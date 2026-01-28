Risc crescut de focare de pestă porcină în țară

10:00

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, pentru a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și pentru a asigura că pe piață ajung doar produse alimentare sigure. Decizia ANSA urmează investigații complexe, declanșate după depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. Autoritatea a identificat mai multe neconformități care afectează siguranța alimentară: planul de monitorizare al reziduurilor din Ucraina este inferior celui din Moldova, testarea metronidazolului se face doar în mușchi, fără a include serul sanguin, unde substanța rămâne stabilă; deși utilizarea metronidazolului este interzisă în Ucraina, acesta este disponibil pe piață și comercializat fără control; platformele de comerț electronic vând medicamente veterinare pe bază de metronidazol fără prescripție, inclusiv în ambalaje mari. Totodată, loturile de furaje neconforme importate anterior erau însoțite de certificate veterinare oficiale care atestau în mod eronat siguranța produselor. În aceste condiții, ANSA consideră că nu pot fi oferite garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre din Ucraina, chiar dacă aceasta are certificate veterinare. Autoritatea reamintește că metronidazolul este strict interzis de peste două decenii pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, atât în Uniunea Europeană, cât și în Republica Moldova, din cauza riscurilor pentru sănătatea publică, inclusiv carcinogenitate, genotoxicitate, mutagenicitate și toxicitate reproductivă. Suspendarea importurilor va rămâne în vigoare până când autoritatea competentă din Ucraina va prezenta garanții credibile, conforme standardelor naționale, privind controlul substanțelor interzise, trasabilitatea produselor și funcționarea eficientă a controalelor oficiale. ANSA va continua monitorizarea strictă a produselor alimentare pentru protecția consumatorilor din Moldova.