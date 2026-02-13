Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi, spun primarii și experții
Moldova1, 13 februarie 2026 21:40
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi. O spun primarii și experții care s-au întrunit pe 13 februarie, la Chișinău, pentru a dezbate subiectul. Autoritățile nu pot admite amânări din două motive. În primul rând, ele ar putea genera pierderi financiare. Pe lângă asta, noul Cod Electoral prevede că la un an înainte de alegeri, modificarea circumscripțiilor electorale nu mai poate avea loc. Subiectul continuă să stârnească dispute. Unii primari admit necesitatea unor investiții semnificative, dar nu vor să-și piardă fotoliile.
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu funcționează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea cum este ea în prezent # Moldova1
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri, 13 februarie, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferința de Securitate de la Munchen, că ordinea internațională suferă în prezent de o lipsă a posibilității de a fi tras la răspundere.
21:50
Avocatul copilului condamnă folosirea imaginii unui minor în scop politic, iar Poliția infirmă acuzațiile lansate online de un deputat # Moldova1
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, condamnă instrumentalizarea minorilor în spațiul public și utilizarea imaginilor sau a datelor personale ale acestora în scopuri politice, după apariția unui video distribuit online în care un copil este prezentat într-un context sensibil. Reacția vine în urma materialului publicat de deputatul Vasile Costiuc, care a făcut afirmații despre presupusul consum de droguri de către o elevă, fapt contrazis ulterior de oamenii legii.
Scandal în campania electorală din Ungaria. Principalul rival al lui Orban, Peter Magyar, acuză o campanie de denigrare # Moldova1
Un nou scandal în plină campanie electorală în Ungaria. Liderul opoziției din Ungaria și principalul rival al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie, Peter Magyar, a declarat că a devenit victima unei campanii clasice de denigrare de tip rusesc, realizat cu ajutorul unor videoclipuri intime înregistrate pe ascuns. Politicianul afirmă că a fost ademenit la o petrecere unde ar fi fost filmat pe ascuns. În imagini par să apară substanțe narcotice, fapt care l-a determinat pe Magyar să respingă categoric orice acuzație privind consumul de droguri.
Femeile câștigă cu 16.6% mai puțin decât bărbații: Două luni de muncă în plus pentru aceeași remunerație anuală # Moldova1
Femeile din Republica Moldova câștigă, în medie, cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Potrivit ultimelor date statistice, salariul mediu lunar brut al femeilor a fost de 12.787 de lei, față de 15.335 de lei în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să lucreze aproximativ două luni în plus pentru a ajunge la aceeași remunerație anuală.
Integrarea europeană, esențială pentru viitorul Republicii Moldova: mesajul Maiei Sandu la München # Moldova1
Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene pentru a-și putea proteja democrația și securitatea, iar actualul context oferă o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizate în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte despre securitatea R. Moldova, la Munchen # Moldova1
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
Războiul cognitiv, cea mai mare amenințare pentru democrație: avertismentul Maiei Sandu la Conferința de la München # Moldova1
Republica Moldova a experimentat toate elementele războiului hibrid, însă cel mai periculos rămâne războiul cognitiv, dificil de observat și capabil să producă efecte majore asupra societății, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizată în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
Consultări pentru reforma administrației publice locale. Propunerile vor fi analizate și integrate în conceptul reformei # Moldova1
Guvernul va organiza, săptămâna viitoare, consultări în nouă raioane cu privire la reforma administrației publice locale. Propunerile colectate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în conceptul reformei, care urmează să fie prezentat și consultat începând cu luna martie.
Securitatea țării și aderarea la UE, subiecte abordate de Maia Sandu cu lideri europeni la Munchen # Moldova1
Securitatea țării și aderarea la UE, subiecte abordate de Maia Sandu cu lideri europeni la München # Moldova1
Sectorul apicol din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii din cauza condițiilor meteo. Apicultorii așteaptă soluții concrete de la autorități pentru susținerea unui sector care, spun ei, contribuie esențial la securitatea alimentară și la economia națională. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transmite că este gata să ajute apicultorii și așteaptă propuneri din partea lor.
Prezența Maiei Sandu la München, importantă pentru impactul asupra parteneriatelor europene și americane # Moldova1
Prezența președintei Maia Sandu la conferința de securitate de la Munchen este apreciată de analiștii de la Chișinău, care subliniază că aceasta va contribui la consolidarea relațiilor Republicii Moldova atât cu partenerii europeni, cât și cu cei americani.
O nouă rundă de negocieri trilaterale va avea loc la Geneva: Delegația rusă își schimbă componența # Moldova1
O nouă rundă a negocierilor trilaterale Ucraina – SUA – Rusia va avea loc la Geneva pe 17-18 februarie, cu scopul de a avansa procesul de pace în Ucraina. Kievul merge la discuții cu aceeași echipă ca la întâlnirea precedentă din Abu Dhabi, în timp ce Rusia a schimbat conducerea delegației, trimițându-l pe asistentul lui Putin și unul dintre principalii arhitecți ai propagandei ruse, notează RBK-Ucraina.
Reprezentanții Republicii Moldova, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, și-au încheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă # Moldova1
Reprezentanții Republicii Moldova la Jocurile Olimpice, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, au avut o prestație modestă în cursa de sprint. În competiția desfășurată la Antholz-Anterselva, cei doi nu au intrat în primii 60 și, astfel, au ratat calificarea în cursa următoare.
Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează o rată a inflației de 4.85% în prima lună a acestui an, valoare care se încadrează în intervalul de variație a țintei de 5% ± 1.5 puncte procentuale și, potrivit instituției, evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și transmite semnale de revitalizare a economiei naționale.
Razie cu drona în Orhei: Peste 20 de șoferi, prinși cu telefonul la volan în doar trei ore # Moldova1
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
Campania de recrutare a Ministerului rus al Apărării, care oferă bonusuri consistente pentru a atrage pe front cetățeni din regiunile defavorizate, nu mai reușește, pentru prima dată după mult timp, să compenseze pierderile suferite de armata rusă în Ucraina.
Prima dronă ucraineană produsă în Germania, oferită lui Zelenski: „Va proteja soldații noștri” # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit, pe 13 februarie, prima dronă ucraineană produsă în Germania. Capacitatea actuală de producere este de 10.000 de unități pe an, iar dronele pot fi utilizate pentru misiuni de luptă, recunoaștere sau sprijin logistic. Aceste sisteme sunt puse direct la dispoziția armatei ucrainene, potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius.
Dan Alexe, la Moldova 1: Occidentul accelerează înarmarea Ucrainei, scenariul păcii rămâne blocat # Moldova1
Un nou pachet de sprijin militar de până la 35 de miliarde de dolari, anunțat după reuniunea NATO de la Bruxelles, ar putea ridica în acest an asistența occidentală pentru Ucraina la peste 100 de miliarde de dolari. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, susține că, dincolo de armament și bani lichizi, fluxul de informații prin satelit și de spionaj furnizat de Statele Unite reprezintă „nodul” care poate înclina decisiv balanța acestui război.
Recensământ auto pe drumurile din jurul capitalei: ANTA numără mașinile care ar putea circula pe viitoarea centură a Chișinăului # Moldova1
Mașinile care intră și ies din Chișinău sunt numărate în aceste zile de inspectorii Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Recensământul rutier este desfășurat în principalele puncte de acces în capitală. Acțiunea este necesară pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea centură a municipiului Chișinău, iar datele colectate vor sta la baza soluțiilor tehnice privind traseul și capacitatea noului drum.
Poleiul și ghețușul revin în R. Moldova: Un ciclon va aduce, între 15 și 22 februarie, precipitații și o răcire accentuată a vremii # Moldova1
Ploile, lapovița și temperaturile negative, înregistrate în următoarele zile, ar putea readuce poleiul și ghețușul în R. Moldova. Potrivit meteorologilor, țara noastră se va afla, în perioada 15 - 22 februarie curent, sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire accentuată a vremii.
Doar 10% din proiectele imobiliare, finanțate de bănci. Expert: Investitorii privați ridică prețul apartamentelor # Moldova1
Accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare ridică costurile construcțiilor în Republica Moldova și prețurile apartamentelor, avertizează expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, care cumpără locuințe în fază incipientă și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe.
Fermierii care se ocupă de creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne pot accesa granturi de până la un milion de dolari. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
Primarul din Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii au cerut arest preventiv # Moldova1
Primarul localității Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat și plasat sub control judiciar pentru un termen de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru aceeași perioadă.
Turcia, Bulgaria și Egiptul continuă să domine topul destinațiilor de vacanță ale moldovenilor: Peste 400 de mii au apelat la agenții, în 2025 # Moldova1
Agențiile de turism din R. Moldova au oferit, în 2025, servicii la peste 604 mii de turiști, cifră mai mare cu 8.7% în comparație cu anul precedent. A crescut atât numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cât și al celor care au călătorit prin R. Moldova, însă cei mai mulți au fost moldovenii care au ales să plece la odihnă peste hotare.
Sportivul moldovean Iulian Luchin a evoluat și el la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Compatriotul nostru s-a clasat pe locul 96 în proba de schi fond, pe distanța de 10 kilometri, stil liber.
Prevederile care au nemulțumit avocații, anulate de Parlament: Reprezentanții MJ nu vor face parte din comisiile Uniunii Avocaților # Moldova1
Modificările controversate la legislația care reglementează activitatea avocaturii, adoptate în iulie 2025, au fost anulate, pe 12 februarie, prin votul deputaților. Acestea permiteau reprezentanților Ministerului Justiției să facă parte din comisiile de licențiere și disciplinare a Uniunii Avocaților din Moldova (UAM), subminând, astfel, independența acestei profesii.
„Râzi cu lacrimi”: Comedia „Hotarul”, despre doi vecini dintr-un sat moldovenesc, lansată la Chișinău # Moldova1
Cinematografia autohtonă revine în atenția publicului cu o nouă premieră. Filmul „Hotarul”, o comedie autentică despre relațiile dintre vecini, orgolii și realități sociale, a fost lansat în cadrul unui eveniment special, care a avut loc, pe 12 februarie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”.
Liderii din spațiul comunitar au discutat despre modalitățile prin care poate fi îmbunătățită competitivitatea Uniunii Europene. România, Franța și Belgia au cerut soluții pentru reducerea prețului pentru energie electrică, în condițiile în care politicile verzi ale blocului comunitar contribuie la scumpirea resurselor prin mecanisme precum prețul ridicat al certificatelor de CO2, care penalizează combustibilii fosili.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va debuta pe 26 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție - 2026/2027 - a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii” vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 partide în grupă - 3 acasă și 3 în deplasare.
Reguli noi pentru șoferii începători: „Ar trebui modificat întregul set de întrebări și răspunsuri, să se bazeze mai mult pe practică” # Moldova1
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi înăsprite, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii începători și pentru a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Examenul ar putea deveni mai strict, iar perioada de probă - extinsă de la un an la doi.
Schema de evaziune fiscală la o companie de panificație: Livrări fără bonuri și cheltuieli fictive # Moldova1
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță Poliția.
Codul galben de ceață a fost prelungit până sâmbătă, 14 februarie, la ora 12:00, perioadă în care traficul rutier se va desfășura în condiții de vizibilitate scăzută.
Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie: 168 de milioane de euro # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare.
Provocările legate de securitatea globală, economică și războiul hibrid, discutate la Munchen # Moldova1
Ordinea globală se redefinește în aceste zile la Conferința de securitate de la Munchen. Contextul este unul diferit, în condițiile în care Statele Unite ale Americii (SUA) nu mai sunt un garant necondiționat al securității colective.
Atacuri masive asupra Ucrainei: Morți și răniți la Kramatorsk, Odesa, Herson și Zaporojie # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de 12 spre 13 februarie un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra sudului Ucrainei, lovind infrastructură portuară, energetică, industrială și locuințe. Autoritățile ucrainene anunță mai mulți morți și răniți, iar în unele regiuni sunt înregistrate întreruperi de electricitate.
O căprioară a fost salvată după ce a fost lovită de un automobil pe drumul Leova – Sărata-Răzeși. La intervenție au participat inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova.
Medicina veterinară, mai atractivă pentru absolvenți: 24 de tineri au acceptat facilitățile oferite de stat și s-au angajat în raioane # Moldova1
Facilitățile oferite de stat au încurajat tinerii specialiști în medicina veterinară să activeze în mai multe localități din R. Moldova. În ultimii doi ani, 24 de medici veterinari au fost angajați în raioane, iar suma totală acordată de stat pentru plata indemnizațiilor unice sau compensarea cheltuielilor de întreținere a ajuns la 1.927.000 de lei.
Arsenal Londra a călcat greșit și și-a văzut diminuat avansul luat în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 26-a, gruparea condusă de spaniolul Mikel Arteta a remiazat în deplasare cu FC Brentford, scor 1:1, și mai are doar 4 puncte peste a doua clasată, Manchester City. Arsenal, care a cucerit ultimul său titlu în Premier League în anul 2004, a pierdut două puncte prețioase în vestul Londrei, pe terenul formației aflate pe locul 7 în clasament.
Un alt sportiv ucrainean vizat de regulile CIO: Oleg Handei, obligat să acopere un mesaj de pe cască la Milano-Cortina # Moldova1
Un nou caz legat de regulile privind mesajele considerate politice a apărut la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Patinatorul ucrainean de short track Oleg Handei a declarat că i s-a cerut să acopere un mesaj inspirațional de pe cască, considerat de oficiali drept asociat cu războiul din Ucraina.
Pentru primul ministru al României, liberalul Ilie Bolojan, intrarea țării în recesiune tehnică este „un cost necesar” pentru a construi o economie „mai solidă și mai competitivă” pe fondul reducerii deficitului economic, care a tot crescut în anii din urmă când România cheltuia mai mult decât producea.
Agenții economici primesc subvenții de la stat dacă angajează persoane cu vârsta de peste 50 de ani # Moldova1
În R. Moldova sunt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sunt înregistrate oficial ca șomeri.
Alegeri în Găgăuzia pe 17 mai? Adunarea Populară examinează o nouă dată pentru organizarea scrutinului # Moldova1
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a alegerilor, una dintre variante fiind 17 mai.
Conturile de pe Instagram i-au lăsat fără aproape 50.000 de euro: Escrocii le-au trimis acasă sicrie și cruci # Moldova1
Două persoane din R. Moldova au picat în plasa escrocilor care le-au găsit pe Instagram. Acestea au fost șantajate ani la rând să plătească peste 47.000 de euro unei grupări formate din opt indivizi - trei femei și cinci bărbați cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. Pentru a primi banii ceruți, escrocii au recurs și la gesturi macabre.
Chipurile de pe casca descalificată: Cine sunt sportivii ucraineni uciși în război și comemorați la Milano-Cortina 2026 # Moldova1
Pe casca purtată de Vladislav Gheraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru că a refuzat să renunțe la acest simbol, au fost imprimate numele și chipurile unor sportivi ucraineni care nu mai pot urca pe podium sau intra într-o arenă. Sunt copii, adolescenți și campioni care și-au pierdut viața în bombardamentele asupra orașelor lor sau pe front, după ce au ales să-și apere țara.
Atletico Madrid e ca și calificată în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal. În partida-tur din semifinale jucată pe teren propriu, echipa antrenorului argentinian Diego Simeone a surclasat cu 4:0 pe FC Barcelona. „Los Colchoneros" au marcat tuspatru golurile în prima repriză. Eric García și-a dat autogol în minutul 7, iar în minutul 14 francezul Antoine Griezmann a înscris cu un șut plasat.
The Atlantic: Kievul ar putea organiza un referendum pentru a întreba cetățenii dacă sunt de acord să cedeze teritorii Rusiei # Moldova1
Posibilitatea organizării, în primăvară, a unui referendum privind planul de pace este unul dintre scenariile analizate la Kiev. Cetățenii ar putea fi chemați să se pronunțe asupra unui eventual acord care ar presupune cedări teritoriale. De asemenea, discuțiile ar viza și comasarea referendumului cu alegerile prezidențiale, relatează The Atlantic.
