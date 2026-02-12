„Reprezintă o chestiune de politică publică”. CC a declarat inadmisibile sesizările depuse CSM și un deputat socialist privind evaluarea judecătorilor care examinează cauzele de corupție
Ziarul de Garda, 12 februarie 2026 21:10
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibile joi, 12 februarie, sesizările depuse de deputatul socialist Adrian Lebendinskii și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind modificările efectuate la legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Este vorba despre evaluarea integrității judecătorilor care fac parte din Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău și candidații la funcția de...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
21:10
„Reprezintă o chestiune de politică publică”. CC a declarat inadmisibile sesizările depuse CSM și un deputat socialist privind evaluarea judecătorilor care examinează cauzele de corupție # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibile joi, 12 februarie, sesizările depuse de deputatul socialist Adrian Lebendinskii și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind modificările efectuate la legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Este vorba despre evaluarea integrității judecătorilor care fac parte din Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău și candidații la funcția de...
Acum 2 ore
19:50
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. „Tragicul incident a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Ministerul...
19:30
Portul Constanța din România va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. BERD anunță oficial că se retrage # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) urmează să ajungă în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi, 12 februarie, că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul PILG, către Portul Constanța, deținut de statul român. „Tranzacția se va încheia în curând”, se arată într-un comunicat de presă emis de...
Acum 4 ore
18:50
Vlad Filat a publicat joi, 12 februarie, un act emis de Direcția cooperare polițienească internațională (DCPI), din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), care prevede că la data de 15 ianuarie 2026, Interpol ar fi anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său. Potrivit documentului publicat de Vlad Filat, trimis de Direcția cooperare...
18:30
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: reorganizarea mai multor instituții din domeniul mediului, votată în prima lectură # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
18:10
„Dezmint în mod public informația pe care am răspândit-o”. Anna Mihalachi, obligată de instanță să-i prezinte scuze publice președintei Maia Sandu # Ziarul de Garda
Anna Mihalachi, femeia acționată în judecată de către președinta Maia Sandu pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor acuzații despre bunelul său, trebuie să-i prezinte scuze publice șefei statului. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis parțial joi, 12 februarie, cererea de chemare în judecată înaintată de Sandu. Mai exact, Mihalachi este obligată să exprime scuze...
18:00
Va depune Plahotniuc mărturii în dosarul „kuliok”? „Nu a rămas mult, o să așteptați” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a refuzat să spună dacă va depune sau nu mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Întrebat de presă despre intențiile sale, înainte de ședința de judecată din dosarul privind frauda bancară în care este el inculpat, Plahotniuc a zâmbit și a spus doar că „nu a rămas...
17:30
Parchetul European investighează Comisia Europeană cu privire la vânzarea unor clădiri ale UE către Belgia în 2024 # Ziarul de Garda
Parchetul European desfășoară „activități de colectare de probe” legate de o anchetă asupra Comisiei Europene (CE) privind vânzarea a 23 de clădiri ale UE către Belgia în 2024, au confirmat joi, 12 februarie, surse din cadrul Comisiei Europene și al Parchetului pentru agenția EFE. „Parchetul European poate confirma că desfășoară activități de colectare de probe...
Acum 6 ore
17:20
ULTIMA ORĂ/ Magistratul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, dar ELIBERAT de pedeapsă. Curtea de Apel Centru a admis contestația PA # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații, dar a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată joi, 12 februarie, de Curtea de Apel Centru, care a admis apelul declarat de procurora în Procuratura Anticorupție (PA), Ina Frunza-Bargan....
17:00
LIVE TEXT/ Regatul Unit a anunțat că va furniza Ucrainei 1000 de rachete suplimentare pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:56 Regatul Unit a anunțat că va furniza Ucrainei 1000 de rachete suplimentare pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Ministerul britanic al Apărării informează că vor fi furnizate Kievului rachete multirol ușoare, fabricate în orașul Belfast. Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat încrederea că aliații vor găsi 15 miliarde de...
16:50
ULTIMA ORĂ/ Magistratul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, dar ELIBERAT de pedeapsă. Curtea de Apel Centru a admis recursul PA # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații, dar a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată joi, 12 februarie, de Curtea de Apel Centru, care a admis apelul declarat de procurora în Procuratura Anticorupție (PA), Ina Frunza-Bargan....
16:30
Pentru orice antreprenor, accesul la finanțare înseamnă bani, stabilitate și capacitatea de a lua decizii fără presiuni inutile. Iar atunci când costurile sunt clare și predictibile, afacerea poate merge mai departe cu încredere. Pornind de la aceste necesități reale, Victoriabank lansează campania „Impuls IMM”, o ofertă de finanțare destinată întreprinderilor mici și mijlocii care caută...
16:20
„O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Înainte de marcarea a patru ani de război, elevii din R. Moldova vor putea trimite scrisori copiilor din Ucraina, în cadrul unei campanii naționale de solidaritate # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al R. Moldova a lansat campania națională de solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina. Astfel, elevii claselor a VI-a – a XII-a sunt invitați să scrie o scrisoare „simplă și sinceră, în care să transmită un mesaj de încurajare și speranță”, potrivit unui comunicat...
16:20
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Modificările la Codul Educației au fost aprobate în prima lectură # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
16:00
Produsele din carne de pasăre și carnea de pasăre de pe întreg teritoriul R. Moldova vor putea fi exportate în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Întreg teritoriul R. Moldova a fost inclus în lista țărilor autorizate pentru introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de produse din carne de pasăre, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Decizia a fost luată pe 6 februarie 2026, după ce Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt...
15:30
Mașina scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” a fost readusă în parcare de către proprietar. Igor Grosu: Ei trebuie să fie sancționați # Ziarul de Garda
Mașina sechestrată de oamenii legii și scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați din fracțiunea condusă de Vasile Costiuc a fost readusă în parcare de către proprietar. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat incidentul drept „o hoție”. Potrivit acestuia, deputații Sergiu Stefanco...
15:30
LIVE TEXT/ ONU a îndemnat Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei. „Sute de mii de civili s-au trezit fără lumină sau căldură”. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:29 Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au lăsat orașe întregi în întuneric și fără încălzire, reamintindu-i Rusiei că „luarea ca țintă a infrastructurii civile este interzisă în temeiul dreptului internațional”, relatează AFP, citează Agerpres. „Noaptea trecută, Rusia a lansat din nou un...
Acum 8 ore
15:10
Mai multe persoane sunt cercetate pentru deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari # Ziarul de Garda
Mai multe persoane sunt cercetate într-un dosar penal deschis după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari. Astăzi, 12 februarie, persoanele suspectate de implicare în această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor. Potrivit oamenilor legii, au fost percheziționate domiciliile și sediile...
15:10
Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe de export pe timp de război, anunță Rustem Umerov # Ziarul de Garda
Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe în timp de război pentru a-și exporta bunurile în străinătate, a declarat joi, 12 februarie, Rustem Umerov, secretarul consiliului național de securitate și apărare din Kiev, potrivit Reuters. Kievul a luat recent decizia de a exporta arme pe timp de război, în căutarea de fonduri pentru a-și...
14:50
SUA vor ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc dacă Moscova va semna un acord de pace cu Ucraina, a declarat ministrul american de finanțe, Scott Bessent # Ziarul de Garda
Statele Unite vor ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc dacă între Moscova și Kiev va fi semnat un acord de pace, a declarat ministrul american de finanțe, Scott Bessent. „Dacă se va ajunge la o reglementare în cazul Venezuelei, Iranului, precum și între Rusia și Ucraina, pe piețe va putea ajunge mult petrol, pentru care Departamentul...
14:40
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform meteorologilor, codul galben intră în vigoare joi, 12 februarie, ora 20:00 și durează până vineri, 13 februarie, ora 12:00. „Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, potrivit SHS. Conducătorii auto...
14:30
Deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari. Mai multe persoane sunt cercetate într-un dosar penal # Ziarul de Garda
Mai multe persoane sunt cercetate într-un dosar penal deschis după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la 26 de milioane de dolari. Astăzi, 12 februarie, persoanele suspectate de implicare în această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor. Potrivit oamenilor legii, au fost percheziționate domiciliile și sediile...
14:20
Europarlamentarul Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales joi, 12 februarie, vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană, a anunțat acesta pe pagina de Facebook. „Le mulțumesc colegilor pentru încredere, dar mai presus de orice, privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. Istoria Europei se scrie...
14:00
UPDATE: Vladimir Plahotniuc spune că a prins o viroză și cere să fie audiat la o altă ședință. Procurorul consideră cererea lui neîntemeiată. Instanța a admis cererea lui Plahotniuc și a dispus audierea lui la ședința următoare. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în ședința de judecată în dosarul în care este inculpat, după ce a lipsit...
13:50
Fosta președintă a Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR” – condamnată la 4 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău anunță că, la data de 11 februarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în privința Inesei Diacenco, președinta Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR”, declarat neconstituțional. Cauza penală s-a aflat în examinare în perioada 13 februarie 2025 – 11 februarie 2026. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, inculpata a fost recunoscută...
13:40
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în ședința de judecată în dosarul în care este inculpat, după ce a lipsit până acum de la mai multe ședințe. Ultima dată când s-a înfățișat în instanță a fost pe data de 5 ianuarie 2026. Plahotniuc urmează să fie audiat în dosarul în care este inculpat, fiind învinuit de crearea...
Acum 12 ore
13:10
LIVE TEXT/ Circa 107 mii de gospodării din Kiev au rămas fără energie electrică, în urma bombardamentelor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:08 În urma atacului din noaptea de 12 februarie, în districtul Desnianskyi din Kiev sunt în vigoare întreruperi de urgență ale curentului electric, a informat compania energetică DTEK. „Circa 107 de mii de gospodării din Kiev sunt temporar fără curent electric după un atac masiv. O altă noapte dificilă pentru sectorul energetic. Din cauza...
12:50
Raport de activitate al PA: amenzi și confiscări în valoare totală de aproximativ 365,1 milioane de lei, în creștere cu aproape 387% față de anul 2024 # Ziarul de Garda
La 12 februarie, Procuratura Anticorupție (PA) a făcut public Raportul de Activitate pentru anul 2025. Conform comunicatului PA, instanțele de judecată au dispus amenzi și confiscări în valoare totală de circa 365,1 milioane de lei, marcând o creștere de aproape 387% față de anul 2024. La fel, în raport se menționează că procurorii anticorupție au...
12:30
Forțele armate ucrainene au atacat o rafinărie de petrol Lukoil din Rusia. Capacitatea totală a rafinăriei este estimată la 4–6 milioane de tone de petrol pe an # Ziarul de Garda
Dronele ucrainene au lovit, pe 12 februarie, în timpul zilei, rafinăria „Lukoil” din orașul rus Ukhta, Republica Komi, aflată la aproximativ 2000 km de Kiev. Aceasta este a doua atacare a rafinăriei, care joacă un rol important în aprovizionarea cu combustibil a regiunilor nordice ale Rusiei, din august 2025, scrie The Moscow Times. În urma...
12:20
LIVE TEXT/ Primarul Kievului: Bombardamentele ruse au lăsat încă 2600 de locuințe fără încălzire. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:14 În noaptea de 12 februarie, forțele rusești au atacat capitala Ucrainei cu rachete balistice și drone. În districtul Darnytskyi, o rachetă a lovit o locuință privată. În districtele Holosiivskyi și Desnyanskyi, a lovit o clădire nerezidențială. În districtul Dniprovskyi, resturi au căzut lângă o clădire rezidențială, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Două...
11:40
Pasivitatea ne costă, solidaritatea – nu. Direcționează 2% din impozitul tău pe venit pentru binele copiilor! # Ziarul de Garda
Pasivitatea este extrem de comodă: nu doare, nu irită, nu cere efort. E simplu să nu faci nimic: să lași Declarația privind impozitul pe venit parțial completată, să spui „nu contează”, să lași statul să decidă în locul tău unde ajung banii publici. Și totuși, în fiecare primăvară, până la data de 30 aprilie, angajații...
11:40
ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică, inclusiv scăderea tarifelor la Termoelectrica și CET-Nord # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, a fost aprobată revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Astfel, la „Termoelectrica” energia electrică produsă s-a ieftinit 0,85 lei/kWh și va fi de 2,31 lei/kWh. La fel, energia termică va fi cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare, anunță Agenția...
11:30
LIVE TEXT/ Un magazin, un microbuz și o ambulanță au fost avariate: 20 de persoane din regiunea Harkiv au fost rănite în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În urma bombardamentului rusesc, 20 de persoane au fost rănite în regiunea Harkiv, iar trei persoane au fost ucise. Acest lucru a fost raportat de Departamentul de Poliție Regională Harkiv, Parchetul și Poliția Regională Harkiv, scrie Hromadske. În orașul Barvinkove, districtul Izium, o dronă rusească de un tip Geran-2, a atacat un magazin...
11:20
Cinci persoane au fost trimise în judecată după ce au obținut un profit ilegal de 230 de milioane de lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni spre UE, prin Moldova # Ziarul de Garda
Cinci persoane au fost trimise în judecată, învinuite de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform oamenilor legii, începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci când majoritatea achitărilor erau în valută tradițională....
11:20
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, prezintă în plenul Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea Codului Educației # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
11:00
Curtea Constituțională a a validat mandatul deputatei Tatatina Rotari de pe lista partidului „PAS”, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, a validat mandatul de deputată al Tatatinei Rotari, de pe lista partidului „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Tatiana Rotari, juristă de profesie, a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul R. Moldova. Deputată pe...
10:50
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Ministra de Interne va fi audiată în plenul Legislativului, la o ședință ulterioară, cu privire la traficul de droguri din țară # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
10:50
VIDEO/ Cazul tânărului „apatrid” prezentat de Vasile Costiuc vs cazuri similare. Ce spune șeful ASP # Ziarul de Garda
Situația tânărului de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar și care ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani, a scos la iveală faptul că situația este comună și pentru alți cetățeni ai...
10:40
Procurorul anticorupție, Victor Cazacu va fi reevaluat. CSP a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu, va fi reevaluat. Astăzi, 12 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu vot unanim, membrii CSP au decis reevaluarea procurorului Cazacu, prin respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor. Anterior, Comisia de evaluare a procurorilor a constatat necorespunderea procurorului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de...
10:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest în România # Ziarul de Garda
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins cererea lui Bălan de contestare a măsurii arestului preventiv, prelungindu-l până pe 27 februarie, scrie Radio Moldova. Fostul director adjunct al Serviciului de...
10:30
Imaginea Maiei Sandu, a premierului Munteanu și a Asociației Media-Guard, parteneră cu Ziarul de Gardă, folosită în scop fraudulos. Reacția ZdG # Ziarul de Garda
Câteva entități digitale false folosesc fraudulos imaginea Asociației Media-Guard, parteneră a ZdG, precum și imaginea Media Ownership Moldova, și telefonul și adresa redacției ZdG, pentru a lansa o schemă de escrocherie financiară, cerându-le cetățenilor bani pentru a investi și a câștiga zeci de mii de lei lunar. Escrocii din spatele schemei au generat și clipuri...
10:30
Drumul care duce spre Comrat este nou și modern. Una dintre cele mai moderne autostrăzi din R. Moldova. A fost construit din banii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fiind finalizat în 2022. Are benzi de circulație largi, 6 poduri, semnalmente rutiere și tot pachetul. Pe acest drum e ușor și sigur să călătorești spre...
10:20
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 12 februarie, un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind suspectat că ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare, în perioada electorală din septembrie 2025, către mai multe persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare, se...
10:10
Imaginea Maiei Sandu, a premierului Munteanu și a Asociației Media-Guard, parteneră cu Ziarul de Gardă, folosită în scop fraudulos. Reacția Președinției # Ziarul de Garda
Câteva entități digitale false folosesc fraudulos imaginea Asociației Media-Guard, parteneră a ZdG, precum și imaginea Media Ownership Moldova, și telefonul și adresa redacției ZdG, pentru a lansa o schemă de escrocherie financiară, cerându-le cetățenilor bani pentru a investi și a câștiga zeci de mii de lei lunar. Escrocii din spatele schemei au generat și clipuri...
10:00
„Orice om își dorește să rămână în țara sa și să muncească aici”. Istoria unei ferme dezvoltate de un tânăr din Vadul-Rașcov # Ziarul de Garda
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în R. Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: proiectul de modificare a Codului educației, în prima lectură, și acordul de comerț liber cu Turcia, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
09:30
RISE Moldova: Flota lui Șor din Turcia. Trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși # Ziarul de Garda
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. RISE Moldova a identificat trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși. Le-a înregistrat-o sub aerobaza unui om de afaceri turc, iar beneficiar în acte figurează un bărbat din Uzbekistan. Publicația...
09:30
Doi tineri de 18 și 19 ani au comis un jaf la o bancă din capitală. Aceștia au fost condamnați la închisoare # Ziarul de Garda
Doi tineri, unul, în vârstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt, în vârstă de 18 ani, originar din R. Moldova au fost condamnați la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru un jaf într-o sucursală bancară din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, informează Procuratura...
08:40
„Acesta este un pas înapoi care nu poate duce decât la o scădere a securității oamenilor.” WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să blocheze complet aplicația # Ziarul de Garda
Compania WhatsApp a anunțat că autoritățile ruse au încercat să blocheze complet serviciul de mesagerie și a publicat o declarație în limba rusă pe canalele sale de socializare. „Astăzi, autoritățile ruse au încercat să blocheze complet WhatsApp, în încercarea de a forța oamenii să treacă la o aplicație deținută de stat, vulnerabilă la supraveghere. Eforturile...
Acum 24 ore
08:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
8:15 Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești se îndreptau spre Kiev în jurul orei 2:20 dimineața,. La scurt timp după aceea, jurnaliștii Kyiv Independent au raportat explozii puternice în capitală, însoțite de pene de curent. Mai puțin de...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.