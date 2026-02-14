Gropile îngreunează traficul în orașe și sate. Muncitorii intervin cu plombări provizorii

21:20

Un nou scandal în plină campanie electorală în Ungaria. Liderul opoziției din Ungaria și principalul rival al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie, Peter Magyar, a declarat că a devenit victima unei campanii clasice de denigrare de tip rusesc, realizat cu ajutorul unor videoclipuri intime înregistrate pe ascuns. Politicianul afirmă că a fost ademenit la o petrecere unde ar fi fost filmat pe ascuns. În imagini par să apară substanțe narcotice, fapt care l-a determinat pe Magyar să respingă categoric orice acuzație privind consumul de droguri.