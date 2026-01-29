Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social. Aceștia propun majorarea salariilor profesorilor
Sinteza, 29 ianuarie 2026 14:40
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în domeniul social pentru anul 2026. Vladimir Odnostalco a atras atenția asupra faptului că a trecut deja aproape prima lună a anului 2026, însă Guvernul nu a definit până în prezent nici măcar problemele din sfera socială, ca să nu mai […]
• • •
Doi ofițeri de poliție din Chișinău au fost condamnați la 7 și 5 ani de pușcărie pentru corupere pasivă # Sinteza
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 […]
Proiectul de prevenire a hepatitelor virale a fost câștigat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a desemnat în ședința de miercuri, 28 ianuarie, unul dintre câștigătorii concursului de proiecte privind profilaxia și prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, desfăşurat în perioada 17 decembrie 2025–20 ianuarie 2026. Astfel, Centrul pentru Politici și Analize […]
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu președinta Comisiei de la Veneția. Despre ce au discutat părțile # Sinteza
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, în cadrul căreia părțile au discutat principalele riscuri legate de reforma justiției și respectarea standardelor democratice în Republica Moldova. Igor Dodon a subliniat că partidul de guvernământ PAS ignoră în mod sistematic observațiile […]
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care include activele companiei din străinătate. Lukoil a anunțat că a încheiat un acord cu fondul american de private equity Carlyle Group. Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de Statele Unite în luna octombrie 2025, ca răspuns […]
Doi bărbați din Bardar riscă pușcărie fiind suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice # Sinteza
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bǎrbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală asemănătoare marijuanei, pastile, substanțe lichide și solide de proveniență necunoscută, precum și dispozitive artizanale utilizate […]
Doi moldoveni ”au uitat” să declare mijloacele financiare la intrarea în Republica Moldova. Banii au fost confiscați # Sinteza
În cadrul controalelor vamale efectuate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, au fost documentate două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare la sosirea în Republica Moldova. Primul caz vizează un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 49 de ani, pasager al rutei Tel Aviv–Chișinău. În urma controlului, asupra acestuia au fost depistate mijloace […]
Secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe au avut o întrevedere cu Reprezentanta Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană # Sinteza
Secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija și Carolina Perebinos, au avut astăzi o întrevedere cu Reprezentanta Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Audronė Pėrauskienė, șefa adjunct a Direcției Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Vizita oficialei europene la Chișinău, prima în noua […]
Macron condamnă atacul cu drone asupra trenului de pasageri din Ucraina și anunță sprijin de urgență # Sinteza
Președintele Franței a denunțat atacul rusesc din regiunea Harkov asupra trenului civil și a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina. Emmanuel Macron a transmis că Franța condamnă „cu cea mai mare fermitate” loviturile rusești „împotriva civililor și împotriva infrastructurilor energetice”. „Am discutat chiar acum cu președintele Zelenski. Atacul împotriva trenului de pasageri din Harkov este inacceptabil”, […]
Mai multe oseminte umane au fost găsite în timpul lucrărilor de construcții într-o gospodărie din Coșnița # Sinteza
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri despre descoperirea unor oseminte umane într-o gospodărie din satul Coșnița. Osemintele au fost găsite la o adâncime de aproximativ 50–60 cm, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei. Autoritățile au demarat imediat procedurile legale, iar experții medico-legali vor efectua analize pentru a stabili cauza și perioada decesului. […]
În cadrul acțiunilor de control desfășurate pe sensul de intrare în țară, funcționarii Serviciului Vamal au documentat mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor la posturile vamale Leușeni, Lipcani și Otaci. La postul vamal Leușeni, într-un mijloc de transport de model Audi, care se deplasa din România, funcționarii vamali au depistat, în habitaclu și în […]
Noi măsuri pentru cadrele didactice. Ministerul Educației simplifică raportarea și evaluarea în școli # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru cadrele […]
ANSP monitorizează cazurile de virus Nipah în India și recomandă măsuri de prevenție populației # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare. Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în statul Bengalul de Vest, au fost […]
Un bărbat de 27 de ani din Moldova a fost arestat pentru 30 de zile în România pentru import și export de droguri de risc # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui, au descoperit în autoturismul unui bărbat, ascunsă într-o borsetă, cantitatea de peste 100 de grame de MUSCIMOL, drog de risc. În urma acestei activități, bărbatul a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, […]
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc # Sinteza
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil. În acest context, salvatorii au efectuat o misiune de tractare a unei ambulanțe în raionul […]
Ministerul Educației va investiga accesul neautorizat în școlile din Moldova al tiktokerului Dima White învinuit de pornografie infantilă # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul unei instituții școlare a unui creator de conținut online, care a publicat ulterior imagini video pe rețelele de socializare cu elevii în timpul lecțiilor. Circumstanțele cazului sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea […]
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, dar care se confruntă cu mai multe provocări, din cauza apropierii de zona războiului. Executivul […]
Lista alimentelor care te scapă de inflamația cronică. Produsele pe care trebuie să le eviți # Sinteza
Inflamația cronică este o problemă serioasă de sănătate care poate fi agravată – sau ameliorată – prin dietă. Dacă ți-ai tăiat vreodată degetul, ți-ai învinețit un deget de la picior sau ai avut o infecție în gât, probabil ai prezentat cel puțin unele dintre cele patru semne de inflamație: roșeață, umflare, durere și căldură. Inflamația acută este […]
Previziuni astrale prima jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii # Sinteza
Urmează două săptâmâni marcate de plecarea lui Saturn din Pești. Acest tranzit, început în 2023, s-a manifestat precum o separare clară între lumea reală și cea virtuală. Cumva, acum, ambele există în același timp, într-un mod interconectat. De asemenea, Uranus își va încheia retrogradarea în semnul Taurului, pe care îl va mai tranzita până pe […]
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și fără permis # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu […]
FOTO// Consilierii PAS și PSRM, acuzați de blocaj politic. MAN a expus „tabla de onoare” în fața Primăriei Chișinău # Sinteza
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob în fața Primăriei municipiului Chișinău, pentru a expune public „tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din Consiliul Municipal – consilierii PAS și PSRM, care fug de responsabilitate exact atunci când trebuie votat bugetul municipal. În cadrul acțiunii au fost […]
Vloggerul Dima White, cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, face conținut video cu copiii prin școlile din Republica Moldova # Sinteza
Apariția pe rețelele sociale a unor imagini și videoclipuri filmate în incinta unor instituții de învățământ din Republica Moldova a generat reacții critice în spațiul public. În atenția opiniei publice a ajuns creatorul de conținut cunoscut online sub numele de Dima White, care a publicat pe TikTok materiale video realizate în timp ce interacționează cu […]
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Sinteza
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de […]
Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă suspendă temporar primirea cererilor privind cetățenia # Sinteza
Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă a anunțat suspendarea temporară a primirii cererilor în materie de cetățenie, începând cu data de 23 decembrie 2025, pe o perioadă nedeterminată. Decizia este determinată de modificările recente ale legislației naționale a Republicii Moldova. Potrivit comunicatului oficial, măsura survine în contextul adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 […]
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani # Sinteza
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Acest lucru este prevăzut în Legea privind modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Modificările vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente, situate în intravilanul localităților, precum […]
Consiliul Audiovizualului a sancționat 12 posturi TV pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat în ședința din 28 ianuarie 2026 rezultatele controlului desfășurat în privința a 19 servicii media audiovizuale de televiziune, cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Programele audiovizuale locale, care vizează durata medie zilnică de produs local, cota minimă de produs local în […]
Caviar nedeclarat descoperit la postul vamal Sculeni. Un bărbat de 47 de ani va fi cercetat # Sinteza
Un conațional în vârstă de 47 de ani a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să transporte ilicit mărfuri, la volanul unui mijloc de transport de model Mercedes-Benz Sprinter. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Autovehiculul se deplasa din Federația Rusă. În urma verificărilor, au fost […]
STUDIU// Cafeaua poate încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Câte cești sunt recomandate zilnic # Sinteza
Potrivit unor noi studii, cafeaua poate fi benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă, consumul zilnic moderat putând încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Cafeaua se numără printre cele mai populare băuturi din lume, cu peste 2 miliarde de cești de cafea consumate zilnic în întreaga lume. Având în vedere nivelurile ridicate de consum de cafea, cercetările în […]
Guvernul a prezentat bilanțul intervențiilor și recomandări pentru populație: ”Salvatorii și pompierii continuă să activeze în regim 24/24” # Sinteza
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează, în continuare, coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța cetățenilor. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării se atestă precipitații sub formă de ploaie și ceață densă. Pe arii extinse se va forma ceață cu […]
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora # Sinteza
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026. Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea […]
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova # Sinteza
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere oficială cu Excelența Sa, Dominique Waag, Ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și pe recuperarea bunurilor infracționale. În cadrul întrevederii, părțile au apreciat nivelul înalt al colaborării dintre CNA și instituțiile franceze […]
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură locală realizate […]
Federația Rusă nu renunță la pretențiile teritoriale asupra regiunii Donbas din Ucraina, pe fondul discuțiilor trilaterale din Abu Dhabi. Federația Rusă a afirmat, luni, 26 ianuarie că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina, a relatat agenția de știri de stat rusă, TASS, după discuțiile trilaterale din weekend, de […]
Ești copil unic sau mezin? Ordinea nașterii îți poate prezice vârsta la care vei avea copii # Sinteza
Ordinea nașterii influențează mai mult decât crezi. Descoperă la ce vârstă vei avea copii, potrivit teoriei Birth Order și psihologilor. Ordinea în care ne-am născut în familie nu influențează doar personalitatea, ci și marile decizii ale vieții. Potrivit teoriei Birth Order, formulată de psihologul Alfred Adler, poziția pe care o ocupăm între frați poate spune […]
Săptămâna precedentă BPRO a documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a drogurilor în Chișinău # Sinteza
Timp de o săptămână, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise în capitală. În sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana au fost depistate mai multe persoane cu vârste între 22 și 37 de ani, asupra cărora au fost găsite substanțe de […]
3 zodii au o săptămână norocoasă de pe 26 ianuarie până pe 1 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele # Sinteza
Unul dintre cele mai profunde tranzite astrale are loc pe 26 ianuarie. Astfel, 3 zodii au o săptămână norocoasă de pe 26 ianuarie până pe 1 februarie 2026. Neptun intră în Berbec, ceea ce aduce cu sine manifestarea multor dorințe de viitor. Pentru a profita de norocul ce se abate asupra lor, nativii sunt dornici […]
Astăzi, în cadrul unei ceremonii festive organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Vămilor, 20 de funcționari vamali au fost distinși cu Certificate de merit ale Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), în semn de recunoaștere a rezultatelor obținute în activitatea profesională, a meritelor deosebite și a nivelului înalt de profesionalism demonstrat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. […]
În urma condițiilor de polei, pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, salvatorii au fost alertați să intervină în șase situații de risc pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. În acest sens, pompierii au fost solicitați să intervină în preajma satului Budești, pe traseul M5, unde un automobil din cauza carosabilului alunecos a derapat […]
Aproximativ 24,5 milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți. CNAM recepţionează lunar de la instituțiile medico-sanitare rapoartele privind remunerarea medicilor rezidenți. Transferul mijloacelor financiare este efectuat după verificarea rapoartelor și a facturilor expediate de prestatorii de servicii medicale.
Ministerul Energiei avertizează: ”Condițiile meteo nefavorabile pot provoca avarii și întreruperi de curent” # Sinteza
Condițiile meteo nefavorabile pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și acces dificil al echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în zonele greu accesibile, cu posibile deconectări temporare ale consumatorilor. Atenționarea vine din partea Ministerului Energiei, care a îndemnat cetățenii să fie prudenți, transmite MOLDPRES. Astfel, […]
Cotația aurului urcă peste 5000 de dolari pe uncie în contextul incertitudinilor globale. Prognoza analiștilor # Sinteza
Cotația aurului a depășit luni pentru prima dată în istorie pragul de 5000 de dolari pe uncie, iar analiștii se așteaptă să ajungă anul acesta chiar la 6000 de dolari, în contextul incertitudinilor politice internaționale tot mai accentuate, transmite Reuters. Aurul este considerat o investiție sigură în astfel de condiții. Prețul spot al metalului prețios […]
Igor Dodon, președintele fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, membru al delegației Republicii Moldova la APCE, participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care se desfășoară în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg. Igor Dodon va participa la ședințe de lucru și întâlniri bilaterale, în cadrul cărora va prezenta situația reală […]
Mihai Popșoi reprezintă Republica Moldova la sesiunea de iarnă a APCE. Acesta va susține un discurs # Sinteza
Vicepremierul Mihai Popșoi va efectua, în perioada 26–28 ianuarie curent, o vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, informează MOLDPRES. De asemenea, ministrul Mihai Popșoi va susține, pe 28 ianuarie, un discurs […]
Anastasia Nichita pleacă din Parlament și renunță la mandatul de deputat PAS: ”Am vrut să fiu peste tot, dar nu poți fi peste tot în același timp” # Sinteza
Deputatul PAS, Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar, la scurt timp după ce a acces în Legislativ. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj în care sportiva și-a explicat motivele, invocând imposibilitatea de a concilia, în acest moment, viața de familie, cariera sportivă și responsabilitățile politice. „Decizia pe care o împărtășesc […]
Un student moldovean de 22 ani a decedat într-un spital din Italia după un transplant de inimă # Sinteza
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale. […]
Sinteza CNA// Reținere pentru mită de 50.000 de euro, sechestre de peste 52 milioane lei și 14 cauze penale noi într-o singură săptămână # Sinteza
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi promis că va interveni […]
STUDIU// Apple Watch detectează fibrilația atrială mai eficient decât controalele medicale de rutină # Sinteza
Un nou studiu sugerează că Apple Watch poate identifica fibrilația atrială mai eficient decât un control medical clasic, oferind un potențial important în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a altor complicații cardiace. Cercetarea arată că dispozitivele purtabile pot completa, și uneori depăși, metodele tradiționale de depistare a problemelor de ritm cardiac. Apple Watch – Rezultate mai bune […]
Anul 2026 se anunță promițător pentru cei care speră la puțin noroc în dragoste sau în jocurile de noroc. Unele zile din acest an ar putea fi exact momentul potrivit pentru a invita pe cineva la întâlnire sau pentru a încerca șansa la loterie. Zilele cu adevărat norocoase: când să joci la loto, să te căsătorești sau […]
Presa germană: ”Maia Sandu vede unirea Republicii Moldova cu România ca o „poliță de asigurare pe viață a țării” # Sinteza
Presa germană consideră că Maia Sandu vrea unirea Republicii Moldova cu Români ca o poliță de asigurare pe viață a țării sale. „Aș fi vrut să o întreb pe Maia Sandu dacă este o persoană optimistă după ce am ascultat-o la podcastul britanic „The Rest is Politics ”, începe analiza publicației germane Taz.de. „Uitați-vă ce […]
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27% în 2025. Peste 95 milioane de lei au fost colectați # Sinteza
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie-decembrie 2025 și constituie 95,3 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-decembrie 2025 au fost identificate 1 901 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. […]
