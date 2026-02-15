Fiecare colț din gospodărie păstrează amintirea unei munci făcute în doi, exemplul unui cuplu din comuna Coșcodeni
Moldova1, 15 februarie 2026 08:30
Într-o gospodărie din comuna Coșcodeni, raionul Sângerei, fiecare colț păstrează amintirea unei munci făcute în doi. Natalia și Anatolie Munteanu sunt căsătoriți de 54 de ani și spun că au reușit, pentru că niciodată nu au încetat să se respecte.
• • •
Ziua a opta de concurs de la Olimpiada Albă a consemnat finalul de drum al sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano/Cortina 2026. Ultima reprezentantă a țării noastre care a intrat în concurs a fost biatlonista Alina Stremous.
Gropile îngreunează traficul în orașe și sate. Muncitorii intervin cu plombări provizorii # Moldova1
Starea carosabilului rămâne o problemă majoră pentru șoferi, atât în capitală, cât și în sate, unde gropile îi obligă să reducă viteza sau să circule pe contrasens. Deși muncitorii intervin cu plombări provizorii, lucrările îngreunează traficul și generează ambuteiaje pe mai multe sectoare de drum. Soluțiile temporare, însă, nu rezistă mult din cauza variațiilor de temperatură din această perioadă. Autoritățile asigură că se intervine continuu pentru siguranța rutieră.
Președintele Ucrainei: Fiecare zi contează, unitatea este cel mai bun remediu împotriva planurilor agresive ale Rusiei # Moldova1
Secretarul de stat al Statelor Unite (SUA) Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri. În discursul său din cadrul conferinței de securitate, Marco Rubio a declarat că SUA nu-și doresc aliați slabi și că Europa trebuie să se poată apăra singură. Totuși, în seara de 14 februarie, șeful diplomației americane a avut o întrevedere separată cu președintele ucrainean.
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e: Elevii care au realizat filmulețe video despre cărțile îndrăgite, premiați # Moldova1
Peste 470 de elevi din instituțiile de învățământ gimnazial și liceal din țară au participat la prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, organizat de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a R. Moldova. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să stimuleze interesul pentru lectură, să încurajeze creativitatea și să dezvolte competențele digitale și media ale tinerilor. De Ziua Națională a Lecturii a avut loc Gala premiilor.
Peste 200 de persoane au sărbătorit Ziua Îndrăgostiților într-un mod deosebit: au alergat prin galeriile subterane ale unei vinării # Moldova1
Peste 200 de persoane au ales să sărbătorească „Ziua Îndrăgostiților” într-un mod deosebit și au alergat prin galeriile subterane ale unei vinării. Maratonul „Love Run” a adunat cupluri, prieteni și iubitori de alergare. Aceștia au avut de parcurs trasee de patru și opt kilometri. Cursa s-a transformat într-o sărbătoare a iubirii și a bucuriei de a fi împreună.
Mihai Popșoi a invitat-o pe Helen McEntee, ministră din Irlanda, în vizită oficială la Chișinău # Moldova1
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, aflat la Munchen, a invitat-o pe ministra pentru afaceri externe și comerț și ministră a apărării Irlandei, Helen McEntee, să efectueze o vizită oficială la Chișinău. Vizita ar urma să aibă loc cu prilejul inaugurării Ambasadei Irlandei în Republica Moldova.
Maia Sandu, discuții la Munchen cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova # Moldova1
Președinta Maia Sandu a discutat sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și despre parcursul european.
Senzație la Jocurile Olimpice de iarnă la Milano și Cortina d'Ampezzo. Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul sportiv din Brazilia care cucerește o medalie la o ediție a Olimpiadei de iarnă. El a devenit campion la schi alpin, proba de slalom.
Sportivul ucrainean, Vladislav Heraskevici, rămâne exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă # Moldova1
Curtea de Arbitraj pentru Sport a respins apelul sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, menținând descalificarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, din cauza „căștii comemorative” cu fotografiile sportivilor și antrenorilor ucraineni uciși în războiul declanșat de Rusia. Federația Internațională de Skeleton a considerat că acestea încalcă regulile de neutralitate politică. Incidentul a fost intens mediatizat la începutul competiției.
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Douăsprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
Omagiu poetului Grigore Vieru: admiratorii au adus flori și au recitat versurile marelui scriitor # Moldova1
Ziua Națională a Lecturii, marcată în ziua nașterii poetului național Grigore Vieru, a adunat numeroși admiratori ai creației sale la Muzeul Național al Literaturii Române, la Uniunea Scriitorilor, în biblioteci, școli și muzee. Tradițional, celebrarea poetului, care „a adunat neamul grămăjoară, ca într-o singură icoană”, a început la bustul său de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Aici au avut loc depuneri de flori și au răsunat versurile și aforismele memorabile ale lui Vieru.
Republica Moldova a rămas fără reprezentanți la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Alina Stremous a avut o evoluție modestă în cursa de sprint # Moldova1
Cursa de biatlon, proba sprint pe distanța de 7,5 kilometri, s-a desfășurat în condiții meteo dificile. Înainte de start a nins, iar ceața a pus stăpânire pe traseu. Alina Stremous a fost a 17-a la start.
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Doisprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
Furnizorul de energie electrică „Energocom” a lansat procedura de comercializare a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în perioada iulie – decembrie 2025. Termenul limită de depunere este 20 februarie, ora 17:00.
Concluzia experților din cinci țări europene: Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador # Moldova1
Opozantul rus Alexei Navalnîi a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină mortală secretată de broaștele din Ecuador, la această concluzie au ajuns experții din cinci țări europene, după ce au analizat biomaterialele, scrie DW. Este vorba despre toxina „epiba-ti-dină”, care provoacă paralizie și pierderea cunoștinței, convulsii, comă și, în cele din urmă, moartea.
Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Ploi, lapoviță și ninsoare, pe drumuri se va forma ghețuș # Moldova1
Meteorologii au emis un Cod galben de schimbare bruscă a vremii în toată țara. Avertizarea este valabilă de duminică, 15 februarie, de la ora 08:00, până în dimineața zilei de 16 februarie.
Guvernul de la București, despre preluarea Portului Giurgiulești: „Stimulează relațiile economice dintre R. Moldova și România” # Moldova1
Guvernul de la București a salutat tranzacția în curs de finalizare operată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a operatorului Portului Internațional Giurgiulești. Potrivit Executivului român, tranzacția contribuie la consolidarea parteneriatului strategic dintre România și R. Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state.
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Echipa Norvegiei a triumfat la ștafeta feminină de schi fond 4 a câte 7,5 kilometri # Moldova1
Echipa Norvegiei a triumfat la ștafeta feminină de schi fond 4 a câte 7,5 kilometri, la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen și Heidi Weng au fost imperiale pe traseul de la Tesero, iar timpul înregistrat la final a fost de o oră 15 minute și 44 de secunde.
O platformă de dialog cu societatea civilă, lansată de Comisia pentru integrare europeană # Moldova1
La prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană a fost lansată platforma nouă de cooperare cu societatea civilă. Consiliul de experți reunește 45 de membri, specialiști în domenii precum relații internaționale, afaceri europene, științe politice, politici de mediu, drept, economie, drepturile omului și politici de gen.
Conducerea țării, de Ziua Națională a Lecturii: „Într-o lume a ecranelor, lectura este o formă de grijă față de noi” # Moldova1
De Ziua Națională a Lecturii, marcată pe 14 februarie, conducerea țării îndeamnă cetățenii R. Moldova să citească cât mai mult și să redescopere cartea ca spațiu al liniștii interioare.
Cinci morți și 13 răniți în atacurile asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat peste 100 de drone și o rachetă # Moldova1
Cinci persoane și-au pierdut viața și alte cel puțin 13 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat 112 drone și o rachetă balistică Iskander-M asupra Ucrainei pe parcursul nopții. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat peste 90 de drone.
Probeleme în paradis: Paris Saint-Germain poate pierde fotoliul de lider în clasamentul primei divizii franceze de fotbal # Moldova1
Paris Saint-Germain a suferit a treia înfrângere în actuala ediție de campionat al primei divizii franceze de fotbal. În etapa a 22-a, echipa antrenorului spaniol Luis Enrique a pierdut cu 1:3 pe terenul grupării Stade Rennais. Formația condusă de interimarul Sébastien Tambouret a deschis scorul în minutul 34 prin iordanianul Mousa Al-Tamari, iar Esteban Lepaul a majoratul avantajul „roș-negrilor" în minutul 69.
AC Milan a repurtat a 15-a sa victorie în prima divizie italiană de fotbal. Într-o partidă din etapa a 25-a, gruparea condusă de Massimiliano Allegri a învins-o cu 2:1 în deplasare pe ultima clasată, Sporting Club Pisa. „Rossonerii" au preluat conducerea în minutul 39 prin golul marcat de englezul Ruben Loftus-Cheek. Oaspeții se puteau desprinde, însă germanulNiclas Füllkrug a ratat o lovitură de la 11 metri.
Conferința de Securitate de la Munchen | Marco Rubio: „SUA sunt pregătite să reinstaureze ordinea mondială” # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) sunt pregătite să treacă la „reinstaurarea ordinii mondiale”, a afirmat sâmbătă, 14 februarie, secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
Verificări inopinate într-un local din capitală: 19 persoane, conduse pentru expertiză narcologică # Moldova1
Polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, 14 februarie, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
Deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei prins la volan, deși este privat de dreptul de a conduce # Moldova1
Un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei a fost stopat de poliție în timp ce conducea mașina de serviciu, deși este privat de dreptul de a conduce. În decembrie, acesta a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, fiind depistat în stare de ebrietate la volan.
Vinării și agenții de turism din R. Moldova își promovează ofertele la Târgul de Turism din România # Moldova1
Vinării, cluburi de echitație și agenții de turism din R. Moldova participă în perioada 12-15 februarie la Târgul de Turism al României (TTR) 2026. În cadrul evenimentului de la București, este promovată oferta turistică națională, cu accent pe turismul vitivinicol, cultural și urban.
Treisprezece sate din raioanele Ocnița, Dondușeni și Soroca vor avea apă potabilă, cu sprijinul Germaniei # Moldova1
Treisprezece localități din raioanele de nord ale R. Moldova - Ocnița, Dondușeni și Soroca, precum și trei municipalități din Ucraina – Sokîreanî, Mohîliv-Podilskîi și Iampol – vor beneficia de sprijin din partea Guvernului Germaniei pentru a-și îmbunătăți serviciile de alimentare cu apă și sanitație.
Peste 177.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului, identificați în urma unei investigații media # Moldova1
Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruși uciși în Ucraina până pe 13 februarie. De la ultima actualizare a acestor publicații la începutul lunii februarie, numele a 9.291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor, scrie presa ucraineană.
Formatul „Triunghiul Odesa” | Mihai Popșoi: „Prin unitate, cooperare și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea” # Moldova1
Securitatea Ucrainei este și securitatea Republicii Moldova, doar prin unitate, cooperare și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea în regiune. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la Munchen, la prima reuniune din acest an a miniștrilor afacerilor externe în Formatul „Triunghiul Odesa”.
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, susține că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, scrie Reuters și AFP.
Fermierii, tot mai vulnerabili la schimbările climatice. Studiu național de gestionare a riscurilor agricole, asistat de experți internaționali # Moldova1
Agricultura este tot mai afectată de schimbările climatice. Secetele repetate, înghețurile târzii și inundațiile au generat pierderi economice semnificative în ultimii ani, iar autoritățile caută soluții pentru a reduce riscurile. Acestea ar putea evidențiate într-un nou studiu național privind gestionarea riscurilor agricole, care va fi efectuat cu sprijinul experților internaționali.
Insomnia este provocată frecvent de stres, depresie sau afecțiuni medicale, potrivit medicilor fiziologi. De asemenea, stilul de viață poate contribui la incapacitatea de a adormi. Lipsa somnului sănătos poate avea efecte devastatoare, nu doar asupra concentrării și energiei din timpul zilei, ci și asupra sănătății, afirmă specialiștii.
Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani. Poetul care a transformat dragostea de mamă și de limbă în simbol național # Moldova1
Grigore Vieru, unul dintre cei mai îndrăgiți poeți ai spațiului românesc, ar fi împlinit, pe 14 februarie, 91 de ani. Născut în 1935, în satul Pererîta, raionul Briceni, scriitorul a devenit o voce emblematică a literaturii din Republica Moldova și un simbol al identității culturale și al valorilor naționale.
Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană lucrează legal pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Aproape 14 mii de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană lucrează pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor prezentate de Biroul Politici de Reintegrare, cu referire la informațiile furnizate de Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2025, 57,6% dintre aceștia sunt bărbați, iar 42,4% femei.
Ziua de 13 februarie va rămâne o zi ce se va asocia cu o filă importantă în cariera sportivă a tânărului schior moldovean Iulian Luchin. La doar 21 de ani, port-drapelul țării noastre la această Olimpiadă Albă a trăit emoția debutului la Jocurile Olimpice de iarnă, un moment istoric atât pentru el, cât și pentru genul de sport schi-fond din Republica Moldova.
Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte despre securitatea R. Moldova, la München # Moldova1
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
Focar de pestă porcină africană confirmat în raionul Leova: autoritățile impun restricții urgente # Moldova1
Focar de pestă porcină africană în raionul Leova. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane după ce în satul Sărată Răzeși au fost găsiți mai mulți mistreți morți. Autoritățile locale au declarat zona infectată și au impus măsuri urgente pentru limitarea răspândirii bolii.
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu funcționează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea cum este ea în prezent # Moldova1
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri, 13 februarie, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferința de Securitate de la Munchen, că ordinea internațională suferă în prezent de o lipsă a posibilității de a fi tras la răspundere.
Avocatul copilului condamnă folosirea imaginii unui minor în scop politic, iar Poliția infirmă acuzațiile lansate online de un deputat # Moldova1
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, condamnă instrumentalizarea minorilor în spațiul public și utilizarea imaginilor sau a datelor personale ale acestora în scopuri politice, după apariția unui video distribuit online în care un copil este prezentat într-un context sensibil. Reacția vine în urma materialului publicat de deputatul Vasile Costiuc, care a făcut afirmații despre presupusul consum de droguri de către o elevă, fapt contrazis ulterior de oamenii legii.
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi, spun primarii și experții # Moldova1
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi. O spun primarii și experții care s-au întrunit pe 13 februarie, la Chișinău, pentru a dezbate subiectul. Autoritățile nu pot admite amânări din două motive. În primul rând, ele ar putea genera pierderi financiare. Pe lângă asta, noul Cod Electoral prevede că la un an înainte de alegeri, modificarea circumscripțiilor electorale nu mai poate avea loc. Subiectul continuă să stârnească dispute. Unii primari admit necesitatea unor investiții semnificative, dar nu vor să-și piardă fotoliile.
Scandal în campania electorală din Ungaria. Principalul rival al lui Orban, Peter Magyar, acuză o campanie de denigrare # Moldova1
Un nou scandal în plină campanie electorală în Ungaria. Liderul opoziției din Ungaria și principalul rival al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie, Peter Magyar, a declarat că a devenit victima unei campanii clasice de denigrare de tip rusesc, realizat cu ajutorul unor videoclipuri intime înregistrate pe ascuns. Politicianul afirmă că a fost ademenit la o petrecere unde ar fi fost filmat pe ascuns. În imagini par să apară substanțe narcotice, fapt care l-a determinat pe Magyar să respingă categoric orice acuzație privind consumul de droguri.
Femeile câștigă cu 16.6% mai puțin decât bărbații: Două luni de muncă în plus pentru aceeași remunerație anuală # Moldova1
Femeile din Republica Moldova câștigă, în medie, cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Potrivit ultimelor date statistice, salariul mediu lunar brut al femeilor a fost de 12.787 de lei, față de 15.335 de lei în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să lucreze aproximativ două luni în plus pentru a ajunge la aceeași remunerație anuală.
Integrarea europeană, esențială pentru viitorul Republicii Moldova: mesajul Maiei Sandu la München # Moldova1
Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene pentru a-și putea proteja democrația și securitatea, iar actualul context oferă o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizate în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
