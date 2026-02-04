Facturile la gaze pentru populație scad începând cu 4 februarie
Agrobook, 4 februarie 2026 11:10
Consumatorii casnici vor plăti facturi mai mici la gazele naturale începând de astăzi, 4 februarie, după ce noul tarif, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. The post Facturile la gaze pentru populație scad începând cu 4 februarie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Acum 30 minute
11:10
Consumatorii casnici vor plăti facturi mai mici la gazele naturale începând de astăzi, 4 februarie, după ce noul tarif, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. The post Facturile la gaze pentru populație scad începând cu 4 februarie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Acum 24 ore
16:40
Fermierii cer demisia ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susținând că consultările pentru Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 au fost doar formale. The post Fermierii acuză MAIA de simulare a consultărilor și cer demisia ministrei Catlabuga appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:20
Asociația Forța Fermierilor critică modul în care Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare desfășoară consultările pentru Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030, acuzând lipsa unei implicări reale și a măsurilor eficiente pentru susținerea principalului sector agricol din țară. Declarațiile apar într-un comunicat de presă semnat de directorul executiv al asociației, Alexandru Bădărău The post Forța Fermierilor: noul Program Agricol ignoră cel mai important sector appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:30
Piața ureei și a azotului intră din nou într-o zonă de tensiune structurală, nu de panică, ci de ofertă controlată. Atât timp cât China rămâne în afara exporturilor, balanța rămâne clar în favoarea vânzătorilor. The post Iurie Rija: piața ureei sub presiune appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:10
Salariul minim din Republica Moldova rămâne mult în urma nivelului salariilor din Uniunea Europeană. În prezent, acesta este aproape de două ori mai mic decât cel din Bulgaria, țara cu cele mai reduse salarii din UE. The post Salariul minim în Moldova, de nouă ori mai mic decât în Luxemburg appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Ieri
11:10
ANRE a stabilit astăzi reducerea tarifului pentru gazele naturale destinate consumatorilor casnici. Noul preț va fi de 14,43 lei pe metru cub, în scădere cu 13,8% față de tariful precedent de 16,74 lei/metru cub. The post Gaze mai ieftine pentru populație: noul tarif de 14,43 lei/m³ appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
318 afaceri agricole micro și mici au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perioada martie 2025 – ianuarie 2026, dintre care 30 în luna ianuarie 2026. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în zona de nord. The post 318 afaceri agricole din Moldova finanțate prin FCA appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
2 februarie 2026
14:40
Procuratura Hîncești, prin Oficiul Ialoveni, anunță pronunțarea unei sentințe într-un dosar penal în care șapte membri ai unui grup infracțional organizat, împreună cu o persoană juridică, au fost găsiți vinovați de escrocherie și spălare de bani, cauzând un prejudiciu total de 245.000 de lei. The post Șapte persoane condamnate pentru fraudă de 245.000 lei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14:10
AIPA a acordat în ianuarie 2026 subvenții de 597 mil. lei pentru investiții și modernizarea agriculturii # Agrobook
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 597,14 milioane lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin diverse forme de sprijin. The post AIPA a acordat în ianuarie 2026 subvenții de 597 mil. lei pentru investiții și modernizarea agriculturii appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:50
Piața grâului intră în luna februarie cu reperele MENA reconfirmate de licitațiile de la sfârșitul lunii ianuarie. În pofida fricțiunilor de execuție din bazinul Mării Negre, acestea se reflectă mai ales în costuri, programări și fiabilitate logistică, nu într-o revalorizare generală a prețurilor în dolari. The post Iurie Rija: perspectivă săptămânală asupra pieței grâului – 2 februarie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Piața ureei la începutul lunii februarie 2026 se află într-o fază de tensionare ascendentă, caracterizată de prețuri ridicate și de o volatilitate generată mai degrabă de riscuri logistice și geopolitice decât de un deficit fizic imediat de marfă. The post Iurie Rija: ureea devine tot mai scumpă în Europa de Est appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova își vor continua activitatea cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare acordate de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune difuzată de Pro TV Chișinău. Potrivit oficialului, există un acord de principiu privind o posibilă tranzacție, însă finalizarea acesteia depinde de aprobarea autorităților americane. The post Lukoil își menține operațiunile în Moldova până în aprilie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
29 ianuarie 2026
18:20
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, România s-a menținut drept principal partener comercial al Republicii Moldova, cu o cotă de 29,2% din totalul exporturilor, urmată de Turcia (9,5%) și Italia (9,2%). În total, statele membre ale Uniunii Europene au absorbit 68,1% din exporturile moldovenești. The post Moldova își crește exporturile spre UE cu sprijinul statului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:30
Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Agenția Proprietății Publice și AIC au finalizat inventarierea și au semnat joi actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul aerogării. The post Activele Lukoil trec în proprietatea statului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:20
Deși Republica Moldova nu este inclusă în statisticile oficiale ale Eurostat, o comparație cu datele Uniunii Europene arată că prețurile terenurilor agricole din Moldova rămân de câteva ori mai mici decât media europeană, chiar și în contextul unei tendințe clare de creștere în ultimii ani. The post Mult mai ieftine decât în UE, terenurile agricole din Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, dedicată analizării dificultăților actuale din domeniu și identificării direcțiilor prioritare de dezvoltare. The post MAIA discută soluții pentru procesatorii de fructe și legume appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
28 ianuarie 2026
17:00
Autoritățile mențin interdicția privind introducerea cărnii de porc în Republica Moldova, în contextul riscului ridicat de răspândire a pestei porcine africane, și atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, deoarece acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse. The post Risc crescut de focare de pestă porcină în țară appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
16:40
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. The post Noi reguli sanitar-veterinare pentru fermele din Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
27 ianuarie 2026
16:10
Uniunea Europeană și India au semnat marți, la New Delhi, un acord comercial negociat timp de aproape 10 ani, care va elimina barierele comerciale și va întări securitatea economică a blocului comunitar, potrivit Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi creată o zonă de liber schimb pentru aproximativ două miliarde de oameni, beneficiu reciproc pentru ambele părți. The post UE și India semnează un acord comercial negociat aproape un deceniu appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:10
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale: The post Focare de gripă, rabie și PPA în Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
Piața globală a grâului intră în 2026 într-o fază de tranziție clară, în care anii de producții excepționale lasă loc unei normalizări a randamentelor și unui echilibru mai fragil între cerere și ofertă. Datele agregate de la USDA și CBA indică faptul că stocurile globale de grâu, care au atins un vârf de aproximativ 285 milioane de tone în sezonul 2020–2021, au coborât spre 260 milioane de tone în 2024–2025, iar pentru 2026–2027 sunt estimate în jurul valorii de 273 milioane de tone. Această evoluție confirmă faptul că piața nu mai beneficiază de un surplus confortabil, ci se îndreaptă spre o zonă de echilibru mult mai sensibilă la șocuri de producție sau cerere. The post Iurie Rija: piața globală a grâului în 2026 – între echilibru fragil și oportunități appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:50
În ultimele două decenii, taxa vamală de 75% la importul de zahăr pe piața Republicii Moldova s-a transformat dintr-o măsură de protecție comercială a pieței interne într-o măsură care stimulează ineficiența managerială în sector. În acest „recipient” aproape ermetic, speranțele de dezvoltare ale complexului autohton al sfeclei și zahărului au fermentat într-un substrat scump pentru creșterea costurilor, a pierderilor și pentru pierderea competitivității în industria zahărului și în alte ramuri conexe ale industriei alimentare din Moldova. The post Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
26 ianuarie 2026
14:20
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, spune că Republica Moldova trebuie să se concentreze mai mult pe piața internă, alături de cea externă, pentru a opri declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă. Potrivit acestuia, agricultura este un pilon important al economiei, iar criza din sector a dus la pierderea a peste 30.000 de locuri de muncă. The post Cum poate dezvoltarea internă să asigure stabilitatea țării appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:50
Analiza de piață pentru coridorul logistic Moldova–Bulgaria indică o recoltă stabilă, dar care necesită o atenție sporită la recepția mărfii în silozurile bulgărești. Datele furnizate de Ministerul Agriculturii din Bulgaria pentru sezonul actual confirmă faptul că floarea-soarelui îndeplinește standardele naționale, însă parametrii tehnici fluctuează față de anii precedenți. Producția monitorizată acoperă un volum semnificativ de peste patru sute șaptezeci și opt de mii de tone, reprezentând aproximativ o treime din producția națională a Bulgariei, ceea ce oferă o imagine clară asupra condițiilor de tranzacționare. The post Iurii Rijа: calitatea mărfii este decisivă pe coridorul comercial Moldova–Bulgaria appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:10
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova semnalează facturi la gaze naturale care nu reflectă consumul real. Potrivit Energocom, aceste discrepanțe pot apărea din mai multe motive, printre care refuzul unor locatari de a permite accesul la contoare sau dificultăți în colectarea datelor în blocuri. Reprezentanții companiei asigură că discută permanent cu operatorii pentru identificarea și corectarea acestor neconcordanțe. The post Facturi la gaze: diferențe între consumul real și cel facturat appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:20
În perioada 19 - 25 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 736,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,88 miliarde de lei. The post Serviciul Vamal a încasat peste 736 milioane lei în săptămâna 19-25 ianuarie 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța privind siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE. The post Exportatorii moldoveni atenție: Franța blochează alimente cu reziduuri interzise appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, pentru a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și pentru a asigura că pe piață ajung doar produse alimentare sigure. Decizia ANSA urmează investigații complexe, declanșate după depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. Autoritatea a identificat mai multe neconformități care afectează siguranța alimentară: planul de monitorizare al reziduurilor din Ucraina este inferior celui din Moldova, testarea metronidazolului se face doar în mușchi, fără a include serul sanguin, unde substanța rămâne stabilă; deși utilizarea metronidazolului este interzisă în Ucraina, acesta este disponibil pe piață și comercializat fără control; platformele de comerț electronic vând medicamente veterinare pe bază de metronidazol fără prescripție, inclusiv în ambalaje mari. Totodată, loturile de furaje neconforme importate anterior erau însoțite de certificate veterinare oficiale care atestau în mod eronat siguranța produselor. În aceste condiții, ANSA consideră că nu pot fi oferite garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre din Ucraina, chiar dacă aceasta are certificate veterinare. Autoritatea reamintește că metronidazolul este strict interzis de peste două decenii pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, atât în Uniunea Europeană, cât și în Republica Moldova, din cauza riscurilor pentru sănătatea publică, inclusiv carcinogenitate, genotoxicitate, mutagenicitate și toxicitate reproductivă. Suspendarea importurilor va rămâne în vigoare până când autoritatea competentă din Ucraina va prezenta garanții credibile, conforme standardelor naționale, privind controlul substanțelor interzise, trasabilitatea produselor și funcționarea eficientă a controalelor oficiale. ANSA va continua monitorizarea strictă a produselor alimentare pentru protecția consumatorilor din Moldova. The post ANSA suspendă importul de carne de pasăre din Ucraina din cauza metronidazolului appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
24 ianuarie 2026
17:40
Piața porumbului traversează o perioadă de așezare pe noi paliere de preț, după șocul raportului WASDE, care a acționat ca un declanșator pentru corecția actuală. În timp ce pe bursa CBOT Chicago prețul pentru contractele cu livrare în martie 2026 se zbate să mențină pragul de 420–430 cenți pe bushel (aproximativ 165–170 USD pe tonă), bursa europeană MATIF (Euronext) oferă o rezistență mai mare, cu cotații ce gravitează în jurul a 193,75–195,75 EUR pe tonă pentru livrările din 2026. The post Iurie Rija: recalibrarea Porumbului între Chicago și Giurgiulești appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:10
Alexandru Chirtoca: evoluția pieței europene a merelor de desert la începutul anului 2026: context și perspective # Agrobook
Suntem deja la începutul anului 2026, și este un timp oportun pentru a face un bilanț a anului trecut pentru sectorul horticol și să vedem cu ce am intrat în noul an la capitolul mere proaspete. The post Alexandru Chirtoca: evoluția pieței europene a merelor de desert la începutul anului 2026: context și perspective appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
23 ianuarie 2026
14:20
Anul 2026 a fost desemnat de Adunarea Generală a ONU drept Anul Internațional al Femeii Fermier, inițiativă lansată oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Prin acest demers global, FAO, alături de IFAD și Programul Alimentar Mondial, atrage atenția asupra rolului esențial pe care femeile îl joacă în agricultură, sistemele agroalimentare și securitatea alimentară, dar și asupra inegalităților structurale care persistă la nivel mondial. The post 2026 – Anul Internațional al Femeii Fermier: ce se schimbă în agricultura Moldovei appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
22 ianuarie 2026
15:20
ANSA găzduiește ședința Comitetului de Coordonare pentru proiectul fitosanitar din Republica Moldova # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit astăzi cea de-a VII-a ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului „Îmbunătățirea capacității de control și testare în domeniul fitosanitar în Republica Moldova”. The post ANSA găzduiește ședința Comitetului de Coordonare pentru proiectul fitosanitar din Republica Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15:10
Parteneriat între Republica Moldova și mediul de afaceri român pentru dezvoltarea infrastructurii energetice # Agrobook
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), discuțiile vizând stabilirea direcțiilor unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova. The post Parteneriat între Republica Moldova și mediul de afaceri român pentru dezvoltarea infrastructurii energetice appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:20
Inspectorii de mediu din Cahul, împreună cu angajații Inspectoratului de Poliție Cahul și echipele Sectorului Poliției de Frontieră „Cahul” și „Brînza”, au desfășurat razii comune pentru prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu. The post Razii comune pentru protecția mediului în raionul Cahul appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
11:10
ANSP, instituție-gazdă a Misiunii TAIEX privind etichetarea alimentelor: pas concret spre standardele UE # Agrobook
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) este una dintre instituțiile-gazdă ale Misiunii de experți TAIEX a Comisiei Europene, dedicată reglementărilor privind etichetarea produselor alimentare. The post ANSP, instituție-gazdă a Misiunii TAIEX privind etichetarea alimentelor: pas concret spre standardele UE appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
21 ianuarie 2026
10:00
Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european # Agrobook
Chișinău, 20 ianuarie 2026. Politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova, au fost discutate la Chișinău, în cadrul Conferinței Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova. The post Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
20 ianuarie 2026
13:10
ANSA informează despre returnarea unui lot de ceai neconform importat în Republica Moldova # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că un lot de 5442 kg de ceai importat a fost reținut la frontiera de stat și returnat producătorului, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise pentru mai multe pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos. The post ANSA informează despre returnarea unui lot de ceai neconform importat în Republica Moldova appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:50
Inspectorii de mediu din raionul Strășeni au desfășurat recent rații de control în teren, pentru a verifica lucrările silvotehnice și respectarea legislației de mediu. The post Tăieri ilegale depistate în fondul forestier din Lozova, raionul Strășeni appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. The post AIPA reia achitarea subvențiilor după adoptarea bugetului de stat pentru 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:30
Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează antreprenorii din sectorul agricol despre organizarea Konya Agriculture Fair, care va avea loc în perioada 7–11 aprilie 2026, la Centrul Internațional de Expoziții TÜYAP din orașul Konya. The post Antreprenorii agricoli din Republica Moldova, invitați la Konya Agriculture Fair 2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
12:00
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de Pestă Porcină Africană (PPA) în gospodării casnice și 5 cazuri la mistreți. ANSA, în calitate de autoritate competentă în domeniul sanitar-veterinar, coordonează măsurile de control, limitare și eradicare a bolii. The post Prevenirea Pestei Porcine Africane depinde de responsabilitatea fiecăruia appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
19 ianuarie 2026
10:10
Ministerul Finanțelor a organizat un atelier de lucru dedicat controlorilor de prim nivel (FLC) implicați în implementarea Programelor INTERREG 2021–2027, în parteneriat cu proiectul de asistență tehnică TESIM. The post Ministerul Finanțelor consolidează capacitățile de control pentru fondurile INTERREG appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
09:50
În perioada 12–18 ianuarie 2026, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat la bugetul de stat peste 564,5 milioane de lei. De la începutul anului curent, suma totală colectată a ajuns la circa 1,14 miliarde de lei. The post Serviciul Vamal a colectat peste 564,5 milioane lei într-o săptămână appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
18 ianuarie 2026
12:20
Iurii Rijа: condițiile de navigație pe canalele Sulina–Bîstroe s-au îmbunătățit, însă rămân unele tensiuni # Agrobook
Raportul de monitorizare actualizat pentru data de 17 ianuarie 2026 indică o stabilizare a situației logistice, dar cu o presiune reziduală considerabilă asupra timpilor de așteptare din cauza volumului mare de marfă raportat anterior. The post Iurii Rijа: condițiile de navigație pe canalele Sulina–Bîstroe s-au îmbunătățit, însă rămân unele tensiuni appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
17 ianuarie 2026
12:30
Iurie Rija: prețurile materiilor prime și ale uleiului de floarea-soarelui din Ucraina sunt în creștere. Ce înseamnă acest lucru pentru piața din regiunea Mării Negre? # Agrobook
Prețurile la floarea-soarelui și la uleiul de floarea-soarelui în Ucraina au revenit pe creștere, urmând dinamica pieței globale a uleiurilor vegetale, însă acest avans este limitat de creșterea ofertelor provenite din Argentina. Atacurile țintite ale Federației Ruse asupra instalațiilor ucrainene de extracție a uleiului și asupra infrastructurii porturilor de la Marea Neagră au redus disponibilitatea uleiului de floarea-soarelui din Ucraina, fapt care a permis Rusiei să majoreze prețurile dorite pentru uleiul de floarea-soarelui la niveluri de 1.240–1.250 dolari pe tonă FOB Marea Neagră, cu o creștere de 40–50 dolari pe tonă. The post Iurie Rija: prețurile materiilor prime și ale uleiului de floarea-soarelui din Ucraina sunt în creștere. Ce înseamnă acest lucru pentru piața din regiunea Mării Negre? appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
15 ianuarie 2026
15:30
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă # Agrobook
Piața zahărului din Republica Moldova se confruntă cu un risc major, generat de evoluțiile recente din Federația Rusă și Belarus – state aflate sub sancțiuni, dar care caută activ piețe de desfacere pentru surplusurile lor de producție. The post În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
13:20
La finele anului 2025 ritmurile exportului de porumb din Republica Moldova au fost reluate treptat, însă revenirea are mai degrabă un caracter tehnic decât unul structural. În perioada iulie–decembrie 2025, Republica Moldova a exportat 82 321 tone de porumb, un volum care, la prima vedere, arată o îmbunătățire față de aceeași perioadă a sezonului precedent, când exporturile au totalizat doar 41 769 tone. Practic, livrările externe s-au dublat anul curent, iar fluxurile comerciale s-au reactivate după un sezon 2024–2025 extrem de slab. The post Iurie Rija: exporturile de porumb din R. Moldova, perioada iulie- decembrie 2025 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
14 ianuarie 2026
15:50
Iurie Rija: condițiile meteo favorabile au permis reluarea completă a navigației în porturile din vestul Mării Negre # Agrobook
Mesajul transmis de către Katerina Kononenko din cadrul agenției maritime Avalon Shipping SRL, în data de 12 ianuarie 2026, oferă o actualizare operațională critică privind starea navigației în zona Deltei Dunării și a porturilor din vestul Mării Negre. The post Iurie Rija: condițiile meteo favorabile au permis reluarea completă a navigației în porturile din vestul Mării Negre appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:30
Organizațiile reprezentative ale agricultorilor intenționează să revină, în perioada următoare, cu o solicitare către autorități privind reluarea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și plante oleaginoase din Ucraina. Este vorba despre un sistem prin care aceste produse să poată intra pe piața Republicii Moldova doar pe baza unei autorizații speciale, pentru a limita volumele și a proteja piața internă. The post Fermierii moldoveni solicită din nou controlul importurilor agricole din Ucraina appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
10:00
Deja nu mai este o noutate faptul că sezonul curent a fost unul record pentru exporturile de rapiță din Republica Moldova, țara noastră reușind să se poziționeze drept al doilea furnizor de rapiță al Uniunii Europene, fiind devansată doar de Ucraina. În același timp, Moldova a devansat așa jucători agricoli tradițional puternici, precum Australia, Serbia sau Canada, consolidându-și rolul de furnizor important pe piața europeană a oleaginoaselor. The post Iurie Rija: exporturile de rapiță din R. Moldova, în sezonul 2025/2026 appeared first on AGROBOOK.MD - Noutăți din agricultură.
