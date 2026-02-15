Ziua comemorării, ziua neuitării

18:10

Ministrul Educației, Dan Perciun, timp de trei ore a prezentat joi, 12 februarie 2026, în Parlament proiectul de lege de modificare a Codului Educației. Conform criteriilor propuse, ar urma să fie reorganizate 73 de școli, dintre care 10 ar urma să fie transformate în grădinițe, 43 în școli primare, iar 17 în școli primare-grădinițe. Numărul … Articolul 73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ apare prima dată în Est Curier.