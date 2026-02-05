Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”
Sinteza, 5 februarie 2026 14:00
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor media publice, […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 5 minute
14:20
Un ucrainean de 36 ani a încercat să introducă muniție în Republica Moldova. Corpul delict a fost confiscat # Sinteza
Funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu reprezentanții autorității vamale a Ucrainei, au documentat două cazuri de nerespectare a legislației vamale, în urma unor controale de specialitate efectuate asupra mijloacelor de transport care se deplasau din Ucraina spre Republica Moldova. În primul caz, un autoturism de model Audi Q4 e-tron, condus de un cetățean al […]
Acum 10 minute
14:10
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutirea de plata drepturilor de import. Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”. „Donația reprezintă […]
14:10
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania va efectua o vizită de lucru la Chișinău # Sinteza
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate. În cadrul vizitei, oficialul […]
14:10
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Sinteza
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și preschimbarea acestora, fără susținerea probelor […]
14:10
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de transport ilicit al produselor din tutun # Sinteza
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de transport ilicit al produselor din tutun, prevenind astfel introducerea acestora pe piața neagră de consum. În cadrul unei misiuni de control desfășurate în municipiul Cahul, ofițerii vamali au stopat pentru verificări un autoturism de model Dacia Duster, condus de un bărbat în vârstă de […]
Acum 30 minute
14:00
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Sinteza
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor media publice, […]
Acum 2 ore
12:40
Deputatul Grigore Novac solicită protejarea drepturilor consumatorilor în contextul importului de motorină necalitativă # Sinteza
În timpul dezbaterilor din Parlament privind inițiativa PSRM de a audia ministrul Energiei în legătură cu blackoutul, importul de motorină necalitativă și alte subiecte controversate, deputații PAS au încercat din nou să justifice rezultatele activității neprofesioniste a guvernării prin factori geopolitici, bombardamentele din țara vecină și condițiile meteo nefavorabile. Deputatul PSRM, Grigore Novac, a intervenit […]
12:30
Dosar penal privind prejudicii majore în construcții. CNA a desfășurat percheziții la administratori de insolvabilitate # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în […]
12:30
Republica Moldova, reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina # Sinteza
A mai rămas o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediție a competiției, Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi: biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maxim Makarov, precum și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hluzovici. Ultimii doi vor […]
12:30
MAI, în alertă sporită din cauza poleiului. Sute de intervenții și echipaje mobilizate la nivel național # Sinteza
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile generate de polei și ghețuș, toate subdiviziunile MAI sunt mobilizate și acționează neîntrerupt pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației. În ultimele 24 de ore, peste 320 de salvatori și pompieri, cu 86 de autospeciale, au fost antrenați în teren pentru a sprijini cetățenii, a debloca […]
12:30
Parlamentul a ratificat Acordul privind conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine # Sinteza
Parlamentul a ratificat Acordul în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale. Republica Moldova este parte a UNCLOS și participă activ în forurile internaționale dedicate protecției mediului și guvernanței globale a oceanelor. Acordul are rolul de a asigura utilizarea durabilă a […]
12:30
Spitalul raional Edineț își modernizează infrastructura medicală cu sprijinul CNAM. Secția de geriatrie a fost renovată # Sinteza
Spitalul raional Edineț continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost finalizate lucrările de reparație interioară a aripei stângi a Secției geriatrie. Valoarea totală a proiectului este […]
Acum 4 ore
12:20
Republica Moldova aderă la Convenția Brevetului European. Parlamentul a votat proiectul de lege în două lecturi # Sinteza
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Parlamentul a votat, în ambele lecturi, un proiect de lege în acest sens. În prezent, țara noastră este parte a CBE în baza unui mecanism de cooperare, intrat în vigoare în 2015. Odată cu aderarea la Convenție, Republica Moldova va […]
12:20
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent. Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hâncești și la Spitalul […]
12:20
O femeie și un bărbat din Chișinău au fost condamnați pentru tentativă de omor și omor intenționat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârstă de 41 de ani, și într-un caz de tentativă de omor, comisă de o femeie în vârstă de 49 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, iar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Doi ofițeri de poliție din Chișinău au fost condamnați la 7 și 5 ani de pușcărie pentru corupere pasivă # Sinteza
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 […]
14:40
Proiectul de prevenire a hepatitelor virale a fost câștigat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a desemnat în ședința de miercuri, 28 ianuarie, unul dintre câștigătorii concursului de proiecte privind profilaxia și prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, desfăşurat în perioada 17 decembrie 2025–20 ianuarie 2026. Astfel, Centrul pentru Politici și Analize […]
14:40
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu președinta Comisiei de la Veneția. Despre ce au discutat părțile # Sinteza
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, în cadrul căreia părțile au discutat principalele riscuri legate de reforma justiției și respectarea standardelor democratice în Republica Moldova. Igor Dodon a subliniat că partidul de guvernământ PAS ignoră în mod sistematic observațiile […]
14:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social. Aceștia propun majorarea salariilor profesorilor # Sinteza
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în domeniul social pentru anul 2026. Vladimir Odnostalco a atras atenția asupra faptului că a trecut deja aproape prima lună a anului 2026, însă Guvernul nu a definit până în prezent nici măcar problemele din sfera socială, ca să nu mai […]
14:30
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care include activele companiei din străinătate. Lukoil a anunțat că a încheiat un acord cu fondul american de private equity Carlyle Group. Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de Statele Unite în luna octombrie 2025, ca răspuns […]
14:30
Doi bărbați din Bardar riscă pușcărie fiind suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice # Sinteza
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bǎrbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală asemănătoare marijuanei, pastile, substanțe lichide și solide de proveniență necunoscută, precum și dispozitive artizanale utilizate […]
14:30
Doi moldoveni ”au uitat” să declare mijloacele financiare la intrarea în Republica Moldova. Banii au fost confiscați # Sinteza
În cadrul controalelor vamale efectuate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, au fost documentate două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare la sosirea în Republica Moldova. Primul caz vizează un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 49 de ani, pasager al rutei Tel Aviv–Chișinău. În urma controlului, asupra acestuia au fost depistate mijloace […]
14:30
Secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe au avut o întrevedere cu Reprezentanta Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană # Sinteza
Secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija și Carolina Perebinos, au avut astăzi o întrevedere cu Reprezentanta Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Audronė Pėrauskienė, șefa adjunct a Direcției Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Vizita oficialei europene la Chișinău, prima în noua […]
14:20
Macron condamnă atacul cu drone asupra trenului de pasageri din Ucraina și anunță sprijin de urgență # Sinteza
Președintele Franței a denunțat atacul rusesc din regiunea Harkov asupra trenului civil și a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina. Emmanuel Macron a transmis că Franța condamnă „cu cea mai mare fermitate” loviturile rusești „împotriva civililor și împotriva infrastructurilor energetice”. „Am discutat chiar acum cu președintele Zelenski. Atacul împotriva trenului de pasageri din Harkov este inacceptabil”, […]
14:20
Mai multe oseminte umane au fost găsite în timpul lucrărilor de construcții într-o gospodărie din Coșnița # Sinteza
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri despre descoperirea unor oseminte umane într-o gospodărie din satul Coșnița. Osemintele au fost găsite la o adâncime de aproximativ 50–60 cm, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei. Autoritățile au demarat imediat procedurile legale, iar experții medico-legali vor efectua analize pentru a stabili cauza și perioada decesului. […]
14:10
În cadrul acțiunilor de control desfășurate pe sensul de intrare în țară, funcționarii Serviciului Vamal au documentat mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor la posturile vamale Leușeni, Lipcani și Otaci. La postul vamal Leușeni, într-un mijloc de transport de model Audi, care se deplasa din România, funcționarii vamali au depistat, în habitaclu și în […]
14:10
Noi măsuri pentru cadrele didactice. Ministerul Educației simplifică raportarea și evaluarea în școli # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru cadrele […]
14:00
ANSP monitorizează cazurile de virus Nipah în India și recomandă măsuri de prevenție populației # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare. Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în statul Bengalul de Vest, au fost […]
12:30
Un bărbat de 27 de ani din Moldova a fost arestat pentru 30 de zile în România pentru import și export de droguri de risc # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui, au descoperit în autoturismul unui bărbat, ascunsă într-o borsetă, cantitatea de peste 100 de grame de MUSCIMOL, drog de risc. În urma acestei activități, bărbatul a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, […]
12:30
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc # Sinteza
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil. În acest context, salvatorii au efectuat o misiune de tractare a unei ambulanțe în raionul […]
12:20
Ministerul Educației va investiga accesul neautorizat în școlile din Moldova al tiktokerului Dima White învinuit de pornografie infantilă # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul unei instituții școlare a unui creator de conținut online, care a publicat ulterior imagini video pe rețelele de socializare cu elevii în timpul lecțiilor. Circumstanțele cazului sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea […]
12:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, dar care se confruntă cu mai multe provocări, din cauza apropierii de zona războiului. Executivul […]
11:30
Lista alimentelor care te scapă de inflamația cronică. Produsele pe care trebuie să le eviți # Sinteza
Inflamația cronică este o problemă serioasă de sănătate care poate fi agravată – sau ameliorată – prin dietă. Dacă ți-ai tăiat vreodată degetul, ți-ai învinețit un deget de la picior sau ai avut o infecție în gât, probabil ai prezentat cel puțin unele dintre cele patru semne de inflamație: roșeață, umflare, durere și căldură. Inflamația acută este […]
11:30
Previziuni astrale prima jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii # Sinteza
Urmează două săptâmâni marcate de plecarea lui Saturn din Pești. Acest tranzit, început în 2023, s-a manifestat precum o separare clară între lumea reală și cea virtuală. Cumva, acum, ambele există în același timp, într-un mod interconectat. De asemenea, Uranus își va încheia retrogradarea în semnul Taurului, pe care îl va mai tranzita până pe […]
11:20
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și fără permis # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu […]
11:20
FOTO// Consilierii PAS și PSRM, acuzați de blocaj politic. MAN a expus „tabla de onoare” în fața Primăriei Chișinău # Sinteza
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob în fața Primăriei municipiului Chișinău, pentru a expune public „tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din Consiliul Municipal – consilierii PAS și PSRM, care fug de responsabilitate exact atunci când trebuie votat bugetul municipal. În cadrul acțiunii au fost […]
10:40
Vloggerul Dima White, cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, face conținut video cu copiii prin școlile din Republica Moldova # Sinteza
Apariția pe rețelele sociale a unor imagini și videoclipuri filmate în incinta unor instituții de învățământ din Republica Moldova a generat reacții critice în spațiul public. În atenția opiniei publice a ajuns creatorul de conținut cunoscut online sub numele de Dima White, care a publicat pe TikTok materiale video realizate în timp ce interacționează cu […]
10:40
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Sinteza
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de […]
10:30
Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă suspendă temporar primirea cererilor privind cetățenia # Sinteza
Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă a anunțat suspendarea temporară a primirii cererilor în materie de cetățenie, începând cu data de 23 decembrie 2025, pe o perioadă nedeterminată. Decizia este determinată de modificările recente ale legislației naționale a Republicii Moldova. Potrivit comunicatului oficial, măsura survine în contextul adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 […]
10:20
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani # Sinteza
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Acest lucru este prevăzut în Legea privind modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Modificările vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente, situate în intravilanul localităților, precum […]
10:10
Consiliul Audiovizualului a sancționat 12 posturi TV pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat în ședința din 28 ianuarie 2026 rezultatele controlului desfășurat în privința a 19 servicii media audiovizuale de televiziune, cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Programele audiovizuale locale, care vizează durata medie zilnică de produs local, cota minimă de produs local în […]
10:10
Caviar nedeclarat descoperit la postul vamal Sculeni. Un bărbat de 47 de ani va fi cercetat # Sinteza
Un conațional în vârstă de 47 de ani a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să transporte ilicit mărfuri, la volanul unui mijloc de transport de model Mercedes-Benz Sprinter. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Autovehiculul se deplasa din Federația Rusă. În urma verificărilor, au fost […]
10:10
STUDIU// Cafeaua poate încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Câte cești sunt recomandate zilnic # Sinteza
Potrivit unor noi studii, cafeaua poate fi benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă, consumul zilnic moderat putând încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Cafeaua se numără printre cele mai populare băuturi din lume, cu peste 2 miliarde de cești de cafea consumate zilnic în întreaga lume. Având în vedere nivelurile ridicate de consum de cafea, cercetările în […]
10:00
Guvernul a prezentat bilanțul intervențiilor și recomandări pentru populație: ”Salvatorii și pompierii continuă să activeze în regim 24/24” # Sinteza
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează, în continuare, coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța cetățenilor. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării se atestă precipitații sub formă de ploaie și ceață densă. Pe arii extinse se va forma ceață cu […]
10:00
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora # Sinteza
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026. Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea […]
10:00
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova # Sinteza
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere oficială cu Excelența Sa, Dominique Waag, Ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și pe recuperarea bunurilor infracționale. În cadrul întrevederii, părțile au apreciat nivelul înalt al colaborării dintre CNA și instituțiile franceze […]
09:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură locală realizate […]
26 ianuarie 2026
13:30
Federația Rusă nu renunță la pretențiile teritoriale asupra regiunii Donbas din Ucraina, pe fondul discuțiilor trilaterale din Abu Dhabi. Federația Rusă a afirmat, luni, 26 ianuarie că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina, a relatat agenția de știri de stat rusă, TASS, după discuțiile trilaterale din weekend, de […]
12:50
Ești copil unic sau mezin? Ordinea nașterii îți poate prezice vârsta la care vei avea copii # Sinteza
Ordinea nașterii influențează mai mult decât crezi. Descoperă la ce vârstă vei avea copii, potrivit teoriei Birth Order și psihologilor. Ordinea în care ne-am născut în familie nu influențează doar personalitatea, ci și marile decizii ale vieții. Potrivit teoriei Birth Order, formulată de psihologul Alfred Adler, poziția pe care o ocupăm între frați poate spune […]
12:20
Săptămâna precedentă BPRO a documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a drogurilor în Chișinău # Sinteza
Timp de o săptămână, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise în capitală. În sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana au fost depistate mai multe persoane cu vârste între 22 și 37 de ani, asupra cărora au fost găsite substanțe de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.