Ziua comemorării, ziua neuitării
Est Curier, 15 februarie 2026 21:00
În fiecare an la 15 februarie, Republica Moldova comemorează retragea trupelor sovietice din războiul din Afganistan, un conflict în care, în perioada1979-1989, au participat peste 12 500 de moldoveni. Au fost incluși în contingentului trupelor sovietice și trimiși în Afganistan, chiar dacă nu erau adaptați nici culturii, nici condițiilor climaterice de acolo. Nu se protesta … Articolul Ziua comemorării, ziua neuitării apare prima dată în Est Curier.
• • •
Acum 30 minute
21:00
Acum 8 ore
15:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, destinat fermierilor din Republica Moldova. Cererile pot fi depuse în perioada 2 martie – 29 mai 2026, transmite MOLDPRES. Apelul vizează sprijinirea fermierilor din sectoare cum ar fi creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de … Articolul Apel nou: Granturi de până la un milion de dolari SUA pentru fermieri apare prima dată în Est Curier.
Ieri
10:50
Dacă vă întrebați cum de Vlad Filat, fiind căutat de Interpol este prezent prin studiouri tv și nu-i găsit de organele de drept – misterul s-a dezvăluit. Fostul premier anunță pe pagina sa de pe o rețea socială că:„ la data de 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe … Articolul Nu mai este căutat apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Plățile pentru salubritate, în unele cazuri, au lăsat cetățenii români fără domicilii și acte de identitate românești valabile # Est Curier
Anularea cărților de identitate românești, acțiune a statului român, care a vizat și peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova cu dublă cetățenie, are la bază o modificare legislativă aplicată din 2023 care vizează evidența populației. Norma legislativă a dus până în prezent la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste … Articolul Plățile pentru salubritate, în unele cazuri, au lăsat cetățenii români fără domicilii și acte de identitate românești valabile apare prima dată în Est Curier.
15:00
În ultima perioadă, tot mai multe persoane promovează sau recomandă, în mediul online, medicamente injectabile utilizate pentru scăderea în greutate. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine să explice riscurile administrării medicamentelor neautorizate pentru tratamentul obezității sau folosite cu scop de slăbire. Aceste medicamente sunt destinate, în principal, tratamentului diabetului zaharat de tip 2 și … Articolul Medicamentele pentru slăbit și riscul pentru sănătate apare prima dată în Est Curier.
15:00
Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” # Est Curier
La 13 februarie 2026 primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat, acordurile de implementare a proiectului. Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă … Articolul Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” apare prima dată în Est Curier.
11:10
Al treilea an consecutiv,Ministerul Educației și Cercetării (MEC) (MEC) analizează rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP). Evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovabilitatea drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației de funcționare. Astfel, școlile auto trebuie să asigure o … Articolul Raitingul școlilor auto: promovabilitatea drept indicator obligatoriu de performanță apare prima dată în Est Curier.
11:10
Pomenirea celor răposați se face mereu, dar conform canoanelor și tradiției Bisericii Ortodoxe, toate slujbele de pomenire generală a morților se fac sâmbăta, zi dedicată celor adormiți. Pe parcursul anului sunt rânduite și 10 zile speciale de pomenire, inclusiv Moșii de vară și de iarnă. În anul 2026, Moșii de iarnă sunt pomeniți sâmbătă, … Articolul Moșii de iarnă: De ce nu se refuză pomana apare prima dată în Est Curier.
10:10
Prima etapă a lucrărilor de eficientizare energetică a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și cu dizabilități „Alexandra Grajdian” din or. Criuleni a fost discutată, la 9 februarie, cu participarea finanțatorilor, reprezentanților antreprenorului, beneficiarilor, a responsabilului tehnic și proiectantului. Participanții au examinat lucrările deja executate – termoizolarea a trei pereți exteriori, schimbarea unei părți … Articolul Termoizolarea deja a dat primele rezultate apare prima dată în Est Curier.
12 februarie 2026
18:10
73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ # Est Curier
Ministrul Educației, Dan Perciun, timp de trei ore a prezentat joi, 12 februarie 2026, în Parlament proiectul de lege de modificare a Codului Educației. Conform criteriilor propuse, ar urma să fie reorganizate 73 de școli, dintre care 10 ar urma să fie transformate în grădinițe, 43 în școli primare, iar 17 în școli primare-grădinițe. Numărul … Articolul 73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ apare prima dată în Est Curier.
12:00
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează MOLDPRES. Republica Moldova este partener în acest proiect prin intermediul Agenției … Articolul Biserici de lemn din Republica Moldova au fost incluse într-un traseu turistic apare prima dată în Est Curier.
12:00
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la punctele de control de frontieră un lot masiv de produse de cofetărie neconforme. Este vorba despre aproximativ 5.000 kg de bomboane de import care conțineau o substanță periculoasă, interzisă pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor riguroase efectuate de către inspectorii posturilor de inspecție la … Articolul Cinci tone de bomboane cu aditivi interziși, stopate de inspectorii ANSA apare prima dată în Est Curier.
12:00
În ajunul aniversării a 78-a, Ana Mardari din Ohrincea, Criuleni, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Trecută print-un proces de divorț încă în perioada sovietică, femeia nu și-a mai făcut documente, din cauza unor erori în actele de identitate eliberate încă în perioada republicii sovietice. La 10 februarie 2026, după luni de proceduri, Ana Mardari a … Articolul Și-a redobândit cetățenia, la 78 de ani. Vezi povestea Anei Mardari din Ohrincea apare prima dată în Est Curier.
11 februarie 2026
15:00
În speranța accesării fondurilor europene, primăriile se asociază la Gruparea „East Gate” # Est Curier
Mai multe primării și consilii raionale din R. Moldova decid să se asocieze cu Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) cu denumirea „East Gate”. Deciziile consiliilor locale de aderare sunt publicate pe portalul guvernamental al actelor locale. Tot în ele se stipulează că autoritățile publice locale alocă sume variate de bani, de 820 la 980 … Articolul În speranța accesării fondurilor europene, primăriile se asociază la Gruparea „East Gate” apare prima dată în Est Curier.
15:00
În fiecare zi, în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgență 112, zeci de operatori răspund solicitărilor venite din partea cetățenilor aflați în situații critice. Fiecare apel reprezintă o potențială urgență, iar fiecare secundă contează. Anual, Serviciul 112 preia peste 2 milioane de apeluri, fiecare dintre acestea necesitând atenție sporită, responsabilitate și reacție promptă. În … Articolul 112. Un apel. O decizie. O viață salvată. apare prima dată în Est Curier.
13:50
Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește cetățenilor care cresc animale în gospodărie că au dreptul legal să comercializeze surplusul de produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne, direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și urmărește să faciliteze accesul consumatorilor la produse autohtone proaspete, eliminând intermediarii și reducând … Articolul Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare apare prima dată în Est Curier.
10 februarie 2026
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 10 februarie 2026, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a … Articolul Alegeri locale noi peste 95 zile apare prima dată în Est Curier.
14:30
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ultimele 12 luni, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, iar serviciile prestate populației – cu 7,2% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au … Articolul BNS comunică ce s-a ieftinit în 2026 apare prima dată în Est Curier.
13:20
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană (video). Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a Republicii Moldova, fiind interceptați de către … Articolul Din Bangladesh, India și Pakistan via Sîngerei spre Uniunea Europeană apare prima dată în Est Curier.
12:20
Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei # Est Curier
O explozie a unei plite pe gaz s-a produs pe 9 februarie într-o gospodărie particulară din Dubăsari, în urma unei scurgeri de gaz și a unei defecțiuni a echipamentului. Potrivit așa-numitelor autorități din stânga Nistrului, o femeie în vârstă de 61 de ani a intrat în bucătăria de vară pentru a pune un ceainic pe … Articolul Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei apare prima dată în Est Curier.
12:20
Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare pentru exploatarea unei minore fugite de acasă # Est Curier
Doi bărbați și o femeie au fost condamnați recent la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău, în urma unui dosar penal trimis în judecată ăn 2022, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar … Articolul Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare pentru exploatarea unei minore fugite de acasă apare prima dată în Est Curier.
12:10
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 9 februarie în locuința unui bărbat din orașul Camenca, după ce alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt brusc. Proprietarul a ieșit afară pentru a verifica situația și a observat flăcări care ieșeau de sub acoperiș, auzind în același timp trosnetul șindrilei. Acesta a alertat imediat pompierii. Potrivit … Articolul Incendiu la Camenca provocat de un scurtcircuit pe podul casei apare prima dată în Est Curier.
11:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, … Articolul Salarii mai mici pentru directorii ANRE apare prima dată în Est Curier.
10:10
Muzeele Naționale din Republica Moldova au zile cu intrare liberă, o oportunitate bună de a descoperi patrimoniul cultural, comunică Ministerul Culturii al republicii Moldova. La Muzeul Național de Istorie, accesul este gratuit în ultima zi de joi a lunii; Muzeul Național de Artă și Muzeul Literaturii Române pot fi vizitate gratuit în ultima zi de … Articolul Zile când poți vizita un muzeu, economisind bani apare prima dată în Est Curier.
9 februarie 2026
15:50
La data de 03.02.2026 s. Ișnovăț, raionul Criuleni, aproximativ la ora 05:10, proprietarul unui automobil de model Mercedes Sprinter a pornit motorul pentru a încălzi vehiculul. În același timp, a utilizat și soba de încălzire, lăsând automobilul nesupravegheat. După aproximativ 30-40 de minute, proprietarul a auzit o bubuitură. Ieșind afară, a constatat că microbuzul ardea … Articolul Încălzirea automobilului s-a soldat cu distrugerea acestuia apare prima dată în Est Curier.
13:40
Poșta Moldovei avertizează despre creșterea numărului de tentative de escrocherie realizate prin pagini web false și alte surse online care folosesc abuziv identitatea instituției pentru a înșela cetățenii. Potrivit instituției, escrocii creează site-uri și mesaje care imită identitatea vizuală a Poștei Moldovei, folosesc denumirea oficială a întreprinderii, numele conducerii, ba chiar falsifică semnături și ștampile … Articolul Escrocherii online în numele Poștei Moldovei: instituția avertizează populația apare prima dată în Est Curier.
12:30
12:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat două tentative de transport ilicit a produselor din tutun la postul vamal Sculeni, unde au fost depistate aproximativ 8 500 de ţigarete tăinuite în mijloace de transport ce se îndreptau spre România, informează autorităţile vamale. Potrivit comunicatului oficial, în primul caz, în timpul controlului de specialitate asupra unui … Articolul (video) Produse de tutun nedeclarate, depistate la vama Sculeni apare prima dată în Est Curier.
11:50
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații din cadrul Inspectoratul General al Poliției, împreună cu procurorii Procuratura Hîncești, oficiul Leova. Acesta este bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale formate din deținuți din mai multe penitenciare ale țării. Potrivit materialelor cauzei penale, … Articolul (video)Bărbat reținut în Bălți pentru coordonarea unei organizații criminale apare prima dată în Est Curier.
11:10
Unele loturi de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate preventiv de pe piața din Republica Moldova, după ce producătorul Danone a decis aplicarea noilor recomandări științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară privind nivelurile admise pentru anumiți parametri de siguranță. Potrivit informațiilor comunicate, măsura vine în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității … Articolul Loturi de formulă pentru sugari retrase preventiv de pe piață la recomandarea EFSA apare prima dată în Est Curier.
10:50
În după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, o femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată de urgență la spital cu simptome de intoxicație după ce a suferit efectele produselor de ardere emanate în locuință. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11, iar la fața locului au intervenit echipaje ale … Articolul Femeie s-a intoxicat cu produse de ardere după folosirea necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Est Curier.
8 februarie 2026
15:30
Evoluția accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și prietenoase cu mediul se arată într-un comunicat emis recent de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Din totalul autovehiculelor înregistrate, 11,2% reprezintă autovehicule electrice, respectiv 9.849 unități, dintre care 7.768 au fost înmatriculate … Articolul Mai bogați și mai prietenoși mediului apare prima dată în Est Curier.
10:30
Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, iar creșterea și reproducerea lor va fi interzisă: 1. Akbash Dog (Akbash) 2. Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto) 3. American Bandog (Bandog / Bandog american) 4. American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american) 5. Bullmastiff (Pitbullmastiff) 6. … Articolul Reguli stricte pentru deținătorii de câini din 11 rase apare prima dată în Est Curier.
6 februarie 2026
18:50
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, pe direcția localității Lazo. La fața locului, perimetrul a fost securizat pentru a preveni orice risc pentru populație. Potrivit informațiilor preliminare, urmează intervenția experților Secției tehnico-explozive, care vor examina obiectul în detaliu pentru a stabili natura și proveniența acestuia. … Articolul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia apare prima dată în Est Curier.
17:20
În luna ianuarie 2026 au avut loc cele mai puține accidente rutiere în ultimii zece ani, arată datele statistice, publicate de către Inspectoratul General al Poliției, începând cu anul 2015. În perioada vizată, cele mai multe accidente rutiere în luna ianuarie – 192 la număr, s-au produs în anul 2017. Tot atunci s-au înregistrat cele … Articolul Ianuarie 2026- luna cu cele mai puține accidente rutiere din ultimii 10 ani apare prima dată în Est Curier.
17:20
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, 2026 Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026 să fie transferate pentru … Articolul Olimpiadele raionale se amână apare prima dată în Est Curier.
10:30
Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: eliminarea tarifelor pentru certificatele fitosanitare la export și reexport # Est Curier
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură menită să crească competitivitatea producătorilor agricoli autohtoni: au fost eliminate tarifele percepute pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export și reexport, documente emise de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Această decizie a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și urmărește reducerea poverii financiare și administrative pentru fermieri, … Articolul Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: eliminarea tarifelor pentru certificatele fitosanitare la export și reexport apare prima dată în Est Curier.
10:10
Tinerii specialiști din domeniul culturii vor beneficia de un mecanism mai echitabil și mai eficient de susținere din partea statului. Noile reglementări extind aria beneficiarilor indemnizației unice, astfel încât de acest sprijin vor beneficia și tinerii specialiști angajați în municipiul Chișinău. De asemenea, modificările vizează includerea instituțiilor teatral-concertistice și a muzeelor la care Ministerul Culturii … Articolul Mai multă susținere pentru tinerii specialiști din domeniul culturii apare prima dată în Est Curier.
5 februarie 2026
13:50
Com. Coșnița, r. Dubăsari, vrea să inițieze un referendum local, pentru a ține exploatațiile de zăcăminte mai departe de cele două sate # Est Curier
La 30 ianuarie, consiliul local Coșnița urma să se întrunească într-o ședință extraordinară, conform unui anunț pe pagina web a comunei și a dispoziției primarului de convocare a consiliului, publicată pe actelocale.gov.md. Pe ordinea de zi a fost indicat un singur proiect de decizie – cu privire la organizarea unui referendum local, prin care locuitorii … Articolul Com. Coșnița, r. Dubăsari, vrea să inițieze un referendum local, pentru a ține exploatațiile de zăcăminte mai departe de cele două sate apare prima dată în Est Curier.
13:00
(foto) Casa din Ulmu, la care pompierii n-au putut ajunge din cauza ghețușului de pe drumuri, total distrusă # Est Curier
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La fața locului, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Misiunea a fost inițial desfășurată fără implicarea autospecialelor … Articolul (foto) Casa din Ulmu, la care pompierii n-au putut ajunge din cauza ghețușului de pe drumuri, total distrusă apare prima dată în Est Curier.
4 februarie 2026
13:00
Potrivit instituției, astfel de cazuri sunt insuficient semnalate atât de pacienți, cât și de lucrătorii medicali. „Subiectul privind reacțiile adverse este, într-adevăr, o mare provocare pentru specialiști, fiindcă nici lucrătorii medicali, nici pacienții nu prea raportează reacțiile adverse la medicamente sau lipsa eficacității medicamentelor. Agenția Medicamentelor a depus un efort colosal ca să ușurăm … Articolul Raportarea reacțiilor adverse poate fi și anonimă apare prima dată în Est Curier.
12:50
Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni intensificate de control în trafic, cu accent pe sancționarea șoferilor care folosesc telefonul mobil în timpul conducerii. Campania vine în contextul creșterii numărului de accidente provocate de neatenție la volan. Polițiștii vor monitoriza drumurile naționale și urbane, iar conducătorii auto surprinși utilizând telefonul … Articolul Atenție, șoferi! Telefonul la volan, în vizorul poliției apare prima dată în Est Curier.
11:30
Pădurarul n-a raportat tăieri ilicite, iar controlul ar fi urmat în urma sesizărilor din teritoriu # Est Curier
Știrea despre tăierea celor 161 de copaci, pe care a difuzat-o Ministerul Mediului la 5 ianuarie 2026, numind acțiunea ilegală, a vizat r. Criuleni. Ministerul a precizat că a avut loc o vizită inopinată la Ocolul Silvic Criuleni, fără alte precizări despre persoanele implicate și rolurile acestora. Inspectorii de mediu au constatat că o parte … Articolul Pădurarul n-a raportat tăieri ilicite, iar controlul ar fi urmat în urma sesizărilor din teritoriu apare prima dată în Est Curier.
11:30
Odată cu răcirea vremii, crește pericolul izbucnirii incendiilor produse la locuinţe şi gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. La fel, de la începutul acestui an se atestă o mărire considerabilă a incendiilor în sectorul locativ, 1 incendiu-ianuarie 2025, 5 incendii-ianuarie 2026. Porubin Tudor, Ofițer superior al SP … Articolul Cinci incendii de la începutul anului în r. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
10:40
Numărul autorizațiilor de construire eliberate în 2025 este în descreștere cu 9,0% față de anul 2024, informează Biroul Național de Statistică. Din cele 2955 de autorizații de construire eliberate: 2161 au fost pentru clădiri rezidențiale (-5,1%); 794 – pentru clădiri nerezidențiale (-18,3%). În trimestrul IV 2025 față de trimestru III 2025 au fost eliberate cu … Articolul Orășenii construiesc mai mult apare prima dată în Est Curier.
09:50
O investiție de 10 milioane de euro pentru extinderea modelului Barnahus în Republica Moldova # Est Curier
Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor. O investiție de 10 milioane de euro va sprijini, până în 2028, consolidarea unor sisteme care răspund mai rapid și mai coordonat nevoilor copiilor și familiilor, mai ales în contexte … Articolul O investiție de 10 milioane de euro pentru extinderea modelului Barnahus în Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
3 februarie 2026
11:30
În ședința din 3 februarie 2026 ANRE a examinat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare în prezent sau cu 13,8% mai … Articolul Gazul se ieftinește cu 13,8 % apare prima dată în Est Curier.
11:30
„În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național. Aceasta înseamnă că vom ști exact cantitatea de masă lemnoasă pe picior, suprafața exactă a pădurilor și starea lor de sănătate.”- a anunțat ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, inventarul va sta la baza politicilor forestiere și a lucrărilor silvice: „Este un proces … Articolul Monitorizarea se va face și prin satelit apare prima dată în Est Curier.
2 februarie 2026
18:00
În 2025, Republica Moldova a înregistrat date îngrijorătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind depuse 468 de plângeri, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 29% față de anul precedent. În același timp, 419 cereri au fost declarate inadmisibile sau scoase de pe rol. Datele plasează țara noastră în topul negativ al statelor membre … Articolul Republica Moldova, reclamată la CtEDO, în 2025, în 468 de plângeri apare prima dată în Est Curier.
13:00
AUDIO//Percheziții CNA într-un dosar de corupție privind eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi # Est Curier
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală și percheziții în municipiul Chișinău, dar și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar penal de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Potrivit informațiilor publicate, ancheta vizează suspiciuni de corupere pasivă, corupere … Articolul AUDIO//Percheziții CNA într-un dosar de corupție privind eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în Est Curier.
