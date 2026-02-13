Mama fetei grav rănite în accidentul din Strășeni s-a adresat Parlamentului
Autoblog.md, 13 februarie 2026 09:20
Mama Deliei, fetița de 12 ani grav rănită în tragicul accident de pe 2 februarie 2026 din Strășeni, a lansat un apel public emoționant către Parlament și Ministerul Justiției. Printr-un mesaj cutremurător, ea cere schimbări legislative radicale și pedepse exemplare, transformând durerea personală într-un strigăt național pentru dreptate și siguranță rutieră. Apel direct Mama Deliei […]
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Articol de: Volvo Cars Moldova Ți-ai dorit mereu un SUV de top cu șapte locuri, capabil să îți ofere confort, tehnologie de vârf și siguranță supremă? Iarna aceasta, visul devine realitate: Volvo Cars Moldova lansează ediția limitată XC90 Winter Edition, disponibilă acum la un preț promoțional de 58.500 euro, în stoc limitat. Volvo XC90 Winter […]
Acum 24 ore
19:00
GMC a publicat un videoclip cu avertizarea că îi poate ofensa pe proprietarii de supercaruri # Autoblog.md
Marca GMC a publicat pe rețelele sale de socializare un videoclip cu avertizarea inițială că al său conținut îi poate ofensa pe proprietarii de supercaruri. Cea mai nouă interpretare a pickup-ului Hummer EV Carbon Fiber Edition a fost utilizată pentru o întrecere cu un Aston Martin DBS Superleggera, Dodge Challenger SRT Hellcat, Porsche Taycan Turbo […]
16:50
(video) Volvo XC90 Winter Edition este o ediție specială limitată care vine la momentul perfect pentru iarnă # Autoblog.md
Volvo Cars Moldova a lansat o ofertă extrem de atractivă pentru unul dintre cele mai căutate SUV-uri premium din gamă: XC90 Winter Edition. Stocul este limitat, iar prețul de pornire constituie 58.500 euro – o sumă care include un pachet consistent de dotări gândite exact pentru condițiile de iarnă din regiunea noastră. Indiferent dacă alegeți […]
15:50
Unul înmatriculat în Moldova și cu anvelope de vară. Alte trei automobile căutate în occident, descoperite la frontieră # Autoblog.md
Alte trei automobile căutate în occident, descoperite la frontiera Republicii Moldova cu România. Într-un caz, în PTF Sculeni s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 25 de ani. Conducea un Range Rover Velar din 2017 înmatriculat în Republica Moldova, cu intenția de a intra în țara noastră. Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică […]
12:40
BMW ALPINA se prezintă oficial ca un brand exclusiv separat, sub tutela BMW Group, după activarea sa la începutul lunii ianuarie 2026. Noul brand subliniază echilibrul excepțional între confort suprem la condus și performanță ridicată, fiind destinat cunoscătorilor care apreciază automobile deosebite. Mașinile lansate sub noul brand vor avea cel mai probabil propria emblemă color, […]
11:30
Examen controversat: Candidată cu 6 puncte de penalizare primește alte 21 pentru „situație de accident” la parcare # Autoblog.md
Într-un grup public în care se discută de către membri prevederi ale RCR și condiții în care se desfășoară examene auto a apărut o plângere care ar face referire la un abuz. O candidată pentru obținerea permisului de categorie B a povestit că manevra specială de parcare i-a fost catalogată drept situație de accident, totul […]
10:20
(video) Noul Hongqi HS6, din nou înscris în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai autonom SUV PHEV # Autoblog.md
Hongqi HS6, crossoverul plug-in hybrid chinezesc lansat în septembrie 2025, a intrat din nou în Cartea Recordurilor Guinness. După ce în noiembrie 2025 a parcurs peste 2300 de km fără nicio alimentare sau încărcare, modelul a reușit o performanță impresionantă și în condiții extreme de iarnă. Condițiile testului Recordul a fost stabilit pe 9 februarie […]
Ieri
17:30
Raport MEC 2025: Categoria B – cea mai mică rată de promovare la proba practică din Republica Moldova # Autoblog.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat, pentru al treilea an consecutiv, analiza ratei de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP). Evaluarea se bazează pe o hotărâre de Guvern care stabilește ca indicator obligatoriu de performanță o rată minimă de promovabilitate de 50% la proba teoretică și 30% […]
16:00
(video) Nesimțirea se pedepsește! Vezi încălcarea grosolană a unui șofer pe o stradă din sectorul Ciocana # Autoblog.md
Poliția anunță că inspectorii de patrulare au identificat și depistat un șofer care a dat dovadă de o reală nesimțire în traficul din capitală. În dimineața zilei de marți nu a acordat prioritate legală mai multor pietoni pe strada Petru Zadnipru și iată ce a făcut în schimb. Potrivit informațiilor, la volanul acestui BMW X5 […]
15:10
(video) În Moldova ar putea fi introdusă o amendă dedicată pentru vitezomanii începători # Autoblog.md
Ediția din 10 februarie a emisiunii „Obiectiv Comun" a adus în prim-plan o problemă persistentă și dureroasă în Republica Moldova: accidentele rutiere. Iar cel mai recent caz din orașul Strășeni impune noi mișcări din partea autorităților. Statistici Alarmante: O Tendință în Descreștere, dar Încă Prea Multe Victime Grigore Guzun, șeful adjunct al Inspectoratului Național pentru […]
13:20
Compania chineză NIO anunță că la 6 februarie 2026, la ora 22:33:18, a înregistrat primele 100 de milioane de schimburi de baterii prin intermediul rețelei proprietare de stații. Borna a fost atinsă de un proprietar de ET5 Touring care conducea din Haining, provincia Zhejiang. Pentru a constata amploarea evenimentului, amintim că în iulie 2022 au […]
12:00
(video) Bugatti 16C Galibier – unicul sedan cu W16 sub capotă. Review exclusiv și detalii neștiute # Autoblog.md
Bugatti 16C Galibier rămâne și astăzi unul dintre cele mai fascinante concepte din istoria recentă a automobilismului de lux. Prezentat în premieră în septembrie 2009 la Molsheim, în cadrul unui eveniment exclusiv cu ocazia împlinirii unui secol de la înființarea mărcii, apoi expus public la Salonul Auto de la Frankfurt, Galibier a fost gândit ca […]
10:30
Articol de: EVAX Când defecțiunea apare pe neașteptate, accidentul te prinde din urmă sau pur și simplu mașina refuză să mai pornească, fiecare minut contează. EVAX Moldova vine în ajutorul șoferilor cu o soluție modernă, rapidă și disponibilă non-stop: asistență rutieră profesională la un click distanță! EVAX este platforma numărul 1 din Republica Moldova dedicată exclusiv […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Noaptea trecută, peste ocean, Toyota a dezvăluit oficial noua, a cincea generație a modelului Highlander. S-a decis reimaginarea electrică a celebrului SUV cu trei rânduri de locuri, marcând extinderea ofertei de mobilitate cu zero emisii în America de Nord. Poziționare și strategie Dimensiuni și spațiu interior Performanțe și propulsie electrică Tehnologie și conectivitate Siguranță – […]
10 februarie 2026
18:10
(video) Premieră: Noul Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ vine să înlocuiască versiunea GLC 43 # Autoblog.md
Actuala generație Mercedes-Benz GLC a fost anunțată la un anul de la premieră în versiunile de performanță GLC 43 AMG și GLC 63 AMG, ambele cu motoare cu patru cilindri. O privire în configuratorul german ne arată că prima a fost eliminată de la ofertă, iar în loc astăzi vine GLC 53 AMG cu doi […]
16:30
(video) Chișinău: Un șofer beat a lovit o mașină oprită la trecere, iar aceasta a împins pietoni pe asfalt # Autoblog.md
Un accident de circulație care s-a întâmplat în seara târzie a zilei de 7 februarie a revoltat comunitatea online. S-a întâmplat la o intens utilizată trecere pietonală de pe bulevardul Dimitrie Cantemir. Conform informațiilor valabile la acel moment, un șofer nu a redus viteza când se apropiase de trecere, deși avea în față un automobil […]
15:40
ATTO 3, unul dintre primele modele lansate oficial pe piața europeană de gigantul chinez BYD, beneficiază de o actualizare consistentă. Noul ATTO 3 EVO devine mai puternic, mai eficient și mai practic, cu o baterie mai mare, arhitectură electrică de două ori mai performantă, încărcare cu o putere dublă și noi tipuri de tracțiune. Mai […]
13:20
(P) Spălătoria fără cozi: 4Seasons introduce programare online și intrare directă în box # Autoblog.md
Articol de: 4Seasons Car Wash & Detailing HUB Spălătoria auto 4Seasons Carwash & Detailing din Chișinău a introdus o facilitate modernă și extrem de practică pentru șoferii din zonă: programarea online cu intrare directă în box. Procesul este simplu și rapid – clientul accesează rezervari.4seasons.md, selectează ziua și ora dorită, iar la sosire mașina intră […]
12:10
(foto) Bateria noului Porsche Cayenne Electric a fost concepută de la zero și iată prin ce este interesantă # Autoblog.md
Noul Cayenne Electric stabilește noi standarde în multe privințe. De exemplu, modelul de vârf Cayenne Turbo, care dezvoltă o putere de până la 1156 CP, este cel mai puternic model Porsche de serie din toate timpurile. Noua generație are, de asemenea, cea mai mare suprafață a ecranului dintre toate modelele Porsche de până acum, iar […]
10:20
Toate echipele de Formula 1 și-au prezentat mașinile pentru noul sezon 2026. Aseară târziu, ultimii din listă au fost cei de la Aston Martin. În acest articol aveți oportunitatea de a vedea cum arată fiecare și alege pentru care echipă veți ține pumnii. Revoluția F1: Cum se transformă „monștrii" de asfalt odată cu trecerea la […]
09:00
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, în cadrul Podcast ZdCe a dat o veste proastă viitorilor șoferi. În următoarele luni, Republica Moldova va transpune integral noua directivă europeană privind transportul și examinarea conducătorilor auto. Scopul declarat al Uniunii Europene este reducerea la zero a deceselor și traumatismelor grave în trafic, iar asta înseamnă, corespunzător și […]
9 februarie 2026
20:10
O Dacia cu doi adulți și patru minori, lovită de un TIR și ulterior de un microbuz lângă Troița Nouă # Autoblog.md
Astăzi, 9 februarie 2026, în jurul orei 15:00, Poliția a fost alertată cu privire la un accident rutier produs pe drumul de ocolire al localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Evenimentul a implicat trei vehicule și s-a soldat cu mai multe victime, printre care și copii mici. Potrivit datelor oficiale, un bărbat de 53 […]
18:20
Începând cu 30 ianuarie 2026, clienții pot configura și comanda online noul Mercedes-Benz S-Class facelift. Amintim că una dintre noutățile introduse pe acest model de top este un interior complet fără piele, însă paradoxul este că „dotarea" nu e gratuită! Deși Mercedes a început să introducă opțiuni „vegane" pe modele mai mici (cum ar fi […]
17:00
(video) Ferrari Luce este denumirea primului model electric al mărcii. Iată cum arată la interior # Autoblog.md
Zis și făcut. După ce am fost informați despre șasiul care va pune în mișcare primul Ferrari electric de serie, astăzi compania ne arată interiorul mașinii, organizând cu această ocazie un eveniment în San Francisco. Totodată, dezvăluie denumirea finală a modelului, anterior fiind cunoscut simplu drept Ferrari Elettrica (electric, în traducere din italiană). Numele „Luce" […]
14:10
Astăzi, 9 februarie, Suzuki a dezvăluit oficial noua generație a modelului Across pentru Europa. Modelul subliniază ADN-ul de aventură al mărcii prin elemente de protecție generoase, gardă la sol ridicată și tracțiune integrală E-Four, fiind în același timp extrem de rafinat în interior și dotat cu tehnologii de ultimă generație. Lansarea subliniază angajamentul Suzuki pentru […]
12:30
De ce proprietarii de Rolls-Royce Spectre nu se vor teme niciodată de degradarea bateriei # Autoblog.md
Rolls-Royce a anunțat că modelul Spectre este conceput și perceput ca un viitor clasic de colecție. Unul dintre argumentele cheie care susțin această poziție este longevitatea excepțională a bateriei, confirmată prin teste riguroase și susținută de garanții și angajamente fără precedent din partea mărcii. Spectre nu este doar primul automobil electric Rolls-Royce, ci și un […]
11:40
Un accident misterios s-a întâmplat în noaptea zilei de 5 februarie, undeva în raionul Strășeni. O Dacia Duster a fost făcută zob în circumstanțe neclare. Singurele informații care însoțesc imaginile publicate pe un canal de Telegram sunt că un polițist ar fi fost internat în stare gravă la spital. Inspectoratul General al Poliției este foarte, […]
11:00
Trendul continuă. Conducerii concernului Volkswagen i-a plăcut ideea de a dezvălui noi modele iniţial sub camuflaj pentru a menţine interesul publicului faţă de ele până la premiera completă. Şi a decis să procedeze într-un mod similar cu noul Epiq al celor de la Škoda, care participă acum într-o sesiune finală de teste. Poziționare și strategie […]
10:00
(video) Noul Geely Galaxy M7 a fost prezentat în Milano. Detalii suplimentare despre modelul global # Autoblog.md
Geely a prezentat oficial în premieră mondială la Milano,
6 februarie 2026
18:40
Autoritățile din Republica Moldova au emis restricții severe de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj, ca urmare a condițiilor meteo extrem de periculoase. Poleiul persistent și formarea ghețușului pe drumuri au determinat suspendarea accesului camioanelor atât pe traseele naționale, cât și la punctele de trecere a frontierei. Măsura vizează asigurarea siguranței rutiere și […] Articolul Avertizare NAȚIONALĂ pentru o categorie de șoferi care circulă prin Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
Kommersant: La cererea lui Putin, MAI din Rusia va permite înregistrarea mașinilor căutate de INTERPOL # Autoblog.md
Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a elaborat un proiect de modificare a legii federale privind înregistrarea vehiculelor. Conform noii reglementări, proprietarii automobilelor care figurează în baza internațională de căutare a INTERPOL la inițiativa țărilor considerate „neprietenoase” vor putea să le înregistreze oficial în sistemul GIBDD și să le utilizeze legal pe teritoriul Federației Ruse. Proiectul […] Articolul Kommersant: La cererea lui Putin, MAI din Rusia va permite înregistrarea mașinilor căutate de INTERPOL apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
În baza de date a Ministerului Chinez al Industriei și Tehnologiilor Informaționale a apărut astăzi o nouă listă de mașini în vederea certificării. Iar printre acestea se numără unul dintre cele mai așteptate automobile din 2026. Se confirmă astfel zvonurile privind denumirea versiuniii de performanță a modelului Xiaomi YU7. Noul YU7 GT se poziționează ca […] Articolul Cifrele zilei: Xiaomi YU7 GT are peste 1000 CP și e capabil de 300 km/h apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
(video) Când porcii zboară, cade curentul. Incident bizar în China, provocat de un fermier și drona sa # Autoblog.md
Sfârșitul transportului pe roți în China? În ultimii ani chinezii utilizează foarte activ dronele, însă nu din rândul celor compacte pentru filmări video. Pe lângă faptul că se pregătește deja o piață de transport a pasagerilor, multă lume achiziționează sau iau în chirie aparate pentru nevoi casnice, fiind un ajutor util și capabil să ridice […] Articolul (video) Când porcii zboară, cade curentul. Incident bizar în China, provocat de un fermier și drona sa apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(update) Codul Galben de Polei și Ghețuș valabil în toată Moldova, extins pentru încă trei zile # Autoblog.md
(update 06.02.2027) SHS anunță în această după amiază că pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Avertizarea Cod Galben, care urma să expire în această seară, a fost extinsă până pe 9 februarie, ora 20:00. (04.02.2026) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje […] Articolul (update) Codul Galben de Polei și Ghețuș valabil în toată Moldova, extins pentru încă trei zile apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații # Autoblog.md
Modelul L9 al companiei Li Auto (Lixiang), cunoscut drept SUV-ul cu „frigider, televizor color și canapea mare” și ca fiind „cel mai bun SUV sub 500.000 yuani (60.000 euro)”, după patru ani de la momentul lansării se alege cu o actualizare majoră. Această evoluție nu se rezumă la îmbunătățiri de parametri, ci vizează crearea unei […] Articolul (video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Codul Galben de polei și ghețuș expiră astăzi seara târziu, dacă nu va fi prelungit, însă astăzi fenomenele meteo se manifestă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat restricții temporare de circulație din cauza „sticlei” de pe carosabile. Condițiile meteo extreme continuă să afecteze viabilitatea rețelei rutiere, iar autoritățile îndeamnă […] Articolul (video) Atenție! Accidente și anunțuri despre sistări temporare de circulație apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(video) Din capătul lumii, la Chișinău! Noi detalii și imagini cu recent venitul Boeing 777 # Autoblog.md
Avionul Boeing 777-219ER care a sosit la Chișinău în ultimele minute ale zilei de 4 februarie are un istoric interesant. Numărul său de serie (29403) relevă mai multe detalii pe care nu le-am notat anterior. Între timp, în grupuri de specialitate și pe pagini ale pasionaților locali, au apărut noi imagini, inclusiv cu momentul aterizării. […] Articolul (video) Din capătul lumii, la Chișinău! Noi detalii și imagini cu recent venitul Boeing 777 apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video/update) Un Duster al Poliției din Șoldănești a putut tracta un TIR în rampă. Reacția virală a IGP # Autoblog.md
(update) Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Șoldănești, Elena Băetrău, ne-a comunicat că Duster-ul are simple anvelope de iarnă, fără crampoane. Aseară târziu, pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova, a fost publicat un filmuleț cu o intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție. Pe traseul M2 Chișinău–Soroca, în apropierea satului Rogojeni, un […] Articolul (video/update) Un Duster al Poliției din Șoldănești a putut tracta un TIR în rampă. Reacția virală a IGP apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) O intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție, descrisă oficial drept „Nu e reclamă la Dacia” # Autoblog.md
Aseară târziu, pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova, a fost publicat un filmuleț cu o intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție. Pe traseul M2 Chișinău–Soroca, în apropierea satului Rogojeni, un Duster al poliției din Șoldănești a acordat sprijin pentru tractarea unui camion Mercedes-Benz Actros. Imaginile arată cum acest crossover compact, cel mai […] Articolul (video) O intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție, descrisă oficial drept „Nu e reclamă la Dacia” apare prima dată în Autoblog.md.
08:10
(video) Noapte albă pentru drumari: Carosabil declarat foarte alunecos pe traseele naționale # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de ieri seară (ora 19:00) și până în această dimineață, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos. Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de polei, care creează condiții periculoase de circulație. La această […] Articolul (video) Noapte albă pentru drumari: Carosabil declarat foarte alunecos pe traseele naționale apare prima dată în Autoblog.md.
5 februarie 2026
19:30
AURUS Senat facelift, care a apărut public pentru prima oară la inaugurarea președintelui Vladimir Putin în 2024, a primit certificatul OTTS (aprobarea tipului de vehicul). Documentul a fost publicat în baza deschisă a Rosstandart. Acesta permite începerea producției, vânzărilor și exporturilor noutății, dezvăluind și caracteristicile tehnice ale acesteia. Modificări estetice și dimensionale Senatul restilizat se […] Articolul Tanc pe roți! Limuzina lui Putin a adăugat kilograme bune apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
Un Xiaomi YU7 Max – unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice ale momentului din China – a fost surprins în trafic pe autostrada I-5 din Statele Unite, purtând plăcuțe de producător din Illinois. Prezența unui vehicul chinezesc care nu este omologat pentru vânzare în SUA a stârnit speculații intense în comunitatea auto, mai ales […] Articolul Deja occidentul copiază de la chinezi? Un Xiaomi YU7 a fost văzut în SUA cu numere de Illinois apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Tesla la Brussels Motor Show 2026: Stand liniștit, Cybertruck izolat și Optimus în centrul atenției # Autoblog.md
Standul Tesla de la Salonul Auto de la Bruxelles a părut neobișnuit de calm în comparație cu edițiile anterioare sau cele amenajate în alte expoziții, când mulțimea se înghesuia în jurul modelelor. Cybertruck-ul l-am văzut îngrădit, iar puțini vizitatori s-au arătat interesați de el – probabil din cauza faptului că modelul a fost văzut deja […] Articolul (video) Tesla la Brussels Motor Show 2026: Stand liniștit, Cybertruck izolat și Optimus în centrul atenției apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
13:30
AVATR Technology, marca premium de vehicule electrificate, susținută de CATL, Huawei și Changan, a anunțat oficial un nou model – AVATR 06T. Acesta va fi printre primele vehicule echipate cu tehnologia LiDAR de generație următoare dezvoltată de Huawei. Design exterior și primele imagini oficiale Imaginile teaser oficiale publicate confirmă că 06T este un break (station […] Articolul (video) AVATR intră în segmentul break dacă tot vine în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii # Autoblog.md
Unul dintre cele mai mari și cele mai renumite avioane wide body din lume, de fapt cel mai mare cu două motoare, a aterizat aproape de miezul nopții la Chișinău după ce a efectuat un zbor de 5 ore și 12 minute (3355 km) decolând de pe aeroportul Sharjah din Emiratele Arabe Unite. Vorbim despre […] Articolul Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Actualizare privind drumurile: Două sunt blocate, iar circulația rămâne dificilă în linii generale # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, din cauza poleiului și a ghețușului format condițiile de circulație sunt în continuare dificile pe mai multe drumuri naționale și cu risc sporit. Intervențiile sunt în desfășurare la nivel național, echipele de drumari fiind mobilizate continuu pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere și menținerea siguranței traficului. Toată tehnica disponibilă este […] Articolul Actualizare privind drumurile: Două sunt blocate, iar circulația rămâne dificilă în linii generale apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
10:30
Condițiile meteo din ultimele ore fac noi victime pe drumurile naționale. Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R6 (între localitățile Peresecina și Gornoe din raionul Orhei), direcția spre Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Škoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o manevră de depășire […] Articolul Accident mortal pe R6 în Peresecina – șofer Skoda decedat după depășire riscantă apare prima dată în Autoblog.md.
