Noi reguli sanitar-veterinare pentru fermele din Moldova
Agrobook, 28 ianuarie 2026 16:40
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene.
Acum 5 minute
17:00
Autoritățile mențin interdicția privind introducerea cărnii de porc în Republica Moldova, în contextul riscului ridicat de răspândire a pestei porcine africane, și atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, deoarece acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse.
Acum 30 minute
16:40
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene.
Ieri
16:10
Uniunea Europeană și India au semnat marți, la New Delhi, un acord comercial negociat timp de aproape 10 ani, care va elimina barierele comerciale și va întări securitatea economică a blocului comunitar, potrivit Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi creată o zonă de liber schimb pentru aproximativ două miliarde de oameni, beneficiu reciproc pentru ambele părți.
12:10
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale:
11:10
Piața globală a grâului intră în 2026 într-o fază de tranziție clară, în care anii de producții excepționale lasă loc unei normalizări a randamentelor și unui echilibru mai fragil între cerere și ofertă. Datele agregate de la USDA și CBA indică faptul că stocurile globale de grâu, care au atins un vârf de aproximativ 285 milioane de tone în sezonul 2020–2021, au coborât spre 260 milioane de tone în 2024–2025, iar pentru 2026–2027 sunt estimate în jurul valorii de 273 milioane de tone. Această evoluție confirmă faptul că piața nu mai beneficiază de un surplus confortabil, ci se îndreaptă spre o zonă de echilibru mult mai sensibilă la șocuri de producție sau cerere.
10:50
În ultimele două decenii, taxa vamală de 75% la importul de zahăr pe piața Republicii Moldova s-a transformat dintr-o măsură de protecție comercială a pieței interne într-o măsură care stimulează ineficiența managerială în sector. În acest „recipient" aproape ermetic, speranțele de dezvoltare ale complexului autohton al sfeclei și zahărului au fermentat într-un substrat scump pentru creșterea costurilor, a pierderilor și pentru pierderea competitivității în industria zahărului și în alte ramuri conexe ale industriei alimentare din Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, spune că Republica Moldova trebuie să se concentreze mai mult pe piața internă, alături de cea externă, pentru a opri declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă. Potrivit acestuia, agricultura este un pilon important al economiei, iar criza din sector a dus la pierderea a peste 30.000 de locuri de muncă.
13:50
Analiza de piață pentru coridorul logistic Moldova–Bulgaria indică o recoltă stabilă, dar care necesită o atenție sporită la recepția mărfii în silozurile bulgărești. Datele furnizate de Ministerul Agriculturii din Bulgaria pentru sezonul actual confirmă faptul că floarea-soarelui îndeplinește standardele naționale, însă parametrii tehnici fluctuează față de anii precedenți. Producția monitorizată acoperă un volum semnificativ de peste patru sute șaptezeci și opt de mii de tone, reprezentând aproximativ o treime din producția națională a Bulgariei, ceea ce oferă o imagine clară asupra condițiilor de tranzacționare.
13:10
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova semnalează facturi la gaze naturale care nu reflectă consumul real. Potrivit Energocom, aceste discrepanțe pot apărea din mai multe motive, printre care refuzul unor locatari de a permite accesul la contoare sau dificultăți în colectarea datelor în blocuri. Reprezentanții companiei asigură că discută permanent cu operatorii pentru identificarea și corectarea acestor neconcordanțe.
11:20
În perioada 19 - 25 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 736,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,88 miliarde de lei.
10:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța privind siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, pentru a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și pentru a asigura că pe piață ajung doar produse alimentare sigure. Decizia ANSA urmează investigații complexe, declanșate după depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. Autoritatea a identificat mai multe neconformități care afectează siguranța alimentară: planul de monitorizare al reziduurilor din Ucraina este inferior celui din Moldova, testarea metronidazolului se face doar în mușchi, fără a include serul sanguin, unde substanța rămâne stabilă; deși utilizarea metronidazolului este interzisă în Ucraina, acesta este disponibil pe piață și comercializat fără control; platformele de comerț electronic vând medicamente veterinare pe bază de metronidazol fără prescripție, inclusiv în ambalaje mari. Totodată, loturile de furaje neconforme importate anterior erau însoțite de certificate veterinare oficiale care atestau în mod eronat siguranța produselor. În aceste condiții, ANSA consideră că nu pot fi oferite garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre din Ucraina, chiar dacă aceasta are certificate veterinare. Autoritatea reamintește că metronidazolul este strict interzis de peste două decenii pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, atât în Uniunea Europeană, cât și în Republica Moldova, din cauza riscurilor pentru sănătatea publică, inclusiv carcinogenitate, genotoxicitate, mutagenicitate și toxicitate reproductivă. Suspendarea importurilor va rămâne în vigoare până când autoritatea competentă din Ucraina va prezenta garanții credibile, conforme standardelor naționale, privind controlul substanțelor interzise, trasabilitatea produselor și funcționarea eficientă a controalelor oficiale. ANSA va continua monitorizarea strictă a produselor alimentare pentru protecția consumatorilor din Moldova.
24 ianuarie 2026
17:40
Piața porumbului traversează o perioadă de așezare pe noi paliere de preț, după șocul raportului WASDE, care a acționat ca un declanșator pentru corecția actuală. În timp ce pe bursa CBOT Chicago prețul pentru contractele cu livrare în martie 2026 se zbate să mențină pragul de 420–430 cenți pe bushel (aproximativ 165–170 USD pe tonă), bursa europeană MATIF (Euronext) oferă o rezistență mai mare, cu cotații ce gravitează în jurul a 193,75–195,75 EUR pe tonă pentru livrările din 2026.
12:10
Alexandru Chirtoca: evoluția pieței europene a merelor de desert la începutul anului 2026: context și perspective # Agrobook
Suntem deja la începutul anului 2026, și este un timp oportun pentru a face un bilanț a anului trecut pentru sectorul horticol și să vedem cu ce am intrat în noul an la capitolul mere proaspete.
23 ianuarie 2026
14:20
Anul 2026 a fost desemnat de Adunarea Generală a ONU drept Anul Internațional al Femeii Fermier, inițiativă lansată oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Prin acest demers global, FAO, alături de IFAD și Programul Alimentar Mondial, atrage atenția asupra rolului esențial pe care femeile îl joacă în agricultură, sistemele agroalimentare și securitatea alimentară, dar și asupra inegalităților structurale care persistă la nivel mondial.
22 ianuarie 2026
15:20
ANSA găzduiește ședința Comitetului de Coordonare pentru proiectul fitosanitar din Republica Moldova # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit astăzi cea de-a VII-a ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului „Îmbunătățirea capacității de control și testare în domeniul fitosanitar în Republica Moldova".
15:10
Parteneriat între Republica Moldova și mediul de afaceri român pentru dezvoltarea infrastructurii energetice # Agrobook
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), discuțiile vizând stabilirea direcțiilor unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova.
12:20
Inspectorii de mediu din Cahul, împreună cu angajații Inspectoratului de Poliție Cahul și echipele Sectorului Poliției de Frontieră „Cahul" și „Brînza", au desfășurat razii comune pentru prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu.
11:10
ANSP, instituție-gazdă a Misiunii TAIEX privind etichetarea alimentelor: pas concret spre standardele UE # Agrobook
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) este una dintre instituțiile-gazdă ale Misiunii de experți TAIEX a Comisiei Europene, dedicată reglementărilor privind etichetarea produselor alimentare.
21 ianuarie 2026
10:00
Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european # Agrobook
Chișinău, 20 ianuarie 2026. Politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova, au fost discutate la Chișinău, în cadrul Conferinței Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova.
20 ianuarie 2026
13:10
ANSA informează despre returnarea unui lot de ceai neconform importat în Republica Moldova # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că un lot de 5442 kg de ceai importat a fost reținut la frontiera de stat și returnat producătorului, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise pentru mai multe pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos.
12:50
Inspectorii de mediu din raionul Strășeni au desfășurat recent rații de control în teren, pentru a verifica lucrările silvotehnice și respectarea legislației de mediu.
12:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026.
12:30
Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează antreprenorii din sectorul agricol despre organizarea Konya Agriculture Fair, care va avea loc în perioada 7–11 aprilie 2026, la Centrul Internațional de Expoziții TÜYAP din orașul Konya.
12:00
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de Pestă Porcină Africană (PPA
19 ianuarie 2026
10:10
Ministerul Finanțelor a organizat un atelier de lucru dedicat controlorilor de prim nivel (FLC) implicați în implementarea Programelor INTERREG 2021–2027, în parteneriat cu proiectul de asistență tehnică TESIM. The post Ministerul Finanțelor consolidează capacitățile de control pentru fondurile INTERREG appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
În perioada 12–18 ianuarie 2026, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat la bugetul de stat peste 564,5 milioane de lei. De la începutul anului curent, suma totală colectată a ajuns la circa 1,14 miliarde de lei. The post Serviciul Vamal a colectat peste 564,5 milioane lei într-o săptămână appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
18 ianuarie 2026
12:20
Iurii Rijа: condițiile de navigație pe canalele Sulina–Bîstroe s-au îmbunătățit, însă rămân unele tensiuni # Agrobook
Raportul de monitorizare actualizat pentru data de 17 ianuarie 2026 indică o stabilizare a situației logistice, dar cu o presiune reziduală considerabilă asupra timpilor de așteptare din cauza volumului mare de marfă raportat anterior. The post Iurii Rijа: condițiile de navigație pe canalele Sulina–Bîstroe s-au îmbunătățit, însă rămân unele tensiuni appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
17 ianuarie 2026
12:30
Iurie Rija: prețurile materiilor prime și ale uleiului de floarea-soarelui din Ucraina sunt în creștere. Ce înseamnă acest lucru pentru piața din regiunea Mării Negre? # Agrobook
Prețurile la floarea-soarelui și la uleiul de floarea-soarelui în Ucraina au revenit pe creștere, urmând dinamica pieței globale a uleiurilor vegetale, însă acest avans este limitat de creșterea ofertelor provenite din Argentina. Atacurile țintite ale Federației Ruse asupra instalațiilor ucrainene de extracție a uleiului și asupra infrastructurii porturilor de la Marea Neagră au redus disponibilitatea uleiului de floarea-soarelui din Ucraina, fapt care a permis Rusiei să majoreze prețurile dorite pentru uleiul de floarea-soarelui la niveluri de 1.240–1.250 dolari pe tonă FOB Marea Neagră, cu o creștere de 40–50 dolari pe tonă. The post Iurie Rija: prețurile materiilor prime și ale uleiului de floarea-soarelui din Ucraina sunt în creștere. Ce înseamnă acest lucru pentru piața din regiunea Mării Negre? appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15 ianuarie 2026
15:30
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă # Agrobook
Piața zahărului din Republica Moldova se confruntă cu un risc major, generat de evoluțiile recente din Federația Rusă și Belarus – state aflate sub sancțiuni, dar care caută activ piețe de desfacere pentru surplusurile lor de producție. The post În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:20
La finele anului 2025 ritmurile exportului de porumb din Republica Moldova au fost reluate treptat, însă revenirea are mai degrabă un caracter tehnic decât unul structural. În perioada iulie–decembrie 2025, Republica Moldova a exportat 82 321 tone de porumb, un volum care, la prima vedere, arată o îmbunătățire față de aceeași perioadă a sezonului precedent, când exporturile au totalizat doar 41 769 tone. Practic, livrările externe s-au dublat anul curent, iar fluxurile comerciale s-au reactivate după un sezon 2024–2025 extrem de slab. The post Iurie Rija: exporturile de porumb din R. Moldova, perioada iulie- decembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14 ianuarie 2026
15:50
Iurie Rija: condițiile meteo favorabile au permis reluarea completă a navigației în porturile din vestul Mării Negre # Agrobook
Mesajul transmis de către Katerina Kononenko din cadrul agenției maritime Avalon Shipping SRL, în data de 12 ianuarie 2026, oferă o actualizare operațională critică privind starea navigației în zona Deltei Dunării și a porturilor din vestul Mării Negre. The post Iurie Rija: condițiile meteo favorabile au permis reluarea completă a navigației în porturile din vestul Mării Negre appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
Organizațiile reprezentative ale agricultorilor intenționează să revină, în perioada următoare, cu o solicitare către autorități privind reluarea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și plante oleaginoase din Ucraina. Este vorba despre un sistem prin care aceste produse să poată intra pe piața Republicii Moldova doar pe baza unei autorizații speciale, pentru a limita volumele și a proteja piața internă. The post Fermierii moldoveni solicită din nou controlul importurilor agricole din Ucraina appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Deja nu mai este o noutate faptul că sezonul curent a fost unul record pentru exporturile de rapiță din Republica Moldova, țara noastră reușind să se poziționeze drept al doilea furnizor de rapiță al Uniunii Europene, fiind devansată doar de Ucraina. În același timp, Moldova a devansat așa jucători agricoli tradițional puternici, precum Australia, Serbia sau Canada, consolidându-și rolul de furnizor important pe piața europeană a oleaginoaselor. The post Iurie Rija: exporturile de rapiță din R. Moldova, în sezonul 2025/2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:20
În prima jumătate a sezonului 2025–2026, respectiv în perioada iulie–decembrie 2025, Republica Moldova a exportat 124 184 tone de orz, volum care depășește cu 13,3% nivelul din aceeași perioadă a sezonului precedent. Din punct de vedere al prețului, sezonul curent poate fi considerat unul surprinzător pentru orz, evoluția fiind mai favorabilă decât în anii trecuți. Prețul mediu de export în iulie–decembrie 2025 a fost de 3,59 lei per kilogram, cu aproximativ 14% mai mare față de sezonul anterior, când orzul se comercializa la un nivel mediu de 3,15 lei per kilogram. Comparativ cu sezonul 2023, diferența este și mai pronunțată, de 19%, în condițiile în care atunci prețul mediu era de doar 3,01 lei per kilogram. Mai mult, în sezonul curent, orzul a ajuns să fie valorificat la un preț chiar superior grâului, o situație rar întâlnită în structura pieței cerealelor. The post Iurie Rija: exporturile de orz din R. Moldova, sezonul 2025-2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13 ianuarie 2026
18:10
Exporturile de grâu din Republica Moldova în sezonul curent, perioada iulie–decembrie 2025, au atins un volum de 632 312 tone, ce reprezintă o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului precedent, când livrările externe au însumat 565 476 tone. Evoluția pozitivă indică o anumită revenire a fluxurilor comerciale externe, însă dinamica actuală rămâne sub potențialul istoric al pieței, mai ales dacă raportăm cifrele la sezoanele considerate normale sau bune pentru exportul de grâu din Republica Moldova. Atunci, pentru perioada similară iulie- decembrie exporturile de grâu depășeau constant pragul de 800 000 de tone, ajungând chiar la 944 026 tone în 2021 și 829 024 tone în 2023. The post Iurie Rija: exporturile de grâu din Republica Moldova în perioada iulie-decembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:20
În sezonul agricol 2025–2026, cultura porumbului în Uniunea Europeană, Argentina și Brazilia se conturează ca un model economic aproape identic din perspectiva riscului și a rentabilității, diferențele reale fiind date mai degrabă de structură, scară și costul factorilor de producție, decât de prețul final al mărfii. The post Iurie Rija: turneul mondial al porumbului în sezonul 2025–2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:20
Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom, îl acuză pe fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi de manipularea cifrelor referitoare la tarifele la gaze, creând impresia că consumatorii ar fi prejudiciați cu sute de milioane de euro. The post Alexandr Slusari respinge acuzațiile lui Verbițchi privind tarifele la gaze appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:00
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că cetățenii care nu au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face. The post Peste 618.000 de gospodării vor primi compensații la căldură appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări a tarifelor, ci ca urmare a modificării modului de acordare a compensațiilor. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că tariful propriu-zis nu a fost schimbat, iar sprijinul statului pentru populație continuă printr-un mecanism alternativ. The post Energia electrică, fără majorare de tarif, dar cu facturi mai mari appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:20
Iurie Rija: balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui în R. Moldova. Importurile în comparație cu exporturile # Agrobook
Importurile de ulei de floarea-soarelui în Republica Moldova au intrat, în ultimii trei ani, într-o dinamică de creștere accelerată, generată de dezechilibrele apărute între producția internă și cererea de pe piața locală. Începând cu anul 2023, volumele importate aproape că s-au dublat annual. Dacă în 2023 au fost importate doar 4 712 tone de ulei de floarea-soarelui, în 2024 importurile au urcat la aproape 9 mii tone, iar în 2025 au ajuns la 16 414 tone, de 1,8 ori mai mult față de anul precedent și de circa 3,5 ori mai mult comparativ cu nivelul din 2023. The post Iurie Rija: balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui în R. Moldova. Importurile în comparație cu exporturile appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11 ianuarie 2026
20:20
Privite în ansamblu, exporturile de floarea-soarelui sub formă brută și prelucrată confirmă că perioada iulie–decembrie 2025 are loc o revenire după declinul sever din 2024, însă cu o structură diferită față de anii de vârf 2022–2023. Exporturile de floarea-soarelui brută au atins un nivel record de 386,4 mii tone, mult peste 284,2 mii tone în 2024 și pronunțat peste volumele din 2022–2023, ce arată că evacuarea recoltei s-a făcut în principal prin exportul de materie primă. The post Iurie Rija: structura valorificării recoltei de floarea soarelui în sezonul 2025-2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
20:10
Șrotul de floarea-soarelui, un alt produs procesat cu valoare adăugată importantă, a cunoscut în sezonul curent o evoluție similară uleiului. În perioada iulie–decembrie 2025, Republica Moldova a exportat 39.364 tone de șrot, un nivel de circa 6,5 ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când exporturile s-au limitat la doar 5.999 tone. Această creștere indică o redresare clară a activității de procesare și a cererii externe după prăbușirea din 2024, însă volumele rămân încă sub maximele istorice din anii de vârf, când exporturile depășeau 70–90 mii tone în intervale similare. The post Iurie Rija: exporturile de șrot de floarea-soarelui din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19:30
În perioada iulie–decembrie 2025, exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova au ajuns la 50,1 mii tone, un rezultat vizibil mai bun comparativ cu anul precedent, când în intervalul similar au fost livrate doar 7,7 mii tone. Evoluția data se traduce printr-o creștere de 6,6 ori față de nivelul extrem de modest din 2024 și marchează începutul unei redresări a sectorului de procesare. Însă, în pofida saltului, exporturile actuale rămân sub nivelurile din anii de vârf. Comparativ cu perioada iulie–decembrie 2023, volumul de ulei de floarea-soarelui exportat în 2025 este cu 59% mai mic, iar față de iulie–decembrie 2022, diferența este de 45%. Prin urmare, deși direcția este pozitivă, revenirea exporturilor de ulei este încă lentă, iar potențialul industriei nu a fost încă pe deplin reluat. The post Iurie Rija: exporturile de ulei de floarea-soarelui din R. Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19:10
În ultimele trei luni ale anului 2025, respectiv în octombrie, noiembrie și decembrie, exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova s-au situat la un nivel practic simetric, de 115–120 mii tone lunar, un prag care nu a mai fost atins până în prezent. Volumele colosale de export floarea soarelui, care se mențin deja de 3 luni confirmă fără echivoc faptul că sezonul actual 2025/2026 este unul de record absolut, depășind nu doar mediile istorice, dar și performanța sezonului precedent, care la rândul său a fost considerat excepțional. The post Iurie Rija: exporturile de floarea soarelui din R. Moldova în sezonul 2025-2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:20
Mercosur nu este doar o listă de țări, ci un gigant demografic care, prin simpla sa dimensiune, dictează cotațiile bursiere pe care tu le urmărești zilnic pe Euronext sau CBOT. Deși produsele din America de Sud sunt cotate la CBOT (Chicago) în dolari, prețul de referință pentru regiunea noastră rămâne Euronext (Paris). Corelația dintre CBOT și Euronext nu este perfectă din cauza diferențelor de calitate și de logistică. UE are o problemă de competitivitate în fața Chinei și a SUA. Pentru ca fabricile de tractoare (John Deere, Claas), mașini (VW, Stellantis) și giganții chimici (BASF, Bayer) din Germania, Franța sau Italia să aibă unde să vândă, UE are nevoie de piața Mercosur (270 milioane de consumatori). Se elimină taxele de până la 35% la mașini și 18% la produse chimice/farmaceutice europene. În schimb, UE acceptă importuri de materii prime agricole care, deși existau și înainte, acum intră cu taxe zero sau diminuate, prăbușind prețul de referință la bursa Euronext. The post Iurie Rija: cum acordul Mercosur afectează prețurile și marjele fermierilor moldoveni appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Analiza structurii consumului alimentar în Republica Moldova pentru anul 2024 relevă o economie aflată într-o fază de tranziție critică. Datele reflectate indică o discrepanță majoră între modelul de consum autohton și cel al Uniunii Europene, oferind indicii prețioase despre veniturile populației, rigiditatea prețurilor și direcțiile necesare pentru investițiile în agricultură. The post Iurie Rija: analiza structurii consumului alimentar în Republica Moldova – 2024 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
9 ianuarie 2026
14:30
AO Forța Fermierilor condamnă campania de dezinformare și hărțuire mediatică împotriva agricultorilor # Agrobook
Asociația Obștească Forța Fermierilor trage un semnal de alarmă cu privire la campania sistematică de dezinformare orchestrată de instituțiile media, precum este Deschide.md, ale cărei materiale sunt replicate concertat de alte instituții media online, TV sau scrise, fără verificarea informațiilor și fără respectarea celor mai elementare norme jurnalistice. The post AO Forța Fermierilor condamnă campania de dezinformare și hărțuire mediatică împotriva agricultorilor appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
8 ianuarie 2026
23:40
Tariful la gazele naturale ar putea fi redus. Noile prețuri, așteptate la sfârșitul lunii # Agrobook
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea scădea, în contextul unui preț de achiziție mai mic comparativ cu perioada precedentă. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. The post Tariful la gazele naturale ar putea fi redus. Noile prețuri, așteptate la sfârșitul lunii appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
6 ianuarie 2026
13:10
Serviciul Vamal simplifică regulile jocului: ghiduri clare pentru importatori și exportatori # Agrobook
Procedurile vamale devin mai ușor de înțeles pentru mediul de afaceri și persoanele fizice. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a lansat o serie de ghiduri informative menite să explice clar și aplicat modul de interacțiune cu autoritatea vamală, de la import și export până la decizii și regimuri speciale. The post Serviciul Vamal simplifică regulile jocului: ghiduri clare pentru importatori și exportatori appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
