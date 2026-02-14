Ce au discutat miniștrii de Externe ai Moldovei, Romîniei și Ucrainei în formatul „Triunghiul Odesa”
Noi.md, 14 februarie 2026 10:30
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihail Popșoi, împreună cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, și ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, au participat la prima întîlnire din acest an a miniștrilor Afacerilor Externe în formatul „Triunghi Odesa”, care a avut loc în cadrul Conferinței de la München privind securitatea.Potrivit Mi
Acum 15 minute
10:30
10:30
Reforma justiției promitea multe: curățare, independență, profesionalism și, bineînțeles, salarii mai mari pentru judecători. Și într-adevăr, unul dintre puncte, autoritățile l-au realizat cu siguranță – salariile au crescut semnificativ.Dar ce s-a întîmplat cu sistemul în sine? A trecut „veting-ul” sau pur și simplu și-a schimbat denumirea? În realitate, sistemul suferă de deficiențe crit
Acum o oră
10:00
Trump, despre încheierea războiului: Zelenski trebuie să meargă mai departePreședintele american Donald Trump a declarat că liderul ucrainean Vladimir Zelenski ar trebui să „meargă mai departe” și să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului.Trump a declarat aceste lucruri la plecarea de la Casa Albă, transmite eurointegration.com.ua.{{863999}}Un reporter l-a întrebat pe președ
Acum 2 ore
09:30
Astăzi, pe întreg teritoriul țării se prevede cer variabil.Izolat vor cădea ploi slabe. Pe arii întinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș. Vîntul va sufla din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +9... +12°C.În centru se așteaptă +7...+9°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +3... +5°C.
09:30
14 februarie este sărbătorită în Republica Moldova, la fel ca în mai multe țări din Europa, America și alte continente. Potrivit experților și analiștilor din diverse țări, inițial această zi era considerată sărbătoarea îndrăgostiților, în timp însă ea a evoluat într-un proiect pur comercial.Ei susțin, că Ziua Îndrăgostiților a fost promovată de branduri și comercianții cu amănuntul, care înce
09:30
În Moldova se pot produce arme și muniții, așa cum se face în toate țările lumii, care sînt mult mai mici decît țara noastră, iar autoritățile moldovenești nu trebuie să se teamă de demagogi, ci să dezvolte și să încurajeze diferite producții pe baza substituirii importurilor, inclusiv producția de arme și muniții.Această opinie a fost exprimată de președintele DAAC Hermes S.A. și președintele
09:00
PP Alianța MOLDOVENII acuză Ministerul Educației de presiuni și reforme „imprevizibile și nechibzuite”, în contextul reorganizării instituțiilor de învățămînt și al declinului demografic din sistem.Radj Cărbune, membru al Consiliului Politic Național al formațiunii, politolog, lector universitar, doctorand și prodecan, a declarat că „subiectul educației este unul destul de fragil” și că „viito
09:00
În cadrul emisiunii Gonța Media, avocata Cristina Ciubotaru a declarat că în sistemul judecătoresc persistă o stare de tensiune și teamă, care ar influența modul în care magistrații își exercită atribuțiile. Potrivit ei, unii judecători „se gîndesc acum de două ori” înainte de a pronunța o soluție, mai ales în cauze sensibile sau cu impact public.Avocata a sugerat că presiunea este alimentată
Acum 4 ore
08:30
Bilingvismul din Moldova oferă un ajutor important pensionarilor din Moldova, deoarece, după cum au descoperit oamenii de știință, persoanele care știau mai multe limbi îmbătrîneau mai încet.Cercetătorii europeni au introdus indicatorul vîrstei biocomportamentale — o măsură integrală care combină starea sistemului cardiovascular, funcțiile cognitive, nivelul de educație, forma fizică și alți p
08:00
Subterana abandonată de la Ciocana: Ce spune despre acest loc Inspectoratul Național de Securitate Publică # Noi.md
Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) s-a expus cu privire la situația rutieră la trecerea subterană pentru pietoni, amplasată la intersecția străzilor Mihai Sadoveanu și Igor Vieru din capitală, care nu este funcțională, notează Noi.md.În răspunsul expediat la solicitarea Noi.md, INSP a menționat că "una din atribuțiile de bază ale INSP este asigurarea supravegherii și controlul
07:30
Kazahstanul trece prin unul dintre cele mai importante procese de transformare politică din istoria sa și intră într-o nouă etapă de modernizare politică.Declarația a fost făcută de președintele Kazahstanului, Kasym-Jomart Tokayev, într-unul dintre ultimele sale interviuri.Comentînd discuțiile privind amendamentele importante la Constituție, el a menționat că țara trece prin unul dintre ce
Acum 6 ore
06:30
La Chișinău, pe 28 februarie, va avea loc Tîrgul de Primăvară - Festivalul Tradițiilor Chinezești.Mai exact, tîrgul plin de culoare al tradițiilor chinezești, unde oaspeții vor putea descoperi cultura Chinei, este organizat de Institutul Confucius de la ULIM și va avea loc la Palatul Republicii.În cadrul evenimentului, care va începe la ora 11:00, va avea loc un mic concert pregătit de pro
05:30
"Am urmărit dezbaterile privind modificarea Codului Educației și m-am convins, încă o dată, că propaganda a înlocuit bunul-simț. Ea a fost folosită pentru a acoperi lipsa capacității de a identifica soluții reale la problemele sistemului educațional din Republica Moldova". De această părere este fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."Nu cred că votul de joi poate avea
05:30
Guvernul britanic înăsprește regulile pentru fumători și utilizatorii de țigări electronice # Noi.md
Guvernul Regatului Unit intenționează să extindă restricțiile privind fumatul și utilizarea țigărilor electronice, inclusiv prin interzicerea vapingului în mașinile private în prezența copiilor.Măsura face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu menit să îmbunătățească sănătatea publică.Potrivit presei britanice, toate spațiile interioare în care fumatul este deja interzis vor deveni „f
Acum 8 ore
04:30
Cartea „How to Feel Loved” („Cum să te simți iubit”), semnată de psihologii Sonja Lyubomirsky și Harry Reis, aduce o perspectivă nouă asupra fericirii: nu este suficient să iubim, ci este esențial să simțim că sîntem iubiți.Cei doi autori, specializați în psihologia relațiilor, susțin că nivelul de fericire al unei persoane este strîns legat de calitatea conexiunilor pe care le construiește și
03:30
Pe măsură ce anii trec, multe persoane împărtășesc aceeași impresie: zilele par mai scurte, lunile zboară, iar anii trec fără să ne dăm seama.Nu este doar o senzație subiectivă sau o expresie spusă din obișnuință. Percepția că timpul trece mai repede are o explicație legată de modul în care funcționează creierul nostru și de felul în care trăim.Această experiență se intensifică mai ales la
Acum 12 ore
02:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne.Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea mă
01:30
Primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat, astăzi, acordurile de implementare, marcînd începutul investițiilor în sisteme moderne de tratare a apei.De acces la apă potabilă de calitate vor beneficia peste 21.000 de cetățeni din comuna Ciorescu (municipiul Chișinău), orașul Anenii Noi, satul Mereni (raionul
00:30
Peste 400 de elevi din clasele a XII-a din Chișinău au vizitat Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în zilele de 11-12 februarie 2026, în contextul Campaniei naționale „Învață în Moldova”, notează Noi.md.Tinerii au avut întîlniri cu decanii facultăților, care le-au oferit informații despre oferta educațională, burse și mobilități academice, condițiile de instruir
00:00
În doi ani, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni va avea unul dintre cele mai moderne edificii, cu acoperiș și pereți termoizolați, cu toate rețelele (electrice, termice, ventilație, apă, canalizare, internet etc.) schimbate, cu reparație generală în interior și exterior, cu dotări și amenajarea întregului teritoriu.Liceul „Ion Creangă” va face parte din rețeaua extinsă a școlilor-model,
13 februarie 2026
23:30
Poliția italiană a arestat un suporter venit la Milano pentru a susține echipa de hochei a Slovaciei în timpul turneului olimpic.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a relatat agenția ANSA.{{863064}}Se menționează că, în 2010, tribunalul din Bolzano a emis un mandat de arestare pe numele acestui bărbat, acuzat de furturi din unități comerciale. El a fost găsit după o sesizare primită de la un h
23:00
Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete # Noi.md
O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse citate de AFP. {{859696}}„Pe baza informaţiilor de care dispune muzeul, se suspectează existenţa unei reţele care org
23:00
După calmarea scenei politice în urma alegerilor pentru Camera Reprezentanților, Partidul Liberal Democrat, condus de Sanae Takaichi, și-a asigurat o majoritate de două treimi, ceea ce îi oferă capacitatea de a controla decisiv procesul legislativ.Rezultatul scrutinului scoate la suprafață probleme structurale adînc înrădăcinate în societatea japoneză, care merită o analiză atentă atît în medi
22:30
Carabinierii Direcției regionale „Centru” continuă să acționeze rapid pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiul Chișinău, notează Noi.md.În timpul executării serviciului de patrulare, pe strada Ștefan Holban, carabinierii au observat un bărbat în vîrstă de 38 de ani, care manifesta un comportament suspect.{{863927}}În cadrul discuțiilor, acesta a recunoscut că deține as
22:00
Joi, 12 februarie, parlamentul portughez a aprobat în prima lectură un proiect de lege care impune acordul părinților pentru accesul copiilor cu vîrste cuprinse între 13 și 16 ani la rețelele sociale.Autorii proiectului de lege spun că acest lucru este necesar pentru a proteja copiii de hărțuirea online și de conținutul dăunător.{{864141}}Părinții vor folosi un sistem cunoscut sub numele d
22:00
De la „privitori” la „participanți”, descifrarea codurilor culturale ale Sărbătorii Primăverii # Noi.md
Muști cu poftă dintr-o pară congelată, în timp ce scrii cu pensula caracterul „fu” (fericire), stai la coadă pe o stradă aglomerată pentru a cumpăra un Tanghulu, un fel de frigăruie cu fructe confiate și caramelizate, iei parte la o masă de reuniune a familiei pentru a experimenta ce înseamnă „întoarcerea acasă”, lipești cuplete de Anul Nou, decupezi modele pentru ferestre, modelezi aluatul și ap
Acum 24 ore
21:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) repetă angajamentul de a susține noua generație de medici veterinari și aduce în atenția absolvenților oportunitățile oferite prin Hotărîrea de Guvern nr. 611/2023.De la intrarea în vigoare a acestui mecanism de sprijin, interesul tinerilor specialiști pentru profesie crește constant, demonstrînd că medicina veterinară redevine o profesie a
21:00
Microsoft a anunțat eliminarea problemei din Windows 11, care cauza ieșirea bruscă a laptopurilor din regimul de repaus și descărcarea mai rapidă a bateriei. Greșeala era legată de funcționarea proceselor de fundal și de modul de economisire a energiei Modern Standby.Modern Standby este folosit pe toate computerele noi cu Windows 11 și asigură trecerea dispozitivului în modul de așteptare, sim
21:00
China a finalizat prima misiune de recuperare pe mare a modulului de întoarcere al navei spațiale cu echipaj # Noi.md
China a efectuat marți teste cruciale de zbor pentru sistemele sale de explorare selenară cu echipaj uman, făc înd un pas important către obiectivul de a trimite astronauți pe Lună p înă în 2030, scrie romanian.cgtn.com. Misiunile de testare, derulate la Centrul de lansare spațială Wenchang din provincia Hainan, sudul Chinei, au inclus o demonstrație la altitudine joasă a rachetei Marșul Lung
20:30
Cîteva sate din raionul Cantemir vor fi conectate la serviciul public de alimentare cu gaze naturale # Noi.md
Reprezentanți ai Sucursalei Furnizare S.A. „Energocom” au participat la o ședință de lucru organizată la Consiliul Raional Cantemir, alături de autoritățile publice locale, specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), operatorul sistemului de distribuție Cahul‑Gaz și alte instituții implicate în gestionarea infrastructurii de gaze naturale.Discuțiile s-au concent
20:00
Camera Deputaților (camera inferioară) a parlamentului argentinian a aprobat un proiect de lege care reduce vîrsta de răspundere penală de la 16 la 14 ani.Proiectul de lege a fost susținut de 149 de deputați, iar 100 s-au pronunțat împotrivă. Acum, documentul va fi trimis Senatului.{{864462}}Guvernul, care a trimis inițiativa în Congres, a salutat rezultatul votului. „Argentina nu poate co
20:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru beneficiarii de indemnizații, notează Noi.md.Astfel, CNAS informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și in
20:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, alături de alți lideri de partid și de stat, i-au vizitat pe Hu Jintao, Li Ruihuan, Wen Jiabao, Jia Qinglin și alți veterani ai conducerii chineze, scrie romanian.cgtn.comÎn unele cazuri, vizitele au fost făcute prin intermediul unor responsabili
19:30
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, reprezentat de Locotenent-colonel, Irina Babară, și-a prezentat la Consiliul raional Glodeni, oferta educațională pentru anul de studii 2026–2027.Potrivit autorităților, sesiunea informativă dedicată promovării imaginii instituției militare, organizată de Secția Administrativ-Militară Glodeni în colaborare cu Direcția Învățămînt, Tineret
19:30
Porțile Sfinte (Arcul de Triumf) din Chișinău au fost iluminate decorativ în roșu, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, aducînd în centrul capitalei culoarea simbolică a norocului și prosperității.Acțiunea este realizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova, notează Noi.md.{{864432}}Iluminarea festivă va avea loc în perioada 13-18 f
19:30
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie.Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Euro
19:30
Biatloniștii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Macarov au ocupat locurile 78 și, respectiv, 86 în proba masculină de sprint 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo (Italia, 6-22 februarie).Potrivit Media Sport, Pavel Magazeev a terminat pe locul 78, parcurgînd distanța în 26 de minute și 43 de secunde.Maxim Macarov a terminat cursa pe locul 86, cu un
19:00
În centrul orașului Chișinău, pe malul rîului Bîc, au fost observate o vidră și un stîrc — oaspeți rari pentru mediul urban. Videoclipurile și fotografiile cu animalele au apărut pe rețelele de socializare și au atras rapid atenția locuitorilor orașului.{{864393}}Apariția animalelor sălbatice în zona urbană a stîrnit un larg ecou pe rețelele de socializare. Utilizatorii remarcă faptul că acest
19:00
28 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o nouă sesiune de instruire dedicată dezvoltării abilităților de dialog, gestionării situațiilor sensibile și consolidării relației cu călătorii.Activitatea face parte dintr-un program de formare continuă, axat pe perfecționarea comunicării în timpul exercitării atribuț
18:30
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul său ucrainean, Taras Kachka, în marja Conferinței pentru Extinderea UE, desfășurată la Tallinn, relatează moldpres.Oficialii au ab
18:30
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a reacționat la declarațiile recente ale actualului ministru al Educației, Dan Perciun, privind reorganizarea școlilor cu număr redus de elevi. Într-un comentariu oferit pentru redacția Noi.md, Popovici a calificat poziția Ministerului drept „îngrijorătoare” și a acuzat o încălcare a principiilor autonomiei locale.„Declarațiile recente ale minis
18:30
Alexandru Munteanu: „Prin fiecare produs autohton pe care îl cumpărăm, susținem economia națională” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi expoziția națională „Fabricat în Moldova” – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării producătorilor autohtoni.Evenimentul este la cea de-a 23-a ediție, cu genericul „Acasă. Autentic. Autohton” și reunește circa 400 de participanți.În discuțiile cu întreprinzătorii și vizitatori expoziției, șeful Executivului a mențion
18:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au găsit trei lingouri, presupuse a fi din aur, care nu au fost declarate, în punctul de trecere a frontierei Sculeni.Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce pentru verificări suplimentare a fost selectat un mijloc de transport, care se dep
18:00
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocul Alternativa, a anunțat că formațiunea va înainta o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Hotărîrea vine după ce un militar al Armatei Naționale s-a împușcat pe 12 februarie, în timpul serviciului, la post. {{864657}}Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ion Chicu a criticat dur activitatea mini
18:00
Poliția Națională informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, este anunțat Cod galben de ceață.Potrivit autorităților, fenomenul micșorează semnificativ vizibilitatea în trafic, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere.{{864836}}În acest context, șoferii sînt îndemnați să fie foarte atenți și să respecte următoarele recomandări:-să potrivească viteza la condiți
18:00
Sportivul moldovean Julian Lukin a ocupat locul 96 la proba masculină de schi fond 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo (Italia, 6-22 februarie).Potrivit Media Sport, compatriotul nostru a terminat pe locul 96 (din 111 participanți), parcurgînd distanța în 26 de minute și 51 de secunde.Julian are doar 21 de ani. Decalajul față de primul loc a fost
18:00
În doar trei ore, polițiștii din municipiul Orhei au sancționat peste 20 de șoferi prinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii automobilului.Potrivit Poliției, acțiunea a avut drept scop creșterea siguranței rutiere și reducerea riscurilor de accidente cauzate de neatenția la volan. Oamenii legii subliniază că astfel de controale nu urmăresc aplicarea sancțiunilor în sine, dar preveni
18:00
În urma unui tragic incendiu produs într-un bar din Elveția în ajunul Anului Nou, 45 de baruri și cluburi din Franța au fost închise pentru nerespectarea standardelor de siguranță la incendiu.Ministerul de Interne a adunat rezultatele inspecțiilor restaurantelor, barurilor și cluburilor de noapte pentru respectarea reglementărilor de siguranță la incendiu, desfășurate de la începutul anului 20
17:30
Festivalul Primăverii, sărbătorit la Chișinău: Ambasadorul Chinei vorbește despre „dialog al civilizațiilor” # Noi.md
Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc și inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, a fost marcat pe 12 februarie la Chișinău printr-un spectacol dedicat culturii tradiționale chineze.Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova și a făcut parte din seria activităților dedicate Festivalului de Primă
17:30
Dumitru Roibu: Alianța MOLDOVENII pledează pentru eliminarea completă a impozitului imobiliar # Noi.md
”Propunem acest lucru avînd în vedere că, de la proclamarea independenței, Republica Moldova a înregistrat o scădere semnificativă a indicatorilor privind asigurarea cu spații imobiliare a familiilor și întreprinderilor”.Declarațiile au fost făcute de președintele Alianței ”MOLDOVENII”, Dumitru Roibu.”Pentru a remedia situația, este necesar să se construiască mult, să se reducă costurile c
