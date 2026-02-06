Beneficiile acizilor grași Omega 3: cum să alegi suplimentele potrivite

11:30

Sarea este necesară în organism. Fie că vorbim de copii, adulți sau bătrâni, cu toții avem nevoie de sare. Însă consumată în exces, pe termen lung, ne expune la unele riscuri pentru sănătate. Iar alimentele ultraprocesate din magazin sau conservate care conțin prea mult sodiu ne dau peste cap consumul de sare din dietă. Astfel, [...]