Buget mai mare pentru federațiile sportive: Circa cinci milioane de lei în 2026
Radio Chisinau, 13 februarie 2026 17:30
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în 2026, de un buget majorat cu aproximativ cinci milioane de lei față de anul precedent. Suma totală alocată va ajunge la circa 91,5 milioane de lei.
Acum 5 minute
17:40
CNMC: Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Asigurarea vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor /CNMC/, care a formulat o serie de recomandări pentru cetățeni.
Acum 15 minute
17:30
Acum o oră
17:10
R. Moldova și Ucraina coordonează agenda de securitate și reforme pentru aderarea la UE # Radio Chisinau
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul său ucrainean, Taras Kachka, în marja Conferinței pentru Extinderea UE, desfășurată la Tallinn.
16:55
SEPA a transformat piața plăților din Republica Moldova: costuri reduse cu peste 90 la sută și economii de milioane de euro # Radio Chisinau
În doar trei luni, SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) a transformat piața plăților din Republica Moldova, obținând o dominație clară: șapte din zece transferuri în euro sunt procesate acum prin acest sistem. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a afirmat că acesta este un rezultat remarcabil, reflectat în costuri reduse cu peste 90 la sută, care au generat economii de milioane de euro pentru economia națională și beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori.
Acum 2 ore
16:40
R. Moldova și Ucraina își consolidează conexiunile printr-un nou post de trecere. Daniella Misail-Nichitin: „Un punct strategic care va facilita traficul internațional și mobilitatea cetățenilor” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina vor înființa punctul de trecere rutier „Cosăuți–Yampil”. Acesta va avea statut internațional, va facilita mobilitatea cetățenilor, va sprijini schimburile comerciale și va îmbunătăți conexiunile directe dintre localitățile celor două țări.
16:20
Radu Miruță: „România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare” # Radio Chisinau
Ministrul apărării a României, Radu Miruță, susține că România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare, dacă „ne mișcăm rapid și în direcția corectă.”
16:05
Aliații NATO au convenit asupra unui nou pachet de asistență militară pentru Kiev, în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru acest an. Anunțul a fost făcut de secretarul britanic al apărării, John Healey, după reuniunea a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de Formatul Ramstei.
15:55
BNM: Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, cu o creștere de 5,2 la sută a PIB-ului în trimestrul III din 2025 # Radio Chisinau
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III din anul 2025 o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% comparativ cu perioada similară din 2024. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), care evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și semnale clare de revitalizare a economiei naționale.
Acum 4 ore
15:40
Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu 13 februarie, ora 13:00, și va fi menținută până la 14 februarie, ora 12:00.
15:25
Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării.
15:10
Ministrul Finanțelor anunță când va fi debursată următoarea tranșă din Planul de creștere pentru R. Moldova # Radio Chisinau
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie a anului curent. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru MOLPDRES.
14:55
Igor Grosu la Șoldănești: „Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice rămân obiective esențiale” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate despre proiectele de dezvoltare implementate în localitățile din regiune.
14:45
România va deveni singurul proprietar al Portului Internațional Liber Giurgiulești. Ștefan Bejan: Apartenența României la NATO și UE aduce un plus de stabilitate și securitate pentru R. Moldova # Radio Chisinau
România va deveni unicul proprietar al Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a decis să-i vândă pachetul majoritar, transmite Radio Chișinău.
14:20
A fost stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor la fotbal. În prima etapă, naționala României joacă în Suedia, iar R. Moldova se deplasează în Slovacia # Radio Chisinau
UEFA a stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor. Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.
14:05
Venitul total înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1,7 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat a ajuns la circa 270 de mii de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPRES.
13:50
Hărțuirea online devine infracțiune. Noile prevederi intră în vigoare pe 14 februarie # Radio Chisinau
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menite să consolideze protecția victimelor violenței și să adapteze cadrul legal la noile forme de abuz, inclusiv cele comise în spațiul digital.
Acum 6 ore
13:40
Experți: Participarea R. Moldova la Conferința de la München, ca exemplu de reziliență, arată că țara începe să fie apreciată la nivel european # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, participă astăzi și mâine la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va lua parte, în această seară, la un panel dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, în timp ce ministrul Nosatîi va participa la un panel despre situația de securitate în regiunea Mării Negre. Experții subliniază că reziliența Republicii Moldova în fața războiului hibrid reprezintă un model relevant pentru întreaga Europă, iar prezentarea țării ca exemplu de reziliență contribuie la consolidarea imaginii externe și la recunoașterea R. Moldova drept un actor de securitate pe continent, transmite Radio Chișinău.
13:20
Republica Moldova, pregătită să livreze în Franța produse agricole conforme standardelor UE # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi măsuri strategice menite să susțină și să faciliteze exporturile de produse agroalimentare de origine vegetală din Republica Moldova către Republica Franceză, în contextul noilor reglementări stricte impuse de autoritățile franceze și notificate prin Organizația Mondială a Comerțului (OMC), transmite MOLDPRES.
13:00
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori (FOTO) # Radio Chisinau
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al decorului. În aceeași zi, filmul a fost urmărit și de alte câteva sute de spectatori în mai multe cinematografe din Chișinău.
12:40
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a semnat un memorandum de înțelegere pentru achiziționarea activelor externe ale firmei petroliere ruse „Lukoil”, aflată sub sancțiuni internaționale. Anunțul a fost făcut de agenția Reuters cu referire la surse.
12:25
Guvernatoarea BNM: Șapte din zece transferuri în euro în R. Moldova se fac prin SEPA # Radio Chisinau
Șapte din zece transferuri în euro efectuate în Republica Moldova sunt deja procesate prin sistemul SEPA, cu costuri mai mici pentru cetățeni și companii. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles cu Gert Jan Koopman – directorul general pentru Extindere și Vecinătate Estică a Comisiei Europene.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 14-16 februarie.
Acum 8 ore
11:40
Trenul Kiev-București a deraiat în gara română. CFR: fără victime și pagube la infrastructură # Radio Chisinau
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București prin Republica Moldova, a deraiat vineri dimineață la Gara de Nord din capitala română. Incidentul s-a produs în timpul împingerii garniturii trenului IRN 401 într-un depou, a explicat Compania Națională de Căi Ferate a României. Vagonul deraiat a fost repus rapid pe șine, iar traficul feroviar, care fusese temporar oprit, a fost reluat.
11:30
Judecător găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat în primă instanță # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a admis contestația procurorilor și a casat sentința Judecătoriei Hîncești prin care un judecător fusese achitat pentru fals în declarații. Magistratul a fost recunoscut vinovat, însă a fost liberat de pedeapsă penală din cauza intervenției termenului de prescripție.
11:25
11:05
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei # Radio Chisinau
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.
10:45
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari.
10:25
CFM testează un nou sistem digital de comunicare pentru eficientizarea circulației trenurilor
10:05
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director. Maia Sandu a semnat decretul # Radio Chisinau
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens, informează MOLDPRES.
09:50
Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de securitate. Temele discutate în cadrul Conferinței de la Munchen # Radio Chisinau
Cea mai importantă conferință anuală internațională pe probleme de securitate se desfășoară începând de astăzi până pe 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen, sub conducerea președintelui conferinței, ambasadorul Wolfgang Ischinger, prilej cu care numeroși lideri politici și experți abordează cele mai importante probleme actuale de securitate de pe mapamond.
Acum 12 ore
09:35
O nouă investigație realizată de RISE Moldova scoate la iveală detalii despre o presupusă flotă aeronautică asociată cu Ilan Șor, aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL. Totodată, presa comentează cazul cu biserica din Dereneu, subliniid că acest conflict nu este religios, ci politic, precum și felul cum reacționează autoritățile.
09:20
ICR „Mihai Eminescu” și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” lansaează volumul „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Lansarea va avea loc în data de 17 februarie, la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
09:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 92 bani.
09:05
„De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități, devenind o voce de încredere”. Mesajul lui Igor Grosu de Ziua Mondială a Radioului # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Radioului, marcată anual la data de 13 februarie. Șeful legislativului a subliniat rolul esențial pe care radioul îl are în societate și a evidențiat impactul acestuia asupra informării și educării publicului de-a lungul timpului.
08:55
08:35
De astăzi, se ieftinește căldura pentru locuitorii din Chișinău. Decizia ANRE de micșorare a tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură. Tarifele micșorate intră în vigoare vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii vor plăti 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decât până în prezent, informează MOLDPRES.
08:25
Maia Sandu va fi prezentă la Conferința de Securitate de la München: va participa la un panel de discuții dedicat combaterii amenințărilor hibride # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența.
08:20
Viața interpretei de muzică populară Maria Drăgan va ajunge pe ecrane într-un film de ficțiune realizat de OWH Studio. Lungmetrajul „Blestemul Mariei Drăgan” va fi regizat de Călin Laur, iar producător este Virgiliu Mărgineanu.
08:05
Acum 24 ore
04:40
ANSA retrage de pe piață anumite loturi de formulă pentru sugari, după depistarea bacteriei Bacillus cereus (FOTO) # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși produse de Danone. Loturile vizate ar putea conține un nivel depășit de bacteria Bacillus cereus.
04:40
Guvernul de la București a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni # Radio Chisinau
Guvernul de la București a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni din județul Vaslui, o investiție de peste 250 de milioane de lei.
04:40
BERD iese din Portul Giurgiulești. Operatorul ajunge în proprietatea statului român # Radio Chisinau
Statul român va deveni unicul proprietar al Portului Giurgiulești, singurul port din Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că se retrage, după ce a decis vânzarea integrală a Danube Logistics, compania care operează portul. Tranzacția vizează 100% din acțiunile deținute de BERD. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat la 31 decembrie 2025, iar aprobarea a fost anunțată joi de Portul Constanța.
04:40
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cei mai renumiți cântăreți rock (Partea a doua, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
04:40
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post, informează Ministerul Apărării.
04:40
Naționalele României și Republicii Moldovei vor avea adversari puternici în viitoare ediție a Ligii Națiunilor la fotbal # Radio Chisinau
Astăzi, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele ediției 2026-2027 a Ligii Națiunilor la fotbal. Selecționatele României și Republicii Moldova vor avea de înfruntat adversari puternici, care au jucat inclusiv la ultima ediție a Campionatului European.
04:40
Elizaveta Hlusovici, în vârstă de 18 ani, a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Unica reprezentantă a Republicii Moldova la schi fond s-a clasat pe locul 104 din 108 la proba pe 10 km.
04:40
Vladimir Bolea, în vizită de lucru în raionul Ialoveni: investiții de peste 176 milioane de lei pentru dezvoltarea comunităților # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ialoveni, unde a evaluat stadiul proiectelor de infrastructură implementate și a discutat cu autoritățile locale despre prioritățile de dezvoltare ale comunităților. Programul a inclus deplasări în localitățile Dănceni, Ialoveni, Molești și Hansca, precum și întrevederi cu primarii din raion și cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.
04:40
ICR „Mihai Eminescu” și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Lansarea va avea loc în data de 17 februarie, la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
04:40
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # Radio Chisinau
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters.
12 februarie 2026
21:10
