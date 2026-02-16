Tarifele la electricitate ar putea crește în toată țara

10:20

Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, scriu Reuters și Agerpres. Circa 10.000 de profilactice au fost distribuite în Milano și în zonele de cazare din munți de către organizatori, continuând o veche […] Articolul Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de iarnă, în săptămâna de Valentine's Day. „Totul s-a golit" apare prima dată în SafeNews