Ministrul Sănătății, despre cazul Nisporeni: „Fără disciplină managerială nu putem vorbi despre standarde europene”

10:20

Publicațiile naționale continuă să reflecte impactul Conferinței de Securitate de la München asupra perspectivelor R. Moldova, într-un context geopolitic tensionat. Din presă mai aflăm cum au fost comemorate la Chișinău victimele războiului din Afganistan, la 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din această țară. Ziua Națională a Lecturii, marcată în ziua nașterii poetului național Grigore Vieru, reprezintă un alt subiect de pe primele pagini ale publicațiilor naționale.