Mama fetei grav rănite în accidentul din Strășeni s-a adresat Parlamentului

12:00

Unul dintre cele mai mari și cele mai renumite avioane wide body din lume, de fapt cel mai mare cu două motoare, a aterizat aproape de miezul nopții la Chișinău după ce a efectuat un zbor de 5 ore și 12 minute (3355 km) decolând de pe aeroportul Sharjah din Emiratele Arabe Unite. Vorbim despre […] Articolul Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii apare prima dată în Autoblog.md.