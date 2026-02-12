Mai multe persoane cercetate pentru deposedarea ilegală a unei nave de 26 mln de dolari
TVR Moldova, 12 februarie 2026 14:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii PCCOCS investighează penal mai multe persoane din Chișinău în legătură cu deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari.
• • •
Acum 15 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Declarațiile controversate ale ambasadorului rus, Oleg Ozerov, făcute într-un interviu acordat cu alcool și trabuc pe masă, continuă să provoace indignare la Chișinău. Autorităţile vorbesc despre cităm "tupeu imperialist" și comportament nedemn de un diplomat. O parte a opoziției preferă, deocamdată, să păstreze tăcerea. Igor Dodon susține că nu a văzut încă interviul, dar va veni ulterior cu o reacție.
14:00
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a comentat dosarul „Sacoșa”, în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus silit la următoarea ședință. Dodon a evitat să dezvăluie ce conținea sacoșa și a spus că „întrebați-l pe Plahotniuc, eu nu am pus mâna”. El a subliniat că a colaborat permanent cu justiția și nu intenționează să părăsească țara.
14:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, așteptat astăzi în fața instanței pentru a da primele declarații în dosarul „Frauda Bancară”, nu a putut fi audiat din cauza stării de sănătate. Fostul lider PDM a declarat că se simte rău și că a venit la ședință doar pentru a nu crea impresia unei lipse de respect față de instanță. Plahotniuc susține că a răcit și are o viroză, motiv pentru care nu poate face declarații.
Acum 2 ore
13:50
Grosu, după incidentul cu mașina reținută: „Banditism sub acoperirea mandatului de deputat” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reactionat după incidentul în care au fost implicați deputații Partidului "Democrația Acasă", Sergiu Ștefanco și Ana Țurcan-Oboroc. Aceștia au intrat neautorizat intr-o parcare special și au scos o mașină reținută de autoritati. Igor Grosu a numit această acțiune "o formă de banditism" și a precizat că deputatii vor fi sancționați. Cei vizati sustin că au intervenit legal.
13:10
Procurorul anticorupție Victor Cazacu va fi reevaluat. CSP a respins raportul Comisiei de evaluare # TVR Moldova
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu, va fi reevaluat. Decizia a fost luată joi, 12 februarie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), unde membrii au votat unanim pentru respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor.
Acum 4 ore
12:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc este aşteptat astăzi în faţa instanţei pentru a face declaraţii în dosarul "Frauda Bancară", în care e judecat.
12:40
„Amendat și cu permisul suspendat”: un șofer a fost prins cu BMW la 155 km/h pe centura Chișinăului # TVR Moldova
Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a fost oprit de polițiști în timp ce conducea cu 155 km/h pe centura municipiului Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției.
12:40
Igor Grosu, despre conflictul de la Dereneu: Asistăm la un conflict între ortodocși și ortodocși # TVR Moldova
„Asistăm la un conflict între ortodocși și ortodocși, acolo sunt niște ambiții care tare departe sunt de credință și de religie”, spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu referire la conflictul dintre cele două mitropolii de la biserica din Dereneu, Călărași.
12:10
Evgheni Șevciuk a făcut o favoare R. Moldova atunci când s-a plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pe Republica Moldova și Rusia pentru că nu i-au asigurat drepturile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
11:40
Fără reintegrare, oamenii de afaceri din stânga Nistrului pierd accesul la piața UE, spune Chiveri # TVR Moldova
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, avertizează comunitatea de business din regiunea transnistreană că, odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, mecanismele actuale de liber schimb vor dispărea, iar companiile din stânga Nistrului riscă să piardă accesul la piața UE dacă nu va fi realizată reintegrarea țării.
11:20
MONO SPACE, un nou spațiu pentru creatorii de conținut și organizatorii de evenimente din Chișinău # TVR Moldova
Mono Space este un spațiu dedicat creatorilor de conținut și organizatorilor de evenimente, amplasat în Chișinău, într-o zonă centrală, în incinta clădirii Novum. Spațiu este conceput pentru cei care au nevoie de un cadru adaptabil, funcțional și ușor de integrat în diverse formate de lucru.
11:10
Aprobat de ANRE: Căldură mai ieftină la Chișinău, Ungheni, Comrat și mai scumpă la Bălți și Glodeni # TVR Moldova
Chișinăuienii vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de către Termoelectrica S.A. În cadrul ședinței de astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat micșorarea tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica S.A.
11:10
Un nou episod în ancheta finanțării ilicite a partidelor. CNA a reținut un bărbat din Chișinău # TVR Moldova
În această dimineață, 12 februarie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău, care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție.
Acum 6 ore
10:40
Jaf de peste 51.000 de lei la o bancă din Chișinău. Doi tineri au fost trimiși după gratii # TVR Moldova
Doi tineri, unul în vârstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt de 18 ani, din Republica Moldova, au fost condamnați la câte 3 ani și jumătate de închisoare, după ce au comis un jaf la o sucursală bancară din Chișinău.
10:30
10:00
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München. Întrevederi cu lideri de rang înalt # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.
09:50
ANSA a reținut la frontieră aproape 6 tone de bomboane, din cauza etichetării necorespunzătoare # TVR Moldova
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut, la frontiera de stat, un lot de 5.961 de kilograme de bomboane cu aromă de măr și căpșună, din cauza etichetării necorespunzătoare.
09:20
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în cursul nopții de miercuri spre joi la o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a afirmat guvernatorul regional, Andrei Botcearov, scrie TVR Info.ro
Acum 8 ore
08:40
Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unui atac „masiv” cu rachete rusești joi dimineața, mai multe clădiri fiind lovite în timpul atacului, au declarat oficialii ucraineni, scrie HotNews.ro.
Acum 24 ore
21:40
Sute de producători la „Fabricat în Moldova”: S-a deschis cea mai mare expoziție națională # TVR Moldova
O nouă ediţie a expoziţiei "Fabricat în Moldova" şi-a deschis astăzi porţile pentru vizitatori. Sute de producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova se află în aceste zile la Chişinău unde îşi prezintă realizările. În cadrul evenimentului va fi organizat şi un forum de afaceri dedicat antreprenorilor locali şi din străinătate.
21:10
Ziua Europeană a Numpărului de Urgență: operatorii 112 povestesc cazurile care i-au marcat # TVR Moldova
O singură secundă poate face diferența între viață și moarte. O ştiu cel mai bine angajații Serviciului unic de urgență 112, cei care răspund primii atunci când cineva cere ajutor. Zi de zi, ei gestionează situații-limită, uneori greu de imaginat. Doar pe parcursul anului 2025, la numărul de urgență 112 din Republica Moldova s-au înregistrat peste 2,3 milioane de apeluri. De Ziua Europeană a Numărului de Urgență, operatorii ne-au vorbit despre cazurile care i-au marcat profund și despre responsabilitatea enormă pe care o poartă la fiecare apel.
21:00
Valeriu Chiveri: Vom crea un fond de convergență pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului # TVR Moldova
Chișinăul este pe ultima sută de metri de realizare a procedurilor pentru crearea unui fond de convergență. Anunțul a fost făcut public în premieră, în platoul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova de către Valeriu Chiveri, vicepremierul pentru Reintegrare, care susține că s-a discutat subiectul de mai multe ori cu partenerii, dar în spațiul public este menționat pentru prima dată.
20:40
Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune privind securitatea dronelor și combaterea utilizării ostile a acestora. Planul conturează și perspectiva unei cooperări cu Republica Moldova, după recentele incidente cu drone căzute pe teritoriul țării.
20:10
Sprijin pentru Kiev: UE aprobă 90 de miliarde € și noi strategii de securitate națională # TVR Moldova
Miniștrii apărării din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe. Ucraina este în centrul discuțiilor. Reuniunea este prezidată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Pe agendă este consolidarea sprijinului militar pentru Kiev, în contextul adoptării împrumutului european de 90 de miliarde de euro. La începutul reuniunii este invitat să ia cuvântul ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov.
19:40
Alegerile din UTA Găgăuzia trebuie să aducă oamenilor bunăstare, pace şi dialog. Acesta este mesajul preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, transmis astăzi de la tribuna Universităţii din Comrat. În discursul său, şeful statului a îndemnat locuitorii din autonomie să-şi păstreze tradiţile şi limba găgăuză şi să nu lase pe nimeni să le fure identitatea.
19:10
Premierul Munteanu, după scandalul de la Dereneu: Legea e dură, dar trebuie respectată # TVR Moldova
Scandalul de la Dereneu a dat apă la moară politicienilor și canalelor de informare pro-ruse din Republica Moldova, care au amplificat conflictul local și l-au transformat într-o dispută cu implicații geopolitice. Situația a fost prezentată propagandistic ca fiind dovada unui stat, cităm, "anticreștin", "reprimator" și "controlat politic". Reprezentanții Guvernului au condamnat orice formă de violență și au făcut apel la respectarea legii și la soluționarea pașnică a conflictului.
18:40
În fața bisericii din Dereneu, tensiunile nu s-au potolit nici astăzi. Susținătorii și reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove au încercat să-i intimideze pe jurnaliştii şi au răspândit informații eronate pe rețelele sociale. În paralel, preotul baricadat în biserică, alături de copiii săi, a blocat accesul reprezentanților Asistenței Sociale în lăcaşul de cult, refuzând orice dialog și împiedicând autoritățile să intervină pentru protecția micuţilor. Între timp, unii localnici refuză să comunice cu presa, iar alții, de teama presiunilor, evită să se implice în acest subiect.
18:10
Cine sunt deputații ce vor fi cercetați pentru că au scos o mașină reținută din parcarea specială? # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Deputații vizați fac parte din partidului politic „Democrația Acasă”. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, într-un video publicat pe pagina de Facebook, a spus că „Sergiu Stefanco si Ana Țurcan-Oboroc au impus respectarea legii pentru executorul judecătoresc de la Leova.”
18:10
Atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor, crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete, spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
17:40
Se află departe de casă, dar nu-și uită rădăcinile. Recent, basarabenii stabiliți în Elveția au sărbătorit cea de-a doua ediție a Festivalului Cultural "Galbenă Gutuie". Evenimentul a avut loc într-o suburbie a orașului Zurich, cu bucate tradiționale alese și melodii românești ce au însuflețit atmosfera.
17:10
Doi deputați urmează să fie cercetați, după ce ar fi scos o mașină reținută din parcare specială # TVR Moldova
Doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova urmează să fie anchetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială din Cahul și ar fi folosit un automobil reținut pentru executare silită.
16:40
Endometrioza este o afecțiune ginecologică tot mai des întâlnită, în ultima vreme, dar adesea, se depistează cu întârziere. Ce semne ar trebui să ne pună în gardă și când e nevoie să cerem ajutorul unui specialist, aflăm în cele ce urmează
16:30
Plafonul maxim la impozitul pe imobile ar putea fi ajustat, spune ministrul Finanțelor # TVR Moldova
Plafonul maxim trebuie revizuit, spune ministrul Finanțelor, în contextul în care tot mai mulți cetățeni își exprimă îngrijorarea față de eventualele majorări ale impozitului pe bunurile imobile, odată cu aplicarea noilor valori cadastrale din 2027. Oficialul susține că prioritatea ar trebui să fie prevenirea eventualelor abuzuri din partea autorităților locale, prin stabilirea unor limite ale cotei maxime de impozitare.
16:10
Rusia a anunțat marți că va institui „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legii ruse, autoritățile acuzând această aplicație foarte populară în țară că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa „în scopuri teroriste”.
16:10
Conflictul de la Dereneu: Ministra Plugaru, noi detalii despre situația copiilor din biserică # TVR Moldova
Situația celor trei copii aflați în interiorul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, rămâne în atenția autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a oferit noi detalii despre starea minorilor prinși în mijlocul conflictului dintre cele două mitropolii.
15:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii să fie vigilenți în fața tentativelor de fraudă, după ce instituția a recepționat mai multe sesizări privind solicitarea ilegală de date personale sub pretextul verificării cererilor pentru compensații.
15:20
Jardan despre scandalul din biserica Dereneu: Când politicul se implică, lucrurile escaladează # TVR Moldova
„Atunci când politicul se implică în treburile bisericii, lucrurile escaladează”, spune ministrul Culturii, Cristian Jardan, în contextul tensiunilor apărute între două comunități de creștini ortodocși din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Oficialul a făcut un nou apel la calm și respectarea legii.
15:10
Razii în Chișinău: Amenzi și permise reținute pentru șoferii care nu respectă pietonii # TVR Moldova
Siguranța pe strada rămâne o problemă pentru că sunt semnalate tot mai multe cazuri de neacordare a priorității la trecerile de pietoni. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată cum viața oamenilor este pusă în pericol chiar și atunci când traversează regulamentar. De aceea, Poliția a făcut, astăzi, mai multe razii în Chişinău.
15:00
Conflictul de la Dereneu, analizat de expert: Biserica nu e stat în stat, legea trebuie respectată # TVR Moldova
Analistul politic și istoricul Ștefan Bejan a comentat la TVR Moldova situația tensionată din satul Dereneu, raionul Călărași, subliniind că conflictul violent nu este unul religios, ci unul cu motivații politice, manipulate abil pentru a diviza societatea. El avertizează că implicarea unor preoți, foști luptători și politicieni pro-ruși escaladează tensiunile și amenință stabilitatea comunității.
Ieri
14:50
Cabinetul de miniștri a aprobat mai multe numiri și demisii în cadrul ședinței de miercuri, 11 februarie.
14:40
Plahotniuc, absent în dosarul „Sacoșa”: trebuie să își pregătească pledoaria în propriul dosar # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat astăzi în ședința de judecată din dosarul „Sacoșa” în care este judecat Igor Dodon. Judecătorii au precizat că fostul lider PDM a solicitat amânarea prezenței cu 2-3 săptămâni, invocând necesitatea de a se pregăti pentru ședința de mâine din propriul său dosar.
14:40
14:10
Noi detalii în urma scandalului de la Dereneu: Primarul localității ar fi fost condamnat anterior # TVR Moldova
Conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat în violenţe. Asta după ce, aseară, un grup de aproximativ 150 de persoane, enoriaşi în frunte cu preoţi de la Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, a rupt cordonul poliției și a pătruns cu forța în biserică. Poliţia a deschis o anchetă şi a reţinut şase persoane, printre care primarul localității şi avocatul preotului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, ambii având antecedente penale.
14:10
Scandalul de la Dereneu a dat apă la moară politicienilor și canalelor pro-ruse. Aceștia au amplificat conflictul local și l-au transformat într-o dispută cu implicații geopolitice. Situația a fost prezentată propagandistic ca dovada unui stat cităm - "anticreștin", "reprimator" și "controlat politic". În plus, la Dereneu au fost văzuti, ieri, mercenari și indivizi purtând simboluri rusești. Reprezentanții PAS condamnat orice formă de violență și face apel la respectarea legii și la soluționarea pașnică a conflictului. Ministerul Culturii reamintește că biserica este monument istoric, iar folosința sa a fost legal acordată Mitropoliei Basarabiei.
14:00
Conflictul religios din satul Dereneu: Poliția a inițiat o anchetă pentru ultragiere și huliganism # TVR Moldova
Conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat în violenţe. Asta după ce, aseară, un grup de aproximativ 150 de persoane, enoriaşi în frunte cu preoţi de la Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, a rupt cordonul poliției și a pătruns cu forța în biserică. Poliţia a deschis o anchetă şi a reţinut şase persoane, printre care primarul localității şi avocatul preotului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, ambii având antecedente penale.
13:50
R.M și Ucraina pregătesc semnarea unui Acord privind cooperarea tehnico-militară: ce implică acesta? # TVR Moldova
Comisia pentru politică externă a avizat inițierea negocierilor și semnarea proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Deputata PAS, Doina Gherman, a precizat că documentul prevede în mod expres că nicio activitate realizată în baza acestuia nu va contribui, direct sau indirect, la desfășurarea de acțiuni militare, implicarea în operațiuni ofensive sau dislocarea trupelor străine pe teritoriul țării.
12:40
Trei copii mici şi un adult şi-au pierdut viaţa când casa lor aflată lângă frontiera cu Rusia a fost bombardată. O femeie însărcinată de 35 de ani a fost rănită. Luni, o femeie şi un copil de zece ani au fost, de asemenea, ucişi într-un atac aerian lansat asupra aceluiaşi oraş din Harkov.
12:40
Rochia de mireasă tip prințesă rămâne una dintre cele mai căutate alegeri pentru ziua nunții. Nu impresionează prin extravaganță, ci prin structură bine definită, volum echilibrat și capacitatea de a pune în valoare silueta. Multe mirese o aleg pentru felul în care marchează talia, pentru senzația de stabilitate pe care o oferă și pentru impactul vizual coerent cu o ceremonie specială.
12:30
„O pedeapsă prea blândă”: Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul lui Constantin Țuțu # TVR Moldova
Pe 10 februarie 2026, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată la 27 ianuarie 2026, în cazul fostului deputat Constantin Țuțu. Acuzarea susține că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicită și prin aplicarea unor pedepse considerate prea blânde pentru escrocherie și trafic de influență.
