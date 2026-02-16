Alertă meteo: Cod portocaliu de ninsori puternice, valabil pentru sudul și centrul R. Moldova
Radio Moldova, 16 februarie 2026 15:40
Ninsori puternice, viscol și troiene în R. Moldova! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod portocaliu de precipitații puternice pentru sudul, centrul și parțial nordul țării. Avertizarea va fi valabilă de marți, 17 februarie, ora 20:00, până în seara zilei de miercuri, 18 februarie.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
15:50
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava intenționează să extindă programele de master cu diplomă dublă și să aprofundeze parteneriatele academice existente.
Acum 30 minute
15:40
Alertă meteo: Cod portocaliu de ninsori puternice, valabil pentru sudul și centrul R. Moldova # Radio Moldova
Ninsori puternice, viscol și troiene în R. Moldova! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod portocaliu de precipitații puternice pentru sudul, centrul și parțial nordul țării. Avertizarea va fi valabilă de marți, 17 februarie, ora 20:00, până în seara zilei de miercuri, 18 februarie.
15:40
Resursele Fondului Rutier sunt mai mici cu 790 de milioane de lei în 2026, comparativ cu anul trecut. În 2025, statul a alocat circa 2.59 de miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice - cea mai mare sumă din istoria Republicii Moldova, dintre care au fost valorificați 2.51 de miliarde de lei sau 96.7%. Pentru anul 2026, bugetul este de circa 1.8 miliarde de lei.
15:40
Deficitul balanței comerciale crește cu aproape 30%: peste 7 miliarde de dolari în 2025 # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit anul trecut să-și majoreze exporturile de mărfuri cu 6.4%, însă creșterea mult mai pronunțată a importurilor a adâncit și mai mult dezechilibrul comercial. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a scăzut de la 39.2% la 34.6%, iar deficitul balanței comerciale a depășit șapte miliarde de dolari, ceea ce reprezintă cu aproape 30% mai mult decât în 2024.
Acum o oră
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod portocaliu de precipitații putrenice pentru sudul, centrul și parțial nordul țării. Avertizarea va fi valabilă de marți, 17 februarie, ora 20:00, până în seara zilei de miercuri, 18 februarie.
15:10
Rusia nu oprește bombardamentele împotriva Ucrainei: Mii de drone, bombe ghidate și rachete lansate în ultima săptămână # Radio Moldova
Negociatorii ucraineni sunt în drum spre Elveția, unde mâine începe o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu Rusia și Statele Unite. Miza discuțiilor este un armistițiu energetic, astfel încât Moscova să nu mai bombardeze infrastructura critică din marile orașe.
Acum 2 ore
15:00
Primăria Chișinău anticipează o majorare esențială a impozitului imobiliar și anunță că va propune modificarea Codului fiscal # Radio Moldova
Primăria Chișinău va propune amendamente la Codul fiscal, după ce mai mulți locuitori ai capitalei ar fi cerut explicații privind majorarea impozitului imobiliar, urmare a reactualizării valorilor cadastrale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 16 februarie.
14:30
Moldovenii care au rămas fără buletine românești nu vor putea ridica alocațiile pentru copii, acordate de România # Radio Moldova
Plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui. Totuși, cetățenii R. Moldova cărora le-au fost anulate buletinele românești nu vor putea ridica, în continuare, alocațiile acordate de România pentru copii.
14:30
Universitatea de Stat din Moldova (USM) își va alege noul rector pe 3 martie. În competiție s-au înscris un prorector, un fost prorector și un șef de departament. Actualul rector, Igor Șarov, nu figurează printre candidați.
14:10
„Buget este” pentru primarul Ion Ceban, nu și pentru locuitorii capitalei: „Mesajul campaniei este absolut fals” # Radio Moldova
Fără buget aprobat pentru anul 2026 și cu o campanie - „Buget este” - considerată populistă de experți, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță un „plan ambițios de investiții și cheltuieli” pentru capitală.
Acum 4 ore
13:40
Revista presei internaționale | Unitatea transatlantică, sub semnul întrebării la Conferința de Securitate de la München # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul Conferinței anuale de securitate de la München, care s-a desfășurat în ultimele trei zile ale săptămânii trecute. Publicațiile străine subliniază că, în acest an, relațiile transatlantice și războiul ruso-ucrainean au fost principalele teme abordate de participanții veniți la forum. Mai multe agenții de presă își concentrează atenția asupra impactului recentelor proteste masive din Iran, în timpul cărora au murit mii de manifestanți. Summitul anual al Uniunii Africane, desfășurat la sfârșitul săptămânii în Etiopia, se numără printre alte teme abordate de presa străină.
13:40
Declin major în construcții: Numărul apartamentelor date în exploatare a scăzut cu 50% în 2025 # Radio Moldova
Vânzările de locuințe s-au prăbușit în anul trecut, iar numărul apartamentelor date în exploatare în ultimii ani este cu aproximativ 50% mai mic față de perioadele anterioare. Experții susțin că piața imobiliară din capitală se află într-o perioadă de ajustare, iar revenirea va fi influențată de echilibrul dintre ofertă, puterea de cumpărare și adaptarea la noile reguli financiare.
13:20
Rusia nu oprește bombardamentele împotriva Ucrainei: Mii de drone, bombe ghidate și rachete lansate în ianuarie # Radio Moldova
Negociatorii ucraineni sunt în drum spre Elveția, unde mâine începe o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu Rusia și Statele Unite. Miza discuțiilor este un armistițiu energetic, astfel încât Moscova să nu mai bombardeze infrastructura critică din marile orașe.
13:10
După ajustarea tarifelor la gazele naturale și energia termică, și furnizorii de energie electrică s-au adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Atât Premier Energy, cât și FeeNord cer majorarea tarifelor.
13:00
Alegeri locale noi în zece localități și un referendum local privind revocarea unui primar, în luna mai # Radio Moldova
Locuitorii a zece comune, orașe și municipii vor ieși la vot, pe 17 mai curent, pentru a-și alege primarii. Totodată, locuitorii altui sat vor merge la secțiile de votare pentru a decide, în cadrul unui referendum, dacă îl demit pe primar.
12:30
Gropi pe drumurile din Chișinău: 15 echipe, pregătite să intervină pentru reparații, anunță primarul capitalei # Radio Moldova
Gropile apărute pe drumurile capitalei în urma precipitațiilor din iarna curentă vor fi astupate imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervențiile, afirmă primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Deocamdată, autoritățile locale nu au înregistrat solicitări din partea șoferilor privind acordarea de despăgubiri, după ce mașinile le-ar fi fost deteriorate din cauza stării proaste a drumurilor.
12:30
Integrarea elevilor refugiați ucraineni: cinci clase noi vor fi deschise la Chișinău # Radio Moldova
Cinci clase noi urmează să fie deschise în noul an de studii la Chișinău pentru elevii refugiați ucraineni, numărul acestora fiind în continuă creștere, potrivit datelor autorităților. Din cele cinci clase, una va fi cu predare în limba română.
Acum 6 ore
12:00
Vremea se menține, pe 16 februarie, instabilă pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate precipitații mixte și condiții dificile de circulație.
12:00
Miniștri ai Agriculturii din UE, invitați la Forumul Investițional în sectorul agroalimentar de la Chișinău # Radio Moldova
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță organizarea, pe 5 martie, la Chișinău, a Forumului Investițional în sectorul agroalimentar, sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP) a Republicii Moldova. La eveniment este așteptată prezența miniștrilor Agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene.
12:00
Wolfgang Ischinger: „Pentru curajul și reziliența lor, onorăm poporul ucrainean cu Premiul Ewald von Kleist 2026” # Radio Moldova
Poporul ucrainean a fost distins cu Premiul „Ewald von Kleist” 2026, acordat în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în semn de apreciere pentru „curajul, sacrificiul și hotărârea neclintită de a apăra libertatea Ucrainei și libertatea întregii Europe”. Distincția a fost primită la München de președintele Volodimir Zelenski, care a acceptat premiul în numele tuturor ucrainenilor.
11:40
Procesul lui Plahotniuc, din nou blocat: Inculpatul este bolnav, martorii nu au fost identificați # Radio Moldova
Ședința de judecată în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în frauda bancară a fost din nou amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, pentru că s-ar fi îmbolnăvit, iar următoarea ședință este programată pentru mâine, 17 februarie, la ora 13:00.
11:30
Incendierea vehiculelor și a depozitelor din Europa cu ajutoare pentru Ucraina: Sabotajul, noua misiune a Wagner # Radio Moldova
Recrutorii grupului rus Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, citați de cotidianul britanic Financial Times.
11:20
Limită de 30 km/h lângă școli: Indicatoarele nu sunt suficiente pentru siguranța copiilor, afirmă specialiștii # Radio Moldova
Limita de 30 km/h în apropierea instituțiilor de învățământ este în vigoare la nivel național încă din toamna anului 2022, însă simpla instalare a indicatoarelor rutiere nu este suficientă pentru a garanta siguranța copiilor, atrag atenția specialiștii. Potrivit lor, sunt necesare în continuare intervenții concrete de calmare a traficului, educație rutieră continuă și implicarea părinților.
11:00
Aproape 100 de spitale și policlinici, modernizate în 2025 cu sprijinul CNAM: investiții de 78 de milioane de lei # Radio Moldova
Pacienții din aproape 100 de spitale și policlinici din țară vor beneficia de condiții mai bune și echipamente medicale noi, în urma proiectelor investiționale implementate pe parcursul anului trecut, cu finanțare din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
10:50
Atenționare pentru pasageri: Unele curse de avion pot înregistra întârzieri din cauza vremii # Radio Moldova
Călătorii care au planificate zboruri de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău sunt atenționați că unele curse pot înregistra întârzieri sau modificări de program.
10:40
Statul subvenționează 80% din costurile inițierii unei afaceri pentru persoanele înregistrate ca șomeri: Exemplu unei foste judecătoare # Radio Moldova
Persoanele înregistrate ca șomeri au posibilitatea să-și transforme ideile în afaceri proprii cu sprijin financiar din partea statului. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) acordă subvenții care acoperă atât înregistrarea firmei, cât și achiziția echipamentelor necesare. Măsura oferă un sprijin concret pentru integrarea pe piața muncii prin antreprenoriat.
10:30
Trei tinere din R. Moldova, exploatate sexual al Moscova: Traficantul, condamnat la 11 ani de pușcărie # Radio Moldova
Un bărbat de 45 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare și obligat să plătească un prejudiciu moral de 60.000 de lei, fiind găsit vinovat de trafic de ființe umane și trafic de copii. Pentru una dintre victime, dreptatea a venit prea târziu, aceasta decedând în anul 2022, într-un accident produs în R. Moldova.
10:20
Revista presei | Apocalipsa pe axa SUA-R. Moldova se amână; Omagiu militarilor căzuți în războiul din Afganistan # Radio Moldova
Publicațiile naționale continuă să reflecte impactul Conferinței de Securitate de la München asupra perspectivelor R. Moldova, într-un context geopolitic tensionat. Din presă mai aflăm cum au fost comemorate la Chișinău victimele războiului din Afganistan, la 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din această țară. Ziua Națională a Lecturii, marcată în ziua nașterii poetului național Grigore Vieru, reprezintă un alt subiect de pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
10:20
Atenționare pentru pasageri: unele curse avia pot înregistra întârzieri din cauza vremii # Radio Moldova
Călătorii care au planificate zboruri de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău sunt atenționați că unele curse pot înregistra întârzieri sau modificări de program.
Acum 8 ore
09:50
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din R. Moldova pot accesa finanțare nerambursabilă pusă la dispoziție de stat, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Bugetul anunțat pentru granturile acordate în anul 2026 este de 300 de milioane de lei.
09:40
„Ajutor energetic și militar pentru Ucraina până la 24 februarie”: Noi acorduri încheiate la München # Radio Moldova
Kievul a încheiat noi acorduri de asistență energetică și militară cu aliații săi europeni, în apropierea datei care marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
09:40
Norvegia își extinde prezența diplomatică în R. Moldova: ambasadă, în loc de oficiu teritorial # Radio Moldova
Norvegia își deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia Guvernului norvegian a fost discutată în cadrul unei întrevederi bilaterale, în marja Conferinței de Securitate de la München.
09:20
Astăzi,16 februarie, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate precipitații mixte și condiții dificile de circulație.
08:50
Refugiații ucraineni din R. Moldova beneficiază de protecție până în 2027. Situația în alte țări europene # Radio Moldova
Guvernul Republica Moldova a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei aflați pe teritoriul țării până la 1 martie 2027. Alte state, la fel, au anunțat prelungirea automată a permiselor de imigrare, notează RBK Ucraina.
08:30
Furtuni și ploi torențiale fac ravagii: trei morți în Franța, alerte de cod roșu și portocaliu # Radio Moldova
După două zile de ploi torențiale, Antalya și alte orașe din șapte provincii ale Turciei sunt afectate de inundații masive. O situație similară se înregistrează și în Franța, unde trei persoane și-au pierdut viața în urma furtunii Nils. Mai multe regiuni franceze, în special din sud-vest, rămân în stare de alertă maximă, iar meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua.
Acum 12 ore
08:00
Ninsori, vânt puternic și ghețuș: drumuri periculoase și întreruperi masive de energie electrică # Radio Moldova
Vremea severă din noaptea trecută a provocat perturbări majore în mai multe regiuni ale țării: polei și ghețuș pe drumuri, trafic îngreunat și peste 40 de mii de consumatori rămași fără energie electrică. Autoritățile anunță intervenții în teren și fac apel la prudență.
08:00
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vârstei”, demonstrează săptămână de săptămână că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani. Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinând distracția cu grija pentru sănătate.
07:20
Corespondență Dan Alexe | După München, NATO și UE cu „două viteze” pentru apărarea continentului # Radio Moldova
Cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la München, abia încheiată, a evidențiat o criză transatlantică majoră, caracterizată de o presiune sporită din partea Statelor Unite (sub Donald Trump) asupra Europei pentru a-și mări cheltuielile pentru apărare și ajutorul acordat Ucrainei. Conferința a subliniat o realiniere geopolitică, o slăbire a alianței NATO și îndoieli cu privire la angajamentul american pe vechiul continent european.
06:40
Polei și ghețuș s-au format pe anumite sectoare de drum din țară, în urma ninsorilor din timpul nopții și a temperaturilor scăzute. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe unele porțiuni, avertizează Administrația Națională a Drumurilor.
Acum 24 ore
01:20
Zi memorabilă pentru Norvegia la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. O nouă pagină de istorie a sportului din țara scandinavă a fost scrisă la Olimpiada Albă de Johannes Klæbo, care a devenit cel mai titrat sportiv din istoria competiției. Norvegia a câștigat proba masculină de ștafetă, din cadrul concursului olimpic de schi fond și cu această ocazie Johannes Klaebo a ajuns la a 9-a medalie olimpică de aur și a devenit cel mai de succes sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.
15 februarie 2026
22:10
75 de ani de viață și o moștenire muzicală care continuă: povestea maestrului Ion Tălămbuță # Radio Moldova
„Neamul care-și cântă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională. La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclor”, autor și aranjor de melodii populare.
21:50
Tineri din Cahul și Ungheni visează la mondiale, după o competiție intensă de robotică # Radio Moldova
Douăzeci de echipe de robotică din întreaga țară au participat la cea de-a doua ediție a competiției „RoboRangers Cup Last Call” – un eveniment demonstrativ în care roboții, strategia și creativitatea au fost puse la încercare. Participanții au proiectat, construit și programat roboți capabili să îndeplinească misiuni complexe, într-un format intens de concurs. Patru echipe au ajuns în finală și au primit vouchere în valoare de 7 până la 15 mii de lei.
21:30
Apicultorii din Călărași și Strășeni: ce sortimente de miere sunt căutate iarna și cum susțin imunitatea # Radio Moldova
Când temperaturile scad, iar virozele circulă mai ușor, tot mai mulți oameni aleg produse naturale pentru a-și susține organismul. Mierea, propolisul și amestecurile cu nuci sau ghimbir se numără printre cele mai căutate remedii în sezonul rece. Apicultorii spun că, pe lângă gust, fiecare sortiment are proprietăți care pot sprijini imunitatea și oferi energie în zilele friguroase.
20:30
Kaja Kallas: „Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile din Ucraina, fără amnistie pentru criminalii de război” # Radio Moldova
Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.
20:20
Wolfgang Ischinger: „Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va determina viitorul Europei” # Radio Moldova
Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.
19:40
Federica Brignone, a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 # Radio Moldova
O nouă zi frumoasă pentru Italia la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea Federica Brignone a cucerit a doua sa medalie de aur la ediția actuală a Olimpiadei, de această dată la slalom uriaș.
19:00
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de ploaie și carosabil umed, iar pe mai multe sectoare este semnalată ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă.
18:50
Dan Perciun: „Vrem să oferim în limba română informații accesibile despre utilizarea responsabilă a AI” # Radio Moldova
Un program educațional dedicat inteligenței artificiale va fi lansat în următoarele șase luni pentru elevii din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în LIVE-ul săptămânal, de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că inițiativa își propune să aducă informații clare și accesibile despre utilizarea responsabilă a tehnologiilor AI.
18:40
Record absolut la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Celebrul sportiv norvegian Johannes Klaebo a cucerit a 9-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, mai multe decât orice alt sportiv.
18:00
Biatlonista italiană Lisa Vittozzi a câștigat proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri. Vittozzi a pornit de pe locul 5 și a tras fără greșeală în poligon. Ea a speculat erorile norvegiencei Mareen Kirkeeide, care a efectuat 3 tururi de penalizare și a trecut linia de sosire cu un avans de aproape 28 de secunde față de campioana olimpică de la sprint pe distanța de 7 kilometri și jumătate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.