LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu peste 110 drone și cu o rachetă balistică. 91 de drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1452
Ziarul de Garda, 14 februarie 2026 13:40
UPDATE 10:50 În noaptea de 14 februarie, forțele ruse a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Kursk, precum și cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Donețk, Gvardiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
14:00
Peste 177 mii de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați de o anchetă al unei Agenții de presă independentă din Rusia # Ziarul de Garda
Identitățile a 177 433 de militari ruși uciși în Ucraina până la 13 februarie, au fost confirmate de Agenția media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, scrie The Kyiv Independent. De la ultima actualizare a publicației mass-media de la începutul lunii februarie, numele a 9291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor....
Acum 30 minute
13:40
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu peste 110 drone și cu o rachetă balistică. 91 de drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1452 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 În noaptea de 14 februarie, forțele ruse a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Kursk, precum și cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Donețk, Gvardiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian...
Acum 2 ore
13:00
Cititorul de gardă/ Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Ziarul de Garda
Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a fost sesizat de către cititoarea Angela...
12:30
Deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins la volanul mașinii de serviciu după ce a fost privat de dreptul de a conduce # Ziarul de Garda
Un deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volanul mașinii de serviciu, după ce, în decembrie 2025, a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, anunță sâmbătă, 14 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit surselor Ziarului de Gardă, deputatul este Valeriu Manastîrlî. Conform informațiilor publicate pe portalul...
Acum 4 ore
12:00
Oameni/„Anatomia Unirii”: „Deseori, istoria ne descoperă căi pe care societatea umană nu poate să le anticipeze” # Ziarul de Garda
Căutam demult un prilej pentru o discuție cu Mihai Fusu, actorul, regizorul, pedagogul. Recenta decernare a Premiului Veniamin Apostol – pentru contribuție la educația artistică, a făcut ca acest prilej să se întâmple într-o dimineață de luni, după ce își însoțise mama la medic. „Când revin cu mama de la medic”, mi-a spus. Cu această...
11:10
Leova–Bumbăta: drumul spre un dosar împotmolit la faza de urmărire penală. Explicațiile Procuraturii Anticorupție la doi ani de la inițierea cauzei # Ziarul de Garda
Punctul vamal Leova – Bumbăta, privit la mijlocului anului 2022 drept o soluție de fluidizare a traficului rutier la frontiera moldo-română, s-a transformat în subiectul unui dosar penal intentat de Procuratura Anticorupție (PA) în decembrie 2023. La mai bine de doi ani de atunci însă, cauza penală se află tot la faza de urmărire penală,...
10:50
Guvernatoarea BNM: „Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB” # Ziarul de Garda
Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a Produsului Intern Brut (PIB), iar în prima lună a acestui an rata anuală a inflației s-a situat la 4,85%, reintrând în coridorul țintei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a anunțat Anca Dragu, guvernatoarea BNM. Potrivit guvernatoarei, vineri, 13...
Acum 6 ore
10:00
Promisiuni nejustificate contractual. Linia Vulcănești-Chișinău, promisă pentru decembrie 2025, nu a fost încă dată în exploatare. Explicațiile ministrului Energiei # Ziarul de Garda
„Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”, această promisiune a fost repetată, pe rând, de mai mulți exponenți ai actualei puteri. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026. Întrebat de Ziarul de Gardă pe ce s-au bazat promisiunile de dare în exploatare a liniei până...
09:30
LIVE TEXT/ Odesa a fost lovită noaptea trecută cu drone. O femeie și-a pierdut viața. Război în Ucraina, ziua 1452 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:25 În urma unui atac rusesc cu drone în Odesa, o clădire de locuințe a suferit distrugeri, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În timpul atacului a murit o femeie. Totodată, au fost avariate geamurile construcțiilor anexe din apropiere și ale locuințelor private. „La fața locului a intervenit o psiholoagă, oferind sprijinul necesar oamenilor...
09:00
VIDEO/ Noi tarife la căldură | Scandal religios la Dereneu | Noutăți din dosarele „Kuliok” și „Frauda bancară” | Vizita prim-ministrului Alexandru Munteanu în Ucraina | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Energia termică și electrică livrate de Termoelectrica se ieftinesc. Au fost modificate și prețurile pentru consumatorii din nordul țării. Cât vom plăti în facturi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre prima vizită oficială a prim-ministrului Alexandru Munteanu în Ucraina și aducem detalii despre scandalul de la biserica din...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Un atac ucrainean cu rachete ar fi ucis două persoane în Belgorod. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Un atac cu rachete ucrainean vineri a ucis două persoane și a rănit cinci în orașul rus Belgorod, situat lângă graniță, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov. Gladkov a scris că bărbații au fost uciși într-un obiectiv de infrastructură din oraș. Toți cei cinci răniți au fost internați în spital, unul dintre ei...
21:50
Prim ministrul Ilie Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # Ziarul de Garda
Prim-ministrul român Ilie Bolojan a declarat vineri, 13 februarie, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, scrie Agerpres. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu...
21:00
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit o stație radar rusească Nebo-U, în valoare de 100 de milioane de dolari, din Crimeea, susține Statul Major General. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:50 Ucraina a lovit o stație radar rusească cu rază lungă de acțiune 55Zh6U „Nebo-U”, estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari, în apropiere de Ievpatoria, în Crimeea ocupată, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 13 februarie, scrie presa ucraineană. Nebo-U este un radar strategic de avertizare timpurie conceput...
20:30
Grevele din aeroporturile italiene vor afecta mii de călători, în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă # Ziarul de Garda
Călătorii care se îndreaptă spre Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări ale zborurilor și serviciilor feroviare în această lună, relatează Euronews. Grevele naționale vor afecta transportul aerian pe 16 februarie, iar trenurile din toată țara vor fi afectate pe 27 și 28 februarie. Zborurile vor fi din nou afectate pe 7 martie. Vineri,...
19:40
Reforma administrației publice locale: Guvernul a organizat, în ultima săptămână, consultări publice în șapte raioane. Care sunt următoarele localități # Ziarul de Garda
Reprezentanții Guvernului au mers în șapte raioane, în ultimele cinci zile, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). În perioada 9 – 13 februarie 2026, Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul. Conform unui comunicat de presă al Executivului, la discuții au...
18:40
Consolidarea securității R. Moldova și aderarea la UE, discutate la München de președinta Maia Sandu. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO # Ziarul de Garda
Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat „în centrul întrevederilor” purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție. În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu...
18:00
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit și două au fost rănite în urma atacurilor nocturne asupra orașului Kramatorsk. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:57 Patru persoane au murit și două au fost rănite în urma atacurilor nocturne rusești asupra orașului Kramatorsk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Ieri, în jurul orei 21:00, forțele ruse au atacat orașul cu drone și bombe aeriene. Printre victime se află un băiat de 8 ani și frații săi de 19...
17:40
Friedrich Merz avertizează: „Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu” # Ziarul de Garda
În deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, cancelarul german, Friedrich Merz, a făcut apel vineri pentru o Europă mai puternică care să reseteze relațiile cu Statele Unite, el dorind ca Washingtonul să „repare și să reînvie încrederea” într-o nouă eră periculoasă a politicii marilor puteri, pe fondul prăbușirii vechii ordini mondiale, relatează Reuters. În...
17:20
VIDEO/ Unui tânăr, care și-a luat permisul acum câteva zile, ar putea să-i fie suspendat dreptul de a conduce. Motivul: comportament agresiv în trafic # Ziarul de Garda
Un șofer din capitală riscă să rămână fără permisul de conducere la 11 zile după ce l-a obținut, a anunțat Inspectoratul General de Poliție (IGP). Poliția a menționat s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la...
17:20
Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la încheierea unui acord de pace cu Rusia # Ziarul de Garda
Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe. Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de...
17:10
VIDEO/ Un tânăr, care și-a luat permisul acum câteva zile, riscă să-i fie suspendat dreptul de a conduce. Motivul: comportament agresiv în trafic # Ziarul de Garda
Un șofer din capitală riscă să rămână fără permisul de conducere la 11 zile după ce l-a obținut, a anunțat Inspectoratul General de Poliție (IGP). Poliția a menționat s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la...
17:00
VIDEO/ Declarațiile deputaților Costiuc, Stefanco și Țurcan-Oboroc vs. imaginile de pe camerele de supraveghere. CRONOLOGIA scandalului cu mașina sechestrată # Ziarul de Garda
Automobilul extras dintr-o parcare specială a poliției de către deputații partidului Democrația Acasă, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, miercuri, 11 februarie, a fost returnat în mai puțin de o oră de către proprietar în parcare și apoi i-a fost eliberat în mod legal a doua zi, joi, 12 februarie. Câteva înregistrări video de pe camera...
16:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: Următoarea tranșă din Planul de creștere al UE va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea este planificată pentru sfârșitul lunii februarie # Ziarul de Garda
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a acestui an. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit Moldpres. Ministrul Finanțelor a...
16:20
Codul galben de ceață a fost prelungit pentru întreg teritoriul țării. Ce temperaturi se prognozează în weekend # Ziarul de Garda
Meteorologii atenționează că ceața va continua și seara zilei de vineri, 13 februarie, cât și în prima parte a zilei de sâmbătă. Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul țării. „Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, se arată în avertizarea emisă de...
16:10
LIVE TEXT/ Zelenski a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei vor primi 10 mii de drone în 2026, produse în Germania pe baza tehnologiilor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:01 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei vor primi 10 mii de drone în 2026, produse în comun de Ucraina și Germania. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean după ce a vizitat prima întreprindere mixtă germano-ucraineană care produce drone pentru armata ucraineană, situată în Germania. „Ucraina lucrează de...
16:00
S-a grăbit să vadă lumina zilei. O fetiță s-a născut în ambulanță, în drum spre spital # Ziarul de Garda
O femeie de 36 ani, dintr-un sat din raionul Florești, a născut în ambulanță, în drum spre spital. Femeia a născut o fetiță sănătoasă, cu o greutate estimativă de 3.400 de grame, cu scorul Apgar 8 puncte, vineri, 13 februarie, la ora 12:25. „Primul ei plânset a umplut spațiul cu bucurie și speranță datorită acțiunilor...
15:50
„Costiuc a ales drept carne de tun un copil, în goana după like-uri și vizualizări”. Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, declară că părinții fetiței menționate de Vasile Costiuc, despre care a afirmat că „s-a otrăvit cu droguri”, doresc să depună plângeri # Ziarul de Garda
Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, care anterior a activat la Primăria Ștefan Vodă, a declarat pentru ZdG că a fost contactată pentru o întâlnire de părinții fetiței care a fost menționată de deputatul Vasile Costiuc într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o...
15:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a oferit detalii despre mărimea și perioada debursării următoarei tranșe din Planul de creștere al UE pentru Moldova # Ziarul de Garda
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a acestui an. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit Moldpres. Ministrul Finanțelor a...
15:10
„Costiuc a ales drept carne de tun un copil în goana după like-uri și vizualizări”. Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, declară că părinții fetiței menționate de Vasile Costiuc, despre care a afirmat că „s-a otrăvit cu droguri”, doresc să depună plângeri # Ziarul de Garda
Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, care anterior a activat la Primăria Ștefan Vodă, a declarat pentru ZdG că a fost contactată pentru o întâlnire de părinții fetiței care a fost menționată de deputatul Vasile Costiuc într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o...
15:00
„Costiuc a ales drept carne de tun un copil în goana după like-uri și vizualizări”. Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, declară că părinții fetiței menționate Vasile Costiuc, despre care a afirmat că „s-a otrăvit cu droguri”, doresc să depună plângeri # Ziarul de Garda
Deputata PAS, Ersilia Qatrawi, care anterior a activat la Primăria Ștefan Vodă, a declarat pentru ZdG că a fost contactată pentru o întâlnire de părinții fetiței care a fost menționată de deputatul Vasile Costiuc într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o...
14:40
„A ales să-și facă imagine pe cazul unui copil”. Reacția Poliției la declarațiile lui Vasile Costiuc despre „o fetiță din clasa a 7-a, care a fost luată de urgență cu otrăvire cu droguri” # Ziarul de Garda
Astăzi, 13 februarie, deputatul Vasile Costiuc a postat un video pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otravire cu droguri” și că acest caz este „musamalizat și ascuns de Cernăuţeanu și guvernarea...
14:40
Au lăudat Rusia, apoi au fost interziși pentru 50 de ani. Doi vloggeri din România, arestați de FSB și „dezbrăcați în chiloți” # Ziarul de Garda
Doi vloggeri români, Cristi și Denisa, au fost arestați și expulzați din Rusia, țara din care s-au ales și cu o interdicție pentru 50 de ani. Cei doi au vizitat țara lui Putin timp de aproape o lună, au postat vloguri laudative din Rusia pe YouTube, dar când au vrut să revină au fost opriți...
14:30
„A ales să-și facă imagine pe cazul unui copil”. Reacția Poliției la declarațiile lui Vasile Costiuc despre „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență cu otravire cu droguri” # Ziarul de Garda
Astăzi, 13 februarie, Deputatul Vasile Costiuc a postat un video pe pagina partidului „Democrația Acasă”, în care a declarat că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otravire cu droguri” și că acest caz este „musamalizat și ascuns de Cernăuţeanu și guvernarea...
Ieri
14:00
Deputatul și fostul ministru de Interne, Pavel Voicu, va fi controlat de ANI. Sesizare: modificările patrimoniale sunt de natură să contureze existența unei suspiciuni rezonabile # Ziarul de Garda
Fostul ministru de Interne și actual deputat pe lista PSRM, Pavel Voicu, va fi supus unui control inițial de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Conform procesului-verbal de inițiere a controlului, la adresa ANI a parvenit o sesizare în care se menționează că, potrivit informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale aferente anilor...
13:30
Negocierile de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA vor avea loc la Geneva, anunță Kremlinul. Bloomberg: pe agendă se află propunerea SUA de a înființa o zonă economică liberă în regiunea Donbas # Ziarul de Garda
O nouă rundă de discuții trilaterale între delegațiile din Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc în perioada 17-18 februarie la Geneva, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Delegația rusă la discuții va fi condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, scrie Interfax. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că următoarea...
13:10
Modelul de finanțare a sectorului de construcții din R. Moldova face ca locuințele să fie cu cel puțin 20% mai scumpe, arată analiza IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
O reformă urgentă a modului de finanțare și creditare a sectorului construcțiilor este esențială pentru reducerea prețurilor la locuințe și dezvoltarea unei piețe imobiliare sănătoase în Republica Moldova. Declarația a fost făcută vineri, 13 februarie 2026, de către Veaceslav Ionită, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, R. Moldova aplică un...
13:00
Au fost semnate acordurile pentru primele patru localități beneficiare de granturi pentru sisteme de tratare a apei. Valoarea totală a proiectului # Ziarul de Garda
Pentru primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au fost semnate, astăzi, 13 februarie, acordurile de implementare a proiectului, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Conform comunicatului de presă, peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi...
12:50
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Ziarul de Garda
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al...
12:40
Marco Rubio, despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră” # Ziarul de Garda
Înainte de plecarea sa spre Munchen, Marco Rubio a declarat despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Vechea Ordine Mondială a dispărut, și trăim într-o nouă eră geopolitică, și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care...
12:10
RISE/ Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. O nouă plângere # Ziarul de Garda
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care la 6 februarie a fost demis de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, a oferit o primă reacție la acuzațiile care i se aduc. Pentru...
11:50
ZdGust.md | Adopțiile în R. Moldova: cifre, provocări și consecințe emoționale pentru copii # Ziarul de Garda
La finalul anului 2025, în R. Moldova erau 761 de copii cu statut adoptabil, dintre care majoritatea nu corespund așteptărilor potențialilor adoptatori – sunt adolescenți, fac parte din grupuri de frați sau au dizabilități severe. În 2025, doar 82 de copii au fost adoptați: 79 prin procedura națională și 3 – prin cea internațională. Experții...
11:30
LIVE TEXT/ O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse. „Pagubele sunt extrem de grave”. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:28 O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse, suferind pagube semnificative, a informat compania energetică ucraineană DTEK. „Noaptea, inamicul a efectuat din nou atacuri distructive asupra infrastructurii energetice a orașului Odesa. Pagubele sunt extrem de grave. Reparațiile vor necesita mult timp pentru a readuce echipamentul la starea...
11:20
Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen. Va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de...
11:10
Capac de sicriu, cruce cu data decesului și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră: un grup de opt persoane ar fi primit 47 mii de euro în urma unui șantaj # Ziarul de Garda
Un grup format din opt persoane este bănuit că ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat o sumă de peste 47 de mii de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub...
11:00
Conferința de Securitate de la Munchen 2026: „Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o perioadă în care să fi avut mai multe războaie, crize și conflicte simultane de o asemenea amploare” # Ziarul de Garda
Conferința de Securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, începe vineri la Hotel Bayerischer Hof din Munchen. Timp de trei zile, zeci de lideri politici și experți abordează cele mai importante teme actuale de securitate de pe mapamond. Peste 50 de șefi de stat și de guvern au...
11:00
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al SPPS, după trei luni de la demiterea lui Vasile Popa. Maia Sandu a semnat decretul # Ziarul de Garda
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării. La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia...
10:50
Maia Sandu l-a numit pe Alexandru Harea în funcția de director al SPPS, după trei luni de la demiterea lui Vasile Popa # Ziarul de Garda
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării. La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia...
10:40
Bloomberg: Europa discută despre crearea propriului mecanism de descurajare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece # Ziarul de Garda
Țările europene discută despre crearea propriului sistem de apărare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, deoarece Statele Unite nu mai sunt considerate un partener militar de încredere, relatează Bloomberg, citând surse. Publicația scrie că Europa este protejată în prezent de „umbrela nucleară” a SUA, constând din armele americane staționate pe continent. Doar...
10:30
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării. La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia...
10:10
Au fost reluate lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea. Proiectul derulează pe ambele maluri ale Prutului # Ziarul de Garda
Lucrările de construcție la Podul de Flori de la Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specifice sezonului rece, iar constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje grele și echipe de muncitori. Potrivit autorităților...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.