Imagini rare: o vidră și un stîrc în zona orașului Chișinău

18:30

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au găsit trei lingouri, presupuse a fi din aur, care nu au fost declarate, în punctul de trecere a frontierei Sculeni.Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce pentru verificări suplimentare a fost selectat un mijloc de transport, care se dep