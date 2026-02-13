La liceul "Ion Creangă" din Ungheni, au loc lucrări de renovare
Noi.md, 14 februarie 2026 00:00
În doi ani, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni va avea unul dintre cele mai moderne edificii, cu acoperiș și pereți termoizolați, cu toate rețelele (electrice, termice, ventilație, apă, canalizare, internet etc.) schimbate, cu reparație generală în interior și exterior, cu dotări și amenajarea întregului teritoriu.Liceul „Ion Creangă” va face parte din rețeaua extinsă a școlilor-model,
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum o oră
00:30
Peste 400 de elevi din clasele a XII-a din Chișinău au vizitat Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în zilele de 11-12 februarie 2026, în contextul Campaniei naționale „Învață în Moldova”, notează Noi.md.Tinerii au avut întîlniri cu decanii facultăților, care le-au oferit informații despre oferta educațională, burse și mobilități academice, condițiile de instruir
Acum 2 ore
00:00
În doi ani, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni va avea unul dintre cele mai moderne edificii, cu acoperiș și pereți termoizolați, cu toate rețelele (electrice, termice, ventilație, apă, canalizare, internet etc.) schimbate, cu reparație generală în interior și exterior, cu dotări și amenajarea întregului teritoriu.Liceul „Ion Creangă” va face parte din rețeaua extinsă a școlilor-model,
13 februarie 2026
23:30
Poliția italiană a arestat un suporter venit la Milano pentru a susține echipa de hochei a Slovaciei în timpul turneului olimpic.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a relatat agenția ANSA.{{863064}}Se menționează că, în 2010, tribunalul din Bolzano a emis un mandat de arestare pe numele acestui bărbat, acuzat de furturi din unități comerciale. El a fost găsit după o sesizare primită de la un h
Acum 4 ore
23:00
Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete # Noi.md
O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse citate de AFP. {{859696}}„Pe baza informaţiilor de care dispune muzeul, se suspectează existenţa unei reţele care org
23:00
După calmarea scenei politice în urma alegerilor pentru Camera Reprezentanților, Partidul Liberal Democrat, condus de Sanae Takaichi, și-a asigurat o majoritate de două treimi, ceea ce îi oferă capacitatea de a controla decisiv procesul legislativ.Rezultatul scrutinului scoate la suprafață probleme structurale adînc înrădăcinate în societatea japoneză, care merită o analiză atentă atît în medi
22:30
Carabinierii Direcției regionale „Centru” continuă să acționeze rapid pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiul Chișinău, notează Noi.md.În timpul executării serviciului de patrulare, pe strada Ștefan Holban, carabinierii au observat un bărbat în vîrstă de 38 de ani, care manifesta un comportament suspect.{{863927}}În cadrul discuțiilor, acesta a recunoscut că deține as
22:00
Joi, 12 februarie, parlamentul portughez a aprobat în prima lectură un proiect de lege care impune acordul părinților pentru accesul copiilor cu vîrste cuprinse între 13 și 16 ani la rețelele sociale.Autorii proiectului de lege spun că acest lucru este necesar pentru a proteja copiii de hărțuirea online și de conținutul dăunător.{{864141}}Părinții vor folosi un sistem cunoscut sub numele d
22:00
De la „privitori” la „participanți”, descifrarea codurilor culturale ale Sărbătorii Primăverii # Noi.md
Muști cu poftă dintr-o pară congelată, în timp ce scrii cu pensula caracterul „fu” (fericire), stai la coadă pe o stradă aglomerată pentru a cumpăra un Tanghulu, un fel de frigăruie cu fructe confiate și caramelizate, iei parte la o masă de reuniune a familiei pentru a experimenta ce înseamnă „întoarcerea acasă”, lipești cuplete de Anul Nou, decupezi modele pentru ferestre, modelezi aluatul și ap
21:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) repetă angajamentul de a susține noua generație de medici veterinari și aduce în atenția absolvenților oportunitățile oferite prin Hotărîrea de Guvern nr. 611/2023.De la intrarea în vigoare a acestui mecanism de sprijin, interesul tinerilor specialiști pentru profesie crește constant, demonstrînd că medicina veterinară redevine o profesie a
Acum 6 ore
21:00
Microsoft a anunțat eliminarea problemei din Windows 11, care cauza ieșirea bruscă a laptopurilor din regimul de repaus și descărcarea mai rapidă a bateriei. Greșeala era legată de funcționarea proceselor de fundal și de modul de economisire a energiei Modern Standby.Modern Standby este folosit pe toate computerele noi cu Windows 11 și asigură trecerea dispozitivului în modul de așteptare, sim
21:00
China a finalizat prima misiune de recuperare pe mare a modulului de întoarcere al navei spațiale cu echipaj # Noi.md
China a efectuat marți teste cruciale de zbor pentru sistemele sale de explorare selenară cu echipaj uman, făc înd un pas important către obiectivul de a trimite astronauți pe Lună p înă în 2030, scrie romanian.cgtn.com. Misiunile de testare, derulate la Centrul de lansare spațială Wenchang din provincia Hainan, sudul Chinei, au inclus o demonstrație la altitudine joasă a rachetei Marșul Lung
20:30
Cîteva sate din raionul Cantemir vor fi conectate la serviciul public de alimentare cu gaze naturale # Noi.md
Reprezentanți ai Sucursalei Furnizare S.A. „Energocom” au participat la o ședință de lucru organizată la Consiliul Raional Cantemir, alături de autoritățile publice locale, specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), operatorul sistemului de distribuție Cahul‑Gaz și alte instituții implicate în gestionarea infrastructurii de gaze naturale.Discuțiile s-au concent
20:00
Camera Deputaților (camera inferioară) a parlamentului argentinian a aprobat un proiect de lege care reduce vîrsta de răspundere penală de la 16 la 14 ani.Proiectul de lege a fost susținut de 149 de deputați, iar 100 s-au pronunțat împotrivă. Acum, documentul va fi trimis Senatului.{{864462}}Guvernul, care a trimis inițiativa în Congres, a salutat rezultatul votului. „Argentina nu poate co
20:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru beneficiarii de indemnizații, notează Noi.md.Astfel, CNAS informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și in
20:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, alături de alți lideri de partid și de stat, i-au vizitat pe Hu Jintao, Li Ruihuan, Wen Jiabao, Jia Qinglin și alți veterani ai conducerii chineze, scrie romanian.cgtn.comÎn unele cazuri, vizitele au fost făcute prin intermediul unor responsabili
19:30
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, reprezentat de Locotenent-colonel, Irina Babară, și-a prezentat la Consiliul raional Glodeni, oferta educațională pentru anul de studii 2026–2027.Potrivit autorităților, sesiunea informativă dedicată promovării imaginii instituției militare, organizată de Secția Administrativ-Militară Glodeni în colaborare cu Direcția Învățămînt, Tineret
19:30
Porțile Sfinte (Arcul de Triumf) din Chișinău au fost iluminate decorativ în roșu, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, aducînd în centrul capitalei culoarea simbolică a norocului și prosperității.Acțiunea este realizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova, notează Noi.md.{{864432}}Iluminarea festivă va avea loc în perioada 13-18 f
19:30
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie.Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Euro
19:30
Biatloniștii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Macarov au ocupat locurile 78 și, respectiv, 86 în proba masculină de sprint 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo (Italia, 6-22 februarie).Potrivit Media Sport, Pavel Magazeev a terminat pe locul 78, parcurgînd distanța în 26 de minute și 43 de secunde.Maxim Macarov a terminat cursa pe locul 86, cu un
Acum 8 ore
19:00
În centrul orașului Chișinău, pe malul rîului Bîc, au fost observate o vidră și un stîrc — oaspeți rari pentru mediul urban. Videoclipurile și fotografiile cu animalele au apărut pe rețelele de socializare și au atras rapid atenția locuitorilor orașului.{{864393}}Apariția animalelor sălbatice în zona urbană a stîrnit un larg ecou pe rețelele de socializare. Utilizatorii remarcă faptul că acest
19:00
28 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o nouă sesiune de instruire dedicată dezvoltării abilităților de dialog, gestionării situațiilor sensibile și consolidării relației cu călătorii.Activitatea face parte dintr-un program de formare continuă, axat pe perfecționarea comunicării în timpul exercitării atribuț
18:30
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul său ucrainean, Taras Kachka, în marja Conferinței pentru Extinderea UE, desfășurată la Tallinn, relatează moldpres.Oficialii au ab
18:30
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a reacționat la declarațiile recente ale actualului ministru al Educației, Dan Perciun, privind reorganizarea școlilor cu număr redus de elevi. Într-un comentariu oferit pentru redacția Noi.md, Popovici a calificat poziția Ministerului drept „îngrijorătoare” și a acuzat o încălcare a principiilor autonomiei locale.„Declarațiile recente ale minis
18:30
Alexandru Munteanu: „Prin fiecare produs autohton pe care îl cumpărăm, susținem economia națională” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi expoziția națională „Fabricat în Moldova” – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării producătorilor autohtoni.Evenimentul este la cea de-a 23-a ediție, cu genericul „Acasă. Autentic. Autohton” și reunește circa 400 de participanți.În discuțiile cu întreprinzătorii și vizitatori expoziției, șeful Executivului a mențion
18:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au găsit trei lingouri, presupuse a fi din aur, care nu au fost declarate, în punctul de trecere a frontierei Sculeni.Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce pentru verificări suplimentare a fost selectat un mijloc de transport, care se dep
18:00
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocul Alternativa, a anunțat că formațiunea va înainta o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Hotărîrea vine după ce un militar al Armatei Naționale s-a împușcat pe 12 februarie, în timpul serviciului, la post. {{864657}}Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ion Chicu a criticat dur activitatea mini
18:00
Poliția Națională informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, este anunțat Cod galben de ceață.Potrivit autorităților, fenomenul micșorează semnificativ vizibilitatea în trafic, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere.{{864836}}În acest context, șoferii sînt îndemnați să fie foarte atenți și să respecte următoarele recomandări:-să potrivească viteza la condiți
18:00
Sportivul moldovean Julian Lukin a ocupat locul 96 la proba masculină de schi fond 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo (Italia, 6-22 februarie).Potrivit Media Sport, compatriotul nostru a terminat pe locul 96 (din 111 participanți), parcurgînd distanța în 26 de minute și 51 de secunde.Julian are doar 21 de ani. Decalajul față de primul loc a fost
18:00
În doar trei ore, polițiștii din municipiul Orhei au sancționat peste 20 de șoferi prinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii automobilului.Potrivit Poliției, acțiunea a avut drept scop creșterea siguranței rutiere și reducerea riscurilor de accidente cauzate de neatenția la volan. Oamenii legii subliniază că astfel de controale nu urmăresc aplicarea sancțiunilor în sine, dar preveni
18:00
În urma unui tragic incendiu produs într-un bar din Elveția în ajunul Anului Nou, 45 de baruri și cluburi din Franța au fost închise pentru nerespectarea standardelor de siguranță la incendiu.Ministerul de Interne a adunat rezultatele inspecțiilor restaurantelor, barurilor și cluburilor de noapte pentru respectarea reglementărilor de siguranță la incendiu, desfășurate de la începutul anului 20
17:30
Festivalul Primăverii, sărbătorit la Chișinău: Ambasadorul Chinei vorbește despre „dialog al civilizațiilor” # Noi.md
Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc și inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, a fost marcat pe 12 februarie la Chișinău printr-un spectacol dedicat culturii tradiționale chineze.Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova și a făcut parte din seria activităților dedicate Festivalului de Primă
17:30
Dumitru Roibu: Alianța MOLDOVENII pledează pentru eliminarea completă a impozitului imobiliar # Noi.md
”Propunem acest lucru avînd în vedere că, de la proclamarea independenței, Republica Moldova a înregistrat o scădere semnificativă a indicatorilor privind asigurarea cu spații imobiliare a familiilor și întreprinderilor”.Declarațiile au fost făcute de președintele Alianței ”MOLDOVENII”, Dumitru Roibu.”Pentru a remedia situația, este necesar să se construiască mult, să se reducă costurile c
17:30
Pe parcursul lunii ianuarie, de către Departamentul dispecerat al S.A. „Apă-Canal Chișinău” au fost preluate și înregistrate 880 apeluri, la care echipele de intervenție au acționat rapid.Totodată, în perioada sus-menționată, au fost remediate 2.740 avarii la rețelele de apeduct, dintre care 1.000 scurgeri, notează Noi.md.{{863543}}De asemenea, specialiștii au reușit remedierea a 797 avari
17:30
Tinerii interesați de domeniul energetic au avut ocazia să descopere mai multe despre funcționarea și oportunitățile profesionale din acest sector.Evenimentul, care a avut loc la Ministerul Energiei a reunit studenți din diverse instituții de învățămînt, precum și membri ai Asociației Tinerilor Diplomați, oferindu-le participanților o perspectivă amplă asupra provocărilor și proiectelor din se
17:30
Drumarii intervin în zona centrala a capitalei: Conducătorii auto sînt îndemnați să fie atenți # Noi.md
Drumarii intervin în zona centrala a capitalei, cu lucrări de plombare în beton asfaltic rece a carosabilul din str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Viaduct.De asemenea, se intervine și în celelalte sectoare ale capitalei, pe Calea Moșilor, str. Aleco Russo, str. Bucovinei etc.{{863392}}Aceste acțiuni sînt o măsură necesară în actualele condiții, iar lucrări cu asfalt fie
17:30
Fermierii interesați de utilizarea soluțiilor digitale în agricultură pot participa la atelierul de lucru „Soluții inteligente pentru fermier și mediu”, care va avea loc joi, 19 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului raional Ialoveni.În cadrul atelierului vor fi prezentate sisteme informaționale utilizate în agricultură, instrumente de digitalizare a proceselor din fermă, tehnologii
Acum 12 ore
17:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a dat startul celui de-al doilea tur al Campaniei de Informare și Conștientizare "Integritatea e alegerea ta" dedicat studenților de la ciclul I - licență și frecvență redusă, notează Noi.md.Inițiativa include desfășurarea cursului „Etică și Integritate academică”, parte integrantă a demersurilor instituționale de consolidare a standardelor academice.
17:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vîrstă de 37 ani. {{864521}}Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și ușurarea exporturilor de produse agroalimentare de origine vegetală către Franța, notează Noi.md.În contextul stopării de Franța a importurile din țările non-UE, pentru produsele care conțin reziduuri de substanțe active precum glifosinat, mancozeb, thiophanate-methyl, carbendazim și benomyl, AN
16:30
Când vine vorba de îngrijirea pielii, există numeroase produse care promit să-ți ofere tenul perfect. Într-o lume plină de opțiuni anti-age, două dintre cele mai populare produse sunt serumul și crema pentru ten. Fiecare dintre acestea are caracteristici și beneficii distincte, iar înțelegerea modului în care funcționează și a ceea ce oferă pielii poate face diferența în rutina ta de îngrijire a p
16:30
În țara noastră, sînt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special, industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sînt înregistrate oficial ca șomeri.De la începutul anului curent, aproximativ 2.000 de persoane au fost angajate în cîmpul mun
16:00
Meteorologii au emis o nouă avertizare de Cod Galben de ceață, notează Noi.md.Data emiterii: 13.02.2026, ora 13:00. Intervalul de acțiune: 13.02.2026, ora 13:00 – 14.02.2026, ora 12:00.Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin.
16:00
Mai multe bunuri nedeclarate au fost găsite în cadrul controlului vamal. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, pe sensul de intrare în țară.În primul caz, a fost documentat un bărbat cu dublă cetățenie MDA/ROU, în vîrstă de 24 de ani, aflat la volanul unui autoturism, notează Noi.md.{{864713}}Printre bunurile personale, a fost găsită tehnică multimedia, nedec
16:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în sectoarele capitalei, ca urmare a condițiilor climaterice severe din această iarnă.Astfel, echipele din cadrul Regiei „Exdrupo” remediază situațiile de avarii de pe suprafața carosabilă a străzilor, prin plombări cu beton asfaltic rece, notează Noi.md.
15:30
Vasile Revenco, primarul satului Dereneu, eliberat sub control judiciar: "Nu sînt vinovat!" # Noi.md
Vasile Revenco, primarul satului Dereneu din raionul Călărași, a fost eliberat astăzi de sub control judiciar pentru 30 de zile, notează Noi.md.Decizia a fost pronunțată astăzi de către magistrații Judecătoriei Strășeni. "Eu credeam cu tărie că trebuia să fie pronunțată doar o astfel de decizie, pentru că nu sînt vinovat", le-a spus jurnaliștilor Vasile Revenco.La ieșirea din Judecătorie,
15:30
În sectorul Ciocana al capitalei, a fost demontat și evacuat un foișor amplasat neautorizat pe str. M. Sadoveanu, notează Noi.md.Procesul s-a desfășurat conform normelor legale în vigoare, cu îndeplinirea tuturor măsurilor de siguranță.În context, Primăria Chișinău amintește cetățenilor că instalarea neautorizată a unor astfel de dispozitive contravine reglementărilor în vigoare, toate fii
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: «Колосок» Интерактивное кукольное представление для детей - 14 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka LOVE RUN Fest 2026 - 14 Februarie 2026, 11:00, Orașul Subteran Cricova Valentine’s Day la P
15:00
Poliția, către deputatul Vasile Costiuc: "Îi cerem să nu inducă cetățenii în eroare" # Noi.md
Poliția Națională califică inadmisibilă postarea deputatului Vasile Costiuc, în care a catalogat drept consumator de droguri un copil și cerem să nu inducă cetățenii în eroare, notează Nmoi.md."Este regretabil faptul că un deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fără a cunoaște circumstanțele cazului, a ales să-și facă imagine pe cazul unui copil, prejudiciind astfel familia, după ce a indi
15:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a organizat prima ședință de lucru dedicată procesului de actualizare a Profilului de sănătate al populației la nivel de unitate administrativ teritorială – un instrument esențial pentru identificarea factorilor care determină starea de sănătate a populației și planificarea intervențiilor bazate pe dovezi.Actualizarea Profilului de sănătate are
15:00
Zilnic, pe itinerarele mun. Chișinău circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 sînt suburbane, și 38 de rute de troleibuz, care ajung inclusiv în suburbiile Trușeni, Durlești, Stăuceni și Bubuieci, notgează Noi.md.Pe traseele municipale ies, în fiecare zi, peste 330 de troleibuze și 160 de autobuze. Datele sînt în creștere comparativ cu anii precedenți și se datorează investițiilor pentru
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.