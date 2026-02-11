Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește cetățenilor care cresc animale în gospodărie că au dreptul legal să comercializeze surplusul de produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne, direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și urmărește să faciliteze accesul consumatorilor la produse autohtone proaspete, eliminând intermediarii și reducând … Articolul Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare apare prima dată în Est Curier.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 10 februarie 2026, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a … Articolul Alegeri locale noi peste 95 zile apare prima dată în Est Curier.
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ultimele 12 luni, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, iar serviciile prestate populației – cu 7,2% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au … Articolul BNS comunică ce s-a ieftinit în 2026 apare prima dată în Est Curier.
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană (video). Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a Republicii Moldova, fiind interceptați de către … Articolul Din Bangladesh, India și Pakistan via Sîngerei spre Uniunea Europeană apare prima dată în Est Curier.
O explozie a unei plite pe gaz s-a produs pe 9 februarie într-o gospodărie particulară din Dubăsari, în urma unei scurgeri de gaz și a unei defecțiuni a echipamentului. Potrivit așa-numitelor autorități din stânga Nistrului, o femeie în vârstă de 61 de ani a intrat în bucătăria de vară pentru a pune un ceainic pe … Articolul Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei apare prima dată în Est Curier.
Doi bărbați și o femeie au fost condamnați recent la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău, în urma unui dosar penal trimis în judecată ăn 2022, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar … Articolul Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare pentru exploatarea unei minore fugite de acasă apare prima dată în Est Curier.
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 9 februarie în locuința unui bărbat din orașul Camenca, după ce alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt brusc. Proprietarul a ieșit afară pentru a verifica situația și a observat flăcări care ieșeau de sub acoperiș, auzind în același timp trosnetul șindrilei. Acesta a alertat imediat pompierii. Potrivit … Articolul Incendiu la Camenca provocat de un scurtcircuit pe podul casei apare prima dată în Est Curier.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, … Articolul Salarii mai mici pentru directorii ANRE apare prima dată în Est Curier.
Muzeele Naționale din Republica Moldova au zile cu intrare liberă, o oportunitate bună de a descoperi patrimoniul cultural, comunică Ministerul Culturii al republicii Moldova. La Muzeul Național de Istorie, accesul este gratuit în ultima zi de joi a lunii; Muzeul Național de Artă și Muzeul Literaturii Române pot fi vizitate gratuit în ultima zi de … Articolul Zile când poți vizita un muzeu, economisind bani apare prima dată în Est Curier.
La data de 03.02.2026 s. Ișnovăț, raionul Criuleni, aproximativ la ora 05:10, proprietarul unui automobil de model Mercedes Sprinter a pornit motorul pentru a încălzi vehiculul. În același timp, a utilizat și soba de încălzire, lăsând automobilul nesupravegheat. După aproximativ 30-40 de minute, proprietarul a auzit o bubuitură. Ieșind afară, a constatat că microbuzul ardea … Articolul Încălzirea automobilului s-a soldat cu distrugerea acestuia apare prima dată în Est Curier.
Poșta Moldovei avertizează despre creșterea numărului de tentative de escrocherie realizate prin pagini web false și alte surse online care folosesc abuziv identitatea instituției pentru a înșela cetățenii. Potrivit instituției, escrocii creează site-uri și mesaje care imită identitatea vizuală a Poștei Moldovei, folosesc denumirea oficială a întreprinderii, numele conducerii, ba chiar falsifică semnături și ștampile … Articolul Escrocherii online în numele Poștei Moldovei: instituția avertizează populația apare prima dată în Est Curier.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat două tentative de transport ilicit a produselor din tutun la postul vamal Sculeni, unde au fost depistate aproximativ 8 500 de ţigarete tăinuite în mijloace de transport ce se îndreptau spre România, informează autorităţile vamale. Potrivit comunicatului oficial, în primul caz, în timpul controlului de specialitate asupra unui … Articolul (video) Produse de tutun nedeclarate, depistate la vama Sculeni apare prima dată în Est Curier.
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații din cadrul Inspectoratul General al Poliției, împreună cu procurorii Procuratura Hîncești, oficiul Leova. Acesta este bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale formate din deținuți din mai multe penitenciare ale țării. Potrivit materialelor cauzei penale, … Articolul (video)Bărbat reținut în Bălți pentru coordonarea unei organizații criminale apare prima dată în Est Curier.
Unele loturi de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate preventiv de pe piața din Republica Moldova, după ce producătorul Danone a decis aplicarea noilor recomandări științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară privind nivelurile admise pentru anumiți parametri de siguranță. Potrivit informațiilor comunicate, măsura vine în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității … Articolul Loturi de formulă pentru sugari retrase preventiv de pe piață la recomandarea EFSA apare prima dată în Est Curier.
În după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, o femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată de urgență la spital cu simptome de intoxicație după ce a suferit efectele produselor de ardere emanate în locuință. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11, iar la fața locului au intervenit echipaje ale … Articolul Femeie s-a intoxicat cu produse de ardere după folosirea necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Est Curier.
Evoluția accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și prietenoase cu mediul se arată într-un comunicat emis recent de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Din totalul autovehiculelor înregistrate, 11,2% reprezintă autovehicule electrice, respectiv 9.849 unități, dintre care 7.768 au fost înmatriculate … Articolul Mai bogați și mai prietenoși mediului apare prima dată în Est Curier.
Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, iar creșterea și reproducerea lor va fi interzisă: 1. Akbash Dog (Akbash) 2. Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto) 3. American Bandog (Bandog / Bandog american) 4. American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american) 5. Bullmastiff (Pitbullmastiff) 6. … Articolul Reguli stricte pentru deținătorii de câini din 11 rase apare prima dată în Est Curier.
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, pe direcția localității Lazo. La fața locului, perimetrul a fost securizat pentru a preveni orice risc pentru populație. Potrivit informațiilor preliminare, urmează intervenția experților Secției tehnico-explozive, care vor examina obiectul în detaliu pentru a stabili natura și proveniența acestuia. … Articolul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia apare prima dată în Est Curier.
În luna ianuarie 2026 au avut loc cele mai puține accidente rutiere în ultimii zece ani, arată datele statistice, publicate de către Inspectoratul General al Poliției, începând cu anul 2015. În perioada vizată, cele mai multe accidente rutiere în luna ianuarie – 192 la număr, s-au produs în anul 2017. Tot atunci s-au înregistrat cele … Articolul Ianuarie 2026- luna cu cele mai puține accidente rutiere din ultimii 10 ani apare prima dată în Est Curier.
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, 2026 Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026 să fie transferate pentru … Articolul Olimpiadele raionale se amână apare prima dată în Est Curier.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură menită să crească competitivitatea producătorilor agricoli autohtoni: au fost eliminate tarifele percepute pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export și reexport, documente emise de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Această decizie a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și urmărește reducerea poverii financiare și administrative pentru fermieri, … Articolul Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: eliminarea tarifelor pentru certificatele fitosanitare la export și reexport apare prima dată în Est Curier.
Tinerii specialiști din domeniul culturii vor beneficia de un mecanism mai echitabil și mai eficient de susținere din partea statului. Noile reglementări extind aria beneficiarilor indemnizației unice, astfel încât de acest sprijin vor beneficia și tinerii specialiști angajați în municipiul Chișinău. De asemenea, modificările vizează includerea instituțiilor teatral-concertistice și a muzeelor la care Ministerul Culturii … Articolul Mai multă susținere pentru tinerii specialiști din domeniul culturii apare prima dată în Est Curier.
La 30 ianuarie, consiliul local Coșnița urma să se întrunească într-o ședință extraordinară, conform unui anunț pe pagina web a comunei și a dispoziției primarului de convocare a consiliului, publicată pe actelocale.gov.md. Pe ordinea de zi a fost indicat un singur proiect de decizie – cu privire la organizarea unui referendum local, prin care locuitorii … Articolul Com. Coșnița, r. Dubăsari, vrea să inițieze un referendum local, pentru a ține exploatațiile de zăcăminte mai departe de cele două sate apare prima dată în Est Curier.
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La fața locului, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Misiunea a fost inițial desfășurată fără implicarea autospecialelor … Articolul (foto) Casa din Ulmu, la care pompierii n-au putut ajunge din cauza ghețușului de pe drumuri, total distrusă apare prima dată în Est Curier.
Potrivit instituției, astfel de cazuri sunt insuficient semnalate atât de pacienți, cât și de lucrătorii medicali. „Subiectul privind reacțiile adverse este, într-adevăr, o mare provocare pentru specialiști, fiindcă nici lucrătorii medicali, nici pacienții nu prea raportează reacțiile adverse la medicamente sau lipsa eficacității medicamentelor. Agenția Medicamentelor a depus un efort colosal ca să ușurăm … Articolul Raportarea reacțiilor adverse poate fi și anonimă apare prima dată în Est Curier.
Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni intensificate de control în trafic, cu accent pe sancționarea șoferilor care folosesc telefonul mobil în timpul conducerii. Campania vine în contextul creșterii numărului de accidente provocate de neatenție la volan. Polițiștii vor monitoriza drumurile naționale și urbane, iar conducătorii auto surprinși utilizând telefonul … Articolul Atenție, șoferi! Telefonul la volan, în vizorul poliției apare prima dată în Est Curier.
Știrea despre tăierea celor 161 de copaci, pe care a difuzat-o Ministerul Mediului la 5 ianuarie 2026, numind acțiunea ilegală, a vizat r. Criuleni. Ministerul a precizat că a avut loc o vizită inopinată la Ocolul Silvic Criuleni, fără alte precizări despre persoanele implicate și rolurile acestora. Inspectorii de mediu au constatat că o parte … Articolul Pădurarul n-a raportat tăieri ilicite, iar controlul ar fi urmat în urma sesizărilor din teritoriu apare prima dată în Est Curier.
Odată cu răcirea vremii, crește pericolul izbucnirii incendiilor produse la locuinţe şi gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. La fel, de la începutul acestui an se atestă o mărire considerabilă a incendiilor în sectorul locativ, 1 incendiu-ianuarie 2025, 5 incendii-ianuarie 2026. Porubin Tudor, Ofițer superior al SP … Articolul Cinci incendii de la începutul anului în r. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
Numărul autorizațiilor de construire eliberate în 2025 este în descreștere cu 9,0% față de anul 2024, informează Biroul Național de Statistică. Din cele 2955 de autorizații de construire eliberate: 2161 au fost pentru clădiri rezidențiale (-5,1%); 794 – pentru clădiri nerezidențiale (-18,3%). În trimestrul IV 2025 față de trimestru III 2025 au fost eliberate cu … Articolul Orășenii construiesc mai mult apare prima dată în Est Curier.
Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor. O investiție de 10 milioane de euro va sprijini, până în 2028, consolidarea unor sisteme care răspund mai rapid și mai coordonat nevoilor copiilor și familiilor, mai ales în contexte … Articolul O investiție de 10 milioane de euro pentru extinderea modelului Barnahus în Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
În ședința din 3 februarie 2026 ANRE a examinat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare în prezent sau cu 13,8% mai … Articolul Gazul se ieftinește cu 13,8 % apare prima dată în Est Curier.
„În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național. Aceasta înseamnă că vom ști exact cantitatea de masă lemnoasă pe picior, suprafața exactă a pădurilor și starea lor de sănătate.”- a anunțat ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, inventarul va sta la baza politicilor forestiere și a lucrărilor silvice: „Este un proces … Articolul Monitorizarea se va face și prin satelit apare prima dată în Est Curier.
În 2025, Republica Moldova a înregistrat date îngrijorătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind depuse 468 de plângeri, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 29% față de anul precedent. În același timp, 419 cereri au fost declarate inadmisibile sau scoase de pe rol. Datele plasează țara noastră în topul negativ al statelor membre … Articolul Republica Moldova, reclamată la CtEDO, în 2025, în 468 de plângeri apare prima dată în Est Curier.
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală și percheziții în municipiul Chișinău, dar și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar penal de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Potrivit informațiilor publicate, ancheta vizează suspiciuni de corupere pasivă, corupere … Articolul AUDIO//Percheziții CNA într-un dosar de corupție privind eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în Est Curier.
Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, după incidentul produs în cursul dimineții pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, anunță Dorin Junghietu, Ministrul Energiei al Republicii Moldova. Potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, toate stațiile electrice de 110 kV sunt din nou alimentate, iar … Articolul Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Rețelele funcționează în regim normal apare prima dată în Est Curier.
Transportul pe ruta Molovata Nouă-Criuleni a fost obținut cu greu. După primele săptămâni de activitate s-a constatat că cheltuielile depășesc veniturile din cauza numărului insuficient de pasageri. Cu toate acestea dreptul la libera circulație rămâne unul primordial și vital mai ales pentru persoanele în etate și vulnerabile. Vicepreședintele r. Dubăsari, dl Alexandru Reul a comunicat … Articolul A fost restabilită legătura auto dintre Molovata-Nouă și Doroțcaia cu or. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
Mai multe localități din centrul și sudul țării s-au confruntat astăzi cu întreruperi parțiale ale alimentării cu energie electrică, ca urmare a defecțiunilor produse în rețeaua de medie tensiune pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit informațiilor operative furnizate de Premier Energy Distribution, la ora 9:30, nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan … Articolul Întreruperi în rețelele de distribuție deservite de Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo severe apare prima dată în Est Curier.
Poliția Republicii Moldova a transmis un comunicat, în dimineața zilei de 26 ianuarie, prin care anunță că un angajat al Inspectoratului de Poliție din Fălești a murit, în urma impactului mașinii sale cu un copac de pe marginea drumului, din cauza condițiilor meteo. „Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un … Articolul Poleiul face victime! Un tânăr și-a pierdut viața, pe traseu apare prima dată în Est Curier.
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI au documentat, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, activitatea presupus ilegală a unui bărbat de 39 de ani din capitală. În cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții autorizate. În urma acestora, oamenii legii au depistat și ridicat 405 kg de detergent pentru spălarea hainelor, (ambalat în saci … Articolul I-au stricat afacerea apare prima dată în Est Curier.
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general. Documentul prevede reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă și mai adaptată la realitățile școlare. Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru, … Articolul Fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru apare prima dată în Est Curier.
Ministerul Culturii anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Acestea vor avea loc în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, fiind implicate instituțiile de învățământ și organizațiile culturale. Perioada de desfășurare a eveimentelor pe teritoriul țării se va încheia … Articolul Victimele Holocaustului vor fi comemorate în cadrul unui program amplu de activități apare prima dată în Est Curier.
1 mln 723,3 mii metri cubi de masă lemnoasă își propune să recolteze Ministerul Mediului, în procesul tăierilor de produse principale din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030. Volumele de recoltare pe fiecare întreprindere silvică aflată în gestiunea Agenției „Moldsilva” au fost aprobate în ședința Guvernului R. Moldova din 22 ianuarie 2026: … Articolul Guvernul a aprobat volumul masei lemnoase pe care să o recolteze în următorii cinci ani apare prima dată în Est Curier.
O familie din Onițcani a rămas fără un locul de trai, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Secretara Consiliului Local Onițcani, dna Victoria Cazac, a publicat informația, cu apelul către cei care pot ajuta și cu indicarea datelor de contact și bancare, pentru eventualii doritori de a contribui la eliminarea … Articolul Apel la solidaritate! O familie cu 4 copii a rămas fără casă, în urma unui incendiu apare prima dată în Est Curier.
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, informează despre un caz regretabil de imixtiune în activitatea sa și îndeamnă autoritățile competente să ia măsurile necesare pentru neadmiterea împiedicării exercitării mandatului său constituțional. La data de 20 ianuarie 2026, directoarea interimară a Centrului de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă” din mun. … Articolul Imixtiune în activitatea Avocatului Poporului apare prima dată în Est Curier.
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe mai multe trasee din țară, din cauza ceții dense care a redus vizibilitatea la minim. Recomandări pentru șoferi: Reduceți viteza și circulați cu mare atenție. Folosiți luminile de întâlnire și cele de ceață. Păstrați o distanță mai mare față de mașina din față. Echipajele de … Articolul Ceață densă pe drumurile din țară apare prima dată în Est Curier.
Experții Secției tehnico-explozive a Poliției au evacuat partea de luptă a aparatului de zbor depistat recent, iar, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu „Codru”, aceasta a fost nimicită prin explozie controlată. Potrivit specialiștilor, în urma căderii, corpul dronei a fost deteriorat după ce a lovit firele electrice și crengile copacilor. Cu toate … Articolul Dronă de la Crocmaz, neutralizată de geniști după o intervenție de urgență apare prima dată în Est Curier.
Ministerul Apărăii al Republicii Moldova a organizat, la 22 ianuarie, o ceremonie solemnă care a marcat detașarea celui de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia oficială a participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și rudele militarilor detașați. Ministrul apărării, … Articolul 41 de militari ai Armatei Naționale pleacă în Kosovo, în cadrul trupelor KFOR apare prima dată în Est Curier.
Drona care a aterizat azi dimineață într-o grădină din s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă, ar fi de proveniență rusească, afirmă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a publicat, pe canalul de Telegram al ministerului, o reacție. „În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor … Articolul MAE a publicat o reacție, în urma depistării, la Crocmaz, a unei drone rusești, cu explozibil. Va fi detonată la fața locului apare prima dată în Est Curier.
Doi câini adulți, de rasă, unul Ciobănesc European (femelă) și un Lup Canadian negru (mascul), ambii purtând zgarde, se plimbă liber pe străzile Stepelor și Alecsandri din or. Criuleni. La redacție s-a adresat un locuitor de pe una din străzi, cu rugămintea să facem public cazul, că poate cineva îi caută. Dl Ion, care ne-a … Articolul Atenție! Doi câini, cu zgarde la gât, se află în Criuleni. Poate cineva îi caută! (foto) apare prima dată în Est Curier.
