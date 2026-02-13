Razie cu drona în Orhei: Peste 20 de șoferi, prinși cu telefonul la volan în doar trei ore

16:30

Un nou pachet de sprijin militar de până la 35 de miliarde de dolari, anunțat după reuniunea NATO de la Bruxelles, ar putea ridica în acest an asistența occidentală pentru Ucraina la peste 100 de miliarde de dolari. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, susține că, dincolo de armament și bani lichizi, fluxul de informații prin satelit și de spionaj furnizat de Statele Unite reprezintă „nodul” care poate înclina decisiv balanța acestui război.