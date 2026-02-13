Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz

13:40

Președinta Maia Sandu, și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, participă astăzi și mâine la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va lua parte, în această seară, la un panel dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, în timp ce ministrul Nosatîi va participa la un panel despre situația de securitate în regiunea Mării Negre. Experții subliniază că reziliența Republicii Moldova în fața războiului hibrid reprezintă un model relevant pentru întreaga Europă, iar prezentarea țării ca exemplu de reziliență contribuie la consolidarea imaginii externe și la recunoașterea R. Moldova drept un actor de securitate pe continent, transmite Radio Chișinău.