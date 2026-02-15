Mierea, propolisul și ghimbirul – aliații naturali ai moldovenilor în sezonul virozelor

21:30

Secretarul de stat al Statelor Unite (SUA) Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri. În discursul său din cadrul conferinței de securitate, Marco Rubio a declarat că SUA nu-și doresc aliați slabi și că Europa trebuie să se poată apăra singură. Totuși, în seara de 14 februarie, șeful diplomației americane a avut o întrevedere separată cu președintele ucrainean.