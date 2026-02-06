Accesul camioanelor în Moldova a fost suspendat temporar din cauza ghețușului
Agrobiznes, 6 februarie 2026 14:50
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului, anunță autoritățile, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, la acest moment sunt instituite restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale, fiind […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum 4 ore
12:30
Procesarea florii-soarelui în UE rămâne la minimul ultimilor 9 ani, în pofida creșterii din T4 2025 # Agrobiznes
Volumele de procesare a semințelor de floarea-soarelui în Uniunea Europeană au crescut în perioada octombrie–decembrie 2025, însă au rămas semnificativ sub nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, potrivit Oil World. Potrivit sursei, procesarea oleaginoasei în intervalul menționat a fost de aproximativ 2,1 milioane tone, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de anul […]
12:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Moțiunea simplă, semnată de 42 de deputați și prezentată în plen la 18 decembrie 2025, a fost supusă votului la 5 februarie 2026 și nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută de 34 de deputați. În cadrul dezbaterilor, ministra Agriculturii […]
Acum 6 ore
09:20
Agarista Agricolă își extinde portofoliul pentru sezonul agricol 2026, depășind 100 de substanțe active și adăugând 20 de produse nou înregistrate # Agrobiznes
Agarista Agricola a organizat, la Bălți, al doilea seminar regional dedicat fermierilor din nordul Republicii Moldova, un eveniment aplicat, construit pe realitățile din câmp și pe nevoia tot mai accentuată de soluții adaptate schimbărilor climatice și structurii actuale a culturilor. Întâlnirea a reunit producători agricoli din mai multe raioane și a pus accent pe starea […]
Acum 24 ore
17:20
Simplificarea procedurilor pentru mediul de afaceri: certificatele fitosanitare se eliberează gratuit # Agrobiznes
Operatorii din domeniul agroalimentar vor obține gratuit certificatele fitosanitare necesare pentru export, odată cu intrarea în vigoare, din 5 februarie 2026, a Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și are ca scop facilitarea exportului produselor moldovenești, prin excluderea taxei pentru […]
16:20
Agricultura Republicii Moldova rămâne un sector funcțional, aflat într-un proces de transformare, nu unul în colaps. Aceasta este poziția prezentată de Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterii moțiunii simple inițiate de opoziția parlamentară împotriva politicilor MAIA. Intervenția ministrei a avut loc în contextul examinării moțiunii semnate de 42 […]
15:40
Merele, strugurii și prunele moldovenești, promovate la Berlin: 13 companii din țară participă la Fruit Logistica 2026 # Agrobiznes
Republica Moldova este prezentă, în perioada 4–6 februarie 2026, la Fruit Logistica, una dintre cele mai mari expoziții internaționale dedicate comerțului global cu fructe și legume. Treisprezece producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune participă la evenimentul desfășurat la Berlin, Germania, sub brandul de țară „Moldova: taste makes the difference”, cu sprijinul […]
15:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […]
Ieri
14:00
Victor Bajereanu: „Am testat îngrășămintele Timac Agro la cinci culturi: +800 kg/ha la grâu, +400 la floarea-soarelui și plante mai rezistente” # Agrobiznes
Nutriția corectă a culturilor a devenit tot mai importantă pentru menținerea randamentului în contextul climatic actual. Pentru a alege opțiunea potrivită, Victor Bajereanu, directorul SRL Vilora-V.S. din satul Stolniceni, raionul Edineț, a decis să încerce colaborarea cu Timac Agro East. Cinci culturi, o singură abordare: nutriție completă și controlată În sezonul 2025, pe platforma demonstrativă […]
12:30
Grâul din Marea Neagră a urcat la maximul ultimelor trei luni, sub presiunea vremii și a logisticii # Agrobiznes
Piața grâului din regiunea Mării Negre a înregistrat o creștere până la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, pe fondul îngrijorărilor legate de condițiile meteo severe și de blocajele logistice. Creștere de preț susținută de vreme și transport Platts, parte a S&P Global Energy, a evaluat Milling Wheat Marker (MWM) la 230,75 dolari/tonă […]
11:20
Principalele boli la măr sunt rapănul (Venturia inaequalis), făinarea (Podosphaera leucotricha), focul bacterian (Erwinia amylovora), boala pustulelor de funingine (provocată de specii diferite de ciuperci) și putregaiul lenticelar (cauzat de ciuperci din genul Neofabraea). Toate aceste boli pot afecta și părul și vor fi explicate în detaliu în continuare. Rapănul la măr (Venturia inaequalis) Rapănul (Venturia inaequalis) este boală fungică care provoacă cele mai mari pagube la […]
10:50
Polonia se confruntă cu cea mai gravă epidemie de gripă aviară: 1,5 milioane de găini distruse # Agrobiznes
Potrivit publicației Poultry World, în voievodatul Polonia Mare (Wielkopolskie), aproximativ 1,5 milioane de găini ouătoare au fost sacrificate din cauza bolii, a anunțat Inspectoratul Veterinar Principal al țării. Acesta este al 19-lea caz de gripă aviară confirmat în Polonia de la începutul anului și al nouălea focar înregistrat în regiunea Polonia Mare. Virusul se răspândește […]
4 februarie 2026
19:50
Granturi de până la 7.500 USD pentru irigare modernă, destinate fermierilor din Moldova # Agrobiznes
Toți antreprenorii agricoli, în special tineri și femei, inclusiv cei care au beneficiat anterior de credite în cadrul Programului IFAD VIII (TRTP) pot accesa granturi în valoare de până la 7.500 USD pentru achiziționarea echipamentelor moderne și eficiente de irigare, în scopul creșterii rezilienței la schimbările climatice și al sporirii productivității agricole. Beneficiari eligibili Pot […]
17:30
Sistemele centralizate de irigații de la Călinești și Criulenii de Sus urmează să fie reabilitate cu sprijin financiar extern. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor privind un credit oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare, destinat realizării acestui proiect. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că lucrările de reabilitare vor necesita […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Vinul Moldovei începe 2026 în forță, cu participări strategice la cele mai mari expoziții internaționale, acolo unde sunt stabilite tendințele globale ale industriei. Sub umbrela brandului vinicol de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly great”/ „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, vinificatorii participă, la începutul acestui an, la două dintre cele mai mari expoziții internaționale: Wine Paris, desfășurat […]
10:30
Asociația Moldova Fruct anunță selectarea companiilor interesate să participe la Expoziția Internațională Fruit Attraction 2026, care se va desfășura în perioada 6-8 octombrie la Madrid, Spania în cadrul standului de țară „moldova un gust deosebit”. Mai multe informații despre eveniment găsiți pe site-ul expoziției. Taxa de înregistrare la Fruit Attractiomn va fi calculată și distribuită solidar între companiile participante în funcție […]
09:20
Biotron – partenerul principal al conferinței AgTech 2026, va prezenta un ecosistem tehnologic complet pentru agricultură # Agrobiznes
Biotron, integrator de tehnologii agricole și distribuitor oficial XAG, alături de alte soluții performante, devine partenerul principal al Conferinței AgTech 2026, care va avea loc pe 3 martie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Biotron va prezenta o abordare integrată de agricultură de precizie, bazată pe combinarea mai multor tehnologii care, utilizate împreună, duc la reducerea […]
08:10
Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase # Agrobiznes
În contextul prognozelor meteorologice, care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora. Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a animalelor. Pentru a preveni orice formă […]
3 februarie 2026
16:30
Ciorile (Corvus spp.) sunt unele dintre cele mai inteligente specii de păsări din lume, dar și printre cele mai neiubite în agricultură. Fermierii din regiunea noastră, le percep adesea ca pe o amenințare, întrucât pot produce pagube semnificative culturilor de porumb, floarea-soarelui sau cerealelor păioase, în special în faza de răsărire. Însă puțini cunosc că o parte […]
16:00
Maria Acbaș, SANA: „Grantul AGGRI te face să gândești pe termen lung pentru o investiție funcțională în zootehnie” # Agrobiznes
În satul Tomai din UTA Găgăuzia, o fermă de bovine începută modest acum 17 ani a devenit astăzi una dintre cele mai mari și mai moderne din sudul Republicii Moldova. Sub conducerea Mariei Acbaș, ferma a evoluat într-un sistem agricol complet integrat, care include câmpurile, ferma, procesarea laptelui și distribuția către consumatorii finali a produselor […]
12:20
SORTER – tehnologie performantă pentru sortarea și ambalarea fructelor și legumelor, disponibilă în Moldova prin AgroArt # Agrobiznes
Creșterea cerințelor pieței, lipsa forței de muncă sezoniere și presiunea tot mai mare asupra menținerii unei calități constante determină producătorii de fructe și legume să investească în soluții moderne, bazate pe automatizare. Ca răspuns la aceste provocări, AgroArt.md anunță lansarea pe piața din Republica Moldova a liniilor profesionale de sortare și ambalare SORTER, un producător […]
11:20
Moldova Fruct lansează concursul de selectare a companiilor pentru participarea la Macfrut 2026, Rimini # Agrobiznes
Asociația Moldova Fruct anunță lansarea concursului de selectare a companiilor care vor reprezenta Republica Moldova la Expoziția Internațională Macfrut 2026, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate lanțului fructelor și legumelor. Participarea va avea loc în cadrul standului de țară „Moldova: taste makes the difference”, platformă de promovare a originii, calității și diversității producției […]
10:40
Fermieri: Cooperativa Agrostoc este despre încredere și suport demonstrate timp de 25 de ani # Agrobiznes
Pe 29 ianuarie Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc a reunit fermieri, parteneri și reprezentanți ai sectorului în cadrul unui eveniment organizat alături de partenerii săi Adama, Bayer, Corteva, Compo Expert, FMC, JT Agro și Nufarm la Capitoles Park. Sub tema „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, întâlnirea a fost gândită ca un […]
10:20
Producția de cereale a Chinei este estimată să atingă un nivel record de 715 milioane de tone în anul de marketing 2025/2026, în creștere cu 8 milioane de tone față de anul precedent, potrivit prognozelor Serviciului pentru Agricultură Externă al SUA (FAS). În același timp, creșterea cererii interne este de așteptat să stimuleze importurile suplimentare […]
2 februarie 2026
18:30
318 afaceri agricole micro și mici au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perioada martie 2025 – ianuarie 2026, dintre care 30 doar în luna ianuarie 2026. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în zona de nord. Până în prezent, valoarea totală a resurselor recreditate […]
14:20
În scopul asigurării principiului de transparență, dar și pentru a confirma deschiderea față de comunicarea procesului de gestionare a FNDAMR, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură reia practica informării lunare despre situația cu privire la gestionarea fondului. Respectiv, pentru luna ianuarie 2026, comunicăm că au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor, […]
12:40
Toamna, când pomii din grădină își pierd frunzele, pe scoarța lor se pot observa excrescențe ciudate de culoare argintie, galbenă, maro și alte culori. Acestea sunt numite licheni. Se întâlnesc cel mai frecvent pe arborii bătrâni și bolnavi. Lichenul nu este un organism unic, ci o uniune durabilă creată de două organisme diferite: ciuperca și […]
10:50
UE și-a redus prognoza de export pentru grâu și a majorat estimarea pentru recolta de porumb # Agrobiznes
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a redus prognoza de export pentru grâul moale în sezonul curent de la 31,0 milioane la 29,5 milioane de tone. Grâul european se confruntă în prezent cu o presiune concurențială puternică din partea cerealelor din Argentina. Argentina ar putea exporta volume record de grâu în acest sezon, ca urmare a celei […]
10:10
Comisia Europeană înăsprește controlul importurilor de furaje: este instituit un grup special pentru biosecuritate # Agrobiznes
Comisia Europeană a anunțat oficial crearea unui nou grup operativ (Task Force), al cărui obiectiv principal este consolidarea controlului asupra siguranței furajelor și produselor alimentare importate. Măsura urmărește asigurarea respectării stricte de către produsele provenite din afara Uniunii Europene a standardelor ridicate ale UE și protejarea competitivității producătorilor europeni. Prioritățile noii structuri Activitatea grupului se […]
1 februarie 2026
15:40
În ultimii ani, serele și solariile au devenit una dintre cele mai intensive forme de agricultură din Republica Moldova. Ritmul alert al producției, rotațiile dese, fertilizarea frecventă și irigarea constantă permit obținerea unor recolte timpurii și profitabile, dar pun o presiune tot mai mare asupra solului și a apei utilizate. Spre deosebire de câmpul deschis, […]
31 ianuarie 2026
10:40
Alexandru Dulap, fermier: „Cu sistemul instalat de Solares, până la 60% din energia consumată vine din panouri solare” # Agrobiznes
Creșterea prețurilor la energie electrică pune o presiune tot mai mare pe fermele agricole, mai ales pe cele care folosesc irigare, camere frigorifice și utilaje electrice. Astfel, tot mai mulți agricultori analizează soluțiile de energie regenerabilă ca pe o investiție strategică pe termen lung. Un astfel de exemplu este gospodăria țărănească „Dulap Valentina”, din satul […]
07:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat inițierea consultărilor publice cu asociațiile pentru proiectul Programului Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 (PSPA), un document de referință care va stabili direcțiile de dezvoltare ale sectorului agrar pentru următorii cinci ani. Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 reprezintă cadrul prin care sunt definite regulile de acordare a sprijinului […]
30 ianuarie 2026
16:30
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) invită producătorii agricoli la un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale, adaptată condițiilor anului 2026. Evenimentul va avea loc pe 4 februarie 2026, la Consiliul Raional Anenii Noi, și se adresează agricultorilor din regiune. În cadrul seminarului vor fi abordate subiecte ce țin de politicile naționale în […]
15:20
De la lansarea sa în 2024 și până în prezent, în cadrul programului de granturi AGGRI au fost semnate 13 contracte de finanțare pentru proiecte investiționale în sectorul zootehnic a căror valoare totală depășește 22.5 milioane dolari SUA. Valoarea totală a granturilor aprobate conform acestor contracte constituie 10.3 milioane USD. Până la momentul actual, suma […]
14:50
Luna ianuarie a debutat într-un climat marcat de tensiuni geopolitice și monetare puternice, cu impact direct asupra piețelor internaționale. Sectorul materiilor prime a reacționat rapid, înregistrând o accelerare vizibilă a cotațiilor, în special la metale și energie. Aurul și argintul ating noi maxime istorice, iar petrolul brut a urcat la 66,48 dolari/baril la New York, […]
13:20
Când agricultura devine complicată, cooperarea contează. Agrostoc – 25 de ani de agricultură construită prin dialog # Agrobiznes
Pe 29 ianuarie Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc a reunit fermieri, parteneri și reprezentanți ai sectorului în cadrul unui eveniment organizat alături de partenerii săi Adama, Bayer, Corteva, Compo Expert, FMC, JT Agro și Nufarm la Capitoles Park. Sub tema „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, întâlnirea a fost gândită ca un […]
13:00
Zmeurul (Rubus idaeus) este o cultură valoroasă, dar relativ sensibilă la unele boli și dăunători. Pentru producții stabile și fructe de calitate, este importantă identificarea corectă a problemelor fitosanitare și aplicarea unor măsuri integrate și validate. Bolile zmeurului Antracnoza zmeurului (Elsinoë veneta) Antracnoza este una dintre cele mai frecvente și periculoase boli ale lăstarilor. Simptomele apar sub forma petelor purpurii cu […]
11:30
Fertilizare fără reglaje complicate, cu o singură poză: Amazone ZA-V 2700 Profis Tronic, disponibil la Agromotor Premium # Agrobiznes
Digitalizarea fertilizării ține de deciziile corecte luate în întreprindere. Amazone ZA-V 2700 Profis Tronic, distribuitorul de îngrășăminte disponibil în oferta Agromotor Premium, este un utilaj gândit pentru fermele care urmăresc productivitate ridicată, control exact al dozelor și integrare completă în fluxul tehnologic modern. Modelul prezentat de Agromotor Premium are o capacitate a cuvei de 2.700 […]
10:40
La început de 2026, industria globală a strugurilor și a vinului trage linie după sezonul 2025, un an care a accelerat tranziția de la practici bazate pe rutină la decizii ghidate de date, și de la inputuri „clasice” la soluții biologice și sisteme integrate. Schimbarea este alimentată simultan de costuri în creștere, climă instabilă și reglementări mai […]
29 ianuarie 2026
18:10
China este pregătită să își mărească importurile de vinuri moldovenești de înaltă calitate și salută participarea activă a Republicii Moldova la inițiativa „Piață mare pentru toți – Export către China”. Acest lucru a fost declarat de ambasadorul Chinei la Chișinău, Dong Zhihua, în cadrul unei întâlniri cu Ștefan Iamandi, directorul Biroului Național al Viei și […]
17:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, dedicată analizării dificultăților actuale din domeniu și identificării direcțiilor prioritare de dezvoltare. Participanții au formulat propuneri pentru îmbunătățirea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 (PSPA), document aflat în proces de definitivare. Printre sugestii s-au regăsit […]
14:30
Turcia pune pe piață aproape 4 milioane de tone de cereale pentru a tempera inflația și a sprijini sectoarele de procesare # Agrobiznes
Consiliul de stat pentru cereale al Turciei, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), a anunțat scoaterea la vânzare, în februarie 2026, a unui volum de 3,9 milioane de tone de porumb, orz, grâu pentru panificație și grâu dur din rezervele strategice. Măsura urmărește stabilizarea prețurilor pe piața internă, asigurarea materiilor prime pentru producătorii de bulgur, paste și […]
14:10
Compania Artevos GmbH specializată în ameliorarea și promovarea soiurilor de fructe a colectat informații detaliate despre soiurile de prun de la câteva stațiuni-lider de cercetare din Germania. Printre acestea se numără Institutul de Stat pentru Viticultură și Pomicultură Weinsberg (LVWO), Centrul de Servicii pentru Zonele Rurale (DLR) Oppenheim și Institutul de Stat Bavarez pentru Viticultură […]
12:20
Iulia Blagu, câștigătoare TalentA: „Am ales să procesăm cerealele prin măcinare pe piatră. Avem un control mai bun asupra vânzărilor” # Agrobiznes
Sprijinirea femeilor din agricultură reprezintă o investiție strategică în viitorul unor sisteme alimentare reziliente, incluzive și sustenabile. Ca parte a acestui angajament, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience susține noua generație de lideri femei prin inițiative precum programul educațional TalentA. În 2025, Iulia Blagu, fermier și proprietar al Agromec Gîrbovi SA din județul […]
10:20
Autoritățile monitorizează situația și colectează date din teritoriu pentru a stabili în ce măsură condițiile meteo nefavorabile și chiciura din ultimele zile au afectat livezile. Despre aceasta a anunțat astăzi ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, informează MOLDPRES. Ministra a subliniat că până în prezent nu au fost recepționate anumite informații despre plantații afectate […]
09:40
ADAMA anunță plecarea Gabrielei Vila din funcția de Director General pentru Moldova, România și Bulgaria # Agrobiznes
ADAMA a anunțat încetarea mandatului Gabrielei Vila din funcția de Director General pentru România, Republica Moldova și Bulgaria, decizia fiind luată în contextul unui proces amplu de reorganizare la nivelul grupului. Potrivit companiei, schimbarea face parte dintr-o tranziție care urmărește susținerea direcțiilor strategice de dezvoltare ale ADAMA la nivel regional și global. Gabriela Vila are […]
28 ianuarie 2026
18:40
Bufnița, prădător nocturn, devine un aliat tot mai valoros și eficient pentru fermierii care trec la sistemele no-till sau mini-till, unde solul rămâne acoperit, umed și plin de viață. Odată cu toate beneficiile acestor practici vin însă și provocările, iar una dintre cele mai mari este înmulțirea rozătoarelor, care își găsesc adăpost sub resturile vegetale. În asemenea condiții, pesticidele […]
16:20
Uniunea Europeană a inițiat discuții privind revizuirea cadrului juridic care reglementează producția și etichetarea alimentelor ecologice. Spania, statul cu cea mai mare suprafață cultivată în sistem ecologic, va susține poziția potrivit căreia logo-ul european ar trebui utilizat exclusiv pentru produsele care respectă standardele UE. Prima reuniune a Consiliului miniștrilor agriculturii și pescuitului, desfășurată sub Președinția […]
14:20
Compania Lidea, furnizor european de semințe și soluții genetice pentru agricultură, anunță organizarea Conferinței naționale a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”, un eveniment dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb. Evenimentul va avea loc vineri, 6 februarie 2026, la Tekwill, Chișinău, str. Studenților 9/11, cu […]
13:20
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă câteva măsuri practice pentru îmbunătățirea practicilor de creștere și gestionarea porcinelor în exploatații, și anume: evitarea codotomiei de rutină […]
