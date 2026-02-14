Deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei prins la volan, deși este privat de dreptul de a conduce
Moldova1, 14 februarie 2026 11:50
Un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei a fost stopat de poliție în timp ce conducea mașina de serviciu, deși este privat de dreptul de a conduce. În decembrie, acesta a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, fiind depistat în stare de ebrietate la volan.
Vinării și agenții de turism din R. Moldova își promovează ofertele la Târgul de Turism din România # Moldova1
Vinării, cluburi de echitație și agenții de turism din R. Moldova participă în perioada 12-15 februarie la Târgul de Turism al României (TTR) 2026. În cadrul evenimentului de la București, este promovată oferta turistică națională, cu accent pe turismul vitivinicol, cultural și urban.
Treisprezece sate din raioanele Ocnița, Dondușeni și Soroca vor avea apă potabilă, cu sprijinul Germaniei # Moldova1
Treisprezece localități din raioanele de nord ale R. Moldova - Ocnița, Dondușeni și Soroca, precum și trei municipalități din Ucraina – Sokîreanî, Mohîliv-Podilskîi și Iampol – vor beneficia de sprijin din partea Guvernului Germaniei pentru a-și îmbunătăți serviciile de alimentare cu apă și sanitație.
Peste 177.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului, identificați în urma unei investigații media # Moldova1
Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruși uciși în Ucraina până pe 13 februarie. De la ultima actualizare a acestor publicații la începutul lunii februarie, numele a 9.291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor, scrie presa ucraineană.
Formatul „Triunghiul Odesa” | Mihai Popșoi: „Prin unitate, cooperare și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea” # Moldova1
Securitatea Ucrainei este și securitatea Republicii Moldova, doar prin unitate, cooperare și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea în regiune. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la Munchen, la prima reuniune din acest an a miniștrilor afacerilor externe în Formatul „Triunghiul Odesa”.
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, susține că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, scrie Reuters și AFP.
Fermierii, tot mai vulnerabili la schimbările climatice. Studiu național de gestionare a riscurilor agricole, asistat de experți internaționali # Moldova1
Agricultura este tot mai afectată de schimbările climatice. Secetele repetate, înghețurile târzii și inundațiile au generat pierderi economice semnificative în ultimii ani, iar autoritățile caută soluții pentru a reduce riscurile. Acestea ar putea evidențiate într-un nou studiu național privind gestionarea riscurilor agricole, care va fi efectuat cu sprijinul experților internaționali.
Insomnia este provocată frecvent de stres, depresie sau afecțiuni medicale, potrivit medicilor fiziologi. De asemenea, stilul de viață poate contribui la incapacitatea de a adormi. Lipsa somnului sănătos poate avea efecte devastatoare, nu doar asupra concentrării și energiei din timpul zilei, ci și asupra sănătății, afirmă specialiștii.
Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani. Poetul care a transformat dragostea de mamă și de limbă în simbol național # Moldova1
Grigore Vieru, unul dintre cei mai îndrăgiți poeți ai spațiului românesc, ar fi împlinit, pe 14 februarie, 91 de ani. Născut în 1935, în satul Pererîta, raionul Briceni, scriitorul a devenit o voce emblematică a literaturii din Republica Moldova și un simbol al identității culturale și al valorilor naționale.
Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană lucrează legal pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Aproape 14 mii de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană lucrează pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor prezentate de Biroul Politici de Reintegrare, cu referire la informațiile furnizate de Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2025, 57,6% dintre aceștia sunt bărbați, iar 42,4% femei.
Ziua de 13 februarie va rămâne o zi ce se va asocia cu o filă importantă în cariera sportivă a tânărului schior moldovean Iulian Luchin. La doar 21 de ani, port-drapelul țării noastre la această Olimpiadă Albă a trăit emoția debutului la Jocurile Olimpice de iarnă, un moment istoric atât pentru el, cât și pentru genul de sport schi-fond din Republica Moldova.
Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte despre securitatea R. Moldova, la München # Moldova1
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
Focar de pestă porcină africană confirmat în raionul Leova: autoritățile impun restricții urgente # Moldova1
Focar de pestă porcină africană în raionul Leova. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane după ce în satul Sărată Răzeși au fost găsiți mai mulți mistreți morți. Autoritățile locale au declarat zona infectată și au impus măsuri urgente pentru limitarea răspândirii bolii.
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu funcționează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea cum este ea în prezent # Moldova1
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri, 13 februarie, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferința de Securitate de la Munchen, că ordinea internațională suferă în prezent de o lipsă a posibilității de a fi tras la răspundere.
Avocatul copilului condamnă folosirea imaginii unui minor în scop politic, iar Poliția infirmă acuzațiile lansate online de un deputat # Moldova1
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, condamnă instrumentalizarea minorilor în spațiul public și utilizarea imaginilor sau a datelor personale ale acestora în scopuri politice, după apariția unui video distribuit online în care un copil este prezentat într-un context sensibil. Reacția vine în urma materialului publicat de deputatul Vasile Costiuc, care a făcut afirmații despre presupusul consum de droguri de către o elevă, fapt contrazis ulterior de oamenii legii.
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi, spun primarii și experții # Moldova1
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi. O spun primarii și experții care s-au întrunit pe 13 februarie, la Chișinău, pentru a dezbate subiectul. Autoritățile nu pot admite amânări din două motive. În primul rând, ele ar putea genera pierderi financiare. Pe lângă asta, noul Cod Electoral prevede că la un an înainte de alegeri, modificarea circumscripțiilor electorale nu mai poate avea loc. Subiectul continuă să stârnească dispute. Unii primari admit necesitatea unor investiții semnificative, dar nu vor să-și piardă fotoliile.
Scandal în campania electorală din Ungaria. Principalul rival al lui Orban, Peter Magyar, acuză o campanie de denigrare # Moldova1
Un nou scandal în plină campanie electorală în Ungaria. Liderul opoziției din Ungaria și principalul rival al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie, Peter Magyar, a declarat că a devenit victima unei campanii clasice de denigrare de tip rusesc, realizat cu ajutorul unor videoclipuri intime înregistrate pe ascuns. Politicianul afirmă că a fost ademenit la o petrecere unde ar fi fost filmat pe ascuns. În imagini par să apară substanțe narcotice, fapt care l-a determinat pe Magyar să respingă categoric orice acuzație privind consumul de droguri.
Femeile câștigă cu 16.6% mai puțin decât bărbații: Două luni de muncă în plus pentru aceeași remunerație anuală # Moldova1
Femeile din Republica Moldova câștigă, în medie, cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Potrivit ultimelor date statistice, salariul mediu lunar brut al femeilor a fost de 12.787 de lei, față de 15.335 de lei în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să lucreze aproximativ două luni în plus pentru a ajunge la aceeași remunerație anuală.
Integrarea europeană, esențială pentru viitorul Republicii Moldova: mesajul Maiei Sandu la München # Moldova1
Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene pentru a-și putea proteja democrația și securitatea, iar actualul context oferă o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizate în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
Războiul cognitiv, cea mai mare amenințare pentru democrație: avertismentul Maiei Sandu la Conferința de la München # Moldova1
Republica Moldova a experimentat toate elementele războiului hibrid, însă cel mai periculos rămâne războiul cognitiv, dificil de observat și capabil să producă efecte majore asupra societății, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizată în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
Portul Internațional Liber Giurgiulești din R. Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din țara noastră accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia țării, prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
Consultări pentru reforma administrației publice locale. Propunerile vor fi analizate și integrate în conceptul reformei # Moldova1
Guvernul va organiza, săptămâna viitoare, consultări în nouă raioane cu privire la reforma administrației publice locale. Propunerile colectate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în conceptul reformei, care urmează să fie prezentat și consultat începând cu luna martie.
Sectorul apicol din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii din cauza condițiilor meteo. Apicultorii așteaptă soluții concrete de la autorități pentru susținerea unui sector care, spun ei, contribuie esențial la securitatea alimentară și la economia națională. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transmite că este gata să ajute apicultorii și așteaptă propuneri din partea lor.
Prezența Maiei Sandu la München, importantă pentru impactul asupra parteneriatelor europene și americane # Moldova1
Prezența președintei Maia Sandu la conferința de securitate de la Munchen este apreciată de analiștii de la Chișinău, care subliniază că aceasta va contribui la consolidarea relațiilor Republicii Moldova atât cu partenerii europeni, cât și cu cei americani.
O nouă rundă de negocieri trilaterale va avea loc la Geneva: Delegația rusă își schimbă componența # Moldova1
O nouă rundă a negocierilor trilaterale Ucraina – SUA – Rusia va avea loc la Geneva pe 17-18 februarie, cu scopul de a avansa procesul de pace în Ucraina. Kievul merge la discuții cu aceeași echipă ca la întâlnirea precedentă din Abu Dhabi, în timp ce Rusia a schimbat conducerea delegației, trimițându-l pe asistentul lui Putin și unul dintre principalii arhitecți ai propagandei ruse, notează RBK-Ucraina.
Reprezentanții Republicii Moldova, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, și-au încheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă # Moldova1
Reprezentanții Republicii Moldova la Jocurile Olimpice, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, au avut o prestație modestă în cursa de sprint. În competiția desfășurată la Antholz-Anterselva, cei doi nu au intrat în primii 60 și, astfel, au ratat calificarea în cursa următoare.
Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează o rată a inflației de 4.85% în prima lună a acestui an, valoare care se încadrează în intervalul de variație a țintei de 5% ± 1.5 puncte procentuale și, potrivit instituției, evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și transmite semnale de revitalizare a economiei naționale.
Razie cu drona în Orhei: Peste 20 de șoferi, prinși cu telefonul la volan în doar trei ore # Moldova1
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
Campania de recrutare a Ministerului rus al Apărării, care oferă bonusuri consistente pentru a atrage pe front cetățeni din regiunile defavorizate, nu mai reușește, pentru prima dată după mult timp, să compenseze pierderile suferite de armata rusă în Ucraina.
Prima dronă ucraineană produsă în Germania, oferită lui Zelenski: „Va proteja soldații noștri” # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit, pe 13 februarie, prima dronă ucraineană produsă în Germania. Capacitatea actuală de producere este de 10.000 de unități pe an, iar dronele pot fi utilizate pentru misiuni de luptă, recunoaștere sau sprijin logistic. Aceste sisteme sunt puse direct la dispoziția armatei ucrainene, potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius.
Dan Alexe, la Moldova 1: Occidentul accelerează înarmarea Ucrainei, scenariul păcii rămâne blocat # Moldova1
Un nou pachet de sprijin militar de până la 35 de miliarde de dolari, anunțat după reuniunea NATO de la Bruxelles, ar putea ridica în acest an asistența occidentală pentru Ucraina la peste 100 de miliarde de dolari. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, susține că, dincolo de armament și bani lichizi, fluxul de informații prin satelit și de spionaj furnizat de Statele Unite reprezintă „nodul” care poate înclina decisiv balanța acestui război.
Recensământ auto pe drumurile din jurul capitalei: ANTA numără mașinile care ar putea circula pe viitoarea centură a Chișinăului # Moldova1
Mașinile care intră și ies din Chișinău sunt numărate în aceste zile de inspectorii Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Recensământul rutier este desfășurat în principalele puncte de acces în capitală. Acțiunea este necesară pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea centură a municipiului Chișinău, iar datele colectate vor sta la baza soluțiilor tehnice privind traseul și capacitatea noului drum.
Poleiul și ghețușul revin în R. Moldova: Un ciclon va aduce, între 15 și 22 februarie, precipitații și o răcire accentuată a vremii # Moldova1
Ploile, lapovița și temperaturile negative, înregistrate în următoarele zile, ar putea readuce poleiul și ghețușul în R. Moldova. Potrivit meteorologilor, țara noastră se va afla, în perioada 15 - 22 februarie curent, sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire accentuată a vremii.
Doar 10% din proiectele imobiliare, finanțate de bănci. Expert: Investitorii privați ridică prețul apartamentelor # Moldova1
Accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare ridică costurile construcțiilor în Republica Moldova și prețurile apartamentelor, avertizează expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, care cumpără locuințe în fază incipientă și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe.
Fermierii care se ocupă de creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne pot accesa granturi de până la un milion de dolari. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
Primarul din Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii au cerut arest preventiv # Moldova1
Primarul localității Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat și plasat sub control judiciar pentru un termen de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru aceeași perioadă.
Turcia, Bulgaria și Egiptul continuă să domine topul destinațiilor de vacanță ale moldovenilor: Peste 400 de mii au apelat la agenții, în 2025 # Moldova1
Agențiile de turism din R. Moldova au oferit, în 2025, servicii la peste 604 mii de turiști, cifră mai mare cu 8.7% în comparație cu anul precedent. A crescut atât numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cât și al celor care au călătorit prin R. Moldova, însă cei mai mulți au fost moldovenii care au ales să plece la odihnă peste hotare.
Sportivul moldovean Iulian Luchin a evoluat și el la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Compatriotul nostru s-a clasat pe locul 96 în proba de schi fond, pe distanța de 10 kilometri, stil liber.
Prevederile care au nemulțumit avocații, anulate de Parlament: Reprezentanții MJ nu vor face parte din comisiile Uniunii Avocaților # Moldova1
Modificările controversate la legislația care reglementează activitatea avocaturii, adoptate în iulie 2025, au fost anulate, pe 12 februarie, prin votul deputaților. Acestea permiteau reprezentanților Ministerului Justiției să facă parte din comisiile de licențiere și disciplinare a Uniunii Avocaților din Moldova (UAM), subminând, astfel, independența acestei profesii.
„Râzi cu lacrimi”: Comedia „Hotarul”, despre doi vecini dintr-un sat moldovenesc, lansată la Chișinău # Moldova1
Cinematografia autohtonă revine în atenția publicului cu o nouă premieră. Filmul „Hotarul”, o comedie autentică despre relațiile dintre vecini, orgolii și realități sociale, a fost lansat în cadrul unui eveniment special, care a avut loc, pe 12 februarie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”.
Liderii din spațiul comunitar au discutat despre modalitățile prin care poate fi îmbunătățită competitivitatea Uniunii Europene. România, Franța și Belgia au cerut soluții pentru reducerea prețului pentru energie electrică, în condițiile în care politicile verzi ale blocului comunitar contribuie la scumpirea resurselor prin mecanisme precum prețul ridicat al certificatelor de CO2, care penalizează combustibilii fosili.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va debuta pe 26 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție - 2026/2027 - a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii” vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 partide în grupă - 3 acasă și 3 în deplasare.
Reguli noi pentru șoferii începători: „Ar trebui modificat întregul set de întrebări și răspunsuri, să se bazeze mai mult pe practică” # Moldova1
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi înăsprite, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii începători și pentru a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Examenul ar putea deveni mai strict, iar perioada de probă - extinsă de la un an la doi.
Schema de evaziune fiscală la o companie de panificație: Livrări fără bonuri și cheltuieli fictive # Moldova1
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță Poliția.
Codul galben de ceață a fost prelungit până sâmbătă, 14 februarie, la ora 12:00, perioadă în care traficul rutier se va desfășura în condiții de vizibilitate scăzută.
Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie: 168 de milioane de euro # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare.
