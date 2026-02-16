Alertă meteo: Cod portocaliu de ninsori puternice, valabil pentru sudul și centrul R. Moldova

20:20

Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.