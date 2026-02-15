Roboții au intrat în arenă: 20 de echipe s-au duelat la „RoboRangers Cup Last Call”
Moldova1, 15 februarie 2026 21:50
Douăzeci de echipe de robotică din întreaga țară au participat la cea de-a doua ediție a competiției „RoboRangers Cup Last Call” – un eveniment demonstrativ în care roboții, strategia și creativitatea au fost puse la încercare. Participanții au proiectat, construit și programat roboți capabili să îndeplinească misiuni complexe, într-un format intens de concurs. Patru echipe au ajuns în finală și au primit vouchere în valoare de 7 până la 15 mii de lei.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
22:10
„Neamul care-și cântă dorul”: Dinastia Tălămbuță, omagiată la Salonul Muzical de la Biblioteca Națională # Moldova1
„Neamul care-și cântă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională. La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclor”, autor și aranjor de melodii populare.
Acum o oră
21:50
Douăzeci de echipe de robotică din întreaga țară au participat la cea de-a doua ediție a competiției „RoboRangers Cup Last Call” – un eveniment demonstrativ în care roboții, strategia și creativitatea au fost puse la încercare. Participanții au proiectat, construit și programat roboți capabili să îndeplinească misiuni complexe, într-un format intens de concurs. Patru echipe au ajuns în finală și au primit vouchere în valoare de 7 până la 15 mii de lei.
Acum 2 ore
21:30
Când temperaturile scad, iar virozele circulă mai ușor, tot mai mulți oameni aleg produse naturale pentru a-și susține organismul. Mierea, propolisul și amestecurile cu nuci sau ghimbir se numără printre cele mai căutate remedii în sezonul rece. Apicultorii spun că, pe lângă gust, fiecare sortiment are proprietăți care pot sprijini imunitatea și oferi energie în zilele friguroase.
Acum 4 ore
20:20
Kaja Kallas: „Rusia nu este o superputere. Cererile ei maximale nu pot primi un răspuns minimalist” # Moldova1
Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.
19:40
Federica Brignone, a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 # Moldova1
O nouă zi frumoasă pentru Italia la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea Federica Brignone a cucerit a doua sa medalie de aur la ediția actuală a Olimpiadei, de această dată la slalom uriaș.
19:00
AND mobilizează echipele în teren: Șoferii, avertizați să reducă viteza pe drumurile naționale # Moldova1
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de ploaie și carosabil umed, iar pe mai multe sectoare este semnalată ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă.
18:50
Inteligența artificială ajunge în școli: Ministerul Educației lansează un program video pentru elevi # Moldova1
Un program educațional dedicat inteligenței artificiale va fi lansat în următoarele șase luni pentru elevii din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în LIVE-ul săptămânal, de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că inițiativa își propune să aducă informații clare și accesibile despre utilizarea responsabilă a tehnologiilor AI.
18:40
Record absolut la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Celebrul sportiv norvegian Johannes Klaebo a cucerit a 9-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, mai multe decât orice alt sportiv.
Acum 6 ore
18:00
Biatlonista italiană Lisa Vittozzi a câștigat proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri. Vittozzi a pornit de pe locul 5 și a tras fără greșeală în poligon. Ea a speculat erorile norvegiencei Mareen Kirkeeide, care a efectuat 3 tururi de penalizare și a trecut linia de sosire cu un avans de aproape 28 de secunde față de campioana olimpică de la sprint pe distanța de 7 kilometri și jumătate.
17:50
Președintele României a anunțat că va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului Păcii, organizată la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea statut de observator în cadrul discuțiilor.
17:40
Cabina unui autocamion a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 14 februarie, pe teritoriul unei stații de alimentare cu gaz din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în timpul alimentării cu gaz comprimat (CNG – metan), iar la fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri.
16:40
Gherman Galușcenko fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut la frontieră în dosarul „Midas” # Moldova1
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că a reținut un fost ministru al Energiei al Ucrainei în momentul în care acesta încerca să părăsească țara. Reținerea a avut loc la punctul de trecere a frontierei, în cadrul anchetei cunoscute sub denumirea de „Midas”.
Acum 8 ore
16:30
Veteranii războiului din Afganistan s-au adunat la Chișinău pentru a marca împlinirea a 37 de ani de la încheierea conflictului în care au luptat peste 12.000 de moldoveni.
16:10
Integrarea europeană a Republicii Moldova se află într-un moment decisiv, iar următorii ani pot fi determinanți pentru încheierea procesului de aderare. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat redacției „Explicativ”, în marja Conferințeide Securitate de la Munchen
16:10
Lecții și concluzii după parcursul olimpic! Membrii lotului național nu vor mai concura la această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă # Moldova1
Republica Moldova a avut 5 sportivi la Milano/Cortina 2026. După câteva zile de concurs, biatlonista Alina Stremous a obținut cel mai bun rezultat la biatlon: locul 14 în proba individuală, fiind aproape pe performanța sa de la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice, atunci când s-a clasat pe locul 10 în cursa de sprint.
16:00
37 de ani de la retragerea trupelor din Afganistan: veteranii au comemorat la Chișinău sacrificiul celor 301 căzuți # Moldova1
Veteranii războiului din Afganistan s-au adunat la Chișinău pentru a marca împlinirea a 37 de ani de la încheierea conflictului în care au luptat peste 12.000 de moldoveni. Participanții au depus flori la monumentul „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire” și au ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți.
15:10
I-a mai trecut supărarea: Cristiano Ronaldo a revenit cu gol marcat în tricoul echipei Al-Nassr # Moldova1
Cristiano Ronaldo a revenit în lotul lui Al-Nassr, după ce a lispit în ultimele 3 etape din cadrul primei divizii saudite de fotbal. În etapa a 21-a, portughezul a început titular partida din deplasare cu Al-Fateh, iar în minutul 18 a deschis scorul din pasa senegalezului Sadio Mane. Lusitanul a înscris al 962-lea său gol în carieră și mai are de marcat 38 pentru a ajunge la borna 1 000.
15:10
„Pesticide MRL Tracker” – soluția care îi ajută pe fermieri să evite blocarea loturilor la frontieră # Moldova1
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță disponibilitatea unui nou instrument digital dedicat producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare – „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu.
Acum 12 ore
14:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Până în 2028 trebuie să facem pași serioși spre UE” # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Munich Security Conference, unde a discutat cu lideri internaționali despre securitatea regională, integrarea europeană și sprijinul extern pentru Chișinău. Într-un interviu acordat redacției „Exclusiv”, șefa statului a vorbit despre întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio, despre riscurile generate de războiul hibrid al Federației Ruse și despre viitorul european al Republicii Moldova.
14:10
Premier Energy Distribution atenționează populația să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică în contextul avertizării meteorologice de cod galben pentru 15–16 februarie. Potrivit prognozelor, vremea se va schimba brusc, cu precipitații mixte — ploaie, lapoviță și ninsoare — și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s.
13:50
Bucurie pe stadionul Giuseppe Meazza: Internazionale Milano a câștigat „Derby d'Italia" # Moldova1
Internazionale Milano a câtigat cel de-al 255-lea episod din „Derby d'Italia". În capul de afiș al etapei a 25-a din Serie A, echipa antrenorului român Cristian Chivu a învins cu 3:2 pe Juventus Torino, iar finalul de meci a fost dramatic. „Nerazzurri" au deschis scorul în minutul 17. Andrea Cambiaso și-a dat autogol, însă același jucător a restabilit egalitatea în minutul 26.
13:20
Odesa, din nou sub atac. Zelenski: Rusia a lansat 1.300 de drone și peste 1.200 de bombe în ultima săptămână # Moldova1
Odesa a fost atacată din nou în timpul nopții, iar exploziile și incendiile au marcat încă o intervenție dificilă pentru salvatorii ucraineni. În raportul său săptămânal, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că doar în această săptămână Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 1.300 de drone de atac, peste 1.200 de bombe ghidate și 50 de rachete, aproape toate balistice.
12:20
Un pasager a scos o armă și a îndreptat-o spre un taximetrist din Chișinău, amenințându-l cu moartea. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 februarie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, șoferul transporta un pasager de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru al capitalei, când între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal.
11:30
IGSU avertizează populația: evitați deplasările neesențiale și adaptați viteza pe drumurile cu polei # Moldova1
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația privind condițiile meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele zile. Potrivit informării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 14–15 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
11:20
Pe malul drept al Bâcului, la circa 2.3 kilometri sud de satul Vălcineț, arheologii au descoperit urmele unei așezări din secolele XV–XVI, posibil chiar vatra veche a localității de astăzi. Descoperirea a fost făcută în cadrul cercetărilor preventive realizate pe traseul gazoductului Ungheni–Chișinău.
10:40
Ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale. Vizibilitate redusă până la 200 de metri # Moldova1
Carosabil umed și ceață densă pe mai multe sectoare de drum din țară, în această dimineață. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență sporită, în contextul în care, începând cu ora 08:00, a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până pe 16 februarie, ora 09:00.
10:00
Două tinere din R. Moldova studiază la una dintre cele mai prestigioase instituții din Polonia: „Am dorit foarte mult să ajung aici” # Moldova1
Două tinere din Republica Moldova scriu o filă de succes peste hotare. Valentina Malenchi și Ana Maria Buzu studiază la una dintre cele mai prestigioase instituții de studii europene, la Colegiul Europei din Natolin, unde își construiesc, cu ambiție și perseverență, un parcurs academic de elită. Spun că experiența acumulată acolo le va ajuta, într-o zi, să contribuie activ la viitorul european al Republicii Moldova.
Acum 24 ore
09:00
Doi artiști din Republica Moldova aduc farmecul designului autohton pe scena internațională. Iulia Efros și Mihai Gâdei au ocazia să-și expună creațiile în cadrul Transylvanian Design Week, parte a prestigiosului Madrid Design Festival, alături de designeri de renume mondial. Expoziția, care aduce împreună tradiția și tendințele contemporane, a fost inaugurată la Institutul Cultural Român din Madrid, în prezența specialiștilor din modă și design, precum și a publicului internațional.
08:30
Fiecare colț din gospodărie păstrează amintirea unei munci făcute în doi, exemplul unui cuplu din comuna Coșcodeni # Moldova1
Într-o gospodărie din comuna Coșcodeni, raionul Sângerei, fiecare colț păstrează amintirea unei munci făcute în doi. Natalia și Anatolie Munteanu sunt căsătoriți de 54 de ani și spun că au reușit, pentru că niciodată nu au încetat să se respecte.
01:30
Ziua a opta de concurs de la Olimpiada Albă a consemnat finalul de drum al sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano/Cortina 2026. Ultima reprezentantă a țării noastre care a intrat în concurs a fost biatlonista Alina Stremous.
Ieri
21:50
Gropile îngreunează traficul în orașe și sate. Muncitorii intervin cu plombări provizorii # Moldova1
Starea carosabilului rămâne o problemă majoră pentru șoferi, atât în capitală, cât și în sate, unde gropile îi obligă să reducă viteza sau să circule pe contrasens. Deși muncitorii intervin cu plombări provizorii, lucrările îngreunează traficul și generează ambuteiaje pe mai multe sectoare de drum. Soluțiile temporare, însă, nu rezistă mult din cauza variațiilor de temperatură din această perioadă. Autoritățile asigură că se intervine continuu pentru siguranța rutieră.
21:30
Președintele Ucrainei: Fiecare zi contează, unitatea este cel mai bun remediu împotriva planurilor agresive ale Rusiei # Moldova1
Secretarul de stat al Statelor Unite (SUA) Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri. În discursul său din cadrul conferinței de securitate, Marco Rubio a declarat că SUA nu-și doresc aliați slabi și că Europa trebuie să se poată apăra singură. Totuși, în seara de 14 februarie, șeful diplomației americane a avut o întrevedere separată cu președintele ucrainean.
21:20
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e: Elevii care au realizat filmulețe video despre cărțile îndrăgite, premiați # Moldova1
Peste 470 de elevi din instituțiile de învățământ gimnazial și liceal din țară au participat la prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, organizat de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a R. Moldova. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să stimuleze interesul pentru lectură, să încurajeze creativitatea și să dezvolte competențele digitale și media ale tinerilor. De Ziua Națională a Lecturii a avut loc Gala premiilor.
20:40
Peste 200 de persoane au sărbătorit Ziua Îndrăgostiților într-un mod deosebit: au alergat prin galeriile subterane ale unei vinării # Moldova1
Peste 200 de persoane au ales să sărbătorească „Ziua Îndrăgostiților” într-un mod deosebit și au alergat prin galeriile subterane ale unei vinării. Maratonul „Love Run” a adunat cupluri, prieteni și iubitori de alergare. Aceștia au avut de parcurs trasee de patru și opt kilometri. Cursa s-a transformat într-o sărbătoare a iubirii și a bucuriei de a fi împreună.
20:20
Mihai Popșoi a invitat-o pe Helen McEntee, ministră din Irlanda, în vizită oficială la Chișinău # Moldova1
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, aflat la Munchen, a invitat-o pe ministra pentru afaceri externe și comerț și ministră a apărării Irlandei, Helen McEntee, să efectueze o vizită oficială la Chișinău. Vizita ar urma să aibă loc cu prilejul inaugurării Ambasadei Irlandei în Republica Moldova.
20:10
Maia Sandu, discuții la Munchen cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova # Moldova1
Președinta Maia Sandu a discutat sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și despre parcursul european.
20:10
Senzație la Jocurile Olimpice de iarnă la Milano și Cortina d'Ampezzo. Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul sportiv din Brazilia care cucerește o medalie la o ediție a Olimpiadei de iarnă. El a devenit campion la schi alpin, proba de slalom.
20:00
Maiei Sandu, discuții la Munchen cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova # Moldova1
Președinta Maia Sandu a discutat sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și despre parcursul european.
19:40
Sportivul ucrainean, Vladislav Heraskevici, rămâne exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă # Moldova1
Curtea de Arbitraj pentru Sport a respins apelul sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, menținând descalificarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, din cauza „căștii comemorative” cu fotografiile sportivilor și antrenorilor ucraineni uciși în războiul declanșat de Rusia. Federația Internațională de Skeleton a considerat că acestea încalcă regulile de neutralitate politică. Incidentul a fost intens mediatizat la începutul competiției.
19:30
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Douăsprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
19:30
Omagiu poetului Grigore Vieru: admiratorii au adus flori și au recitat versurile marelui scriitor # Moldova1
Ziua Națională a Lecturii, marcată în ziua nașterii poetului național Grigore Vieru, a adunat numeroși admiratori ai creației sale la Muzeul Național al Literaturii Române, la Uniunea Scriitorilor, în biblioteci, școli și muzee. Tradițional, celebrarea poetului, care „a adunat neamul grămăjoară, ca într-o singură icoană”, a început la bustul său de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Aici au avut loc depuneri de flori și au răsunat versurile și aforismele memorabile ale lui Vieru.
19:20
Omagiu poetului Grigore Vieru | Admiratorii au adus flori și au recitat versurile marelui poet # Moldova1
Ziua Națională a Lecturii, marcată în ziua nașterii poetului național Grigore Vieru, a adunat numeroși admiratori ai creației sale la Muzeul Național al Literaturii Române, la Uniunea Scriitorilor, în biblioteci, școli și muzee. Tradițional, celebrarea poetului, care „a adunat neamul grămăjoară, ca într-o singură icoană”, a început la bustul său de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Aici au avut loc depuneri de flori și au răsunat versurile și aforismele memorabile ale lui Vieru.
19:20
Republica Moldova a rămas fără reprezentanți la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Alina Stremous a avut o evoluție modestă în cursa de sprint # Moldova1
Cursa de biatlon, proba sprint pe distanța de 7,5 kilometri, s-a desfășurat în condiții meteo dificile. Înainte de start a nins, iar ceața a pus stăpânire pe traseu. Alina Stremous a fost a 17-a la start.
18:30
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Doisprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
18:10
Vizita Maiei Sandu la Munchen | A discutat despre securitatea R. Moldova cu mai mulți oficiali străini # Moldova1
Președinta Maia Sandu a discutat sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și despre parcursul european. Șefa statului a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović.
17:30
Furnizorul de energie electrică „Energocom” a lansat procedura de comercializare a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în perioada iulie – decembrie 2025. Termenul limită de depunere este 20 februarie, ora 17:00.
16:50
Concluzia experților din cinci țări europene: Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador # Moldova1
Opozantul rus Alexei Navalnîi a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină mortală secretată de broaștele din Ecuador, la această concluzie au ajuns experții din cinci țări europene, după ce au analizat biomaterialele, scrie DW. Este vorba despre toxina „epiba-ti-dină”, care provoacă paralizie și pierderea cunoștinței, convulsii, comă și, în cele din urmă, moartea.
16:50
Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Ploi, lapoviță și ninsoare, pe drumuri se va forma ghețuș # Moldova1
Meteorologii au emis un Cod galben de schimbare bruscă a vremii în toată țara. Avertizarea este valabilă de duminică, 15 februarie, de la ora 08:00, până în dimineața zilei de 16 februarie.
16:00
Guvernul de la București, despre preluarea Portului Giurgiulești: „Stimulează relațiile economice dintre R. Moldova și România” # Moldova1
Guvernul de la București a salutat tranzacția în curs de finalizare operată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a operatorului Portului Internațional Giurgiulești. Potrivit Executivului român, tranzacția contribuie la consolidarea parteneriatului strategic dintre România și R. Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state.
16:00
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Echipa Norvegiei a triumfat la ștafeta feminină de schi fond 4 a câte 7,5 kilometri # Moldova1
Echipa Norvegiei a triumfat la ștafeta feminină de schi fond 4 a câte 7,5 kilometri, la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen și Heidi Weng au fost imperiale pe traseul de la Tesero, iar timpul înregistrat la final a fost de o oră 15 minute și 44 de secunde.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.