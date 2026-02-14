Tensiunea arterială oscilează? Cea mai simplă metodă populară de a scăpa de ea!

19:00

Mod de prepare:Vinetele se taie rondele (cu grosimea de 5-6 cm). Cu o linguriţă li se scoate o parte din miez, ca să iasă „coşuleţe". Vinetele astfel pregătite, se fierb în apă sărată, apoi se scurg prin strecurătoare şi se spală cu apa rece. „Coşuleţele” se umplu, se pun pe tavă, se presară cu ou fiert şi mărunţit, se stropesc cu ulei, apoi se dau la cuptor. Cînd se răcesc, se pun în farfurie