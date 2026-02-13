Primarul reținut din Dereneu a fost eliberat sub control judiciar

18:40

Scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călăraşi, este departe de a se încheia. Sunt 12 zile de când preotul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove s-a baricadat în lăcașul de cult împreună cu cei trei copii, într-o situație care ridică semne serioase de întrebare privind respectarea drepturilor minorilor. În tot acest timp, autoritățile nu au reușit să găsească o soluție pentru detensionarea situaţiei. Mai mult, reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove susțin că nu văd o problemă în ce s-a întâmplat la Dereneu.