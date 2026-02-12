Căldură mai ieftină la Chișinău, dar mai scumpă în nordul Moldovei
Agro TV, 12 februarie 2026 16:10
Căldură mai ieftină la Chișinău, dar mai scumpă în nordul Moldovei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife pentru energia termică centralizată. Acestea vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. În capitală, prețul unei gigacalorii livrate de Termoelectrica scade la 2.020 de lei, cu 490 de lei mai puțin
• • •
Acum 5 minute
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 13-15 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 11 de bani, cu 02 bani mai puțin. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 92 de bani, cu 02 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de
Acum 10 minute
16:20
Vești bune pentru producătorii avicoli din Republica Moldova. Întreg teritoriul țării a fost inclus în lista statelor autorizate să exporte în Uniunea Europeană carne proaspătă de pasăre și produse din carne de pasăre. Decizia a fost adoptată la fârșitul săptămânii trecute de Comisia Europeană. MARIANA GRATII, comunicatoare ANSA: ,,Datorită Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care
16:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 13 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 33 bani, cu 05 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 27 bani, cu
16:20
Meteorologii anunță pentru ziua de 13 februarie, Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În nordul țării, ziua vor fi 4°C, iar noapte 0°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o viteză de până la 9 km/h.
16:20
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale" și-a desemnat conducerea în cadrul Adunării Generale a membrilor. În cadrul reuniunii, au fost stabilite și prioritățile strategice pentru anul 2026, într-un context economic marcat de volatilitatea piețelor și provocări logistice regionale. Iurie Rija a fost reconfirmat prin vot unanim în funcția de director executiv,
Acum 30 minute
16:10
Un lot de aproape șase tone de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, după ce s-a constatat că produsele erau etichetate necorespunzător. Deși ambalajul ilustra fructe, verificările au arătat că la producerea celor 5.961 de kilograme de
16:10
Acum 4 ore
13:10
Doi deputați ai partidului „Democrația Acasă" au intrat în vizorul procurorilor, după ce au pătruns neautorizat într-o parcare specială din Cahul și au scos un automobil reținut anterior de poliție. Cazul va fi examinat de Procuratura Cahul. Intervenția deputaților a fost transmisă în direct de Sergiu Stefanco. Imaginile surprind deschiderea porții de acces în parcarea
12:50
„Guvernul lucrează 365 de zile pe an" – așa a răspuns premierul Alexandru Munteanu la solicitările privind prezentarea unui raport la 100 de zile de activitate. Șeful Executivului consideră că accentul ar trebui pus pe activitatea zilnică a Guvernului și nu pe un termen simbolic. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministrul Republicii Moldova: ,,Vin niște vești bune din
Acum 6 ore
12:20
La Moldexpo surprizele prind contur fără de cortină. Prima întreprindere de producere a covoarelor din Republica Moldova „Floare Carpet" anunță reduceri de 50-70% pentru iubitorii de confort și rafinament. De 48 de ani „Floare Carpet" este alături de voi. Oferta este valabilă până duminică 15 februarie, unde vizitatorii pot alege între covoare clasice și moderne.
Acum 24 ore
19:30
S-a deschis expoziția „Fabricat în Moldova", iar la eveniment sunt așteptați circa 65 de mii de vizitatori. Declarația a fost făcută de președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea pentru AGRO TV Moldova. Potrivit acestuia, peste 400 de agenți economici din toate regiunile Republicii Moldova au venit la Chișinău pentru a-și expune produsele.
18:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 28 bani, cu 05 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 25 bani, cu
17:50
Remanieri la nivelul secretarilor de stat. Cabinetul de miniștri a decis eliberarea din funcție a doi oficiali și numirea altor doi în structurile Ministerului Finanțelor, Agriculturii și Industriei Alimentare dar și Sănătății. Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor, iar Iurie Scripnic, din funcția de secretar de stat
17:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 12 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 13 de bani, cu 02 bani mai mult. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 90 de bani. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar
17:50
Meteorologii anunță pentru ziua de 12 februarie, temperaturi minime și cer variabil. În nordul țării, ziua vor fi 4°C, iar noapte -2°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime de 6°C și minime de 1°C. În sudul
17:40
Gheața de pe râurile și lacurile din țară este periculoasă, avertizează salvatorii. Potrivit IGSU, în zilele următoare, din cauza oscilațiilor de temperatură, există riscul ca pe stratul de gheață de la suprafața bazinelor acvatice din țară să apară fisuri. Fenomenul sporește riscul de prăbușire și înec, precizează salvatorii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
17:40
Republica Moldova participă și în acest an la expoziția internațională BIOFACH de la Nürnberg, Germania, cel mai important eveniment global dedicat produselor ecologice. Potrivit asociației de profil din țara noastră, prezența Republicii Moldova la această platformă de referință confirmă dezvoltarea continuă a sectorului ecologic național și interesul producătorilor moldoveni pentru extinderea pe piețele externe, în
17:40
Rezidenții Republicii Moldova pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional ,,Eugen Doga” doar în lei moldovenești # Agro TV
Noi reguli pe Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga" din Chișinău. Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului doar în lei moldovenești. Regula se aplică tuturor spațiilor comerciale din aerogară, inclusiv celor situate înainte de punctul de trecere a frontierei și magazinelor din zona de securitate cu acces restricționat. Potrivit
17:30
O femeie din capitală a ars în propriul apartament. Incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului # Agro TV
O femeie din capitală a ars în propria locuință. Tragedia s-a produs în seara zilei de marți, într-un apartament de pe strada Negreșteni din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vecinii au sunat la 112 după ce au observat că din interiorul locuinței ieșea fum dens. Ajunși la locul incendiului pompierii au depistat
17:10
Zeci de credincioși și preoți ai Mitropoliei Moldovei rămân în fața bisericii „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, Călărași, unde poliția nu le permite accesul. În interior, preotul Alexandru Popa s-a baricadat împreună cu familia sa, deși instanța a decis că lăcașul aparține Mitropoliei Basarabiei. Localnicii au amenajat corturi și ruguri pentru a rezista frigului
17:10
Trei copii și tatăl lor au fost uciși de o dronă rusească la Harkov, a anunțat președintele ucrainean pe rețelele de socializare. Potrivit lui Volodimir Zelenski, mama micuților a supraviețuit atacului, dar a fost internată cu arsuri. Femeia este însărcinată. Drona a căzut peste locuință în timp ce familia se afla în interior. În timpul
17:10
Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește cazurile și condițiile în care pot fi desemnate laboratoare oficiale, chiar și fără acreditare completă pentru toate metodele utilizate în controalele oficiale. Autoritățile spun că decizia va permite folosirea mai eficientă a resurselor existente și va consolida siguranța alimentară și protecția sănătății publice. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei
17:00
Fraudele de pe piața cerealelor din Republica Moldova au cunoscut o intensificare îngrijorătoare. Fermierii sunt contactați de presupuși cumpărători sau vânzători care promit prețuri avantajoase și plăți rapide, dar în realitate marfa fie nu este plătită, fie dispare fără urmă. Autoritățile recomandă vigilență maximă și avertizează că lipsa verificărilor și a contractelor clare poate duce
17:00
Republica Moldova și Ucraina aprofundează cooperarea strategică pentru integrarea europeană și securitatea energetică # Agro TV
Republica Moldova și Ucraina au decis să-și aprofundeze cooperarea strategică în domeniul integrării europene și securității energetice. Anunțul vine după vizita oficială a prim-ministrului Alexandru Munteanu la Kiev. În capitala ucraineană, șeful Guvernului de la Chișinău a avut întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski, prim-ministra Iulia Sviridenko, dar și alți oficiali de rang înalt. În cadrul
17:00
Republica Moldova se pregătește pentru un nou recensământ general agricol, care va face parte din runda mondială 2030. Autoritățile urmează să stabilească anul exact al desfășurării, iar procesul va fi adaptat standardelor europene și internaționale. Ultimul exercițiu de acest fel a avut loc în anul 2011. OLEG CARA, director general al Biroului Național de Statistică:
Ieri
00:40
Meteorologii anunță pentru ziua de 11 februarie, vreme rece și cer noros. Vântul va sufla din partea de Sud, cu o viteză de până la 18 de km/h. În nordul țării, ziua vor fi 2°C, iar noapte -6°C. Vântul va sufla din partea de Sud, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona
00:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău a devenit cel mai dinamic aeroport mediu din Europa. Acesta a înregistrat în 2025 o creștere record a traficului de pasageri de 46,8%, mult peste media europeană de 4,4%, arată datele Consiliului Internațional al Aeroporturilor. Conform raportului, ritmul de dezvoltare al Aeroportului Chișinău a fost de peste zece ori mai
00:30
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor" marchează, în 2026, 60 de ani de existență. Ministerul Culturii a prezentat astăzi programul ediției jubiliare, care se va desfășura în luna martie, sub sloganul „Bucuria de a fi împreună", reunind peste 25 de spectacole în Chișinău și concerte în mai multe localități din țară. Programul celei de-a 60-a ediții
10 februarie 2026
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 23 bani, cu 07 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 23 bani, cu
16:40

16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 11 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 11 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 90 de bani, cu 03 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 11 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Cel puțin 50 de mii de hectare de porumb au rămas nerecoltate în Republica Moldova, iar aproximativ 250 de mii de tone, adică aproape 20 la sută din recoltă se află încă pe câmp. Agricultorii spun că precipitațiile din toamnă au făcut imposibil accesul utilajelor agricole. IURIE RIJA, director executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor […] Articolul 50 de mii de hectare de porumb au rămas nerecoltate din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
16:30
Vești bune pentru sute de mii de familii din Republica Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Sumele sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor și deja pot fi ridicate de la oficiile poștale, în baza actului de identitate. Sprijinul este acordat pentru aproape 622 […] Articolul A început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie apare prima dată în AgroTV.
16:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, prima de când este la guvernare. Acesta este însoțit de miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu. Premierul a oferit câteva detalii despre vizită, în timp ce se afla în tren. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova: ,,O să discutăm cu colegii […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în vizită oficială la Kiev apare prima dată în AgroTV.
16:30
Vinurile Moldovei, promovate la Wine Paris 2026: 26 de crame și peste 120 de vinuri prezentate publicului internațional # Agro TV
Republica Moldova își consolidează poziția pe piața internațională a vinului prin participarea la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole mondiale. Producătorii autohtoni prezintă zeci de vinuri și băuturi spirtoase, într-o amplă campanie de promovare a tradiției și inovației din sector. ȘTEFAN IAMANDI, director ONVV: ,, Descoperiți 26 de crame […] Articolul Vinurile Moldovei, promovate la Wine Paris 2026: 26 de crame și peste 120 de vinuri prezentate publicului internațional apare prima dată în AgroTV.
16:20
Problemele actuale din agricultură, dezbătute la emisiunea „Actualitatea la Raport” de la Agro TV Moldova # Agro TV
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii: calamități naturale, pierderi financiare masive și nemulțumiri tot mai vocale ale fermierilor față de politicile statului. Alexandr Trubca, vicepreședintele Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară și Sergiu Veșca, președintele Consiliului Asociațiilor cu Profil Agroalimentar și director executiv al Federației Naționale […] Articolul Problemele actuale din agricultură, dezbătute la emisiunea „Actualitatea la Raport” de la Agro TV Moldova apare prima dată în AgroTV.
16:20
Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit un miliard de dolari # Agro TV
Cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente ale Moldova Innovation Technology Park a depășit, în 2025, pragul simbolic de un miliard de dolari, înregistrând o creștere de 24,3% față de anul precedent și de aproximativ zece ori comparativ cu anul 2018, când acesta a fost creat. Datele preliminare au fost prezentate în cadrul unei conferințe […] Articolul Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit un miliard de dolari apare prima dată în AgroTV.
9 februarie 2026
18:20
Consilierii socialiști din Bălți cer demisia primarului Alexandr Petkov. Aceștia susțin că orașul se află de mai bine de doi ani într-o criză profundă, nu înregistrează progrese, nu a reușit să atragă investiții și se confruntă cu mai multe probleme de ordin social și comunitar. Contactat de Agro TV Moldova, Aleksandr Petkov nu a răspuns […] Articolul Consilierii PSRM cer din nou demisia primarului Alexandr Petkov apare prima dată în AgroTV.
18:20
Furtuna Marta face ravagii în Spania și Portugalia: 2 morți și peste 11.000 de oameni evacuați # Agro TV
Spania și Portugalia sunt încercate din nou. După furtuna „Leonardo”, țările au fost lovite de furtuna „Marta”, care a provocat inundații severe. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate, trenurile sunt oprite, iar sute de drumuri au fost blocate de copaci. În Portugalia, un bărbat de aproximativ 70 de ani și-a pierdut viața după ce […] Articolul Furtuna Marta face ravagii în Spania și Portugalia: 2 morți și peste 11.000 de oameni evacuați apare prima dată în AgroTV.
16:40
Termoelectrica a depus pe 9 februarie un demers de ajustare a tarifelor pentru energia electrică și termică livrată consumatorilor în anul 2026. Instituția nu a precizat însă valoarea exactă a noilor tarife, menționând că modificarea este influențată direct de scăderea prețului reglementat pentru gazele naturale. Reprezentanții Termoelectrica explică că ajustarea tarifelor respectă cadrul normativ în […] Articolul Termoelectrica cere ajustarea tarifelor după scăderea prețului la gaze apare prima dată în AgroTV.
16:40
Elevii din Chișinău au revenit la ore cu prezență fizică, în timp ce unele instituții din țară lecțiile se desfășoară în continuare în regim online sau mixt. Între timp, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar autoritățile au mobilizat sute de muncitori și utilaje pentru a combate poleiul […] Articolul Intervenții masive pe drumurile naționale și în Capitală: elevii revin la școală apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 18 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 10 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 10 de bani, cu 03 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 93 de bani, cu 09 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 10 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Nota „10” la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat va fi mai ușor de obținut. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia. Prin urmare, lista testelor recunoscute pentru nota maximă a fost extinsă, prin includerea Oxford Test of English și Oxford Test of English […] Articolul Nota „10” la Bac, mai accesibilă: reguli simplificate apare prima dată în AgroTV.
16:30
Câteva loturi de lapte praf au fost retrase din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre mai multe formule care nu corespund noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Potrivit ANSA, în urma controalelor s-au depistat nereguli la mai multe loturi de lapte praf produse de Danone. Prin urmare, consumatorii care […] Articolul Formulă pentru sugari, rechemată de ANSA apare prima dată în AgroTV.
16:30
Meteorologii anunță pentru ziua de 10 februarie, vreme rece și cer variabil. Vântul va sufla din partea de Sud – Est, cu o viteză de până la 27 de km/h. În nordul țării, ziua vor fi -5°C, iar noapte -16°C. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime de -3°C și minime de […] Articolul Vreme rece, iar termometrele vor arăta până la -16°C apare prima dată în AgroTV.
16:20
Criză economică fără precedent în stânga Nistrului: cea mai gravă prăbușire din ultimii 25 de ani # Agro TV
Economia regiunii transnistrene traversează cea mai dificilă perioadă din ultimul sfert de secol, marcată de scăderi puternice ale producției industriale, veniturilor populației și exporturilor. Constatările aparțin analistului economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, analist economic: ,,În stânga Nistrului s-au confruntat cu cea mai mare criză la anumite capitole din 1989 până în prezent, iar la creșterea […] Articolul Criză economică fără precedent în stânga Nistrului: cea mai gravă prăbușire din ultimii 25 de ani apare prima dată în AgroTV.
16:20
Un consilier local din Chițcanii Vechi și Consiliul raional Teleneștiși riscă să-i fie confiscată averea, după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat discrepanțe majore între proprietățile declarate și veniturile obținute de acesta și familia sa. Potrivit ANI, la consilierul din Telenești și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii […] Articolul Un consilier din Telenești a fost prins de ANI cu nereguli în declarația de avere apare prima dată în AgroTV.
16:00
Ministerul Agriculturii: „ANSA nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină” # Agro TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină, a declarat pentru AGRO TV Moldova secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu. Potrivit acestuia, laboratoarele performante necesită investiții enorme, iar din acest motiv autoritățile noastre colaborează cu laboratoarele statelor europene. Reacția ministerului vine după ce […] Articolul Ministerul Agriculturii: „ANSA nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină” apare prima dată în AgroTV.
6 februarie 2026
16:40
Ploile torențiale din 5 și 6 februarie au provocat inundații și alunecări de teren în 21 de localități din cinci județe ale României. În Buzău, aflat sub Cod roșu hidrologic, autoritățile au emis mesaje RO-ALERT și acționează pentru evacuarea apei din gospodării. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău și IGSU, în intervalul 5 februarie, […] Articolul Cod roșu de inundații în România apare prima dată în AgroTV.
