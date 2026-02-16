„Totul este scump, comerțul merge slab”: radiografia unei economii dependente de gaz

01:20

Zi memorabilă pentru Norvegia la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. O nouă pagină de istorie a sportului din țara scandinavă a fost scrisă la Olimpiada Albă de Johannes Klæbo, care a devenit cel mai titrat sportiv din istoria competiției. Norvegia a câștigat proba masculină de ștafetă, din cadrul concursului olimpic de schi fond și cu această ocazie Johannes Klaebo a ajuns la a 9-a medalie olimpică de aur și a devenit cel mai de succes sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.