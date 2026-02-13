Ce i-a îndemnat pe tineri Ministerul Energiei
Tinerii interesați de domeniul energetic au avut ocazia să descopere mai multe despre funcționarea și oportunitățile profesionale din acest sector.Evenimentul, care a avut loc la Ministerul Energiei a reunit studenți din diverse instituții de învățămînt, precum și membri ai Asociației Tinerilor Diplomați, oferindu-le participanților o perspectivă amplă asupra provocărilor și proiectelor din se
17:30
Festivalul Primăverii, sărbătorit la Chișinău: Ambasadorul Chinei vorbește despre „dialog al civilizațiilor” # Noi.md
Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc și inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, a fost marcat pe 12 februarie la Chișinău printr-un spectacol dedicat culturii tradiționale chineze.Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova și a făcut parte din seria activităților dedicate Festivalului de Primă
17:30
Dumitru Roibu: Alianța MOLDOVENII pledează pentru eliminarea completă a impozitului imobiliar # Noi.md
”Propunem acest lucru avînd în vedere că, de la proclamarea independenței, Republica Moldova a înregistrat o scădere semnificativă a indicatorilor privind asigurarea cu spații imobiliare a familiilor și întreprinderilor”.Declarațiile au fost făcute de președintele Alianței ”MOLDOVENII”, Dumitru Roibu.”Pentru a remedia situația, este necesar să se construiască mult, să se reducă costurile c
17:30
Pe parcursul lunii ianuarie, de către Departamentul dispecerat al S.A. „Apă-Canal Chișinău” au fost preluate și înregistrate 880 apeluri, la care echipele de intervenție au acționat rapid.Totodată, în perioada sus-menționată, au fost remediate 2.740 avarii la rețelele de apeduct, dintre care 1.000 scurgeri, notează Noi.md.{{863543}}De asemenea, specialiștii au reușit remedierea a 797 avari
17:30
17:30
Drumarii intervin în zona centrala a capitalei: Conducătorii auto sînt îndemnați să fie atenți # Noi.md
Drumarii intervin în zona centrala a capitalei, cu lucrări de plombare în beton asfaltic rece a carosabilul din str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Viaduct.De asemenea, se intervine și în celelalte sectoare ale capitalei, pe Calea Moșilor, str. Aleco Russo, str. Bucovinei etc.{{863392}}Aceste acțiuni sînt o măsură necesară în actualele condiții, iar lucrări cu asfalt fie
17:30
Fermierii interesați de utilizarea soluțiilor digitale în agricultură pot participa la atelierul de lucru „Soluții inteligente pentru fermier și mediu”, care va avea loc joi, 19 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului raional Ialoveni.În cadrul atelierului vor fi prezentate sisteme informaționale utilizate în agricultură, instrumente de digitalizare a proceselor din fermă, tehnologii
17:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a dat startul celui de-al doilea tur al Campaniei de Informare și Conștientizare "Integritatea e alegerea ta" dedicat studenților de la ciclul I - licență și frecvență redusă, notează Noi.md.Inițiativa include desfășurarea cursului „Etică și Integritate academică”, parte integrantă a demersurilor instituționale de consolidare a standardelor academice.
17:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vîrstă de 37 ani. {{864521}}Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și ușurarea exporturilor de produse agroalimentare de origine vegetală către Franța, notează Noi.md.În contextul stopării de Franța a importurile din țările non-UE, pentru produsele care conțin reziduuri de substanțe active precum glifosinat, mancozeb, thiophanate-methyl, carbendazim și benomyl, AN
16:30
Când vine vorba de îngrijirea pielii, există numeroase produse care promit să-ți ofere tenul perfect. Într-o lume plină de opțiuni anti-age, două dintre cele mai populare produse sunt serumul și crema pentru ten. Fiecare dintre acestea are caracteristici și beneficii distincte, iar înțelegerea modului în care funcționează și a ceea ce oferă pielii poate face diferența în rutina ta de îngrijire a p
16:30
În țara noastră, sînt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special, industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sînt înregistrate oficial ca șomeri.De la începutul anului curent, aproximativ 2.000 de persoane au fost angajate în cîmpul mun
16:00
Meteorologii au emis o nouă avertizare de Cod Galben de ceață, notează Noi.md.Data emiterii: 13.02.2026, ora 13:00. Intervalul de acțiune: 13.02.2026, ora 13:00 – 14.02.2026, ora 12:00.Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin.
16:00
Mai multe bunuri nedeclarate au fost găsite în cadrul controlului vamal. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, pe sensul de intrare în țară.În primul caz, a fost documentat un bărbat cu dublă cetățenie MDA/ROU, în vîrstă de 24 de ani, aflat la volanul unui autoturism, notează Noi.md.{{864713}}Printre bunurile personale, a fost găsită tehnică multimedia, nedec
16:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în sectoarele capitalei, ca urmare a condițiilor climaterice severe din această iarnă.Astfel, echipele din cadrul Regiei „Exdrupo” remediază situațiile de avarii de pe suprafața carosabilă a străzilor, prin plombări cu beton asfaltic rece, notează Noi.md.
15:30
Vasile Revenco, primarul satului Dereneu, eliberat sub control judiciar: "Nu sînt vinovat!" # Noi.md
Vasile Revenco, primarul satului Dereneu din raionul Călărași, a fost eliberat astăzi de sub control judiciar pentru 30 de zile, notează Noi.md.Decizia a fost pronunțată astăzi de către magistrații Judecătoriei Strășeni. "Eu credeam cu tărie că trebuia să fie pronunțată doar o astfel de decizie, pentru că nu sînt vinovat", le-a spus jurnaliștilor Vasile Revenco.La ieșirea din Judecătorie,
15:30
În sectorul Ciocana al capitalei, a fost demontat și evacuat un foișor amplasat neautorizat pe str. M. Sadoveanu, notează Noi.md.Procesul s-a desfășurat conform normelor legale în vigoare, cu îndeplinirea tuturor măsurilor de siguranță.În context, Primăria Chișinău amintește cetățenilor că instalarea neautorizată a unor astfel de dispozitive contravine reglementărilor în vigoare, toate fii
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: «Колосок» Интерактивное кукольное представление для детей - 14 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka LOVE RUN Fest 2026 - 14 Februarie 2026, 11:00, Orașul Subteran Cricova Valentine’s Day la P
15:00
Poliția, către deputatul Vasile Costiuc: "Îi cerem să nu inducă cetățenii în eroare" # Noi.md
Poliția Națională califică inadmisibilă postarea deputatului Vasile Costiuc, în care a catalogat drept consumator de droguri un copil și cerem să nu inducă cetățenii în eroare, notează Nmoi.md."Este regretabil faptul că un deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fără a cunoaște circumstanțele cazului, a ales să-și facă imagine pe cazul unui copil, prejudiciind astfel familia, după ce a indi
15:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a organizat prima ședință de lucru dedicată procesului de actualizare a Profilului de sănătate al populației la nivel de unitate administrativ teritorială – un instrument esențial pentru identificarea factorilor care determină starea de sănătate a populației și planificarea intervențiilor bazate pe dovezi.Actualizarea Profilului de sănătate are
15:00
Zilnic, pe itinerarele mun. Chișinău circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 sînt suburbane, și 38 de rute de troleibuz, care ajung inclusiv în suburbiile Trușeni, Durlești, Stăuceni și Bubuieci, notgează Noi.md.Pe traseele municipale ies, în fiecare zi, peste 330 de troleibuze și 160 de autobuze. Datele sînt în creștere comparativ cu anii precedenți și se datorează investițiilor pentru
14:30
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. În primul rînd, bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificați
14:30
Mii de elevi vor vizita universitățile din țară, în cadrul campaniei "Învață în Moldova" # Noi.md
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățămînt superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților.Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează, notează Noi.md.{{855650}}Tururile organizat
14:30
Președintele Uniunii Agențiilor Imobiliare, Nicolae Balaur, susține că noile condiții de achitare oferite de dezvoltatorii imobiliari din Chișinău reprezintă o oportunitate pentru persoanele care doresc să-și cumpere o locuință, dar nu pot accesa un credit bancar.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Consens Național” cu Vitalie Dogaru, difuzată la Realitatea TV.{{864661}}Potriv
14:00
Unul dintre fondatorii trupei germane de muzică disco Dschinghis Khan, interpretul hitului Moskau, Wolfgang Heichel, a murit la vîrsta de 75 de ani.C]ntărețul a murit pe 20 ianuarie. Reprezentanții săi nu au precizat cauza decesului, dar au declarat că Heichel a murit pe neașteptate. {{862434}}Trupa Dschinghis Khan a fost creată ca proiect de producție de Ralph Siegel. El a selectat membri
14:00
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vîrste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.
14:00
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului.În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, avînd drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situaț
13:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare operațională, destinat asigurării circulației neîntrerupte a trenurilor, care marchează un pas important în procesul de digitalizare și modernizare a activității întreprinderii.Specialiștii întreprinderii au modernizat legătura tehnologică operativă dintre dispecer, impiegatul de mișcare a
13:30
Vineri, în centrul Atenei va avea loc o acțiune de protest de amploare a fermierilor, care vor sosi din diferite părți ale țării.Vineri, în a doua jumătate a zilei, fermierii vor organiza o acțiune de protest la nivel național în centrul Atenei, parcînd zeci de tractoare în fața parlamentului. Ei vor începe să sosească de la ora 15:00 și intenționează să rămînă în capitală pînă sîmbătă la ora
13:30
Sătenii din Dereneu, despre conflictul din jurul bisericii: „Biserica e a noastră, făcută de strămoși” # Noi.md
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să divizeze comunitatea locală. Într-un material video realizat de jurnalistul Gheorghe Gonța, mai mulți locuitori ai satului și-au exprimat nemulțumirea față de situația creată și de intervenția forțelor de ordine.O localnică a declarat că biserica aparține comunității și că a fost construită de strămoșii satului. „B
13:00
Naționala de fotbal a Moldovei și-a aflat adversarii în Liga Națiunilor din sezonul 2026/27 # Noi.md
Echipa națională de fotbal a Moldovei va juca în grupa 3 a diviziei C din Liga Națiunilor UEFA, iar adversarii echipei antrenate de Lilian Popescu vor fi echipele naționale ale Slovaciei, Insulelor Feroe și Kazahstanului.Potrivit Media Sport, acestea sînt rezultatele tragerii la sorți a etapei comune a Ligii Națiunilor UEFA din sezonul 2026/27, care a avut loc la Bruxelles. În urma acesteia, î
13:00
Munteanu: Guvernul va rămîne în funcție atîta timp cît va beneficia de sprijinul Parlamentului # Noi.md
Guvernul va rămîne în funcție atîta timp cît va beneficia de sprijinul Parlamentului. Afirmația aparține premierului Alexandru Munteanu, care a precizat, în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, că mandatul Guvernului este legat de durata de patru ani a Legislativului, iar dacă activitatea Executivului va fi considerată satisfăcătoare de către Parlament, echipa guvernamentală va continua
12:30
Premierul Alexandru Munteanu a comentat nemulțumirile exprimate de unii foști miniștri care nu s-au regăsit în noua formulă guvernamentală, afirmînd că a avut libertatea de a-și selecta echipa și că este mulțumit de actualii membri ai Cabinetului.Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului Moldova 1, în contextul reacțiilor apărute pe rețelele de socializare, notgează
12:30
Statele europene se confruntă cu tensiuni și îngrijorări serioase din cauza faptului că multe companii părăsesc piața locală. Acest proces de exod al companiilor va continua dacă țările europene nu vor lua în curînd măsuri pentru a-și spori competitivitatea.Potrivit Oxu.Az, cu referire la publicația Postoj, declarația a fost făcută de premierul slovac Robert Fico la finalul summitului informal
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 13 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 14 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,32 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,24 lei/litru (-3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
12:30
Republica Moldova are potențialul de a-și dubla exporturile în următorii doi ani, a declarat Eugeniu Osmochescu, Viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în timpul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. {{863523}}„Eu sînt sigur că putem crește cu circa jumătate. Să dublăm Dacă acum avem 3–4 miliarde, am putea ajunge aproape de 7 miliarde. Da, putem dubla”, a af
12:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au găsit, în cadrul controlului vamal al bagajelor pasagerilor de pe ruta Baku-Chișinău, produse cosmetice în cantități comerciale (316 unități), nedeclarate autorității vamale.Pasagera, o nerezidentă în vîrstă de 43 de ani, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”, notează Noi.md.Totuși, în urma verificărilor, mărfurile pasi
12:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a generat și transmis 804 avize de plată în adresa persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (freelanceri), prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent.Potrivit instituției, suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie 2026 a constituit
11:30
Republica Moldova nu se află în criză economică, ci dimpotrivă, economia națională a înregistrat o revigorare semnificativă în 2025, a afirmat Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.Potrivit oficialului, datele pentru primele 11 luni ale anului trecut arată o creștere
11:30
Poliția belgiană a efectuat percheziții la sediul Comisiei Europene (CE) în cadrul unei anchete privind posibile încălcări în vînzarea de bunuri imobiliare. Despre aceasta a scris ziarul Financial Times (FT), citînd două surse.Potrivit informațiilor obținute, perchezițiile au avut loc joi în diferite departamente ale CE, inclusiv în departamentul bugetar.{{863209}}Interlocutorii publicație
11:30
Deputații din partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS), care mai ieri au votat fără ezitare pentru introducerea Ministerului Justiției în organele de autoguvernare ale avocaților, azi au fost obligați să-și anuleze propriul vot.După cum a remarcat fostul procuror general, deputatul Parlamentului, Alexandr Stoianoglo, nu opoziția i-a convins, nici avocații nu i-au convins, semnal
11:00
11:00
Curtea de Apel a admis apelul procurorilor și a recunoscut vinovat un judecător de fals în declarații # Noi.md
La 12 februarie, Curtea de Apel Centru, a admis apelul declarat de procurorul în Procuratura Anticorupție, împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 05 august 2024, prin care un judecător a fost achitat pentru comiterea infracțiunii de fals în declarații, casînd integral sentința, cu pronunțarea unei noi hotărîri potrivit căruia judecătorul a fost recunoscut vinovat de comitere
11:00
Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, în contextul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici.Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, care a precizat că indexarea pensiilor este estimată la aproximativ 6%, comunică moldpres.„Rata inflației a scăzut deja sub 4%, iar indexarea pe
10:30
Cunoscutul fotograf, profesor la școala de fotografie progresivă clasică, Oleg Kaniev, a publicat pe pagina sa de socializare o nouă serie de fotografii de arhivă din 1978, în care sînt surprinse distracțiile de iarnă ale copiilor și adulților pe lacul Comsomolist înghețat (în prezent parcul „Valea Morilor”), unul dintre locurile preferate de odihnă ale locuitorilor și oaspeților capitalei.{{7
10:30
Inspectorii de mediu din Leova, au informat Inspectoratul că, la data de 11.02.2026, în jurul orei 22:30, pe traseul Leova – Sărata Răzeși, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui căprior.Inspectorii de mediu s-au deplasat la fața locului. În cadrul verificărilor, s-a constatat că animalul nu prezenta leziuni vizibile, notează Noi.md.{{864577}}Cu ajutorul unui microbuz, căpriorul
10:30
Alexandru Harea va conduce Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu.Potrivit SPPS, Alexandru Harea are o experiență de peste 20 de ani în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, unde a ocupat funcții de conducere în planificarea apărării, politici de apărare și conducerea unităților de menținere a păcii.{{8607
10:30
Yakov Kedmi, analist politic, expert militar și fost șef al serviciului de informații israelian Nativ, într-un interviu acordat unui canal de YouTube, a vorbit despre scandalul Epstein ca instrument de confruntare politică, despre ipocrizia, degradarea și erodarea morală a elitelor politice și culturale occidentale și despre motivul pentru care „șocul” pe care mulți îl trăiesc în prezent se simte
10:00
De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură.Tarifele micșorate intră în vigoare vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii vor plăti 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decît pînă în prezent, informează moldpres.Decizia a fost aproba
10:00
Numărul tinerilor dependenți de droguri atinge cote alarmante în Republica Moldova.Doar datele oficiale arată că peste 12 mii de persoane au căzut pradă stupefiantelor, iar cifra este în creștere. Pentru a atrage atenția asupra problemei, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a capitalei a organizat o conferință privind pericolul răspîndirii substanțelor interzise.{{864532}}În cadru
10:00
În localitatea Călimănești din raionul Nisporeni, sute de pacienți beneficiază de asistență medicală doar o dată pe săptămînă, marțea, atunci cînd vine un medic din satul vecin, Marinici.Sătenii din Călimănești apreciază eforturile doamnei Galina, medicul care vine în sat, precum și rapiditatea ambulanței din localitatea vecină la care apelează în cazuri de urgență.„Am foarte mare încreder
