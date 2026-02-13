Dumitru Roibu: Alianța MOLDOVENII pledează pentru eliminarea completă a impozitului imobiliar

10:30

Inspectorii de mediu din Leova, au informat Inspectoratul că, la data de 11.02.2026, în jurul orei 22:30, pe traseul Leova – Sărata Răzeși, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui căprior.Inspectorii de mediu s-au deplasat la fața locului. În cadrul verificărilor, s-a constatat că animalul nu prezenta leziuni vizibile, notează Noi.md.{{864577}}Cu ajutorul unui microbuz, căpriorul