoritățile ar mușamaliza cazul. IGP a calificat declarațiile drept „inadmisibile” și înșelătoare, precizând că minora a ingerat pastile la domiciliu, a fost […] The post Costiuc, acuzat că și-ar fi făcut imagine pe cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția infirmă consumul de droguri appeared first on NewsMaker.
14:00
I-au șantajat că le vor opri activitatea pe Instagram, extorcând peste €47 000. Opt persoane din Chișinău și Orhei, cercetate pe oamenii legii # NewsMaker
Cinci bărbați și trei femei, originari din Chișinău și Orhei, ar fi șantajat două persoane că le vor perturba activitatea pe rețeaua de socializare Instagram, extorcând de la aceștia peste 47 200 de euro. Grupul a lansat inclusiv amenințări grave la adresa uneia dintre victime, aducând la locuința părinților acesteia un capac de sicriu și […] The post I-au șantajat că le vor opri activitatea pe Instagram, extorcând peste €47 000. Opt persoane din Chișinău și Orhei, cercetate pe oamenii legii appeared first on NewsMaker.
13:20
Pod de pontoane la Cosăuți-Iampol: Chișinăul și Kievul au ajuns la o înțelegere, după suspendarea finanțării americane # NewsMaker
Un pod de pontoane peste Nistru, între Cosăuți și Iampol, ar putea deveni prima soluție funcțională de traversare rutieră a frontierei moldo-ucrainene în această zonă, după ce proiectul podului permanent, aprobat anterior, a fost blocat din lipsă de finanțare. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat, după vizita din această săptămână efectuată la […] The post Pod de pontoane la Cosăuți-Iampol: Chișinăul și Kievul au ajuns la o înțelegere, după suspendarea finanțării americane appeared first on NewsMaker.
12:50
Vagonul trenului „Prietenia” a ieșit de pe șină. Incident feroviar la Gara de Nord din București # NewsMaker
Un incident feroviar s-a produs vineri dimineață la Gara de Nord din București, implicând trenul internațional „Prietenia”, care circulă între Kiev și București prin Republica Moldova. În timpul unei manevre de împingere, primul vagon al trenului IRN 401 a deraiat. Informația a fost comunicată de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR”. Întreprinderea a precizat […] The post Vagonul trenului „Prietenia” a ieșit de pe șină. Incident feroviar la Gara de Nord din București appeared first on NewsMaker.
12:50
(VIDEO) „Nu mai e mult, așteptați” Plahotniuc este pregătit să dea declarații, dar… s-a îmbolnăvit # NewsMaker
Vladimir Plahotniuc, adus cu forța la Judecătoria sectorului Buiucani, nu a putut depune declarații în dosarul furtului miliardului, întrucât a invocat o infecție virală. Instanța a amânat audierea și a cerut documente medicale. Procurorii susțin că fostul lider al PDM încearcă să tergiverseze procesul. Apărarea, între timp, a obținut permisiunea de a cita încă trei […] The post (VIDEO) „Nu mai e mult, așteptați” Plahotniuc este pregătit să dea declarații, dar… s-a îmbolnăvit appeared first on NewsMaker.
12:20
Un judecător a fost găsit vinovat de fals în declarații de Curtea de Apel Centru, după ce, anterior, fusese achitat de prima instanță. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie. Totuși, inculpatul nu va executa pedeapsa penală, pe motiv că termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere a expirat. Informațiile au fost comunicate de Procuratura […] The post Un judecător din Moldova, găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat appeared first on NewsMaker.
12:10
Începe Conferința de Securitate de la München 2026: Maia Sandu va susține discurs despre amenințările hibride # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Astăzi, de la ora 18:30 (ora Moldovei), șefa statului va lua cuvântul în cadrul panelului „Ambiguitate distructivă: Descurajarea și contracararea războiului hibrid”, care se va încheia la 19:15. […] The post Începe Conferința de Securitate de la München 2026: Maia Sandu va susține discurs despre amenințările hibride appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Pensiile vor fi indexate cu circa 6%, peste inflația estimată la 4%. Munteanu: „Facem cât putem” # NewsMaker
Pensiile din Republica Moldova ar putea fi indexate, de la 1 aprilie 2026, cu aproximativ 6%, ceea ce este peste inflația estimată de 4%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu în ediția din 12 februarie a emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1. „Deci, facem cât putem. Noi o să venim cu anunțul […] The post Pensiile vor fi indexate cu circa 6%, peste inflația estimată la 4%. Munteanu: „Facem cât putem” appeared first on NewsMaker.
11:10
(VIDEO) Transnistria: Businessul riscă izolare / Arhive secretizate nelimitat / UE permite carnea de pasăre # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker relatează despre principalele știri ale regiunii din 12 februarie: — Exporturile transnistrene ar putea fi amenințate după aderarea Moldovei la UEAfacerile din Transnistria […] The post (VIDEO) Transnistria: Businessul riscă izolare / Arhive secretizate nelimitat / UE permite carnea de pasăre appeared first on NewsMaker.
11:10
Economia circulară înseamnă nu doar reciclarea deșeurilor, ci și gestionarea responsabilă a ambalajelor, astfel încât acestea să revină în circuitul economic și să reducă presiunea asupra mediului. Republica Moldova se află într-o etapă accelerată de tranziție spre acest model, înregistrând progrese vizibile în ultimii ani, dar confruntându-se încă cu provocări. Despre evoluții și carențe din […] The post Economia circulară și ambalajele: progrese și restanțe în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
11:10
A sustras o mașină lăsată la spălătorie și a provocat un accident în stare de ebrietate: Un bărbat condamnat la închisoare # NewsMaker
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semi-închis, pentru răpirea unui automobil lăsat la spălătorie, informează Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc în noaptea de 4 septembrie 2023, când inculpatul, împreună cu un complicel său, ambii angajați ai […] The post A sustras o mașină lăsată la spălătorie și a provocat un accident în stare de ebrietate: Un bărbat condamnat la închisoare appeared first on NewsMaker.
11:00
Inspectorii pentru protecția mediului au salvat un căprior lovit pe drum în raionul Leova. Despre incidentul petrecut pe traseul Leova–Sărata Răzești a informat pe 12 februarie Inspectoratul pentru Protecția Mediului. În prezent, animalul se află sub supravegherea medicilor veterinari. Inspectoratul a precizat că, pe 11 februarie, a primit un apel despre căprioara accidentată în raionul […] The post Leova: Căprior lovit de mașină, salvat de inspectorii de mediu appeared first on NewsMaker.
10:40
Acuzații de fals în colectarea semnăturilor pentru trecerea bisericii din Dereneu la Mitropolia Basarabiei: un grup de preoți cere anularea deciziei # NewsMaker
Preoții din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni solicită Ministerului Justiției să retragă decizia din 2017 prin care biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, a fost transferată de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Reprezentanții Episcopiei susțin că schimbarea statutului parohiei s-ar fi făcut pe baza unor documente falsificate de fostul paroh, […] The post Acuzații de fals în colectarea semnăturilor pentru trecerea bisericii din Dereneu la Mitropolia Basarabiei: un grup de preoți cere anularea deciziei appeared first on NewsMaker.
09:50
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou șef. Decretul a fost semnat de Maia Sandu # NewsMaker
Alexandru Harea este noul director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit documentului, Harea își va începe mandatul săptămâna viitoare. „Domnul Alexandru Harea se numește, de la data de 18 februarie 2026, în funcția de director al Serviciului de Protecție și […] The post Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou șef. Decretul a fost semnat de Maia Sandu appeared first on NewsMaker.
09:10
Ți-ai dorit mereu un SUV de top cu șapte locuri, capabil să îți ofere confort, tehnologie de vârf și siguranță supremă? Iarna aceasta, visul devine realitate: Volvo Cars Moldova lansează ediția limitată XC90 Winter Edition, disponibilă acum la un preț promoțional de 58.500 euro, în stoc limitat. Volvo XC90 Winter Edition redefinește ideea de călătorie […] The post Oferta specială Volvo XC90 Winter Edition appeared first on NewsMaker.
08:40
În această dimineață, pe mai multe trasee naționale, circulația se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Autoritățile anunță cod galben până la amiază și recomandă șoferilor prudență sporită la volan, reducerea vitezei și evitarea deplasărilor și manevrelor riscante. Potrivit Administraţiei Naționale a Drumurilor, echipele sunt în teren și monitorizează permanent […] The post Cod galben de ceață în toată țara. Recomandările pentru șoferi appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Unde va fi redus (sau majorat) tariful la încălzire, cum două mitropolii împart o biserică la Dereneu și cine a distrus formatul «5+2» # NewsMaker
NATO și Moldova NATO își extinde agenda strategică. Acest lucru a fost discutat la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO, desfășurată la Bruxelles. Ce alte subiecte au mai fost abordate la reuniune, cum evaluează Alianța situația din Ucraina și de ce este necesară o nouă inițiativă a NATO în regiunea arctică a relatat corespondentul NM de la Bruxelles, în materialul «NATO își schimbă prioritățile?». Tariful la încălzire Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a redus tariful la încălzire în Chișinău […] The post NM Espresso: Unde va fi redus (sau majorat) tariful la încălzire, cum două mitropolii împart o biserică la Dereneu și cine a distrus formatul «5+2» appeared first on NewsMaker.
08:00
Munteanu respinge speculațiile lansate de Dodon și Usatîi privind demisia sa: Mandatul este de 4 ani, vom continua lucrul # NewsMaker
Guvernul își va continua activitatea atât timp cât va avea susținerea Parlamentului, iar mandatul actual este legat de durata de patru ani a Legislativului. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în ediția din 12 februarie a emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, în contextul speculațiilor lansate în aceeași zi, în plenul Parlamentului, […] The post Munteanu respinge speculațiile lansate de Dodon și Usatîi privind demisia sa: Mandatul este de 4 ani, vom continua lucrul appeared first on NewsMaker.
07:30
Moldova ar putea avea un nou program cu FMI, cu obiective noi. Munteanu: „Vom plăti niște dobânzi mai mici” # NewsMaker
Republica Moldova ar putea avea un nou program de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, iar primele discuții oficiale sunt așteptate pe 27 februarie, când Consiliul de Directori al FMI va examina raportul de evaluare în baza Articolului IV pentru țara noastră, document care va include și noile obiective asumate de Guvern. Anunțul a fost făcut […] The post Moldova ar putea avea un nou program cu FMI, cu obiective noi. Munteanu: „Vom plăti niște dobânzi mai mici” appeared first on NewsMaker.
12 februarie 2026
19:40
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării într-un comunicat. Potrivit instituției, cazul a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Poliția investighează cazul, iar ministrul […] The post Încă un militar din Moldova s-a rănit mortal cu arma din dotare appeared first on NewsMaker.
19:20
Scuze publice, dar fără prejudicii de 50 mii lei: Maia Sandu câștigă în prima instanță în dosarul în care își apără onoarea. Reacție # NewsMaker
Anna Mihalachi, femeia acționată în judecată de președinta Maia Sandu, pentru că ar fi discreditat-o prin răspândirea unor declarații despre bunicul său, a fost obligată să dezmintă afirmațiile și să prezinte scuze publice. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, care a examinat cauza, a pronunțat hotărârea astăzi, 12 februarie. Totodată, avocatul lui Mihalachi, Igor Hlopețchi, a declarat […] The post Scuze publice, dar fără prejudicii de 50 mii lei: Maia Sandu câștigă în prima instanță în dosarul în care își apără onoarea. Reacție appeared first on NewsMaker.
19:00
Filat nu mai este căutat internațional: Interpol a anulat darea în căutare, la mai puțin de o lună de la emitere # NewsMaker
Fostul premier Vlad Filat nu mai figurează în căutare internațională. Interpol a anulat notificarea de dare în căutare emisă anterior pe numele liderului PLDM, la mai puțin de o lună de la introducerea acesteia, la solicitarea Biroului Național Central Interpol din Paris. Informația se regăsește într-un răspuns al Ministerului Afacerilor Interne, publicat de Filat pe […] The post Filat nu mai este căutat internațional: Interpol a anulat darea în căutare, la mai puțin de o lună de la emitere appeared first on NewsMaker.
17:50
(VIDEO) Universitatea vârstei a treia: cum vindecă studiile singurătatea vârstnicilor din Moldova? # NewsMaker
Singurătatea și dorul de copii i-au adus din nou în băncile universității. În Republica Moldova, tot mai mulți vârstnici aleg să revină la studii – nu pentru diplome sau cariere, ci pentru a rămâne conectați la lume și la propriile familii. La „Universitatea vârstei a treia”, bunicii învață să vorbească despre sentimente, să folosească tehnologia […] The post (VIDEO) Universitatea vârstei a treia: cum vindecă studiile singurătatea vârstnicilor din Moldova? appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.