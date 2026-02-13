Consolidarea securității R. Moldova și aderarea la UE, discutate la München de președinta Maia Sandu. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO

17:20

Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe. Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de...