Lot de aproape 6 tone de bomboane, reținut la frontiera Leușeni

16:30

Câteva loturi de lapte praf au fost retrase din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre mai multe formule care nu corespund noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Potrivit ANSA, în urma controalelor s-au depistat nereguli la mai multe loturi de lapte praf produse de Danone. Prin urmare, consumatorii care […] Articolul Formulă pentru sugari, rechemată de ANSA apare prima dată în AgroTV.