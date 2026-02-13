Marco Rubio, despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră”
Ziarul de Garda, 13 februarie 2026 12:40
Înainte de plecarea sa spre Munchen, Marco Rubio a declarat despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Vechea Ordine Mondială a dispărut, și trăim într-o nouă eră geopolitică, și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care...
Acum 5 minute
13:00
Au fost semnate acordurile pentru primele patru localități beneficiare de granturi pentru sisteme de tratare a apei. Valoarea totală a proiectului # Ziarul de Garda
Pentru primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au fost semnate, astăzi, 13 februarie, acordurile de implementare a proiectului, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Conform comunicatului de presă, peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi...
Acum 15 minute
12:50
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Ziarul de Garda
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al...
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:10
RISE/ Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. O nouă plângere # Ziarul de Garda
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care la 6 februarie a fost demis de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, a oferit o primă reacție la acuzațiile care i se aduc. Pentru...
Acum 2 ore
11:50
ZdGust.md | Adopțiile în R. Moldova: cifre, provocări și consecințe emoționale pentru copii # Ziarul de Garda
La finalul anului 2025, în R. Moldova erau 761 de copii cu statut adoptabil, dintre care majoritatea nu corespund așteptărilor potențialilor adoptatori – sunt adolescenți, fac parte din grupuri de frați sau au dizabilități severe. În 2025, doar 82 de copii au fost adoptați: 79 prin procedura națională și 3 – prin cea internațională. Experții...
11:30
LIVE TEXT/ O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse. „Pagubele sunt extrem de grave”. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:28 O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse, suferind pagube semnificative, a informat compania energetică ucraineană DTEK. „Noaptea, inamicul a efectuat din nou atacuri distructive asupra infrastructurii energetice a orașului Odesa. Pagubele sunt extrem de grave. Reparațiile vor necesita mult timp pentru a readuce echipamentul la starea...
11:20
Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen. Va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de...
11:10
Capac de sicriu, cruce cu data decesului și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră: un grup de opt persoane ar fi primit 47 mii de euro în urma unui șantaj # Ziarul de Garda
Un grup format din opt persoane este bănuit că ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat o sumă de peste 47 de mii de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub...
Acum 4 ore
11:00
Conferința de Securitate de la Munchen 2026: „Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o perioadă în care să fi avut mai multe războaie, crize și conflicte simultane de o asemenea amploare” # Ziarul de Garda
Conferința de Securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, începe vineri la Hotel Bayerischer Hof din Munchen. Timp de trei zile, zeci de lideri politici și experți abordează cele mai importante teme actuale de securitate de pe mapamond. Peste 50 de șefi de stat și de guvern au...
11:00
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al SPPS, după trei luni de la demiterea lui Vasile Popa. Maia Sandu a semnat decretul # Ziarul de Garda
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării. La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia...
10:50
10:40
Bloomberg: Europa discută despre crearea propriului mecanism de descurajare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece # Ziarul de Garda
Țările europene discută despre crearea propriului sistem de apărare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, deoarece Statele Unite nu mai sunt considerate un partener militar de încredere, relatează Bloomberg, citând surse. Publicația scrie că Europa este protejată în prezent de „umbrela nucleară” a SUA, constând din armele americane staționate pe continent. Doar...
10:30
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării. La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia...
10:10
Au fost reluate lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea. Proiectul derulează pe ambele maluri ale Prutului # Ziarul de Garda
Lucrările de construcție la Podul de Flori de la Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specifice sezonului rece, iar constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje grele și echipe de muncitori. Potrivit autorităților...
10:00
Doi bărbați care lucrau la o spălătorie auto din capitală au furat o mașină, au condus în stare de ebrietate și au provocat un accident. Valoarea prejudiciului # Ziarul de Garda
Doi bărbați care lucrau la o spălătorie auto din capitală, în septembrie 2023, au profitat de accesul la un automobil aflat la spălătorie și, fără acordul proprietarului, i-au luat cheile. Ulterior, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volan și s-au deplasat prin municipiul Chișinău, apoi în afara orașului. Pe parcursul deplasării, cei doi...
09:50
09:40
VIDEO/ ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, organizație criminală, spălare de bani, fals în acte și contrabandă. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil # Ziarul de Garda
Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o...
Acum 6 ore
08:50
Reuters: O companie din Arabia Saudită a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil # Ziarul de Garda
Compania saudită Midad Energy a semnat un acord preliminar pentru achiziționarea activelor externe ale companiei petroliere ruse Lukoil, relatează Reuters, citând surse. Acordul, semnat la sfârșitul lunii ianuarie 2026, „acoperă toate activele vizate”. Midad a fost de acord să achiziționeze activele în numerar și a depus fondurile într-un cont, în așteptarea obținerii aprobărilor de reglementare...
08:40
De astăzi, se ieftinește energia termică pentru locuitorii capitalei. Decizia ANRE de micșorare a tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Ziarul de Garda
De astăzi, 13 februarie, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură. Tarifele reduse intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii vor plăti 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decât până în prezent. Decizia a fost aprobată...
08:20
LIVE TEXT/ SBU: Rușii încearcă, atât direct, cât și prin manipulare, să recruteze cetățeni ucraineni pentru a înregistra terminale Starlink. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
8:18 Rușii încearcă, atât direct, cât și prin manipulări, să recruteze cetățeni ucraineni pentru a înregistra terminale Starlink rusești, a informat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) După cum a menționat SBU, „rușii se confruntă în prezent cu terminale Starlink blocate de-a lungul întregii linii a frontului. S-a stabilit că ocupanții încearcă să restabilească acest...
Acum 24 ore
22:20
Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, pe care președinta a refuzat să le promulge # Ziarul de Garda
Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, adoptate la 10 iulie 2025. Anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a promulgat modificările votate în plenul Legislativului. Președinta a invocat faptul că unele amendamente ce vizează organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunii Avocaților „nu oferă soluții adecvate și sustenabile pentru disfuncționalitățile structurale care...
21:50
LIVE TEXT/ „Nu ne privați de el” – soldații ruși și bloggerii militari, furioși pe Putin din cauza interzicerii Telegram. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:44 În seara zilei de joi, eforturile de reconstrucție erau încă în curs de desfășurare în Kiev, Odesa, Dnipro, precum și în alte câteva regiuni, în urma atacului rus din ultima noapte, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „A fost încă un atac masiv împotriva sectorului energetic. Din nou, s-a folosit o cantitate mare de...
21:10
„Reprezintă o chestiune de politică publică”. CC a declarat inadmisibile sesizările depuse CSM și un deputat socialist privind evaluarea judecătorilor care examinează cauzele de corupție # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibile joi, 12 februarie, sesizările depuse de deputatul socialist Adrian Lebendinskii și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind modificările efectuate la legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Este vorba despre evaluarea integrității judecătorilor care fac parte din Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău și candidații la funcția de...
19:50
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. „Tragicul incident a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Ministerul...
19:30
Portul Constanța din România va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. BERD anunță oficial că se retrage # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) urmează să ajungă în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi, 12 februarie, că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul PILG, către Portul Constanța, deținut de statul român. „Tranzacția se va încheia în curând”, se arată într-un comunicat de presă emis de...
18:50
Vlad Filat a publicat joi, 12 februarie, un act emis de Direcția cooperare polițienească internațională (DCPI), din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), care prevede că la data de 15 ianuarie 2026, Interpol ar fi anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său. Potrivit documentului publicat de Vlad Filat, trimis de Direcția cooperare...
18:30
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: reorganizarea mai multor instituții din domeniul mediului, votată în prima lectură # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
18:10
„Dezmint în mod public informația pe care am răspândit-o”. Anna Mihalachi, obligată de instanță să-i prezinte scuze publice președintei Maia Sandu # Ziarul de Garda
Anna Mihalachi, femeia acționată în judecată de către președinta Maia Sandu pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor acuzații despre bunelul său, trebuie să-i prezinte scuze publice șefei statului. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis parțial joi, 12 februarie, cererea de chemare în judecată înaintată de Sandu. Mai exact, Mihalachi este obligată să exprime scuze...
18:00
Va depune Plahotniuc mărturii în dosarul „kuliok”? „Nu a rămas mult, o să așteptați” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a refuzat să spună dacă va depune sau nu mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Întrebat de presă despre intențiile sale, înainte de ședința de judecată din dosarul privind frauda bancară în care este el inculpat, Plahotniuc a zâmbit și a spus doar că „nu a rămas...
17:30
Parchetul European investighează Comisia Europeană cu privire la vânzarea unor clădiri ale UE către Belgia în 2024 # Ziarul de Garda
Parchetul European desfășoară „activități de colectare de probe” legate de o anchetă asupra Comisiei Europene (CE) privind vânzarea a 23 de clădiri ale UE către Belgia în 2024, au confirmat joi, 12 februarie, surse din cadrul Comisiei Europene și al Parchetului pentru agenția EFE. „Parchetul European poate confirma că desfășoară activități de colectare de probe...
17:20
ULTIMA ORĂ/ Magistratul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, dar ELIBERAT de pedeapsă. Curtea de Apel Centru a admis contestația PA # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații, dar a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată joi, 12 februarie, de Curtea de Apel Centru, care a admis apelul declarat de procurora în Procuratura Anticorupție (PA), Ina Frunza-Bargan....
17:00
LIVE TEXT/ Regatul Unit a anunțat că va furniza Ucrainei 1000 de rachete suplimentare pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:56 Regatul Unit a anunțat că va furniza Ucrainei 1000 de rachete suplimentare pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Ministerul britanic al Apărării informează că vor fi furnizate Kievului rachete multirol ușoare, fabricate în orașul Belfast. Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat încrederea că aliații vor găsi 15 miliarde de...
16:50
16:30
16:20
„O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Înainte de marcarea a patru ani de război, elevii din R. Moldova vor putea trimite scrisori copiilor din Ucraina, în cadrul unei campanii naționale de solidaritate # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al R. Moldova a lansat campania națională de solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina. Astfel, elevii claselor a VI-a – a XII-a sunt invitați să scrie o scrisoare „simplă și sinceră, în care să transmită un mesaj de încurajare și speranță”, potrivit unui comunicat...
16:20
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Modificările la Codul Educației au fost aprobate în prima lectură # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
16:00
Produsele din carne de pasăre și carnea de pasăre de pe întreg teritoriul R. Moldova vor putea fi exportate în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Întreg teritoriul R. Moldova a fost inclus în lista țărilor autorizate pentru introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de produse din carne de pasăre, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Decizia a fost luată pe 6 februarie 2026, după ce Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt...
15:30
Mașina scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” a fost readusă în parcare de către proprietar. Igor Grosu: Ei trebuie să fie sancționați # Ziarul de Garda
Mașina sechestrată de oamenii legii și scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați din fracțiunea condusă de Vasile Costiuc a fost readusă în parcare de către proprietar. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat incidentul drept „o hoție”. Potrivit acestuia, deputații Sergiu Stefanco...
15:30
LIVE TEXT/ ONU a îndemnat Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei. „Sute de mii de civili s-au trezit fără lumină sau căldură”. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:29 Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au lăsat orașe întregi în întuneric și fără încălzire, reamintindu-i Rusiei că „luarea ca țintă a infrastructurii civile este interzisă în temeiul dreptului internațional”, relatează AFP, citează Agerpres. „Noaptea trecută, Rusia a lansat din nou un...
15:10
Mai multe persoane sunt cercetate pentru deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari # Ziarul de Garda
Mai multe persoane sunt cercetate într-un dosar penal deschis după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari. Astăzi, 12 februarie, persoanele suspectate de implicare în această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor. Potrivit oamenilor legii, au fost percheziționate domiciliile și sediile...
15:10
Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe de export pe timp de război, anunță Rustem Umerov # Ziarul de Garda
Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe în timp de război pentru a-și exporta bunurile în străinătate, a declarat joi, 12 februarie, Rustem Umerov, secretarul consiliului național de securitate și apărare din Kiev, potrivit Reuters. Kievul a luat recent decizia de a exporta arme pe timp de război, în căutarea de fonduri pentru a-și...
14:50
SUA vor ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc dacă Moscova va semna un acord de pace cu Ucraina, a declarat ministrul american de finanțe, Scott Bessent # Ziarul de Garda
Statele Unite vor ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc dacă între Moscova și Kiev va fi semnat un acord de pace, a declarat ministrul american de finanțe, Scott Bessent. „Dacă se va ajunge la o reglementare în cazul Venezuelei, Iranului, precum și între Rusia și Ucraina, pe piețe va putea ajunge mult petrol, pentru care Departamentul...
14:40
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform meteorologilor, codul galben intră în vigoare joi, 12 februarie, ora 20:00 și durează până vineri, 13 februarie, ora 12:00. „Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, potrivit SHS. Conducătorii auto...
14:30
14:20
Europarlamentarul Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales joi, 12 februarie, vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană, a anunțat acesta pe pagina de Facebook. „Le mulțumesc colegilor pentru încredere, dar mai presus de orice, privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. Istoria Europei se scrie...
14:00
UPDATE: Vladimir Plahotniuc spune că a prins o viroză și cere să fie audiat la o altă ședință. Procurorul consideră cererea lui neîntemeiată. Instanța a admis cererea lui Plahotniuc și a dispus audierea lui la ședința următoare. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în ședința de judecată în dosarul în care este inculpat, după ce a lipsit...
13:50
Fosta președintă a Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR” – condamnată la 4 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău anunță că, la data de 11 februarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în privința Inesei Diacenco, președinta Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR”, declarat neconstituțional. Cauza penală s-a aflat în examinare în perioada 13 februarie 2025 – 11 februarie 2026. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, inculpata a fost recunoscută...
13:40
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în ședința de judecată în dosarul în care este inculpat, după ce a lipsit până acum de la mai multe ședințe. Ultima dată când s-a înfățișat în instanță a fost pe data de 5 ianuarie 2026. Plahotniuc urmează să fie audiat în dosarul în care este inculpat, fiind învinuit de crearea...
13:10
LIVE TEXT/ Circa 107 mii de gospodării din Kiev au rămas fără energie electrică, în urma bombardamentelor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:08 În urma atacului din noaptea de 12 februarie, în districtul Desnianskyi din Kiev sunt în vigoare întreruperi de urgență ale curentului electric, a informat compania energetică DTEK. „Circa 107 de mii de gospodării din Kiev sunt temporar fără curent electric după un atac masiv. O altă noapte dificilă pentru sectorul energetic. Din cauza...
Ieri
12:50
Raport de activitate al PA: amenzi și confiscări în valoare totală de aproximativ 365,1 milioane de lei, în creștere cu aproape 387% față de anul 2024 # Ziarul de Garda
La 12 februarie, Procuratura Anticorupție (PA) a făcut public Raportul de Activitate pentru anul 2025. Conform comunicatului PA, instanțele de judecată au dispus amenzi și confiscări în valoare totală de circa 365,1 milioane de lei, marcând o creștere de aproape 387% față de anul 2024. La fel, în raport se menționează că procurorii anticorupție au...
