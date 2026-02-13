Casa Albă: Copii ucraineni răpiți în Rusia, readuși printr-o inițiativă susținută de Melania Trump
TVR Moldova, 13 februarie 2026 12:40
Mai mulți copii ucraineni duși anterior în Rusia au fost returnați familiilor lor din Ucraina, a anunțat prima doamnă a SUA, Melania Trump, pe 12 februarie, informează Kyiv Independent.
Acum 15 minute
12:50
Medicul anesteziolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol și tentativă de viol a două minore, a oferit prima reacție publică după apariția investigației publicate de Rise.md. El susține că dosarul i-a fost fabricat la comandă unor persoane.
Acum 30 minute
12:40
Acum 2 ore
12:00
Anularea actelor de identitate românești: Cum verifici valabilitatea actului și ce măsuri poți lua? # TVR Moldova
Cetățenii R. Moldova care dețin și cetățenia României și care se tem că ar putea fi vizați de anularea actelor de identitate își pot verifica statutul documentului online, pe site-ul oficial al autorităților române – carteadeidentitate.gov.ro. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, de Victor Spînu, director adjunct al Agenției Servicii Publice.
12:00
NOTORIUM BRAND AWARDS oferă brandurilor performante vizibilitate, validare, recunoaștere și diferențiere în fața publicului și a mediului de business.
11:50
Digestia influențează zilnic modul în care copilul tău crește, se dezvoltă și își menține starea generală de bine. Un sistem digestiv echilibrat îl ajută să tolereze mesele, să își păstreze energia pe parcursul zilei și să valorifice nutrienții din alimentație. Atunci când apar dezechilibre, observi rapid semne precum disconfort abdominal, apetit schimbat sau iritabilitate.
11:40
„Echipa este mândria mea”. Munteanu, despre cererea deputaților de a o audia pe ministra de Interne # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu spune că Guvernul condus de acesta își va duce mandatul la capăt, atât timp cât are susținerea Parlamentului. Despre acest lucru a vorbit premierul R. Moldova în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
11:10
Olimpiada este despre sport, dar de multe ori ajunge să fie şi despre politică. La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, un sportiv ucrainean a fost descalificat după ce a purtat o cască pe care erau ilustrate numele unor atleţi ucişi la începutul invaziei Rusiei. Comitetul Olimpic Internaţional a invocat o regulă clară: la Jocurile Olimpice nu sunt permise manifestările politice pe terenul de competiţie.
Acum 4 ore
10:50
A intrat în vigoare noul tarif la căldură: Hotărârea ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial # TVR Moldova
Tariful redus la energia termică pentru consumatorii din Chișinău a intrat oficial în vigoare, după publicarea deciziei Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în Monitorul Oficial. Începând cu 13 februarie, locuitorii capitalei achită 2020 lei/Gcal (fără TVA), cu 490 de lei mai puțin decât tariful anterior de 2510 lei/Gcal.
10:30
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, anunță că nu mai este căutat internațional. Potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook, la data de 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său.
09:40
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandru Harea în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).
09:20
În această dimineață, pe mai multe trasee naționale, circulația se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă.
09:10
Liderii lumii se reunesc la Conferința de la München. Discuții sub semnul politicilor „demolatoare” # TVR Moldova
Începe cel mai mare eveniment al politicii internaţionale în domeniul securităţii: Conferinţa de la München. 60 de lideri mondiali, 100 de miniştri ai apărării şi ai afacerilor externe, generali, congresmeni şi experţi iau parte la evenimentul devenit o tradiţie.
Acum 6 ore
08:30
Nemulțumiri în Rusia după blocarea Telegram. Kremlinul promovează aplicația autohtonă, Max # TVR Moldova
Dacă până acum populația din Rusia nu s-a manifestat deschis împotriva politicilor duse de Kremlin, blocarea aplicației Telegram a produs o stare de iritare în rândul celor care foloseau acest serviciu de mesagerie.
Acum 24 ore
21:10
Judecătorul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații de Curtea de Apel # TVR Moldova
Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut vinovat pe judecătorul Aureliu Postică de fals în declarații, prin decizia pronunțată la 12 februarie 2026. Totuși, magistratul a fost eliberat de pedeapsa penală, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.
19:40
Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit azi într-o reuniune informală, într-un cadru retras, la castelul Alden Biesen, în Belgia, pentru a discuta cum se poate apăra economia continentului într-o lume tot mai dură. Modalitățile de consolidare a pieței unice, de reducere a dependențelor economice și de stimulare a competitivității UE, în noul context geoeconomic, au fost subiectele centrale ale reuniunii. Foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta au fost invitați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a-și face cunoscute punctele de vedere privind competitivitatea europeană.
19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie curent, în timpul îndeplinirii serviciului la post, informează Ministerul Apărării al Republicii Moldova.
19:10
Modificări la Codul Educației: Peste 70 de școli cu un număr mic de elevi vor fi reorganizate # TVR Moldova
Parlamentul a votat în primă lectură modificări la Codul Educației. 73 de scoli cu un număr mic de elevi vor fi reorganizate, iar autoritătile promit transport modern și sprijin financiar pentru cadrele didactice. Noile modificări vor oferi șanse egale la o educație de calitate pentru peste 1300 de copii. Opoziția acuză cităm - "închiderea școlilor" și distrugerea sistemului. Dezbaterile din plen au degenerat în schimburi acide de replici și comparații cu grădini zoologice.
18:40
Scandalul de la Dereneu este departe de a se încheia. Autoritățile nu reușesc să găsească o soluție # TVR Moldova
Scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călăraşi, este departe de a se încheia. Sunt 12 zile de când preotul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove s-a baricadat în lăcașul de cult împreună cu cei trei copii, într-o situație care ridică semne serioase de întrebare privind respectarea drepturilor minorilor. În tot acest timp, autoritățile nu au reușit să găsească o soluție pentru detensionarea situaţiei. Mai mult, reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove susțin că nu văd o problemă în ce s-a întâmplat la Dereneu.
18:30
Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul "Frauda Bancară" a fost amânată pentru săptămâna viitoare. El a sustinut că are o viroză şi se simte rău, motiv pentru care nu poate face declaraţii. Procurorii afirmă că este doar incă o modalitate de tergiversare a procesului.
18:10
Alegerile din 2027, organizate după noua structură administrativă? „Trebuie să ne încadrăm în timp” # TVR Moldova
Reforma teritorial-administrativă ar trebui să fie implementată din toamna acestui an. Acest lucru l-a declarat jurnaliștilor președintele Parlamentului, Igor Grosu.
18:10
Judecătoria Chișinău a obligat-o pe Ana Mihalachi să își ceară scuze publice, prin publicarea unui text pe Facebook, pentru afirmațiile considerate denigratoare la adresa bunicului Maiei Sandu, făcute la data de 14 octombrie 2024.
17:50
Producătorii de carne și produse din carne de pasăre din R. Moldova vor putea exporta pe piața UE # TVR Moldova
Producătorii de carne și produse din carne de pasăre din Republica Moldova vor putea exporta pe piața Uniunii Europene. Decizia a fost luată pe 6 februarie de Comisia Europeană, care a inclus Republica Moldova în lista țărilor autorizate să introducă în UE transporturi de produse din carne de pasăre.
17:40
Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, iar prevenția și educația sunt esențiale. Părinții trebuie să le explice copiilor diferența dintre bine și rău și să-i avertizeze asupra pericolelor. Nu este suficient să se intervină doar atunci când apar probleme, ci sunt necesare măsuri proactive pentru informarea și dezvoltarea rezilienței tinerilor. Opiniile au fost formulate în cadrul unei conferințe desfășurate de Direcția generală educație, tineret și sport, în parteneriat cu Marea Lojă Națională din România și Marea Lojă a Moldovei.
17:30
Procurorii vor cere 30 de zile de arest pentru primarul din Dereneu și avocatul preotului bisericii # TVR Moldova
Procurorii vor cere 30 de zile de arest preventiv pentru patru persoane reținute de oamenii legii în urma acțiunilor violente de marți, 10 februarie, la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Potrivit surselor TVR MOLDOVA, printre cei vizați s-ar număra primarul localității, Vasile Revenco, avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Marin Sardari, precum și alte două persoane.
17:30
Memorandumul în baza căruia România vrea să preia operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, ÎCS Danube Logistics SRL, proprietate a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, a fost aprobat, conform surselor Profit.ro.
17:20
Scandal mediatic înainte de JO. Portdrapelul R. Moldova: „Nu am susținut niciodată războiul” # TVR Moldova
Portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă, Elizaveta Hlusovici, în vârstă de 18 ani, a fost implicată într-un scandal mediatic cu doar trei zile înainte de startul competiției, după ce presa rusă a susținut că sportiva ar fi afiliată unor grupuri pro-Kremlin pe VKontakte (rețeaua socială utilizată în Federația Rusă). Tânăra schioare respinge acuzațiile și afirmă că nu s-a abonat la astfel de pagini, precizând că situația a afectat-o profund din punct de vedere emoțional.
17:10
Celebrul covor roşu de la Hollywood a ajuns şi în Chişinău, la avanpremiera primului film fantasy autohton, ,,Copacul Evei", ce a avut loc, recent.
16:40
Fosta lideră „ȘOR” din Șoldănești a fost condamnată cu suspendare; Peste 3 milioane lei, confiscate # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 11 februarie 2026 sentința de condamnare a Inesei Diacenco, fosta președintă a Organizației Teritoriale Șoldănești a fostului Partid Politic „ȘOR”. Aceasta a fost recunoscută vinovată de acceptarea finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat condus de fostul președinte Ilan Șor, în perioada iulie–octombrie 2022.
16:10
Vladimir Botezatu are o poveste de viață, care poate să inspire pe mulți dintre noi. Încă de la 14 ani, muncea ca să-și câștige primii bani de buzunar.
15:40
Mandatul vacant al Anastasiei Nichita a fost preluat de Tatiana Rotari: Ce avere a declarat? # TVR Moldova
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat mandatul de deputat al Tatianei Rotari, candidat supleant pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost luată joi, 12 februarie.
15:30
Descalificat pentru casca memorială. Zelenski: „Curajul valorează mai mult decât orice medalie” # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat decizia CIO de a-l descalifica pe atletul de skeleton Vladislav Gheraskevici, spunând că aceasta nu respectă principiile Olimpismului, bazate pe echitate și sprijin pentru pace. Sportivul a fost exclus din cauza căștii sale, pe care erau imagini cu atleți uciși în război.
15:30
Avertizare meteorologică: Cod Galben de ceață valabil de joi seară până vineri dimineață # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de ceață. Avertizarea meteorologilor intră în vigoare joi, 12 februarie, ora 20:00 și durează până vineri, 13 februarie, ora 12:00.
15:10
Transportatorii au protestat la ANTA: gara improvizată pe str. Calea Moșilor, motiv de nemulțumire # TVR Moldova
A fost protest azi în fața Agenției Naționale Transport Auto, iar organizatorii au adus zeci de autocare și microbuze. Transportatori din mai multe raioane ale Republicii Moldova și-au parcat mașinile pe ambele sensuri ale străzii Piața Gării din Chișinău. Ei acuză ANTA că ar tolera activitatea ilegală a unei autogări improvizate pe strada Calea Moșilor, în apropierea Gării de Nord. Reprezentanții ANTA resping acuzațiile și susțin că acțiunea ar avea la bază interese personale și încercări de manipulare a opiniei publice.
14:40
Mai multe persoane cercetate pentru deposedarea ilegală a unei nave de 26 mln de dolari # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii PCCOCS investighează penal mai multe persoane din Chișinău în legătură cu deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari.
14:10
Declarațiile controversate ale ambasadorului rus, Oleg Ozerov, făcute într-un interviu acordat cu alcool și trabuc pe masă, continuă să provoace indignare la Chișinău. Autorităţile vorbesc despre cităm "tupeu imperialist" și comportament nedemn de un diplomat. O parte a opoziției preferă, deocamdată, să păstreze tăcerea. Igor Dodon susține că nu a văzut încă interviul, dar va veni ulterior cu o reacție.
14:00
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a comentat dosarul „Sacoșa”, în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus silit la următoarea ședință. Dodon a evitat să dezvăluie ce conținea sacoșa și a spus că „întrebați-l pe Plahotniuc, eu nu am pus mâna”. El a subliniat că a colaborat permanent cu justiția și nu intenționează să părăsească țara.
14:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, așteptat astăzi în fața instanței pentru a da primele declarații în dosarul „Frauda Bancară”, nu a putut fi audiat din cauza stării de sănătate. Fostul lider PDM a declarat că se simte rău și că a venit la ședință doar pentru a nu crea impresia unei lipse de respect față de instanță. Plahotniuc susține că a răcit și are o viroză, motiv pentru care nu poate face declarații.
13:50
Grosu, după incidentul cu mașina reținută: „Banditism sub acoperirea mandatului de deputat” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reactionat după incidentul în care au fost implicați deputații Partidului "Democrația Acasă", Sergiu Ștefanco și Ana Țurcan-Oboroc. Aceștia au intrat neautorizat intr-o parcare special și au scos o mașină reținută de autoritati. Igor Grosu a numit această acțiune "o formă de banditism" și a precizat că deputatii vor fi sancționați. Cei vizati sustin că au intervenit legal.
13:10
Procurorul anticorupție Victor Cazacu va fi reevaluat. CSP a respins raportul Comisiei de evaluare # TVR Moldova
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu, va fi reevaluat. Decizia a fost luată joi, 12 februarie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), unde membrii au votat unanim pentru respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor.
Ieri
12:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc este aşteptat astăzi în faţa instanţei pentru a face declaraţii în dosarul "Frauda Bancară", în care e judecat.
12:40
„Amendat și cu permisul suspendat”: un șofer a fost prins cu BMW la 155 km/h pe centura Chișinăului # TVR Moldova
Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a fost oprit de polițiști în timp ce conducea cu 155 km/h pe centura municipiului Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției.
12:40
Igor Grosu, despre conflictul de la Dereneu: Asistăm la un conflict între ortodocși și ortodocși # TVR Moldova
„Asistăm la un conflict între ortodocși și ortodocși, acolo sunt niște ambiții care tare departe sunt de credință și de religie”, spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu referire la conflictul dintre cele două mitropolii de la biserica din Dereneu, Călărași.
12:10
Evgheni Șevciuk a făcut o favoare R. Moldova atunci când s-a plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pe Republica Moldova și Rusia pentru că nu i-au asigurat drepturile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
11:40
Fără reintegrare, oamenii de afaceri din stânga Nistrului pierd accesul la piața UE, spune Chiveri # TVR Moldova
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, avertizează comunitatea de business din regiunea transnistreană că, odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, mecanismele actuale de liber schimb vor dispărea, iar companiile din stânga Nistrului riscă să piardă accesul la piața UE dacă nu va fi realizată reintegrarea țării.
11:20
MONO SPACE, un nou spațiu pentru creatorii de conținut și organizatorii de evenimente din Chișinău # TVR Moldova
Mono Space este un spațiu dedicat creatorilor de conținut și organizatorilor de evenimente, amplasat în Chișinău, într-o zonă centrală, în incinta clădirii Novum. Spațiu este conceput pentru cei care au nevoie de un cadru adaptabil, funcțional și ușor de integrat în diverse formate de lucru.
11:10
11:10
Un nou episod în ancheta finanțării ilicite a partidelor. CNA a reținut un bărbat din Chișinău # TVR Moldova
În această dimineață, 12 februarie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău, care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție.
10:40
Jaf de peste 51.000 de lei la o bancă din Chișinău. Doi tineri au fost trimiși după gratii # TVR Moldova
Doi tineri, unul în vârstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt de 18 ani, din Republica Moldova, au fost condamnați la câte 3 ani și jumătate de închisoare, după ce au comis un jaf la o sucursală bancară din Chișinău.
10:30
Aprobat de ANRE: Energie termică mai ieftină pentru Chișinău și mai scumpă pentru Bălți # TVR Moldova
Chișinăuienii vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de către Termoelectrica S.A. În cadrul ședinței de astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat micșorarea tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica S.A.
10:00
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München. Întrevederi cu lideri de rang înalt # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.
