Salarii mai mici pentru directorii ANRE

12:50

Patruzeci și două de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul …