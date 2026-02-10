Pavel Durov critică restricțiile impuse Telegram: „Limitarea libertății nu este răspunsul corect”
HotNews, 10 februarie 2026 20:40
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a reacționat public la restricțiile aplicate platformei în Rusia, criticând tentativele autorităților de a limita accesul utilizatorilor și afirmând că libertatea de exprimare și confidențialitatea trebuie protejate „indiferent de presiuni". Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a comentat recentele restricții impuse platformei în Federația Rusă, susținând că măsurile ar avea […]
Acum 30 minute
20:40
Pavel Durov critică restricțiile impuse Telegram: „Limitarea libertății nu este răspunsul corect"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a reacționat public la restricțiile aplicate platformei în Rusia, criticând tentativele autorităților de a limita accesul utilizatorilor și afirmând că libertatea de exprimare și confidențialitatea trebuie protejate „indiferent de presiuni". Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a comentat recentele restricții impuse platformei în Federația Rusă, susținând că măsurile ar avea […]
Acum 2 ore
19:20
Deputatul Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru va insista ca modificarea Legii cetățeniei să fie examinată în regim prioritar pentru a soluționa problema care vizează peste 26 000 de persoane # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, a organizat consultări publice asupra proiectului de modificare a legii cetățeniei. Documentul, elaborat de Partidul Nostru, vine să soluționeze problema gravă privind legea cetățeniei și propune ca cetățenia să fie confirmată în baza certificatului de naștere, indiferent de vârstă. Totodată, se introduce […]
19:10
Rusia a început să restricționeze Telegram pe teritoriul său, acuzând aplicația de mesagerie că servește unor "scopuri teroriste". În decembrie, fondatorul Pavel Durov acuza Uniunea Europeană de cenzură și "gulag digital". Rusia a anunţat marţi aplicarea de "restricţii progresive" asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de "încălcare" a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova […]
Acum 6 ore
16:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public adresat tinerilor, invitându-i să-și exprime opiniile privind o eventuală interzicere sau cenzurare a rețelelor de socializare și schimbările pe care le consideră necesare în mediul online. Edilul capitalei a deschis subiectul printr-un mesaj public în care ridică întrebarea dacă limitarea sau cenzurarea platformelor […]
16:00
VIDEO | Victoria Furtună cere implicarea Mitropolitului Moldovei în conflictul de la biserica din Dereneu # HotNews
Lidera partidului politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a lansat un apel public către Mitropolitul Moldovei, solicitând implicarea directă a conducerii bisericești în conflictul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, unde tensiunile dintre două comunități ortodoxe s-au reaprins în ultimele săptămâni. Victoria Furtună a cerut convocarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova […]
Acum 8 ore
13:10
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru 2026: soluții pentru familie, venituri echitabile și siguranță socială # HotNews
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru anul 2026, axat pe sprijinirea familiei, venituri echitabile și siguranță socială. Documentul pornește de la realitățile cu care se confruntă femeile din Republica Moldova și propune soluții aplicabile la nivel local și național, cu impact direct asupra bunăstării familiilor. Președinta MAN Femei, Angela Cutasevici, a subliniat că […]
Acum 12 ore
12:50
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, […]
12:30
ULTIMA ORĂ: Emmanuel Macron vrea să „organizeze” dialogul cu Vladimir Putin dar fără „prea mulți interlocutori” # HotNews
În contextul unei Europe care încearcă să-și definească autonomia strategică, președintele Emmanuel Macron forțează redeschiderea canalelor diplomatice cu Kremlinul, insistând asupra unei gestionări strict europene a dialogului. Deși contactele tehnice recente au confirmat reticența actuală a Rusiei față de pace, liderul de la Palatul Élysée avertizează că geografia continentului impune o soluție pe termen lung […]
11:20
Reducerea tarifului la gaz cu 8%: proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice # HotNews
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar […]
09:50
BREAKING NEWS VIDEO: Ion Ceban acuză majorări de până la 300% ale impozitului imobiliar și promite măsuri de protecție pentru chișinăuieni # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică inițiativa guvernării PAS privind evaluarea și reevaluarea cadastrală a bunurilor imobiliare, susținând că măsura ar putea genera creșteri semnificative ale impozitelor pentru locuințe. Edilul afirmă că administrația municipală va interveni pentru a diminua impactul financiar asupra populației. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a declarat că nu […]
08:40
VIDEO | ULTIMA ORĂ: Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială la Kyiv: pe agendă – aderarea la UE și securitatea regională # HotNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa deplasare oficială în Ucraina, unde urmează să aibă întrevederi cu autoritățile de la Kyiv privind parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea bilaterală și securitatea regională. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că se deplasează la Kyiv, alături de mai mulți membri ai Guvernului, în prima vizită oficială în Ucraina de […]
08:30
Mariana Durleșteanu, către Sandu: Nemulțumirea cetățenilor nu trebuie confundată cu propaganda # HotNews
Bancher senior la BERD și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, a criticat declarațiile Maiei Sandu, afirmând că autoritățile nu ar trebui să explice creșterea prețurilor și inflația prin război și „amenințări hibride". Ea a scris acest lucru pe Facebook, menționând că, de facto, chiar și în Ucraina aflată în război inflația este mai mică decât în […]
Acum 24 ore
07:30
500.000 de firme din Italia angajează muncitori străini, inclusiv români. Care sunt cele mai căutate meserii # HotNews
508.000 de firme din Italia angajează muncitori străini. Potrivit datelor Unioncamere, citate de Sky TG24, sectoarele și meseriile unde cererea este cea mai mare sunt în turism, agricultură, construcții și logistică. Italia angajează masiv muncitori din străinătate Potrivit noii platforme interactive lansate prin colaborarea dintre Unioncamere și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, mai mult de […]
07:00
Horoscop 10 februarie – o să dăm zor să urgentăm niște demersuri ca să putem semna un contract, să ne luăm banii, că avem multe pe ordinea de zi. VĂRSĂTOR O să intrați în diverse combinații parteneriale ca să mai câștigați un ban, să căpătați și un plus de experiență și să fiți și un […]
Ieri
16:30
Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască! # HotNews
Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale, a devenit un poligon de testare pentru tehnologii de influență externă. Apar tot mai multe date și despre o posibilă cenzură online, legată de acțiunile Comisiei Europene". În această situație, ea a spus că a considerat […]
15:50
Justiția funcționează în regim de avarie. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, face apel către guvernare # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului, trage un semnal de alarmă privind criza acută de judecători din Republica Moldova. El a făcut un apel către politicieni să lase justiția să funcționeze independent și să nu intervină în promovarea judecătorilor. „Ne aflăm aproape la patru ani de […]
15:00
VIDEO | Ion Ceban anunță că Primăria Chișinău realocă 3 milioane de lei pentru sinistrații incendiului din Durlești # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță semnarea unei noi dispoziții privind alocarea a 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului care a distrus, anul trecut, mansarda unui bloc locativ din Durlești. Edilul solicită Ministerului Finanțelor sprijin tehnic pentru ca fondurile să ajungă în bugetul Primăriei Durlești și ulterior la persoanele afectate. Primăria […]
14:00
Doar într-o singură lună, datoria publică internă a Moldovei a crescut cu aproape 2 miliarde de lei # HotNews
Datoria publică internă a Republicii Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în prima lună a anului 2026, majorându-se cu aproape 2 miliarde de lei, pe fondul emisiunilor suplimentare de valori mobiliare de stat și al investițiilor realizate de populație prin platforma eVMS.md. La data de 31 ianuarie 2026, datoria publică internă a Republicii Moldova a […]
14:00
Laboratoare moderne, inaugurate la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia. Primarul Nina Cereteu: Copiii din Drochia merită condiții de studii la standarde internaționale # HotNews
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Drochia au fost lansate laboratoare de științe exacte renovate capital în cadrul proiectului „Școală Model". Proiectul este implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria orașului Drochia a contribuit cu suma de 300.000 de lei. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a menționat la inaugurare că investițiile în educație […]
13:30
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au depistat 5.000 de țigarete nedeclarate într-un automobil care încerca să iasă din Republica Moldova prin punctul de trecere Sculeni. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal. Pentru control s-a […]
11:10
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mari și capacități să valorificăm fonduri noi # HotNews
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești". Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de […]
11:00
VIDEO | Ion Ceban, mesaj către elevi după lecțiile online: „Părerile voastre contează mult pentru mine” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj public elevilor, după perioada în care cursurile s-au desfășurat online, menționând că a citit reacțiile și opiniile acestora și le apreciază implicarea. Edilul capitalei a declarat că a primit sute de mesaje din partea elevilor referitoare la experiența lecțiilor desfășurate în regim online, multe […]
10:30
Laura Cosoi i-a luat pe toți prin surprindere. „În familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat # HotNews
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt părinții a patru fetițe, iar actrița este din nou însărcinată, urmând ca anul acesta să aducă pe lume al cincilea copil. Pe contul de socializare, vedeta a vorbit despre cum stau lucrurile într-o familie numeroasă și ce schimbări apar în relația de cuplu, odată cu trecerea anilor. „Relațiile se […]
10:10
Piața aplicațiilor mobile din Europa în 2025 arată un contrast puternic între ce descarcă utilizatorii și aplicațiile pentru care sunt dispuși să plătească # HotNews
ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări, potrivit datelor analizate de Euronews, marcând consolidarea inteligenței artificiale ca instrument utilizat zilnic de milioane de europeni. Aplicația dezvoltată de OpenAI a depășit semnificativ locul al doilea, ocupat de platforma de comerț Temu, care a înregistrat […]
09:40
VIDEO: După o noapte de ”interogatoriu rusesc”, serviciile secrete au aflat cine este în spatele atacului: S-a aflat că Polonia și Ucraina sunt implicate # HotNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni, după o noapte de "interogatoriu rusesc", că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit FSB, în atac ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi participat la recrutarea persoanei […]
09:30
Opioidele sintetice de 500 de ori mai puternice decât heroina: Cercetătorii avertizează asupra unui număr real mai mare de victime # HotNews
Un nou studiu citat de presa britanică sugerează că opioidele sintetice din clasa nitazenelor ar putea fi responsabile pentru mult mai multe decese în Marea Britanie decât cele raportate oficial, din cauza dificultăților de detectare în analizele toxicologice post-mortem. Nitazenele, o clasă de opioide sintetice extrem de puternice – de până la 500 de ori […]
09:10
MAN scoate „covrigul” în stradă: Acțiune MAN împotriva Guvernului Munteanu: „Promisiuni multe, rezultate zero” # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de activitate ale Cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Formațiunea a acuzat Executivul de lipsă de rezultate și gestionare ineficientă a principalelor probleme economice și sociale. Partidul Mișcarea Alternativa Națională a desfășurat o acțiune de protest simbolică în fața […]
08:50
Criză în sistemul britanic de credite studențești: 370.000 de absolvenți, „pierduți” din evidențe, cu datorii de 13 miliarde £ # HotNews
Autoritățile britanice se confruntă cu acuzații grave privind vulnerabilități majore în sistemul de împrumuturi pentru studenți, după ce peste 370.000 de beneficiari, care cumulează datorii de aproape 13 miliarde de lire sterline, nu mai pot fi monitorizați financiar. Cazul a
08:40
Un cetățean moldovean pe nume Sergiu a devenit principala senzație a emisiunii de la cel mai renumit canal de televiziune din Brazilia, TV Globo, câștigând 150.000 de reali (aproximativ 500.000 de lei). Compatriotul nostru, care locuiește în America de Sud de șase ani, a demonstrat cunoștințe fenomenale despre cultura braziliană în cadrul popularei emisiuni „Quem […] The post Un moldovean a câștigat la emisiunea „Cine vrea să fie milionar?” din Brazilia first appeared on HotNews.md.
07:30
Critici dure după 100 de zile de guvernare: Ion Ceban acuză Executivul Munteanu de incompetență! # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur activitatea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de la învestire, acuzând Executivul de incapacitate administrativă, eșecuri economice și lipsă de reacție în fața problemelor majore cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Președintele Partidului MAN, Ion Ceban, susține că așteptările […] The post Critici dure după 100 de zile de guvernare: Ion Ceban acuză Executivul Munteanu de incompetență! first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 9 februarie – o zi cu rezolvări. O să nimerim conjuncturi favorizante și or să ne iasă lucrurile de la prima cheie. Să n-avem ezitări, că o să răzbim. VĂRSĂTOR E agitație, sunt multe lucruri de făcut și o să vă asigurați că faceți totul ca la carte, să nu vi se poată reproșa […] The post Horoscop 9 februarie – zodia care va lua bani în plus la locul de muncă first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea” # HotNews
O nouă înşelătorie circulă pe Internet. De data aceasta, infractorii folosesc imaginea Irinei Loghin, despre care susţin că ar fi fost arestată pentru cu ar fi promovat o cremă. Pe o pagină cu 145.000 de urmăritori, apar informaţii false potrivit cărora artista ar fi fost reţinută de autorităţi. Avocata interpretei denunţă public falsul şi spune […] The post Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea” first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 8 februarie – o zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin. VĂRSĂTOR Se poate să revină cineva care își dorește să continuați o relație pe care ați pus-o pe pauză și e de văzut dacă […] The post Horoscop 8 februarie – Zodia care este în căutarea unui partener de viață. first appeared on HotNews.md.
7 februarie 2026
21:00
Oana Țoiu: România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic # HotNews
Ministra Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, a transmis la Washington că România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are ca obiectiv creșterea producției pentru a reduce prețurile interne și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării energiei ca instrument de șantaj […] The post Oana Țoiu: România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic first appeared on HotNews.md.
19:00
VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: intervenții non-stop, proiecte de infrastructură și extinderea transportului public # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva celor mai importante evenimente din ultima săptămână din Capitală, evidențiind intervențiile serviciilor municipale în condiții meteo dificile, proiectele de infrastructură planificate și evoluțiile din transportul public. Edilul a anunțat că angajații serviciilor municipale continuă să intervină non-stop pentru curățarea străzilor și combaterea ghețușului, lucrările fiind […] The post VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: intervenții non-stop, proiecte de infrastructură și extinderea transportului public first appeared on HotNews.md.
14:40
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” # HotNews
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim […] The post Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” first appeared on HotNews.md.
12:40
O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand # HotNews
O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand. Ceea ce părea o achiziție obișnuită s-a transformat rapid într-o adevărată capsulă a timpului, iar descoperirea a stârnit admirație pe rețelele sociale, potrivit Mirror. Femeia a povestit că mergea printre rafturile unui magazin second hand când […] The post O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand first appeared on HotNews.md.
12:20
Victoria Furtună contestă criticile la adresa rapoartelor Congresului SUA și cere dezbateri publice mai ample # HotNews
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Victoria Furtună a pus sub semnul întrebării legitimitatea criticilor formulate în spațiul public la adresa unor rapoarte ale Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA, precum și a unor declarații venite din partea oficialilor americani, transmite Știri.md. Potrivit acesteia, eventualele dezacorduri față de concluziile instituțiilor americane ar trebui argumentate prin […] The post Victoria Furtună contestă criticile la adresa rapoartelor Congresului SUA și cere dezbateri publice mai ample first appeared on HotNews.md.
11:00
Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026. Republica Moldova este cu 319 euro # HotNews
Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026, potrivit datelor analizate de Euronews Business. Clasamentul se schimbă atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare. Aici, România înregistrează cea mai mare urcare, de pe locul 20 pe locul 12. În patru țări salariul minim nu s-a modificat deloc în ultimul […] The post Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026. Republica Moldova este cu 319 euro first appeared on HotNews.md.
09:40
VIDEO | Ion Ceban: Toate echipele municipale au lucrat fără oprire. Carosabilul este practicabil, iar transportul circulă în regim normal # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că echipele serviciilor municipale au intervenit pe parcursul întregii nopți în toate sectoarele Capitalei, iar la această oră situația este sub control, cu drumuri practicabile și transport public care circulă fără dificultăți. Edilul Capitalei a declarat că toate echipele sunt mobilizate în teren, intervențiile desfășurându-se continuu atât […] The post VIDEO | Ion Ceban: Toate echipele municipale au lucrat fără oprire. Carosabilul este practicabil, iar transportul circulă în regim normal first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 7 februarie – O zi cu vești bune. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care ne-au lipsit și care ne pot face viața mai frumoasă și o să hrănim această relație la rădăcină. VĂRSĂTOR O să fiți curtați de multă lume să vă duceți pe la evenimentele mondene, să revedeți oameni dragi […] The post Horoscop 7 februarie – O să primiți un dar de la cineva care vă iubește first appeared on HotNews.md.
6 februarie 2026
18:10
VIDEO | Codul Galben de polei, prelungit până pe 9 februarie, anunță Ion Ceban. 1.500 de muncitori intervin zilnic în Chișinău # HotNews
Avertizările meteorologice de Cod Galben de polei și ghețuș, valabile la nivel național, au fost prelungite până la 9 februarie. În Capitală, anunță Ion Ceban, circa 1.500 de angajați intervin permanent pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, anunță autoritățile municipale. Informația a fost comunicată de Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a precizat că […] The post VIDEO | Codul Galben de polei, prelungit până pe 9 februarie, anunță Ion Ceban. 1.500 de muncitori intervin zilnic în Chișinău first appeared on HotNews.md.
17:10
Macron susține că apariția numelui său în dosarele Epstein este rezultatul unei operațiuni de manipulare rusești # HotNews
Președintele francez Emmanuel Macron afirmă că menționarea repetată a numelui său în dosarele cazului Jeffrey Epstein nu are nicio bază factuală și este consecința unei operațiuni de ingerință informațională orchestrate de Rusia. Potrivit autorităților franceze, această campanie urmărește să inducă ideea unei legături între șeful statului și afacerea Epstein, prin exploatarea documentelor publicate de justiția […] The post Macron susține că apariția numelui său în dosarele Epstein este rezultatul unei operațiuni de manipulare rusești first appeared on HotNews.md.
15:10
Oamenii au plătit prea mult: MAN cere recalcularea facturilor și sancționarea vinovaților pentru tarifele prea mari # HotNews
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Național Anticorupție (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul tarifelor exagerate la energie electrică și gaze, care au împovărat grav populația. Reprezentanții MAN solicită investigarea completă a tuturor ilegalităților și a eventualelor scheme de furt comise în procesul de stabilire […] The post Oamenii au plătit prea mult: MAN cere recalcularea facturilor și sancționarea vinovaților pentru tarifele prea mari first appeared on HotNews.md.
14:00
Alexandr Berlinschii anunță consultări publice la Parlament pe modificarea Legii cetățeniei # HotNews
Consultări publice privind proiectul de modificare a Legii cetățeniei vor avea loc marți, 10 februarie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, autorul inițiativei legislative. Potrivit acestuia, discuțiile sunt organizate în contextul înregistrării proiectului de lege și vor începe la ora 14:00, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. La consultări sunt […] The post Alexandr Berlinschii anunță consultări publice la Parlament pe modificarea Legii cetățeniei first appeared on HotNews.md.
12:20
Consiliul Concurenței a dat undă verde preluării Accent Electronic de către Moldcell. Autoritatea a aprobat tranzacția prin care operatorul de telefonie mobilă va achiziționa 100% din acțiunile unuia dintre cei mai importanți distribuitori de produse IT din Republica Moldova. După analiza pieței, a poziției celor două companii și a modului în care acestea își desfășoară […] The post Consiliul Concurenței anunță că Moldcell poate prelua Accent Electronic first appeared on HotNews.md.
10:40
Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator care a fugit, scrie BBC. General-locotenentul Alekseyev a fost transportat de urgenţă la spital după atacul comis într-o clădire rezidenţială din nord-vestul capitalei, iar starea sa de sănătate este necunoscută. Alekseyev este al doilea om ca importanţă din cadrul serviciului […] The post BREAKING NEWS: General rus de rang înalt împușcat de mai multe ori la Moscova first appeared on HotNews.md.
09:20
85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA # HotNews
Proiectul Partidului Nostru, care propune creșterea plafonului de scutire de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei (față de plafonul actual de 1,2 milioane), a fost votat în prima lectură în plenul Parlamentului, cu 85 de voturi ale deputaților. Este o susținere „fenomenală”, potrivit spicherului Legislativului. Proiectul completează […] The post 85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA first appeared on HotNews.md.
08:30
Horoscop 6 februarie – avem inspirație azi. O să facem și treabă, găsim soluții ingenioase în cazul diferitelor probleme și o să ne și distrăm, că o să plecăm pe ici, pe colo, să ne revigorăm. VĂRSĂTOR Se conturează o sumă importantă de bani, poate pentru că ați semnat un contract și or să vă […] The post Horoscop 6 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o sumă importantă de bani first appeared on HotNews.md.
5 februarie 2026
22:30
Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu ocazia a 81 de ani de activitate. În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. „Poate nu ne gândim zilnic la asta, dar, dacă două zile la rând gunoiul nu este colectat, orașul nu mai […] The post Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate first appeared on HotNews.md.
