De la „privitori” la „participanți”, descifrarea codurilor culturale ale Sărbătorii Primăverii

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vîrste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.