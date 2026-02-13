Conferința de Securitate de la Munchen 2026: „Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o perioadă în care să fi avut mai multe războaie, crize și conflicte simultane de o asemenea amploare”

11:40

Pasivitatea este extrem de comodă: nu doare, nu irită, nu cere efort. E simplu să nu faci nimic: să lași Declarația privind impozitul pe venit parțial completată, să spui „nu contează”, să lași statul să decidă în locul tău unde ajung banii publici. Și totuși, în fiecare primăvară, până la data de 30 aprilie, angajații...