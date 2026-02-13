Arcul de Triumf din Chișinău a fost iluminat în roșu de Anul Nou Chinezesc

19:10

În Republica Moldova, femeile ar trebui să lucreze cu aproape două luni în plus pe an ca să ajungă la acelaşi nivel salarial cu al bărbaţilor. O arată datele statistice, dar şi studiile făcute de societatea civilă. În 2024, femeile au câştigat mai puţin cu 16% faţă de bărbaţi. Soluţii la îndemâna autorităţilor pentru rezolvarea acestei probleme au fost discutate la un eveniment organizat de UN Women, agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru egalitate de gen.