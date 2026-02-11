Recensământul general agricol, în pregătire pentru runda 2030
Agro TV, 11 februarie 2026 17:00
Republica Moldova se pregătește pentru un nou recensământ general agricol, care va face parte din runda mondială 2030. Autoritățile urmează să stabilească anul exact al desfășurării, iar procesul va fi adaptat standardelor europene și internaționale. Ultimul exercițiu de acest fel a avut loc în anul 2011. OLEG CARA, director general al Biroului Național de Statistică: […] Articolul Recensământul general agricol, în pregătire pentru runda 2030 apare prima dată în AgroTV.
• • •
Acum 10 minute
17:10
Zeci de credincioși și preoți ai Mitropoliei Moldovei rămân în fața bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, Călărași, unde poliția nu le permite accesul. În interior, preotul Alexandru Popa s-a baricadat împreună cu familia sa, deși instanța a decis că lăcașul aparține Mitropoliei Basarabiei. Localnicii au amenajat corturi și ruguri pentru a rezista frigului […] Articolul Conflict violent la biserica din Dereneu, Călărași apare prima dată în AgroTV.
17:10
Trei copii și tatăl lor au fost uciși de o dronă rusească la Harkov, a anunțat președintele ucrainean pe rețelele de socializare. Potrivit lui Volodimir Zelenski, mama micuților a supraviețuit atacului, dar a fost internată cu arsuri. Femeia este însărcinată. Drona a căzut peste locuință în timp ce familia se afla în interior. În timpul […] Articolul Trei copii și tatăl lor au fost uciși de o dronă rusească la Harkov apare prima dată în AgroTV.
17:10
Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește cazurile și condițiile în care pot fi desemnate laboratoare oficiale, chiar și fără acreditare completă pentru toate metodele utilizate în controalele oficiale. Autoritățile spun că decizia va permite folosirea mai eficientă a resurselor existente și va consolida siguranța alimentară și protecția sănătății publice. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei […] Articolul Condiții noi de desemnare a laboratoarelor în domeniul sănătății plantelor apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
17:00
Fraudele de pe piața cerealelor din Republica Moldova au cunoscut o intensificare îngrijorătoare. Fermierii sunt contactați de presupuși cumpărători sau vânzători care promit prețuri avantajoase și plăți rapide, dar în realitate marfa fie nu este plătită, fie dispare fără urmă. Autoritățile recomandă vigilență maximă și avertizează că lipsa verificărilor și a contractelor clare poate duce […] Articolul Escrocherii în comerțul cu cereale: fermieri victime ale tranzacțiilor false apare prima dată în AgroTV.
17:00
Republica Moldova și Ucraina aprofundează cooperarea strategică pentru integrarea europeană și securitatea energetică # Agro TV
Republica Moldova și Ucraina au decis să-și aprofundeze cooperarea strategică în domeniul integrării europene și securității energetice. Anunțul vine după vizita oficială a prim-ministrului Alexandru Munteanu la Kiev. În capitala ucraineană, șeful Guvernului de la Chișinău a avut întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski, prim-ministra Iulia Sviridenko, dar și alți oficiali de rang înalt. În cadrul […] Articolul Republica Moldova și Ucraina aprofundează cooperarea strategică pentru integrarea europeană și securitatea energetică apare prima dată în AgroTV.
17:00
Acum 24 ore
00:40
Meteorologii anunță pentru ziua de 11 februarie, vreme rece și cer noros. Vântul va sufla din partea de Sud, cu o viteză de până la 18 de km/h. În nordul țării, ziua vor fi 2°C, iar noapte -6°C. Vântul va sufla din partea de Sud, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona […] Articolul Vreme rece în toată țara, cu cer noros apare prima dată în AgroTV.
00:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a devenit cel mai dinamic aeroport mediu din Europa. Acesta a înregistrat în 2025 o creștere record a traficului de pasageri de 46,8%, mult peste media europeană de 4,4%, arată datele Consiliului Internațional al Aeroporturilor. Conform raportului, ritmul de dezvoltare al Aeroportului Chișinău a fost de peste zece ori mai […] Articolul Aeroportul Chișinău, lider european în 2025 apare prima dată în AgroTV.
00:30
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” marchează, în 2026, 60 de ani de existență. Ministerul Culturii a prezentat astăzi programul ediției jubiliare, care se va desfășura în luna martie, sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”, reunind peste 25 de spectacole în Chișinău și concerte în mai multe localități din țară. Programul celei de-a 60-a ediții […] Articolul Festivalul „Mărțișor” marchează 60 de ani cu zeci de spectacole în toată țara apare prima dată în AgroTV.
Ieri
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 23 bani, cu 07 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 23 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:40
După ce în mediul online au apărut imagini cu facturi mari la energie și mesaje ale unor consumatori nemulțumiți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații. Instituția precizează că suma totală indicată în facturi este influențată de mai mulți factori cumulativi, nu doar de prețul reglementat. Potrivit ANRE, unele facturi pot include […] Articolul De ce unele facturi din ianuarie sunt mai mari: explicațiile ANRE apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 11 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 11 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 90 de bani, cu 03 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 11 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Cel puțin 50 de mii de hectare de porumb au rămas nerecoltate în Republica Moldova, iar aproximativ 250 de mii de tone, adică aproape 20 la sută din recoltă se află încă pe câmp. Agricultorii spun că precipitațiile din toamnă au făcut imposibil accesul utilajelor agricole. IURIE RIJA, director executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor […] Articolul 50 de mii de hectare de porumb au rămas nerecoltate din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
16:30
Vești bune pentru sute de mii de familii din Republica Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Sumele sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor și deja pot fi ridicate de la oficiile poștale, în baza actului de identitate. Sprijinul este acordat pentru aproape 622 […] Articolul A început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie apare prima dată în AgroTV.
16:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, prima de când este la guvernare. Acesta este însoțit de miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu. Premierul a oferit câteva detalii despre vizită, în timp ce se afla în tren. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova: ,,O să discutăm cu colegii […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în vizită oficială la Kiev apare prima dată în AgroTV.
16:30
Vinurile Moldovei, promovate la Wine Paris 2026: 26 de crame și peste 120 de vinuri prezentate publicului internațional # Agro TV
Republica Moldova își consolidează poziția pe piața internațională a vinului prin participarea la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole mondiale. Producătorii autohtoni prezintă zeci de vinuri și băuturi spirtoase, într-o amplă campanie de promovare a tradiției și inovației din sector. ȘTEFAN IAMANDI, director ONVV: ,, Descoperiți 26 de crame […] Articolul Vinurile Moldovei, promovate la Wine Paris 2026: 26 de crame și peste 120 de vinuri prezentate publicului internațional apare prima dată în AgroTV.
16:20
Problemele actuale din agricultură, dezbătute la emisiunea „Actualitatea la Raport” de la Agro TV Moldova # Agro TV
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii: calamități naturale, pierderi financiare masive și nemulțumiri tot mai vocale ale fermierilor față de politicile statului. Alexandr Trubca, vicepreședintele Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară și Sergiu Veșca, președintele Consiliului Asociațiilor cu Profil Agroalimentar și director executiv al Federației Naționale […] Articolul Problemele actuale din agricultură, dezbătute la emisiunea „Actualitatea la Raport” de la Agro TV Moldova apare prima dată în AgroTV.
16:20
Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit un miliard de dolari # Agro TV
Cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente ale Moldova Innovation Technology Park a depășit, în 2025, pragul simbolic de un miliard de dolari, înregistrând o creștere de 24,3% față de anul precedent și de aproximativ zece ori comparativ cu anul 2018, când acesta a fost creat. Datele preliminare au fost prezentate în cadrul unei conferințe […] Articolul Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit un miliard de dolari apare prima dată în AgroTV.
9 februarie 2026
18:20
Consilierii socialiști din Bălți cer demisia primarului Alexandr Petkov. Aceștia susțin că orașul se află de mai bine de doi ani într-o criză profundă, nu înregistrează progrese, nu a reușit să atragă investiții și se confruntă cu mai multe probleme de ordin social și comunitar. Contactat de Agro TV Moldova, Aleksandr Petkov nu a răspuns […] Articolul Consilierii PSRM cer din nou demisia primarului Alexandr Petkov apare prima dată în AgroTV.
18:20
Furtuna Marta face ravagii în Spania și Portugalia: 2 morți și peste 11.000 de oameni evacuați # Agro TV
Spania și Portugalia sunt încercate din nou. După furtuna „Leonardo”, țările au fost lovite de furtuna „Marta”, care a provocat inundații severe. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate, trenurile sunt oprite, iar sute de drumuri au fost blocate de copaci. În Portugalia, un bărbat de aproximativ 70 de ani și-a pierdut viața după ce […] Articolul Furtuna Marta face ravagii în Spania și Portugalia: 2 morți și peste 11.000 de oameni evacuați apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Termoelectrica a depus pe 9 februarie un demers de ajustare a tarifelor pentru energia electrică și termică livrată consumatorilor în anul 2026. Instituția nu a precizat însă valoarea exactă a noilor tarife, menționând că modificarea este influențată direct de scăderea prețului reglementat pentru gazele naturale. Reprezentanții Termoelectrica explică că ajustarea tarifelor respectă cadrul normativ în […] Articolul Termoelectrica cere ajustarea tarifelor după scăderea prețului la gaze apare prima dată în AgroTV.
16:40
Elevii din Chișinău au revenit la ore cu prezență fizică, în timp ce unele instituții din țară lecțiile se desfășoară în continuare în regim online sau mixt. Între timp, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar autoritățile au mobilizat sute de muncitori și utilaje pentru a combate poleiul […] Articolul Intervenții masive pe drumurile naționale și în Capitală: elevii revin la școală apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 18 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 10 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 10 de bani, cu 03 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 93 de bani, cu 09 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 10 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Nota „10” la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat va fi mai ușor de obținut. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia. Prin urmare, lista testelor recunoscute pentru nota maximă a fost extinsă, prin includerea Oxford Test of English și Oxford Test of English […] Articolul Nota „10” la Bac, mai accesibilă: reguli simplificate apare prima dată în AgroTV.
16:30
Câteva loturi de lapte praf au fost retrase din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre mai multe formule care nu corespund noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Potrivit ANSA, în urma controalelor s-au depistat nereguli la mai multe loturi de lapte praf produse de Danone. Prin urmare, consumatorii care […] Articolul Formulă pentru sugari, rechemată de ANSA apare prima dată în AgroTV.
16:30
Meteorologii anunță pentru ziua de 10 februarie, vreme rece și cer variabil. Vântul va sufla din partea de Sud – Est, cu o viteză de până la 27 de km/h. În nordul țării, ziua vor fi -5°C, iar noapte -16°C. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime de -3°C și minime de […] Articolul Vreme rece, iar termometrele vor arăta până la -16°C apare prima dată în AgroTV.
16:20
Criză economică fără precedent în stânga Nistrului: cea mai gravă prăbușire din ultimii 25 de ani # Agro TV
Economia regiunii transnistrene traversează cea mai dificilă perioadă din ultimul sfert de secol, marcată de scăderi puternice ale producției industriale, veniturilor populației și exporturilor. Constatările aparțin analistului economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, analist economic: ,,În stânga Nistrului s-au confruntat cu cea mai mare criză la anumite capitole din 1989 până în prezent, iar la creșterea […] Articolul Criză economică fără precedent în stânga Nistrului: cea mai gravă prăbușire din ultimii 25 de ani apare prima dată în AgroTV.
16:20
Un consilier local din Chițcanii Vechi și Consiliul raional Teleneștiși riscă să-i fie confiscată averea, după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat discrepanțe majore între proprietățile declarate și veniturile obținute de acesta și familia sa. Potrivit ANI, la consilierul din Telenești și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii […] Articolul Un consilier din Telenești a fost prins de ANI cu nereguli în declarația de avere apare prima dată în AgroTV.
16:00
Ministerul Agriculturii: „ANSA nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină” # Agro TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină, a declarat pentru AGRO TV Moldova secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu. Potrivit acestuia, laboratoarele performante necesită investiții enorme, iar din acest motiv autoritățile noastre colaborează cu laboratoarele statelor europene. Reacția ministerului vine după ce […] Articolul Ministerul Agriculturii: „ANSA nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină” apare prima dată în AgroTV.
6 februarie 2026
16:40
Ploile torențiale din 5 și 6 februarie au provocat inundații și alunecări de teren în 21 de localități din cinci județe ale României. În Buzău, aflat sub Cod roșu hidrologic, autoritățile au emis mesaje RO-ALERT și acționează pentru evacuarea apei din gospodării. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău și IGSU, în intervalul 5 februarie, […] Articolul Cod roșu de inundații în România apare prima dată în AgroTV.
16:30
Condițiile meteo nefavorabile afectează și traficul aerian. Mai multe curse care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Chișinău spre orașe europene înregistrează întârzieri, inclusiv zborurile către Londra, București, Frankfurt, Bratislava și Paris, cu timpi de așteptare între 20 de minute și o oră. Întârzieri sunt raportate și la sosiri, pe cursele din Paris, Bratislava […] Articolul Întârzieri la zborurile de pe Aeroportul Chișinău din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
16:30
Apicultorii din Republica Moldova, care exportă 4500 de tone de miere în Uniunea Europeană, vor încasa o lovitură foarte dură odată cu intrarea în vigoare a acordului de parteneriat UE-Mercosur. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport, expertul în agro-market și directorul executiv al Asociației Agrocereale a explicat ce presupune acest acord și care sunt implicațiile […] Articolul Acordul UE–Mercosur lovește apicultorii moldoveni și pune presiune pe sectorul avicol apare prima dată în AgroTV.
16:20
Fermele de porcine din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină # Agro TV
Fermele de porci din Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină africană din 2025. Anunțul a fost făcut de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața, care a subliniat că boala rămâne o provocare majoră pentru Republica […] Articolul Fermele de porcine din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină apare prima dată în AgroTV.
16:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 07-09 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 14 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 14 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:10
Meteorologii anunță pentru perioada de 06-08 februarie Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării. În nordul țării, va fi lapoviță slabă, iar temperaturile vor oscila între -5°C și 0°C. Vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra […] Articolul Cod Galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
16:10
În sezonul rece, când temperaturile scad și hrana din natură devine tot mai puțină, animalele din gospodării au nevoie de atenție și îngrijire specială. La cei 73 de ani ai săi, Constantin Teodor din satul Hrușova, Criuleni, gestionează aproximativ 70 de hectare de teren, unde crește culturi agricole și mai multe specii de animale, pe […] Articolul Cum sunt protejate animalele de frig într-o gospodărie de la țară apare prima dată în AgroTV.
14:00
După două zile de discuții intense la Abu Dhabi, negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat fără un acord de încetare a focului. Kievul și Moscova au ajuns deocamdată doar la un acord privind schimbul de prizonieri. VOLODIMIR ZELENSKI, președintele Ucrainei: ,, Dragi cetățeni ucraineni! Pe scurt, despre ziua de azi. Cel mai […] Articolul Ucraina și Rusia au efectuat primul schimb de prizonieri în ultimele cinci luni apare prima dată în AgroTV.
13:50
Replici acide în Parlament: moțiunea simplă împotriva politicilor Agriculturii a fost respinsă # Agro TV
Replici acide au răsunat în Parlament în timpul prezentării raportului de către șefa Agriculturii, în contextul examinării moțiunii simple asupra politicilor ministerului. Spiritele s-au încins atât de tare încât președintele Legislativului, Igor Grosu, a fost nevoit să întrerupă microfoanele unor deputați din opoziție. Totuși, moțiunea simplă a fost respinsă cu 54 de voturi „contra” și […] Articolul Replici acide în Parlament: moțiunea simplă împotriva politicilor Agriculturii a fost respinsă apare prima dată în AgroTV.
13:20
Intervenții fără întrerupere pe drumurile din țară: servicii municipale mobilizate din cauza poleiului # Agro TV
Condițiile meteo țin în alertă autoritățile din Capitală și din întreaga țară. Poleiul, format din cauza diferențelor de temperatură, îngreunează circulația, iar serviciile municipale, salvatorii IGSU și poliția intervin fără întrerupere. Primăria municipiului Chișinău anunță că toate serviciile municipale sunt mobilizate pe străzile Capitalei. Echipele intervin continuu, atât mecanizat, cât și manual, inclusiv în zonele […] Articolul Intervenții fără întrerupere pe drumurile din țară: servicii municipale mobilizate din cauza poleiului apare prima dată în AgroTV.
10:00
Gerurile puternice din această iarnă au pus la încercare plantele exotice din serele Grădinii Botanice Naționale, însă colecțiile impresionante au fost protejate cu succes. Specialiștii spun că temperaturile scăzute nu au provocat pierderi majore, iar majoritatea speciilor se dezvoltă normal. Valentina Țîmbalî, doctor în biologie și șef al laboratorului din cadrul Grădinii Botanice Naționale, activează […] Articolul Serele Grădinii Botanice au trecut cu bine peste gerurile din februarie apare prima dată în AgroTV.
5 februarie 2026
23:40
Meteorologii anunță pentru ziua de 06 februarie vreme rece, temperaturi scăzute de până la -12 grade. În nordul țării, va ninge slab, temperaturile vor oscila între 1°C și – 1°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o viteză de până la 27 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime […] Articolul Frig și precipitații în Republica Moldova: ninsori slabe și lapoviță apare prima dată în AgroTV.
23:30
Cupola de gheață a pus din nou stăpânire pe Republica Moldova. Din cauza poleiului de drumuri s-au produs mai multe accidente rutiere, în urma cărora un om a murit, iar cinci au avut nevoie de îngrijiri medicale. Tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elevii din capitală au revenit la învățământul online. Centrul și nordul Republicii […] Articolul Cupola de gheață a pus stăpânire din nou pe Moldova apare prima dată în AgroTV.
23:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 06 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 12 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 10 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
23:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 06.02-08.02.2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani, cu doi bani mai mult. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de […] Articolul Curs valutar: 06.02-08.02.2026 apare prima dată în AgroTV.
22:20
13 companii autohtone, participă la cea mai mare expoziție de fructe proaspete, Frut Logistica 2026 care are loc la Berlin. Expoziția promovează fructe proaspete și uscate de calitate superioară, iar Republica Moldova participă în încercarea de a-și extinde exporturile și de a-și consolida imaginea producției pe piețele externe. Participarea la Fruit Logistica le oferă producătorilor […] Articolul Republica Moldova participă la Fruit Logistica 2026 apare prima dată în AgroTV.
22:10
Mai multe instituții din subordinea Ministerul Mediului vor fi reorganizate. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern. Într-un video publicat pe pagina de facebook a instituției, ministrul Gheorghe Hajder a precizat că urmează si fie efectuate patru reforme importante. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,Prima reformă este a Agenției de Mediu, aici ne […] Articolul Mai multe instituții din subordinea Ministerului Mediului vor fi reorganizate apare prima dată în AgroTV.
22:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni. Conform Legii nr. 227 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, care a intrat astăzi în vigoare, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Potrivit ANSA, prin această modificare, statul își propune să susțină agenții economici. Până în […] Articolul ANSA elimină taxele la Certificatele fitosanitare pentru export și reexport apare prima dată în AgroTV.
22:00
Schimbări importante pentru deținătorii de animale de companie din Republica Moldova. Mai multe rase de câini, considerate potențial periculoase, nu vor mai putea fi crescute sau reproduse în țară, potrivit noilor reglementări adoptate de autorități. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță modificări în legislația privind protecția animalelor de companie. Astfel, începând cu septembrie 2027 va […] Articolul ANSA: Mai multe rase de câini vor fi interzise la creștere în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
22:00
Piața energiei regenerabile se confruntă cu noi presiuni. Panourile solare urmează să se scumpească, după ce China, principalul producător mondial de echipamente fotovoltaice, a decis modificarea regimului de rambursare a taxelor de export. Prețurile sistemelor fotovoltaice ar putea crește începând cu anul 2026, ca urmare a modificării regimului de rambursare a taxelor de export în […] Articolul China scumpește panourile solare apare prima dată în AgroTV.
