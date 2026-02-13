Cod galben de ceață și ploi slabe
Agro TV, 13 februarie 2026 17:20
Meteorologii anunță pentru ziua de 14 februarie, Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Pe 14 februarie, noaptea, izolat în jumătatea de sud vor cădea ploi slabe. Pe 15 februarie, dimineața și ziua, pe arii extinse vor cădea precipitații
• • •
Alexandru Harea va conduce Serviciul de Protecție și Pază de Stat, urmând să preia funcția începând cu data de 18 februarie. Decretul de numire a fost semnat pe 12 februarie de președinta Maia Sandu. Noul șef al Serviciul de Protecție și Pază de Stat are o experiență de peste două decenii în cadrul Ministerului Apărării
„O scrisoare ține loc de îmbrățișare” – campanie de solidaritate pentru copiii din Ucraina # Agro TV
O campanie națională de solidaritate dedicată copiilor din Ucraina a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Inițiativa, intitulată „O scrisoare ține loc de îmbrățișare", își propune să promoveze empatia, bunătatea și solidaritatea în rândul elevilor, oferindu-le posibilitatea de a transmite gânduri bune și mesaje de susținere copiilor afectați de război. Scrisorile
Reguli noi pentru grădinile zoologice: autorizații obligatorii și măsuri sporite de protecție a animalelor # Agro TV
Grădinile zoologice din Republica Moldova vor funcționa doar în baza unei autorizații oficiale, iar regulile privind protecția animalelor și conservarea speciilor vor deveni mai stricte. Administratorii vor avea obligația să țină evidența fiecărui exemplar prin registre oficiale. Totodată, grădinile zoologice vor trebui să organizeze programe educaționale și de cercetare pentru public, contribuind la protecția biodiversității.
Locuitorii capitalei vor achita, începând de astăzi, mai puțin pentru energia termică, după ce decizia de reducere a tarifului aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost publicată în Monitorul Oficial. Noul tarif constituie 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decât anterior. Hotărârea a fost adoptată în
Modificări la Codul Educației votate în prima lectură. Schimb de replici între Usatîi și Perciun # Agro TV
Reforma școlilor a reaprins spiritele în Parlament. Deputații au votat în prima lectură, în ședința de joi, 12 februarie modificări ample la Codul Educației, iar dezbaterile au fost marcate de replici tăioase și ironii. Proiectul prevede reorganizarea școlilor cu puțini elevi, revenirea la note în clasa a IV-a, mai multă autonomie financiară pentru instituțiile mari
Noi tensiuni în jurul bisericii din Dereneu. Episcopia de Ungheni și Nisporeni solicită anularea transferului parohiei la Mitropolia Basarabiei și îl acuză pe fostul paroh de falsificarea semnăturilor enoriașilor. Preoții din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni au depus o cerere prealabilă la Ministerul Justiției, prin care solicită anularea documentului emis în 2017 care a
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 14-16 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 32 bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 24 bani, cu
Aproape 2,7 miliarde de lei mai au de primit fermierii din țară de la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură pentru subvențiile post-investiții și plățile complementare din 2024 și 2025. Despre angajamentele de plată și prioritățile pentru anul curent au discutat la Actualitatea la Raport, Diana Coșalîc, directoarea adjunctă AIPA, și Alexandru Bădărău, director
Mii de fermieri spanioli au protestat miercuri în capitala Madrid, unde au intrat cu 500 de tractoare și au blocat principalele artere ale orașului. Agricultorii sunt nemulțumiți de acordul UE cu Mercosur și de reglementările europene din domeniul agricol. Fermierii au pornit dis-de-dimineață din toate provinciile țării, iar pe traseu s-au înregistrat blocaje și opriri
Guvernul a aprobat o nouă normă sanitar-veterinară care consolidează sistemul de prevenire și control al bolilor animale în Republica Moldova. Documentul stabilește criterii clare pentru vaccinare și măsuri sporite de supraveghere. Regulile vizează atât animalele terestre, cât și cele acvatice, din sălbăticie și din captivitate. LUDMILA CATLABUGA, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare: „Implementarea acestor
Guvernul introduce reguli noi pentru siguranța produselor din pește și a celor nealimentare # Agro TV
Guvernul a aprobat noi reglementări menite să sporească siguranța produselor nealimentare și a celor din pește, prin introducerea unor metodologii și reguli sanitare care vor permite identificarea rapidă a riscurilor și intervenția promptă a autorităților. În cazul produselor din pește, au fost stabilite reguli clare privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor. LUDMILA CATLABUGA,
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 13-15 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 11 de bani, cu 02 bani mai puțin. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 92 de bani, cu 02 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de
Vești bune pentru producătorii avicoli din Republica Moldova. Întreg teritoriul țării a fost inclus în lista statelor autorizate să exporte în Uniunea Europeană carne proaspătă de pasăre și produse din carne de pasăre. Decizia a fost adoptată la fârșitul săptămânii trecute de Comisia Europeană. MARIANA GRATII, comunicatoare ANSA: ,,Datorită Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 13 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 33 bani, cu 05 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 27 bani, cu
Meteorologii anunță pentru ziua de 13 februarie, Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În nordul țării, ziua vor fi 4°C, iar noapte 0°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o viteză de până la 9 km/h.
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale" și-a desemnat conducerea în cadrul Adunării Generale a membrilor. În cadrul reuniunii, au fost stabilite și prioritățile strategice pentru anul 2026, într-un context economic marcat de volatilitatea piețelor și provocări logistice regionale. Iurie Rija a fost reconfirmat prin vot unanim în funcția de director executiv,
Un lot de aproape șase tone de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, după ce s-a constatat că produsele erau etichetate necorespunzător. Deși ambalajul ilustra fructe, verificările au arătat că la producerea celor 5.961 de kilograme de
Căldură mai ieftină la Chișinău, dar mai scumpă în nordul Moldovei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife pentru energia termică centralizată. Acestea vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. În capitală, prețul unei gigacalorii livrate de Termoelectrica scade la 2.020 de lei, cu 490 de lei mai puțin
Doi deputați ai partidului „Democrația Acasă" au intrat în vizorul procurorilor, după ce au pătruns neautorizat într-o parcare specială din Cahul și au scos un automobil reținut anterior de poliție. Cazul va fi examinat de Procuratura Cahul. Intervenția deputaților a fost transmisă în direct de Sergiu Stefanco. Imaginile surprind deschiderea porții de acces în parcarea
„Guvernul lucrează 365 de zile pe an" – așa a răspuns premierul Alexandru Munteanu la solicitările privind prezentarea unui raport la 100 de zile de activitate. Șeful Executivului consideră că accentul ar trebui pus pe activitatea zilnică a Guvernului și nu pe un termen simbolic. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministrul Republicii Moldova: ,,Vin niște vești bune din
La Moldexpo surprizele prind contur fără de cortină. Prima întreprindere de producere a covoarelor din Republica Moldova „Floare Carpet" anunță reduceri de 50-70% pentru iubitorii de confort și rafinament. De 48 de ani „Floare Carpet" este alături de voi. Oferta este valabilă până duminică 15 februarie, unde vizitatorii pot alege între covoare clasice și moderne.
S-a deschis expoziția „Fabricat în Moldova", iar la eveniment sunt așteptați circa 65 de mii de vizitatori. Declarația a fost făcută de președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea pentru AGRO TV Moldova. Potrivit acestuia, peste 400 de agenți economici din toate regiunile Republicii Moldova au venit la Chișinău pentru a-și expune produsele.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 28 bani, cu 05 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 25 bani, cu
Remanieri la nivelul secretarilor de stat. Cabinetul de miniștri a decis eliberarea din funcție a doi oficiali și numirea altor doi în structurile Ministerului Finanțelor, Agriculturii și Industriei Alimentare dar și Sănătății. Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor, iar Iurie Scripnic, din funcția de secretar de stat
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 12 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 13 de bani, cu 02 bani mai mult. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 90 de bani. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar
Meteorologii anunță pentru ziua de 12 februarie, temperaturi minime și cer variabil. În nordul țării, ziua vor fi 4°C, iar noapte -2°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o v
Gheața de pe râurile și lacurile din țară este periculoasă, avertizează salvatorii. Potrivit IGSU, în zilele următoare, din cauza oscilațiilor de temperatură, există riscul ca pe stratul de gheață de la suprafața bazinelor acvatice din țară să apară fisuri. Fenomenul sporește riscul de prăbușire și înec, precizează salvatorii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, […] Articolul Salvatorii atenționează că gheața de pe râuri și lacuri este fragilă apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova participă și în acest an la expoziția internațională BIOFACH de la Nürnberg, Germania, cel mai important eveniment global dedicat produselor ecologice. Potrivit asociației de profil din țara noastră, prezența Republicii Moldova la această platformă de referință confirmă dezvoltarea continuă a sectorului ecologic național și interesul producătorilor moldoveni pentru extinderea pe piețele externe, în […] Articolul Șase companii autohtone participă la BIOFACH 2026 apare prima dată în AgroTV.
Rezidenții Republicii Moldova pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional ,,Eugen Doga” doar în lei moldovenești # Agro TV
Noi reguli pe Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” din Chișinău. Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului doar în lei moldovenești. Regula se aplică tuturor spațiilor comerciale din aerogară, inclusiv celor situate înainte de punctul de trecere a frontierei și magazinelor din zona de securitate cu acces restricționat. Potrivit […] Articolul Rezidenții Republicii Moldova pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional ,,Eugen Doga” doar în lei moldovenești apare prima dată în AgroTV.
O femeie din capitală a ars în propriul apartament. Incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului # Agro TV
O femeie din capitală a ars în propria locuință. Tragedia s-a produs în seara zilei de marți, într-un apartament de pe strada Negreșteni din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vecinii au sunat la 112 după ce au observat că din interiorul locuinței ieșea fum dens. Ajunși la locul incendiului pompierii au depistat […] Articolul O femeie din capitală a ars în propriul apartament. Incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului apare prima dată în AgroTV.
Zeci de credincioși și preoți ai Mitropoliei Moldovei rămân în fața bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, Călărași, unde poliția nu le permite accesul. În interior, preotul Alexandru Popa s-a baricadat împreună cu familia sa, deși instanța a decis că lăcașul aparține Mitropoliei Basarabiei. Localnicii au amenajat corturi și ruguri pentru a rezista frigului […] Articolul Conflict violent la biserica din Dereneu, Călărași apare prima dată în AgroTV.
Trei copii și tatăl lor au fost uciși de o dronă rusească la Harkov, a anunțat președintele ucrainean pe rețelele de socializare. Potrivit lui Volodimir Zelenski, mama micuților a supraviețuit atacului, dar a fost internată cu arsuri. Femeia este însărcinată. Drona a căzut peste locuință în timp ce familia se afla în interior. În timpul […] Articolul Trei copii și tatăl lor au fost uciși de o dronă rusească la Harkov apare prima dată în AgroTV.
Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește cazurile și condițiile în care pot fi desemnate laboratoare oficiale, chiar și fără acreditare completă pentru toate metodele utilizate în controalele oficiale. Autoritățile spun că decizia va permite folosirea mai eficientă a resurselor existente și va consolida siguranța alimentară și protecția sănătății publice. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei […] Articolul Condiții noi de desemnare a laboratoarelor în domeniul sănătății plantelor apare prima dată în AgroTV.
Fraudele de pe piața cerealelor din Republica Moldova au cunoscut o intensificare îngrijorătoare. Fermierii sunt contactați de presupuși cumpărători sau vânzători care promit prețuri avantajoase și plăți rapide, dar în realitate marfa fie nu este plătită, fie dispare fără urmă. Autoritățile recomandă vigilență maximă și avertizează că lipsa verificărilor și a contractelor clare poate duce […] Articolul Escrocherii în comerțul cu cereale: fermieri victime ale tranzacțiilor false apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova și Ucraina aprofundează cooperarea strategică pentru integrarea europeană și securitatea energetică # Agro TV
Republica Moldova și Ucraina au decis să-și aprofundeze cooperarea strategică în domeniul integrării europene și securității energetice. Anunțul vine după vizita oficială a prim-ministrului Alexandru Munteanu la Kiev. În capitala ucraineană, șeful Guvernului de la Chișinău a avut întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski, prim-ministra Iulia Sviridenko, dar și alți oficiali de rang înalt. În cadrul […] Articolul Republica Moldova și Ucraina aprofundează cooperarea strategică pentru integrarea europeană și securitatea energetică apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova se pregătește pentru un nou recensământ general agricol, care va face parte din runda mondială 2030. Autoritățile urmează să stabilească anul exact al desfășurării, iar procesul va fi adaptat standardelor europene și internaționale. Ultimul exercițiu de acest fel a avut loc în anul 2011. OLEG CARA, director general al Biroului Național de Statistică: […] Articolul Recensământul general agricol, în pregătire pentru runda 2030 apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii anunță pentru ziua de 11 februarie, vreme rece și cer noros. Vântul va sufla din partea de Sud, cu o viteză de până la 18 de km/h. În nordul țării, ziua vor fi 2°C, iar noapte -6°C. Vântul va sufla din partea de Sud, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona […] Articolul Vreme rece în toată țara, cu cer noros apare prima dată în AgroTV.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a devenit cel mai dinamic aeroport mediu din Europa. Acesta a înregistrat în 2025 o creștere record a traficului de pasageri de 46,8%, mult peste media europeană de 4,4%, arată datele Consiliului Internațional al Aeroporturilor. Conform raportului, ritmul de dezvoltare al Aeroportului Chișinău a fost de peste zece ori mai […] Articolul Aeroportul Chișinău, lider european în 2025 apare prima dată în AgroTV.
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” marchează, în 2026, 60 de ani de existență. Ministerul Culturii a prezentat astăzi programul ediției jubiliare, care se va desfășura în luna martie, sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”, reunind peste 25 de spectacole în Chișinău și concerte în mai multe localități din țară. Programul celei de-a 60-a ediții […] Articolul Festivalul „Mărțișor” marchează 60 de ani cu zeci de spectacole în toată țara apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 23 bani, cu 07 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 23 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
După ce în mediul online au apărut imagini cu facturi mari la energie și mesaje ale unor consumatori nemulțumiți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații. Instituția precizează că suma totală indicată în facturi este influențată de mai mulți factori cumulativi, nu doar de prețul reglementat. Potrivit ANRE, unele facturi pot include […] Articolul De ce unele facturi din ianuarie sunt mai mari: explicațiile ANRE apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 11 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 11 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 90 de bani, cu 03 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 11 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Cel puțin 50 de mii de hectare de porumb au rămas nerecoltate în Republica Moldova, iar aproximativ 250 de mii de tone, adică aproape 20 la sută din recoltă se află încă pe câmp. Agricultorii spun că precipitațiile din toamnă au făcut imposibil accesul utilajelor agricole. IURIE RIJA, director executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor […] Articolul 50 de mii de hectare de porumb au rămas nerecoltate din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
Vești bune pentru sute de mii de familii din Republica Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Sumele sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor și deja pot fi ridicate de la oficiile poștale, în baza actului de identitate. Sprijinul este acordat pentru aproape 622 […] Articolul A început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie apare prima dată în AgroTV.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, prima de când este la guvernare. Acesta este însoțit de miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu. Premierul a oferit câteva detalii despre vizită, în timp ce se afla în tren. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova: ,,O să discutăm cu colegii […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în vizită oficială la Kiev apare prima dată în AgroTV.
Vinurile Moldovei, promovate la Wine Paris 2026: 26 de crame și peste 120 de vinuri prezentate publicului internațional # Agro TV
Republica Moldova își consolidează poziția pe piața internațională a vinului prin participarea la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole mondiale. Producătorii autohtoni prezintă zeci de vinuri și băuturi spirtoase, într-o amplă campanie de promovare a tradiției și inovației din sector. ȘTEFAN IAMANDI, director ONVV: ,, Descoperiți 26 de crame […] Articolul Vinurile Moldovei, promovate la Wine Paris 2026: 26 de crame și peste 120 de vinuri prezentate publicului internațional apare prima dată în AgroTV.
Problemele actuale din agricultură, dezbătute la emisiunea „Actualitatea la Raport” de la Agro TV Moldova # Agro TV
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii: calamități naturale, pierderi financiare masive și nemulțumiri tot mai vocale ale fermierilor față de politicile statului. Alexandr Trubca, vicepreședintele Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară și Sergiu Veșca, președintele Consiliului Asociațiilor cu Profil Agroalimentar și director executiv al Federației Naționale […] Articolul Problemele actuale din agricultură, dezbătute la emisiunea „Actualitatea la Raport” de la Agro TV Moldova apare prima dată în AgroTV.
Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit un miliard de dolari # Agro TV
Cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente ale Moldova Innovation Technology Park a depășit, în 2025, pragul simbolic de un miliard de dolari, înregistrând o creștere de 24,3% față de anul precedent și de aproximativ zece ori comparativ cu anul 2018, când acesta a fost creat. Datele preliminare au fost prezentate în cadrul unei conferințe […] Articolul Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit un miliard de dolari apare prima dată în AgroTV.
Consilierii socialiști din Bălți cer demisia primarului Alexandr Petkov. Aceștia susțin că orașul se află de mai bine de doi ani într-o criză profundă, nu înregistrează progrese, nu a reușit să atragă investiții și se confruntă cu mai multe probleme de ordin social și comunitar. Contactat de Agro TV Moldova, Aleksandr Petkov nu a răspuns […] Articolul Consilierii PSRM cer din nou demisia primarului Alexandr Petkov apare prima dată în AgroTV.
