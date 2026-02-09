Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască!
HotNews, 9 februarie 2026 16:30
Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale, a devenit un poligon de testare pentru tehnologii de influență externă. Apar tot mai multe date și despre o posibilă cenzură online, legată de acțiunile Comisiei Europene". În această situație, ea a spus că a considerat
• • •
Acum 30 minute
16:30
Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască! # HotNews
Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale, a devenit un poligon de testare pentru tehnologii de influență externă. Apar tot mai multe date și despre o posibilă cenzură online, legată de acțiunile Comisiei Europene". În această situație, ea a spus că a considerat
Acum o oră
15:50
Justiția funcționează în regim de avarie. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, face apel către guvernare # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului, trage un semnal de alarmă privind criza acută de judecători din Republica Moldova. El a făcut un apel către politicieni să lase justiția să funcționeze independent și să nu intervină în promovarea judecătorilor. „Ne aflăm aproape la patru ani de
Acum 2 ore
15:00
VIDEO | Ion Ceban anunță că Primăria Chișinău realocă 3 milioane de lei pentru sinistrații incendiului din Durlești # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță semnarea unei noi dispoziții privind alocarea a 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului care a distrus, anul trecut, mansarda unui bloc locativ din Durlești. Edilul solicită Ministerului Finanțelor sprijin tehnic pentru ca fondurile să ajungă în bugetul Primăriei Durlești și ulterior la persoanele afectate. Primăria
Acum 4 ore
14:00
Doar într-o singură lună, datoria publică internă a Moldovei a crescut cu aproape 2 miliarde de lei # HotNews
Datoria publică internă a Republicii Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în prima lună a anului 2026, majorându-se cu aproape 2 miliarde de lei, pe fondul emisiunilor suplimentare de valori mobiliare de stat și al investițiilor realizate de populație prin platforma eVMS.md. La data de 31 ianuarie 2026, datoria publică internă a Republicii Moldova a
14:00
Laboratoare moderne, inaugurate la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia. Primarul Nina Cereteu: Copiii din Drochia merită condiții de studii la standarde internaționale # HotNews
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Drochia au fost lansate laboratoare de științe exacte renovate capital în cadrul proiectului „Școală Model". Proiectul este implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria orașului Drochia a contribuit cu suma de 300.000 de lei. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a menționat la inaugurare că investițiile în educație
13:30
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au depistat 5.000 de țigarete nedeclarate într-un automobil care încerca să iasă din Republica Moldova prin punctul de trecere Sculeni. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal. Pentru control s-a
Acum 6 ore
11:10
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mari și capacități să valorificăm fonduri noi # HotNews
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești". Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de
11:00
VIDEO | Ion Ceban, mesaj către elevi după lecțiile online: „Părerile voastre contează mult pentru mine” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj public elevilor, după perioada în care cursurile s-au desfășurat online, menționând că a citit reacțiile și opiniile acestora și le apreciază implicarea. Edilul capitalei a declarat că a primit sute de mesaje din partea elevilor referitoare la experiența lecțiilor desfășurate în regim online, multe
Acum 8 ore
10:30
Laura Cosoi i-a luat pe toți prin surprindere. „În familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat # HotNews
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt părinții a patru fetițe, iar actrița este din nou însărcinată, urmând ca anul acesta să aducă pe lume al cincilea copil. Pe contul de socializare, vedeta a vorbit despre cum stau lucrurile într-o familie numeroasă și ce schimbări apar în relația de cuplu, odată cu trecerea anilor. „Relațiile se
10:10
Piața aplicațiilor mobile din Europa în 2025 arată un contrast puternic între ce descarcă utilizatorii și aplicațiile pentru care sunt dispuși să plătească # HotNews
ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări, potrivit datelor analizate de Euronews, marcând consolidarea inteligenței artificiale ca instrument utilizat zilnic de milioane de europeni. Aplicația dezvoltată de OpenAI a depășit semnificativ locul al doilea, ocupat de platforma de comerț Temu, care a înregistrat
09:40
VIDEO: După o noapte de ”interogatoriu rusesc”, serviciile secrete au aflat cine este în spatele atacului: S-a aflat că Polonia și Ucraina sunt implicate # HotNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni, după o noapte de "interogatoriu rusesc", că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit FSB, în atac ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi participat la recrutarea persoanei
09:30
Opioidele sintetice de 500 de ori mai puternice decât heroina: Cercetătorii avertizează asupra unui număr real mai mare de victime # HotNews
Un nou studiu citat de presa britanică sugerează că opioidele sintetice din clasa nitazenelor ar putea fi responsabile pentru mult mai multe decese în Marea Britanie decât cele raportate oficial, din cauza dificultăților de detectare în analizele toxicologice post-mortem. Nitazenele, o clasă de opioide sintetice extrem de puternice – de până la 500 de ori
09:10
MAN scoate „covrigul” în stradă: Acțiune MAN împotriva Guvernului Munteanu: „Promisiuni multe, rezultate zero” # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de activitate ale Cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Formațiunea a acuzat Executivul de lipsă de rezultate și gestionare ineficientă a principalelor probleme economice și sociale. Partidul Mișcarea Alternativa Națională a desfășurat o acțiune de protest simbolică în fața
08:50
Criză în sistemul britanic de credite studențești: 370.000 de absolvenți, „pierduți” din evidențe, cu datorii de 13 miliarde £ # HotNews
Autoritățile britanice se confruntă cu acuzații grave privind vulnerabilități majore în sistemul de împrumuturi pentru studenți, după ce peste 370.000 de beneficiari, care cumulează datorii de aproape 13 miliarde de lire sterline, nu mai pot fi monitorizați financiar. Cazul a reaprins dezbaterea despre fraude, responsabilitatea statului și povara asupra contribuabililor. Sistemul de credite studențești din
Acum 12 ore
08:40
Un cetățean moldovean pe nume Sergiu a devenit principala senzație a emisiunii de la cel mai renumit canal de televiziune din Brazilia, TV Globo, câștigând 150.000 de reali (aproximativ 500.000 de lei). Compatriotul nostru, care locuiește în America de Sud de șase ani, a demonstrat cunoștințe fenomenale despre cultura braziliană în cadrul popularei emisiuni „Quem
07:30
Critici dure după 100 de zile de guvernare: Ion Ceban acuză Executivul Munteanu de incompetență! # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur activitatea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de la învestire, acuzând Executivul de incapacitate administrativă, eșecuri economice și lipsă de reacție în fața problemelor majore cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Președintele Partidului MAN, Ion Ceban, susține că așteptările
07:00
Horoscop 9 februarie – o zi cu rezolvări. O să nimerim conjuncturi favorizante și or să ne iasă lucrurile de la prima cheie. Să n-avem ezitări, că o să răzbim. VĂRSĂTOR E agitație, sunt multe lucruri de făcut și o să vă asigurați că faceți totul ca la carte, să nu vi se poată reproșa
Ieri
09:00
Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea” # HotNews
O nouă înşelătorie circulă pe Internet. De data aceasta, infractorii folosesc imaginea Irinei Loghin, despre care susţin că ar fi fost arestată pentru cu ar fi promovat o cremă. Pe o pagină cu 145.000 de urmăritori, apar informaţii false potrivit cărora artista ar fi fost reţinută de autorităţi. Avocata interpretei denunţă public falsul şi spune
07:00
Horoscop 8 februarie – o zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin. VĂRSĂTOR Se poate să revină cineva care își dorește să continuați o relație pe care ați pus-o pe pauză și e de văzut dacă
7 februarie 2026
21:00
Oana Țoiu: România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic # HotNews
Ministra Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, a transmis la Washington că România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are ca obiectiv creșterea producției pentru a reduce prețurile interne și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării energiei ca instrument de șantaj
19:00
VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: intervenții non-stop, proiecte de infrastructură și extinderea transportului public # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva celor mai importante evenimente din ultima săptămână din Capitală, evidențiind intervențiile serviciilor municipale în condiții meteo dificile, proiectele de infrastructură planificate și evoluțiile din transportul public. Edilul a anunțat că angajații serviciilor municipale continuă să intervină non-stop pentru curățarea străzilor și combaterea ghețușului, lucrările fiind
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” # HotNews
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim
12:40
O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand # HotNews
O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand. Ceea ce părea o achiziție obișnuită s-a transformat rapid într-o adevărată capsulă a timpului, iar descoperirea a stârnit admirație pe rețelele sociale, potrivit Mirror. Femeia a povestit că mergea printre rafturile unui magazin second hand când
12:20
Victoria Furtună contestă criticile la adresa rapoartelor Congresului SUA și cere dezbateri publice mai ample # HotNews
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Victoria Furtună a pus sub semnul întrebării legitimitatea criticilor formulate în spațiul public la adresa unor rapoarte ale Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA, precum și a unor declarații venite din partea oficialilor americani, transmite Știri.md. Potrivit acesteia, eventualele dezacorduri față de concluziile instituțiilor americane ar trebui argumentate prin
11:00
Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026. Republica Moldova este cu 319 euro # HotNews
Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026, potrivit datelor analizate de Euronews Business. Clasamentul se schimbă atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare. Aici, România înregistrează cea mai mare urcare, de pe locul 20 pe locul 12. În patru țări salariul minim nu s-a modificat deloc în ultimul
09:40
VIDEO | Ion Ceban: Toate echipele municipale au lucrat fără oprire. Carosabilul este practicabil, iar transportul circulă în regim normal # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că echipele serviciilor municipale au intervenit pe parcursul întregii nopți în toate sectoarele Capitalei, iar la această oră situația este sub control, cu drumuri practicabile și transport public care circulă fără dificultăți. Edilul Capitalei a declarat că toate echipele sunt mobilizate în teren, intervențiile desfășurându-se continuu atât
07:00
Horoscop 7 februarie – O zi cu vești bune. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care ne-au lipsit și care ne pot face viața mai frumoasă și o să hrănim această relație la rădăcină. VĂRSĂTOR O să fiți curtați de multă lume să vă duceți pe la evenimentele mondene, să revedeți oameni dragi
6 februarie 2026
18:10
VIDEO | Codul Galben de polei, prelungit până pe 9 februarie, anunță Ion Ceban. 1.500 de muncitori intervin zilnic în Chișinău # HotNews
Avertizările meteorologice de Cod Galben de polei și ghețuș, valabile la nivel național, au fost prelungite până la 9 februarie. În Capitală, anunță Ion Ceban, circa 1.500 de angajați intervin permanent pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, anunță autoritățile municipale. Informația a fost comunicată de Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a precizat că
17:10
Macron susține că apariția numelui său în dosarele Epstein este rezultatul unei operațiuni de manipulare rusești # HotNews
Președintele francez Emmanuel Macron afirmă că menționarea repetată a numelui său în dosarele cazului Jeffrey Epstein nu are nicio bază factuală și este consecința unei operațiuni de ingerință informațională orchestrate de R
15:10
Oamenii au plătit prea mult: MAN cere recalcularea facturilor și sancționarea vinovaților pentru tarifele prea mari # HotNews
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Național Anticorupție (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul tarifelor exagerate la energie electrică și gaze, care au împovărat grav populația. Reprezentanții MAN solicită investigarea completă a tuturor ilegalităților și a eventualelor scheme de furt comise în procesul de stabilire […] The post Oamenii au plătit prea mult: MAN cere recalcularea facturilor și sancționarea vinovaților pentru tarifele prea mari first appeared on HotNews.md.
14:00
Alexandr Berlinschii anunță consultări publice la Parlament pe modificarea Legii cetățeniei # HotNews
Consultări publice privind proiectul de modificare a Legii cetățeniei vor avea loc marți, 10 februarie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, autorul inițiativei legislative. Potrivit acestuia, discuțiile sunt organizate în contextul înregistrării proiectului de lege și vor începe la ora 14:00, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. La consultări sunt […] The post Alexandr Berlinschii anunță consultări publice la Parlament pe modificarea Legii cetățeniei first appeared on HotNews.md.
12:20
Consiliul Concurenței a dat undă verde preluării Accent Electronic de către Moldcell. Autoritatea a aprobat tranzacția prin care operatorul de telefonie mobilă va achiziționa 100% din acțiunile unuia dintre cei mai importanți distribuitori de produse IT din Republica Moldova. După analiza pieței, a poziției celor două companii și a modului în care acestea își desfășoară […] The post Consiliul Concurenței anunță că Moldcell poate prelua Accent Electronic first appeared on HotNews.md.
10:40
Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator care a fugit, scrie BBC. General-locotenentul Alekseyev a fost transportat de urgenţă la spital după atacul comis într-o clădire rezidenţială din nord-vestul capitalei, iar starea sa de sănătate este necunoscută. Alekseyev este al doilea om ca importanţă din cadrul serviciului […] The post BREAKING NEWS: General rus de rang înalt împușcat de mai multe ori la Moscova first appeared on HotNews.md.
09:20
85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA # HotNews
Proiectul Partidului Nostru, care propune creșterea plafonului de scutire de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei (față de plafonul actual de 1,2 milioane), a fost votat în prima lectură în plenul Parlamentului, cu 85 de voturi ale deputaților. Este o susținere „fenomenală”, potrivit spicherului Legislativului. Proiectul completează […] The post 85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA first appeared on HotNews.md.
08:30
Horoscop 6 februarie – avem inspirație azi. O să facem și treabă, găsim soluții ingenioase în cazul diferitelor probleme și o să ne și distrăm, că o să plecăm pe ici, pe colo, să ne revigorăm. VĂRSĂTOR Se conturează o sumă importantă de bani, poate pentru că ați semnat un contract și or să vă […] The post Horoscop 6 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o sumă importantă de bani first appeared on HotNews.md.
5 februarie 2026
22:30
Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu ocazia a 81 de ani de activitate. În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. „Poate nu ne gândim zilnic la asta, dar, dacă două zile la rând gunoiul nu este colectat, orașul nu mai […] The post Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate first appeared on HotNews.md.
16:00
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul […] The post Un gest discret și plin de respect din partea lui Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
14:20
VIDEO | Curtea Constituțională a declarat constituționale prevederi privind actele Guvernului și două legi economice # HotNews
Curtea Constituțională (CC) a respins sesizările depuse de deputați și a declarat constituționale mai multe prevederi ce vizează activitatea Guvernului, precum și două legi legate de administrarea proprietății publice și sprijinul acordat rezidenților Zonelor Economice Libere. Anunțul a fost făcut de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, în cadrul unui briefing de presă. Sesizările au vizat, […] The post VIDEO | Curtea Constituțională a declarat constituționale prevederi privind actele Guvernului și două legi economice first appeared on HotNews.md.
13:50
De Ziua Internațională a Alegerilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a readus în atenție inițiativa privind digitalizarea proceselor electorale # HotNews
De Ziua Internațională a Alegerilor, care este marcată astăzi, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, fostul secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care contribuie la buna funcționare a democrației în Republica Moldova. „În Republica Moldova, în cadrul CEC activează peste 100 de funcționari publici, dintre care […] The post De Ziua Internațională a Alegerilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a readus în atenție inițiativa privind digitalizarea proceselor electorale first appeared on HotNews.md.
13:00
Cristian Hrițuc critică decizia de lichidare a Universității din Cahul: „O hotărâre strategică este anulată” # HotNews
Analistul politic Cristian Hrițuc critică procedura de lichidare a Universității din Cahul, acuzând Ministerul Educației și actuala guvernare că ar fi luat o decizie cu impact strategic negativ pentru relațiile educaționale dintre Republica Moldova și România. Într-o analiză publică, Hrițuc susține că, în pofida argumentelor invocate de autorități privind eficientizarea sistemului universitar, în spatele deciziei […] The post Cristian Hrițuc critică decizia de lichidare a Universității din Cahul: „O hotărâre strategică este anulată” first appeared on HotNews.md.
12:50
Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE # HotNews
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat […] The post Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE first appeared on HotNews.md.
12:30
FT: Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale # HotNews
Arată ca banii din Monopoly, dar au un scop practic: bancnote rusești colorate, imitații ale celor originale, sunt concepute pentru a ajuta la circulația rublelor în întreaga lume, pe fondul restricțiilor occidentale care au îngreunat plățile internaționale, informează Financial Times. Bancnotele sunt emise de A7, o companie cu legături la Kremlin, care a devenit rapid […] The post FT: Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale first appeared on HotNews.md.
12:00
Audieri solicitate pe marginea avariilor electrice din 31 ianuarie. Propunerea deputatei Olga Ursu, respinsă de Parlament # HotNews
Deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu, a solicitat includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a audierii prim-ministrului, în legătură cu incidentul major produs la 31 ianuarie, care a provocat deconectări de energie electrică pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa a vizat obținerea unor clarificări oficiale privind mai multe aspecte ce țin de […] The post Audieri solicitate pe marginea avariilor electrice din 31 ianuarie. Propunerea deputatei Olga Ursu, respinsă de Parlament first appeared on HotNews.md.
11:40
VIDEO | Irina Vlah: Șapte probleme majore care trebuie să devină prioritare în noua sesiune parlamentară # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, amintește că în această săptămână, se dă startul noii sesiuni parlamentare şi cu această ocazie a decis să se adreseze cu un demers public către conducerea şi deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, în care se referă la problemele reale ale Republicii Moldova, la aşteptările pe care le au […] The post VIDEO | Irina Vlah: Șapte probleme majore care trebuie să devină prioritare în noua sesiune parlamentară first appeared on HotNews.md.
10:50
Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș” # HotNews
Liderul Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, cerându-le să suspende efectele modificărilor recente aduse Legii cetățeniei și să repare întâi abuzurile comise prin aplicarea acesteia. Într-o declarație dură, Furtună acuză autoritățile că au creat o problemă juridică majoră prin transformarea a peste 30 000 […] The post Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș” first appeared on HotNews.md.
10:10
BREAKING NEWS: Renato Usatîi anunță o moțiune simplă împotriva politicilor energetice, anunțată de Renato Usatîi # HotNews
Deputați din mai multe fracțiuni parlamentare au semnat o moțiune simplă împotriva politicilor guvernamentale în domeniul energetic. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Potrivit acestuia, inițiativa este susținută de parlamentari din fracțiunile Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă, care critică modul în care autoritățile au gestionat politica tarifară la […] The post BREAKING NEWS: Renato Usatîi anunță o moțiune simplă împotriva politicilor energetice, anunțată de Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
09:40
BREAKING NEWS: Partidul MAN cere examinarea de urgență a problemei tarifelor – primul subiect pe ordinea de zi a Parlamentului # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat o acțiune publică în fața Parlamentului Republicii Moldova, pentru a cere examinarea imediată a problemei tarifelor la energie și includerea acestui subiect ca prim punct pe ordinea de zi a Legislativului. În cadrul protestului, reprezentanții MAN au transmis deputaților din alte fracțiuni copii ale facturilor reale achitate de […] The post BREAKING NEWS: Partidul MAN cere examinarea de urgență a problemei tarifelor – primul subiect pe ordinea de zi a Parlamentului first appeared on HotNews.md.
09:30
Renato Usatîi și Elena Grițco s-au întâlnit cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piorko # HotNews
Deputații Partidului Nostru, Renato Usatîi și Elena Grițco, s-au întâlnit cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte legate de situația social-politică din țară, precum și evoluțiile regionale, fiind exprimată recunoștința pentru sprijinul constant acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova, inclusiv pentru asistența oferită în depășirea crizelor […] The post Renato Usatîi și Elena Grițco s-au întâlnit cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piorko first appeared on HotNews.md.
09:10
Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă # HotNews
Echipele serviciilor municipale intervin în regim continuu în toate sectoarele Capitalei pentru combaterea ghețușului și asigurarea siguranței cetățenilor, a anunțat primarul general, Ion Ceban. Acțiunile au fost declanșate încă din seara zilei de ieri și au continuat pe parcursul întregii nopți. Potrivit lui Ion Ceban, muncitorii au acționat atât mecanizat, cât și manual, pe principalele […] The post Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 5 februarie – o zi cu sare și piper. O să ne bucurăm de niște reușite la care nu ne-am fi așteptat și or să ne ia prin surprindere unele lucruri care păreau ușor de realizat. VĂRSĂTOR Vin oferte de job, pot fi colaborări, și o să vă consultați cu familia, ca să fie […] The post Horoscop 5 februarie – e momentul să dezamorsați un conflict first appeared on HotNews.md.
