Vreme rece în R. Moldova: : lapoviță, ninsoare și temperaturi de până la -7 grade
Radio Moldova, 16 februarie 2026 09:20
Astăzi,16 februarie, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate precipitații mixte și condiții dificile de circulație.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
09:20
Astăzi,16 februarie, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate precipitații mixte și condiții dificile de circulație.
Acum o oră
08:50
Refugiații ucraineni din R. Moldova beneficiază de protecție până în 2027. Situația în alte țări europene # Radio Moldova
Guvernul Republica Moldova a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei aflați pe teritoriul țării până la 1 martie 2027. Alte state, la fel, au anunțat prelungirea automată a permiselor de imigrare, notează RBK Ucraina.
Acum 2 ore
08:30
Furtuni și ploi torențiale fac ravagii: trei morți în Franța, alerte de cod roșu și portocaliu # Radio Moldova
După două zile de ploi torențiale, Antalya și alte orașe din șapte provincii ale Turciei sunt afectate de inundații masive. O situație similară se înregistrează și în Franța, unde trei persoane și-au pierdut viața în urma furtunii Nils. Mai multe regiuni franceze, în special din sud-vest, rămân în stare de alertă maximă, iar meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua.
08:00
Ninsori, vânt puternic și ghețuș: drumuri periculoase și întreruperi masive de energie electrică # Radio Moldova
Vremea severă din noaptea trecută a provocat perturbări majore în mai multe regiuni ale țării: polei și ghețuș pe drumuri, trafic îngreunat și peste 40 de mii de consumatori rămași fără energie electrică. Autoritățile anunță intervenții în teren și fac apel la prudență.
08:00
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vârstei”, demonstrează săptămână de săptămână că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani. Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinând distracția cu grija pentru sănătate.
Acum 4 ore
07:20
Corespondență Dan Alexe | După München, NATO și UE cu „două viteze” pentru apărarea continentului # Radio Moldova
Cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la München, abia încheiată, a evidențiat o criză transatlantică majoră, caracterizată de o presiune sporită din partea Statelor Unite (sub Donald Trump) asupra Europei pentru a-și mări cheltuielile pentru apărare și ajutorul acordat Ucrainei. Conferința a subliniat o realiniere geopolitică, o slăbire a alianței NATO și îndoieli cu privire la angajamentul american pe vechiul continent european.
06:40
Polei și ghețuș s-au format pe anumite sectoare de drum din țară, în urma ninsorilor din timpul nopții și a temperaturilor scăzute. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe unele porțiuni, avertizează Administrația Națională a Drumurilor.
Acum 12 ore
01:20
Zi memorabilă pentru Norvegia la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. O nouă pagină de istorie a sportului din țara scandinavă a fost scrisă la Olimpiada Albă de Johannes Klæbo, care a devenit cel mai titrat sportiv din istoria competiției. Norvegia a câștigat proba masculină de ștafetă, din cadrul concursului olimpic de schi fond și cu această ocazie Johannes Klaebo a ajuns la a 9-a medalie olimpică de aur și a devenit cel mai de succes sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.
15 februarie 2026
22:10
75 de ani de viață și o moștenire muzicală care continuă: povestea maestrului Ion Tălămbuță # Radio Moldova
„Neamul care-și cântă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională. La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclor”, autor și aranjor de melodii populare.
21:50
Tineri din Cahul și Ungheni visează la mondiale, după o competiție intensă de robotică # Radio Moldova
Douăzeci de echipe de robotică din întreaga țară au participat la cea de-a doua ediție a competiției „RoboRangers Cup Last Call” – un eveniment demonstrativ în care roboții, strategia și creativitatea au fost puse la încercare. Participanții au proiectat, construit și programat roboți capabili să îndeplinească misiuni complexe, într-un format intens de concurs. Patru echipe au ajuns în finală și au primit vouchere în valoare de 7 până la 15 mii de lei.
21:30
Apicultorii din Călărași și Strășeni: ce sortimente de miere sunt căutate iarna și cum susțin imunitatea # Radio Moldova
Când temperaturile scad, iar virozele circulă mai ușor, tot mai mulți oameni aleg produse naturale pentru a-și susține organismul. Mierea, propolisul și amestecurile cu nuci sau ghimbir se numără printre cele mai căutate remedii în sezonul rece. Apicultorii spun că, pe lângă gust, fiecare sortiment are proprietăți care pot sprijini imunitatea și oferi energie în zilele friguroase.
Acum 24 ore
20:30
Kaja Kallas: „Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile din Ucraina, fără amnistie pentru criminalii de război” # Radio Moldova
Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.
20:20
Wolfgang Ischinger: „Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va determina viitorul Europei” # Radio Moldova
Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.
19:40
Federica Brignone, a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 # Radio Moldova
O nouă zi frumoasă pentru Italia la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea Federica Brignone a cucerit a doua sa medalie de aur la ediția actuală a Olimpiadei, de această dată la slalom uriaș.
19:00
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de ploaie și carosabil umed, iar pe mai multe sectoare este semnalată ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă.
18:50
Dan Perciun: „Vrem să oferim în limba română informații accesibile despre utilizarea responsabilă a AI” # Radio Moldova
Un program educațional dedicat inteligenței artificiale va fi lansat în următoarele șase luni pentru elevii din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în LIVE-ul săptămânal, de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că inițiativa își propune să aducă informații clare și accesibile despre utilizarea responsabilă a tehnologiilor AI.
18:40
Record absolut la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Celebrul sportiv norvegian Johannes Klaebo a cucerit a 9-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, mai multe decât orice alt sportiv.
18:00
Biatlonista italiană Lisa Vittozzi a câștigat proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri. Vittozzi a pornit de pe locul 5 și a tras fără greșeală în poligon. Ea a speculat erorile norvegiencei Mareen Kirkeeide, care a efectuat 3 tururi de penalizare și a trecut linia de sosire cu un avans de aproape 28 de secunde față de campioana olimpică de la sprint pe distanța de 7 kilometri și jumătate.
17:50
România, observator la Consiliul Păcii din SUA. Șeful statului reafirmă sprijinul pentru reconstrucția Fâșiei Gaza # Radio Moldova
Președintele României a anunțat că va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului Păcii, organizată la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea statut de observator în cadrul discuțiilor.
17:40
Doi bărbați, internați cu arsuri după ce au îndepărtat singuri camionul cuprins de flăcări # Radio Moldova
Cabina unui autocamion a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 14 februarie, pe teritoriul unei stații de alimentare cu gaz din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în timpul alimentării cu gaz comprimat (CNG – metan), iar la fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri.
16:40
NABU l-a oprit la graniță: ex-ministrul ucrainean al Energiei, vizat într-un amplu dosar de corupție # Radio Moldova
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că a reținut un fost ministru al Energiei al Ucrainei în momentul în care acesta încerca să părăsească țara. Reținerea a avut loc la punctul de trecere a frontierei, în cadrul anchetei cunoscute sub denumirea de „Midas”.
16:10
Președinta Maia Sandu avertizează: Sprijinul politic din UE se poate schimba. „Trebuie să livrăm rezultate concrete” # Radio Moldova
Integrarea europeană a Republicii Moldova se află într-un moment decisiv, iar următorii ani pot fi determinanți pentru încheierea procesului de aderare. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat redacției „Explicativ”, în marja Conferințeide Securitate de la Munchen
16:10
Lecții și concluzii după parcursul olimpic! Membrii lotului național nu vor mai concura la această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă # Radio Moldova
Republica Moldova a avut 5 sportivi la Milano/Cortina 2026. După câteva zile de concurs, biatlonista Alina Stremous a obținut cel mai bun rezultat la biatlon: locul 14 în proba individuală, fiind aproape pe performanța sa de la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice, atunci când s-a clasat pe locul 10 în cursa de sprint.
16:00
„Nimic nu este mai prețios decât pacea”: omagiu adus veteranilor războiului din Afganistan # Radio Moldova
Veteranii războiului din Afganistan s-au adunat la Chișinău pentru a marca împlinirea a 37 de ani de la încheierea conflictului în care au luptat peste 12.000 de moldoveni. Participanții au depus flori la monumentul „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire” și au ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți.
15:10
I-a mai trecut supărarea: Cristiano Ronaldo a revenit cu gol marcat în tricoul echipei Al-Nassr # Radio Moldova
Cristiano Ronaldo a revenit în lotul lui Al-Nassr, după ce a lispit în ultimele 3 etape din cadrul primei divizii saudite de fotbal. În etapa a 21-a, portughezul a început titular partida din deplasare cu Al-Fateh, iar în minutul 18 a deschis scorul din pasa senegalezului Sadio Mane. Lusitanul a înscris al 962-lea său gol în carieră și mai are de marcat 38 pentru a ajunge la borna 1 000.
15:10
Un nou instrument digital pentru agricultori - „Pesticide MRL Tracker”: Cum își pot proteja producătorii moldoveni exporturile în UE? # Radio Moldova
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță disponibilitatea unui nou instrument digital dedicat producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare – „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu.
14:30
Președinta Maia Sandu: Rusia nu va renunța la atacurile hibride. „Avem nevoie de o coaliție de voință” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Munich Security Conference, unde a discutat cu lideri internaționali despre securitatea regională, integrarea europeană și sprijinul extern pentru Chișinău. Într-un interviu acordat redacției „Exclusiv”, șefa statului a vorbit despre întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio, despre riscurile generate de războiul hibrid al Federației Ruse și despre viitorul european al Republicii Moldova.
14:10
Vânt puternic și precipitații mixte: cetățenii, îndemnați să evite cablurile electrice căzute # Radio Moldova
Premier Energy Distribution atenționează populația să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică în contextul avertizării meteorologice de cod galben pentru 15–16 februarie. Potrivit prognozelor, vremea se va schimba brusc, cu precipitații mixte — ploaie, lapoviță și ninsoare — și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s.
13:50
Bucurie pe stadionul Giuseppe Meazza: Internazionale Milano a câștigat „Derby d'Italia" # Radio Moldova
Internazionale Milano a câtigat cel de-al 255-lea episod din „Derby d'Italia". În capul de afiș al etapei a 25-a din Serie A, echipa antrenorului român Cristian Chivu a învins cu 3:2 pe Juventus Torino, iar finalul de meci a fost dramatic. „Nerazzurri" au deschis scorul în minutul 17. Andrea Cambiaso și-a dat autogol, însă același jucător a restabilit egalitatea în minutul 26.
13:20
Atacuri combinate asupra energiei și infrastructurii civile. Zelenski: „În protejarea vieții nu poate exista pauză. 1.300 de drone lansate într-o săptămână” # Radio Moldova
Odesa a fost atacată din nou în timpul nopții, iar exploziile și incendiile au marcat încă o intervenție dificilă pentru salvatorii ucraineni. În raportul său săptămânal, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că doar în această săptămână Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 1.300 de drone de atac, peste 1.200 de bombe ghidate și 50 de rachete, aproape toate balistice.
12:20
Conflict într-un taxi din capitală: un pasager ar fi scos arma și l-ar fi amenințat pe șofer cu moartea # Radio Moldova
Un pasager a scos o armă și a îndreptat-o spre un taximetrist din Chișinău, amenințându-l cu moartea. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 februarie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, șoferul transporta un pasager de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru al capitalei, când între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal.
11:30
Avertismentul salvatorilor în contextul codului galben: prudență pe trotuare, distanță la volan și apel la 112 în caz de urgență # Radio Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația privind condițiile meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele zile. Potrivit informării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 14–15 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
11:20
Cuptor de lut, monede din secolul XVI și o cruciuliță de bronz – urmele unei seliști medievale la Vălcineț # Radio Moldova
Pe malul drept al Bâcului, la circa 2.3 kilometri sud de satul Vălcineț, arheologii au descoperit urmele unei așezări din secolele XV–XVI, posibil chiar vatra veche a localității de astăzi. Descoperirea a fost făcută în cadrul cercetărilor preventive realizate pe traseul gazoductului Ungheni–Chișinău.
10:40
Drumarii, mobilizați pe traseele naționale: risc de polei și intervenții în regim continuu # Radio Moldova
Carosabil umed și ceață densă pe mai multe sectoare de drum din țară, în această dimineață. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență sporită, în contextul în care, începând cu ora 08:00, a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până pe 16 februarie, ora 09:00.
10:00
Două tinere din R. Moldova studiază la o prestigioasă instituție din Polonia: „Am fost onorată să obțin bursă din prima” # Radio Moldova
Două tinere din Republica Moldova scriu o filă de succes peste hotare. Valentina Malenchi și Ana Maria Buzu studiază la una dintre cele mai prestigioase instituții de studii europene, la Colegiul Europei din Natolin, unde își construiesc, cu ambiție și perseverență, un parcurs academic de elită. Spun că experiența acumulată acolo le va ajuta, într-o zi, să contribuie activ la viitorul european al Republicii Moldova.
Ieri
09:00
Iulia Efros și Mihai Gâdei, artiștii moldoveni care aduc farmecul designului autohton la Madrid # Radio Moldova
Doi artiști din Republica Moldova aduc farmecul designului autohton pe scena internațională. Iulia Efros și Mihai Gâdei au ocazia să-și expună creațiile în cadrul Transylvanian Design Week, parte a prestigiosului Madrid Design Festival, alături de designeri de renume mondial. Expoziția, care aduce împreună tradiția și tendințele contemporane, a fost inaugurată la Institutul Cultural Român din Madrid, în prezența specialiștilor din modă și design, precum și a publicului internațional.
08:30
Căsătoriți de 54 de ani, fiecare colț din gospodărie este amintirea unei munci făcute în doi, exemplul unui cuplu din Coșcodeni # Radio Moldova
Într-o gospodărie din comuna Coșcodeni, raionul Sângerei, fiecare colț păstrează amintirea unei munci făcute în doi. Natalia și Anatolie Munteanu sunt căsătoriți de 54 de ani și spun că au reușit, pentru că niciodată nu au încetat să se respecte.
01:30
Ziua a opta de concurs de la Olimpiada Albă a consemnat finalul de drum al sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano/Cortina 2026. Ultima reprezentantă a țării noastre care a intrat în concurs a fost biatlonista Alina Stremous.
14 februarie 2026
21:50
Starea carosabilului rămâne o problemă majoră pentru șoferi. Muncitorii intervin cu plombări provizorii # Radio Moldova
Starea carosabilului rămâne o problemă majoră pentru șoferi, atât în capitală, cât și în sate, unde gropile îi obligă să reducă viteza sau să circule pe contrasens. Deși muncitorii intervin cu plombări provizorii, lucrările îngreunează traficul și generează ambuteiaje pe mai multe sectoare de drum. Soluțiile temporare, însă, nu rezistă mult din cauza variațiilor de temperatură din această perioadă. Autoritățile asigură că se intervine continuu pentru siguranța rutieră.
21:30
Volodimir Zelenski: Fiecare zi contează, unitatea este cel mai bun remediu împotriva planurilor Rusiei # Radio Moldova
Secretarul de stat al Statelor Unite (SUA) Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri. În discursul său din cadrul conferinței de securitate, Marco Rubio a declarat că SUA nu-și doresc aliați slabi și că Europa trebuie să se poată apăra singură. Totuși, în seara de 14 februarie, șeful diplomației americane a avut o întrevedere separată cu președintele ucrainean.
21:20
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e | Peste 470 de elevi au realizat filmulețe video despre cărțile îndrăgite # Radio Moldova
Peste 470 de elevi din instituțiile de învățământ gimnazial și liceal din țară au participat la prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, organizat de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a R. Moldova. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să stimuleze interesul pentru lectură, să încurajeze creativitatea și să dezvolte competențele digitale și media ale tinerilor. De Ziua Națională a Lecturii a avut loc Gala premiilor.
20:40
De Ziua Îndrăgostiților, peste 200 de persoane au alergat prin galeriile subterane ale unei vinării # Radio Moldova
Peste 200 de persoane au ales să sărbătorească „Ziua Îndrăgostiților” într-un mod deosebit și au alergat prin galeriile subterane ale unei vinării. Maratonul „Love Run” a adunat cupluri, prieteni și iubitori de alergare. Aceștia au avut de parcurs trasee de patru și opt kilometri. Cursa s-a transformat într-o sărbătoare a iubirii și a bucuriei de a fi împreună.
20:20
Mihai Popșoi a invitat-o pe Helen McEntee, ministră din Irlanda, să efectueze o vizită oficială la Chișinău # Radio Moldova
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, aflat la Munchen, a invitat-o pe ministra pentru afaceri externe și comerț și ministră a apărării Irlandei, Helen McEntee, să efectueze o vizită oficială la Chișinău. Vizita ar urma să aibă loc cu prilejul inaugurării Ambasadei Irlandei în Republica Moldova.
20:10
Senzație la Jocurile Olimpice de iarnă la Milano și Cortina d'Ampezzo. Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul sportiv din Brazilia care cucerește o medalie la o ediție a Olimpiadei de iarnă. El a devenit campion la schi alpin, proba de slalom.
20:00
Maia Sandu, întrevederi oficiale sâmbătă la Munchen: A discutat despre securitatea R. Moldova # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a discutat sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și despre parcursul european.
19:40
Vladislav Heraskevici, sportivul ucrainean de skeleton, rămâne exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă # Radio Moldova
Curtea de Arbitraj pentru Sport a respins apelul sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, menținând descalificarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, din cauza „căștii comemorative” cu fotografiile sportivilor și antrenorilor ucraineni uciși în războiul declanșat de Rusia. Federația Internațională de Skeleton a considerat că acestea încalcă regulile de neutralitate politică. Incidentul a fost intens mediatizat la începutul competiției.
19:30
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Douăsprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
19:20
Ziua Națională a Lecturii, marcată în ziua nașterii poetului național Grigore Vieru, a adunat numeroși admiratori ai creației sale la Muzeul Național al Literaturii Române, la Uniunea Scriitorilor, în biblioteci, școli și muzee. Tradițional, celebrarea poetului, care „a adunat neamul grămăjoară, ca într-o singură icoană”, a început la bustul său de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Aici au avut loc depuneri de flori și au răsunat versurile și aforismele memorabile ale lui Vieru.
19:20
Republica Moldova a rămas fără reprezentanți la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Alina Stremous a avut o evoluție modestă în cursa de sprint # Radio Moldova
Cursa de biatlon, proba sprint pe distanța de 7,5 kilometri, s-a desfășurat în condiții meteo dificile. Înainte de start a nins, iar ceața a pus stăpânire pe traseu. Alina Stremous a fost a 17-a la start.
18:30
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Doisprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.