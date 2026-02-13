Grevele din aeroporturile italiene vor afecta mii de călători, în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă
Ziarul de Garda, 13 februarie 2026 20:30
Călătorii care se îndreaptă spre Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări ale zborurilor și serviciilor feroviare în această lună, relatează Euronews. Grevele naționale vor afecta transportul aerian pe 16 februarie, iar trenurile din toată țara vor fi afectate pe 27 și 28 februarie. Zborurile vor fi din nou afectate pe 7 martie. Vineri,...
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:40
Reforma administrației publice locale: Guvernul a organizat, în ultima săptămână, consultări publice în șapte raioane. Care sunt următoarele localități # Ziarul de Garda
Reprezentanții Guvernului au mers în șapte raioane, în ultimele cinci zile, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). În perioada 9 – 13 februarie 2026, Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul. Conform unui comunicat de presă al Executivului, la discuții au...
Acum 4 ore
18:40
Consolidarea securității R. Moldova și aderarea la UE, discutate la München de președinta Maia Sandu. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO # Ziarul de Garda
Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat „în centrul întrevederilor” purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție. În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu...
18:00
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit și două au fost rănite în urma atacurilor nocturne asupra orașului Kramatorsk. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:57 Patru persoane au murit și două au fost rănite în urma atacurilor nocturne rusești asupra orașului Kramatorsk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Ieri, în jurul orei 21:00, forțele ruse au atacat orașul cu drone și bombe aeriene. Printre victime se află un băiat de 8 ani și frații săi de 19...
17:40
Friedrich Merz avertizează: „Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu” # Ziarul de Garda
În deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, cancelarul german, Friedrich Merz, a făcut apel vineri pentru o Europă mai puternică care să reseteze relațiile cu Statele Unite, el dorind ca Washingtonul să „repare și să reînvie încrederea” într-o nouă eră periculoasă a politicii marilor puteri, pe fondul prăbușirii vechii ordini mondiale, relatează Reuters. În...
17:20
VIDEO/ Unui tânăr, care și-a luat permisul acum câteva zile, ar putea să-i fie suspendat dreptul de a conduce. Motivul: comportament agresiv în trafic # Ziarul de Garda
Un șofer din capitală riscă să rămână fără permisul de conducere la 11 zile după ce l-a obținut, a anunțat Inspectoratul General de Poliție (IGP). Poliția a menționat s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la...
17:20
Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la încheierea unui acord de pace cu Rusia # Ziarul de Garda
Washingtonul a transmis Kievului că nu va semna un acord ce prevede garanții de securitate, până când Ucraina și Rusia nu vor semnat un acord de pace, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un înalt oficial al Casei Albe. Donald Trump nu încearcă să folosească acordul pentru garanții de securitate ca punct de...
17:10
17:00
VIDEO/ Declarațiile deputaților Costiuc, Stefanco și Țurcan-Oboroc vs. imaginile de pe camerele de supraveghere. CRONOLOGIA scandalului cu mașina sechestrată # Ziarul de Garda
Automobilul extras dintr-o parcare specială a poliției de către deputații partidului Democrația Acasă, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, miercuri, 11 februarie, a fost returnat în mai puțin de o oră de către proprietar în parcare și apoi i-a fost eliberat în mod legal a doua zi, joi, 12 februarie. Câteva înregistrări video de pe camera...
Acum 6 ore
16:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: Următoarea tranșă din Planul de creștere al UE va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea este planificată pentru sfârșitul lunii februarie # Ziarul de Garda
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a acestui an. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit Moldpres. Ministrul Finanțelor a...
16:20
Codul galben de ceață a fost prelungit pentru întreg teritoriul țării. Ce temperaturi se prognozează în weekend # Ziarul de Garda
Meteorologii atenționează că ceața va continua și seara zilei de vineri, 13 februarie, cât și în prima parte a zilei de sâmbătă. Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul țării. „Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, se arată în avertizarea emisă de...
16:10
LIVE TEXT/ Zelenski a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei vor primi 10 mii de drone în 2026, produse în Germania pe baza tehnologiilor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:01 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei vor primi 10 mii de drone în 2026, produse în comun de Ucraina și Germania. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean după ce a vizitat prima întreprindere mixtă germano-ucraineană care produce drone pentru armata ucraineană, situată în Germania. „Ucraina lucrează de...
16:00
S-a grăbit să vadă lumina zilei. O fetiță s-a născut în ambulanță, în drum spre spital # Ziarul de Garda
O femeie de 36 ani, dintr-un sat din raionul Florești, a născut în ambulanță, în drum spre spital. Femeia a născut o fetiță sănătoasă, cu o greutate estimativă de 3.400 de grame, cu scorul Apgar 8 puncte, vineri, 13 februarie, la ora 12:25. „Primul ei plânset a umplut spațiul cu bucurie și speranță datorită acțiunilor...
15:50
15:50
15:10
15:00
Acum 8 ore
14:40
14:40
Au lăudat Rusia, apoi au fost interziși pentru 50 de ani. Doi vloggeri din România, arestați de FSB și „dezbrăcați în chiloți” # Ziarul de Garda
Doi vloggeri români, Cristi și Denisa, au fost arestați și expulzați din Rusia, țara din care s-au ales și cu o interdicție pentru 50 de ani. Cei doi au vizitat țara lui Putin timp de aproape o lună, au postat vloguri laudative din Rusia pe YouTube, dar când au vrut să revină au fost opriți...
14:30
14:00
Deputatul și fostul ministru de Interne, Pavel Voicu, va fi controlat de ANI. Sesizare: modificările patrimoniale sunt de natură să contureze existența unei suspiciuni rezonabile # Ziarul de Garda
Fostul ministru de Interne și actual deputat pe lista PSRM, Pavel Voicu, va fi supus unui control inițial de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Conform procesului-verbal de inițiere a controlului, la adresa ANI a parvenit o sesizare în care se menționează că, potrivit informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale aferente anilor...
13:30
Negocierile de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA vor avea loc la Geneva, anunță Kremlinul. Bloomberg: pe agendă se află propunerea SUA de a înființa o zonă economică liberă în regiunea Donbas # Ziarul de Garda
O nouă rundă de discuții trilaterale între delegațiile din Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc în perioada 17-18 februarie la Geneva, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Delegația rusă la discuții va fi condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, scrie Interfax. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că următoarea...
13:10
Modelul de finanțare a sectorului de construcții din R. Moldova face ca locuințele să fie cu cel puțin 20% mai scumpe, arată analiza IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
O reformă urgentă a modului de finanțare și creditare a sectorului construcțiilor este esențială pentru reducerea prețurilor la locuințe și dezvoltarea unei piețe imobiliare sănătoase în Republica Moldova. Declarația a fost făcută vineri, 13 februarie 2026, de către Veaceslav Ionită, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, R. Moldova aplică un...
13:00
Au fost semnate acordurile pentru primele patru localități beneficiare de granturi pentru sisteme de tratare a apei. Valoarea totală a proiectului # Ziarul de Garda
Pentru primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au fost semnate, astăzi, 13 februarie, acordurile de implementare a proiectului, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Conform comunicatului de presă, peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi...
Acum 12 ore
12:50
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Ziarul de Garda
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al...
12:40
Marco Rubio, despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră” # Ziarul de Garda
Înainte de plecarea sa spre Munchen, Marco Rubio a declarat despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Vechea Ordine Mondială a dispărut, și trăim într-o nouă eră geopolitică, și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care...
12:10
RISE/ Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. O nouă plângere # Ziarul de Garda
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care la 6 februarie a fost demis de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, a oferit o primă reacție la acuzațiile care i se aduc. Pentru...
11:50
ZdGust.md | Adopțiile în R. Moldova: cifre, provocări și consecințe emoționale pentru copii # Ziarul de Garda
La finalul anului 2025, în R. Moldova erau 761 de copii cu statut adoptabil, dintre care majoritatea nu corespund așteptărilor potențialilor adoptatori – sunt adolescenți, fac parte din grupuri de frați sau au dizabilități severe. În 2025, doar 82 de copii au fost adoptați: 79 prin procedura națională și 3 – prin cea internațională. Experții...
11:30
LIVE TEXT/ O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse. „Pagubele sunt extrem de grave”. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:28 O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse, suferind pagube semnificative, a informat compania energetică ucraineană DTEK. „Noaptea, inamicul a efectuat din nou atacuri distructive asupra infrastructurii energetice a orașului Odesa. Pagubele sunt extrem de grave. Reparațiile vor necesita mult timp pentru a readuce echipamentul la starea...
11:20
Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen. Va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de...
11:10
Capac de sicriu, cruce cu data decesului și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră: un grup de opt persoane ar fi primit 47 mii de euro în urma unui șantaj # Ziarul de Garda
Un grup format din opt persoane este bănuit că ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat o sumă de peste 47 de mii de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub...
11:00
Conferința de Securitate de la Munchen 2026: „Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o perioadă în care să fi avut mai multe războaie, crize și conflicte simultane de o asemenea amploare” # Ziarul de Garda
Conferința de Securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, începe vineri la Hotel Bayerischer Hof din Munchen. Timp de trei zile, zeci de lideri politici și experți abordează cele mai importante teme actuale de securitate de pe mapamond. Peste 50 de șefi de stat și de guvern au...
11:00
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al SPPS, după trei luni de la demiterea lui Vasile Popa. Maia Sandu a semnat decretul # Ziarul de Garda
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării. La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia...
10:50
10:40
Bloomberg: Europa discută despre crearea propriului mecanism de descurajare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece # Ziarul de Garda
Țările europene discută despre crearea propriului sistem de apărare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, deoarece Statele Unite nu mai sunt considerate un partener militar de încredere, relatează Bloomberg, citând surse. Publicația scrie că Europa este protejată în prezent de „umbrela nucleară” a SUA, constând din armele americane staționate pe continent. Doar...
10:30
10:10
Au fost reluate lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea. Proiectul derulează pe ambele maluri ale Prutului # Ziarul de Garda
Lucrările de construcție la Podul de Flori de la Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specifice sezonului rece, iar constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje grele și echipe de muncitori. Potrivit autorităților...
10:00
Doi bărbați care lucrau la o spălătorie auto din capitală au furat o mașină, au condus în stare de ebrietate și au provocat un accident. Valoarea prejudiciului # Ziarul de Garda
Doi bărbați care lucrau la o spălătorie auto din capitală, în septembrie 2023, au profitat de accesul la un automobil aflat la spălătorie și, fără acordul proprietarului, i-au luat cheile. Ulterior, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volan și s-au deplasat prin municipiul Chișinău, apoi în afara orașului. Pe parcursul deplasării, cei doi...
09:50
09:40
VIDEO/ ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, organizație criminală, spălare de bani, fals în acte și contrabandă. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil # Ziarul de Garda
Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o...
08:50
Reuters: O companie din Arabia Saudită a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil # Ziarul de Garda
Compania saudită Midad Energy a semnat un acord preliminar pentru achiziționarea activelor externe ale companiei petroliere ruse Lukoil, relatează Reuters, citând surse. Acordul, semnat la sfârșitul lunii ianuarie 2026, „acoperă toate activele vizate”. Midad a fost de acord să achiziționeze activele în numerar și a depus fondurile într-un cont, în așteptarea obținerii aprobărilor de reglementare...
08:40
De astăzi, se ieftinește energia termică pentru locuitorii capitalei. Decizia ANRE de micșorare a tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Ziarul de Garda
De astăzi, 13 februarie, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură. Tarifele reduse intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii vor plăti 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decât până în prezent. Decizia a fost aprobată...
08:20
LIVE TEXT/ SBU: Rușii încearcă, atât direct, cât și prin manipulare, să recruteze cetățeni ucraineni pentru a înregistra terminale Starlink. Război în Ucraina, ziua 1451 # Ziarul de Garda
8:18 Rușii încearcă, atât direct, cât și prin manipulări, să recruteze cetățeni ucraineni pentru a înregistra terminale Starlink rusești, a informat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) După cum a menționat SBU, „rușii se confruntă în prezent cu terminale Starlink blocate de-a lungul întregii linii a frontului. S-a stabilit că ocupanții încearcă să restabilească acest...
Acum 24 ore
22:20
Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, pe care președinta a refuzat să le promulge # Ziarul de Garda
Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, adoptate la 10 iulie 2025. Anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a promulgat modificările votate în plenul Legislativului. Președinta a invocat faptul că unele amendamente ce vizează organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunii Avocaților „nu oferă soluții adecvate și sustenabile pentru disfuncționalitățile structurale care...
21:50
LIVE TEXT/ „Nu ne privați de el” – soldații ruși și bloggerii militari, furioși pe Putin din cauza interzicerii Telegram. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:44 În seara zilei de joi, eforturile de reconstrucție erau încă în curs de desfășurare în Kiev, Odesa, Dnipro, precum și în alte câteva regiuni, în urma atacului rus din ultima noapte, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „A fost încă un atac masiv împotriva sectorului energetic. Din nou, s-a folosit o cantitate mare de...
21:10
„Reprezintă o chestiune de politică publică”. CC a declarat inadmisibile sesizările depuse CSM și un deputat socialist privind evaluarea judecătorilor care examinează cauzele de corupție # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibile joi, 12 februarie, sesizările depuse de deputatul socialist Adrian Lebendinskii și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind modificările efectuate la legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Este vorba despre evaluarea integrității judecătorilor care fac parte din Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău și candidații la funcția de...
Ieri
19:50
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. „Tragicul incident a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Ministerul...
19:30
Portul Constanța din România va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. BERD anunță oficial că se retrage # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) urmează să ajungă în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi, 12 februarie, că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul PILG, către Portul Constanța, deținut de statul român. „Tranzacția se va încheia în curând”, se arată într-un comunicat de presă emis de...
18:50
Vlad Filat a publicat joi, 12 februarie, un act emis de Direcția cooperare polițienească internațională (DCPI), din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), care prevede că la data de 15 ianuarie 2026, Interpol ar fi anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său. Potrivit documentului publicat de Vlad Filat, trimis de Direcția cooperare...
18:30
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: reorganizarea mai multor instituții din domeniul mediului, votată în prima lectură # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
