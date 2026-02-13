Integrarea europeană, esențială pentru viitorul Republicii Moldova: mesajul Maiei Sandu la München

11:20

Uleiul de palmier, asociat în forma sa hidrogenată cu riscuri pentru sănătate, nu este interzis în Republica Moldova, însă pentru acesta este stabilită o limită maximă admisibilă de 2 grame de acizi grași trans la 100 de grame de produs. Calitatea este testată în laboratoarele din țară, iar loturile neconforme sunt distruse. Pe parcursul anului trecut, autoritățile au nimicit cinci tone de ulei de palmier care nu corespundeau cerințelor.